Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українці загалом почали більш відповідально ставитися до заходів карантину.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді президента України.
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зазначив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Президент поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок. Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення носіння масок.
Констатовано, що українці загалом почали більш відповідально ставитися до заходів карантину.
"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", – констатував Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: минулого тижня за дорученням президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.
"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", – зазначив очільник уряду.
Будь ласка, зачекайте...
23.11.20 14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский
А этот хрен уже все знает
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
4)Заборонити людям похилого віку (за 70 років) перебувати в громадських місцях та магазинах після 16:00
по каким параметрам - что это именно выходного дня??? а не скажем плохой погоды ?
Где оно "хорошие результаты" увидело - х/з
а "это"... в данном случае "то" ))) чем пробуют заменить логику ))))
Люди теж собі такий-сякий вихідний роблять.
даже ушей за щеками не видно... бедняга...настрадалося
вроде реально болел(или не тот сорт чего-то ), бо не особо хрипел и я ролик даже осолил(!!)
...
Локдаун это мало, я как коучситтер хочу порекомендовать мерчандайзерам и лизинговым траст-фондам шоб клининг стритов был налажен как селл тикетов в троллейбусах Нгумго-Банго, это такой сити шо в Гваделупе, а то контр-раббиты на двух легах не вспидятся за кенгуру, дающим на кросс-кеды деру по проспекту. Симпл дивайд же, а то грандмазеры на ярдах у мэниэтажек взгрустнут за хайп и пожорожания бреда.