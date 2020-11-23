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Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський

Українці загалом почали більш відповідально ставитися до заходів карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді президента України.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зазначив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Президент поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок. Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення носіння масок.

Констатовано, що українці загалом почали більш відповідально ставитися до заходів карантину.

"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", – констатував Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: минулого тижня за дорученням президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", – зазначив очільник уряду.

Також читайте: Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9421.
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23.11.2020 14:12
+22
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2929
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23.11.2020 14:15
+17
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9429
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23.11.2020 14:09
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Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9429
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23.11.2020 14:09 Відповісти
Мнение иудушки очень важно для нас. Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7794
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23.11.2020 14:11 Відповісти
Зеботам та

Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9470
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23.11.2020 14:16 Відповісти
А Мороз что сказал? Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3120
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23.11.2020 14:20 Відповісти
На этом месте должен быть Бисмарк. Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6402
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23.11.2020 14:19 Відповісти
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9421.
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23.11.2020 14:12 Відповісти
а сам Тарасик молодец ?
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23.11.2020 14:13 Відповісти
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9482.
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23.11.2020 14:11 Відповісти
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2929
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23.11.2020 14:15 Відповісти
23.11.20 10:02 Эффективность карантина выходного дня в Киеве можно будет оценить до пятницы, - Рубан

23.11.20 14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский

А этот хрен уже все знает
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23.11.2020 14:12 Відповісти
Если дунешь, как он, то будет и не такая связь со вселенной. И не такое померещится.
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23.11.2020 14:18 Відповісти
Дохріна дує.На хавчик,видно,постійно пробиває.
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23.11.2020 15:15 Відповісти
Що можна реально зробити, щоб зупинити цей спалах:
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
4)Заборонити людям похилого віку (за 70 років) перебувати в громадських місцях та магазинах після 16:00
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23.11.2020 19:02 Відповісти
Результат дає підтасовка статистики, а не карантин вихідного дня.
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23.11.2020 14:14 Відповісти
Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9648
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23.11.2020 14:25 Відповісти
А лікарі Феофанії мають право на помилку?
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23.11.2020 14:14 Відповісти
Польза от карантина выходного дня с научной точки зрения такая же как и от танцев с бубном.
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23.11.2020 14:15 Відповісти
а как это он понял???
по каким параметрам - что это именно выходного дня??? а не скажем плохой погоды ?
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23.11.2020 14:15 Відповісти
И что - "єто"? Спад был всегда на выходных.
Где оно "хорошие результаты" увидело - х/з
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23.11.2020 14:20 Відповісти
и я о том жеж !
а "это"... в данном случае "то" ))) чем пробуют заменить логику ))))
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23.11.2020 14:27 Відповісти
По тим параметрам,що на вихідні лабораторії менше тестів перевіряють.
Люди теж собі такий-сякий вихідний роблять.
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23.11.2020 15:18 Відповісти
Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8818
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23.11.2020 14:15 Відповісти
какое бледное лицо у этого болезненно исхудавшего....... (подбор слова за Вами))))
даже ушей за щеками не видно... бедняга...настрадалося
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23.11.2020 14:19 Відповісти
Мишка у кого-то косолапый, а у нас хрипатый)
вроде реально болел(или не тот сорт чего-то Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2831 ), бо не особо хрипел и я ролик даже осолил(!!)
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23.11.2020 14:23 Відповісти
Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7497

...
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23.11.2020 14:34 Відповісти
Той випадок, коли хвороба пішла на користь.
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23.11.2020 14:40 Відповісти
ну как бы ...х/з...разве шо детокс (ибо заплывшая жиром черепная коробка вообще исключит работу одной последней извилины....) )))
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23.11.2020 14:52 Відповісти
Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4062 . ОГО !!! Чим його годують ,, комбікормом з біодобавками .?
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23.11.2020 14:21 Відповісти
Интересно, где это они увидели стабилизацию?
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23.11.2020 14:17 Відповісти
2 человека только в Киеве выздоровели Педалик сказал и один из них Вован! Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9231
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23.11.2020 14:20 Відповісти
А второй наверное, мордатая небритая подружка Елдак. Они обычно парой ходят. Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1754
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23.11.2020 14:22 Відповісти
тепер під ці ідіотські заявки будуть мухлювать статистику.
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23.11.2020 14:17 Відповісти
Співчуваю.
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23.11.2020 14:28 Відповісти
"Беедненький"... (С).
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23.11.2020 14:46 Відповісти
Непонятно, ниче не поня, вот как надо, гарант:

Локдаун это мало, я как коучситтер хочу порекомендовать мерчандайзерам и лизинговым траст-фондам шоб клининг стритов был налажен как селл тикетов в троллейбусах Нгумго-Банго, это такой сити шо в Гваделупе, а то контр-раббиты на двух легах не вспидятся за кенгуру, дающим на кросс-кеды деру по проспекту. Симпл дивайд же, а то грандмазеры на ярдах у мэниэтажек взгрустнут за хайп и пожорожания бреда.
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23.11.2020 14:20 Відповісти
Яка бридка пика...
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23.11.2020 14:52 Відповісти
І які там показники вказують на позитивний вплив карантину вихідного дня? На основі чого робиться висновок про його ефективність? Пусті балачки.
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23.11.2020 15:05 Відповісти
Ну типа в понедельник жеж меньше чем в субботу заразилось - для зебилов и ихней бубачки это результат.
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23.11.2020 15:24 Відповісти
Так, а какие результаты не сказал даже Карантин вихідного дня дає свої результати, ми маємо уникнути повного локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2509
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23.11.2020 17:58 Відповісти
 
 