Кандидат "Слуги народу" Іващенко визнав поразку на виборах мера Полтави
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На виборах міського голови Полтави перемагає колишній мер міста, представник партії "За майбутнє" Олександр Мамай.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці у Facebook Мамай подякував виборцям за довіру і підтримку, а також оприлюднив дані паралельного підрахунку, згідно з якими за нього проголосували 52,81% (31 564 особи), другого кандидата - директора ТОВ "Будівельна компанія "Комбінат виробничих підприємств" Сергія Іващенка (від партії "Слуга народу") підтримали 47,19% (28207).
Зі свого боку, Іващенко визнав у Facebook, що полтавці зробили вибір не на його користь.
"Сьогодні ми не виграли. Не виграли через розгалужену і доведену систему підкупу, цинічний підвоз та обман виборців", - написав він.
Іващенко подякував кожному із 28 тисяч полтавців, які "проголосували за зміни в Полтаві", хоча 31 тисяча жителів міста "з різних причин обрали собі свого мера".
Мамай був мером Полтави в 2010-2018 роках.
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к тому же нужно понимать зачем этот морж шел в меры . он со своей строительной компанией вынырнул относительно недавно . когда места под застройку в Полтаве были поделены . и его выскочку ни куда не пускали . построил район фактически на окраине . но хочется то больше . а пост мера дает ему все для этого возможности
думаете его судьба города или горожан волнует ? да застроить все своими домами . вот и все что нужно в жизни . а вы говорите относительно нормальный
ПыСы: что бы вы там ничего не подумали Мамай конечно же мудак
клоаку ? да прям мне вдруг стало интересно вы от куда такой ? просто понять и сравнить
ларьки да . при Кукобе их было меньше . но вы видать не в курсе при ком они появились . у нас между Кукобой и Мамаем был еще такой мер как Матковский ( подпольная кличка Половинкин . те кто хотели иметь бизнес в городе должны были брать его в долю 50/50 ) вот это и есть отец большей части ларьков которые вам так не нравятся
и вообще воздержитесь от применения слова клоака . оно мне не нравится да и мягко говоря не отражает действительности
З дорогами теж усе добре?
дороги . хрен его знает . они были плохими при Кукобе . оставались такими же при Матике и Мамае . подозреваю будут плохими и в дальнейшем
что же касается личностей то меня больше устраивает личность Карпова ( Андрей Полтава ) но гречку не раздает . от президентской партии выдвигаться тоже побрезговал . в результате до второго тура не дошел
ЕС проиграла еще на стадии предвыборной гонки . Мамай и Матковский ( такая же мразота ) таскали продуктовые наборы пенсам . зеленые все вертикальные поверхности обклеили мордами этого моржа Иващенко . Удав тоже что то делал а Карпов и ЕС еле еле трепыхались . одинокие палатки . немного в интернете . если бы я не был порохоботом то и не знал бы что у нас есть такой кандидат . как при такой ленивой рекламе взяли почти 10% удивляюсь
Втім,як і "від Бариги"(за виключекнням Львова,де представник Єс програв з інших причин)..
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9yg1oWzLc
Коли був Мамай міськголовою для освітян міста(черговиків) виділялось 10-12 квартир в рік!
Після того як його пішли всякі Шамоти за три роки ні єдиної квартири не дали!
І крім того за кого голосувать за Удовиченка - ригінала, Матковського - жидяру чи Іващенка - зесранця!
С ким поведешся - того і наберешся, так і Іващенко повівся із зесранцями, ото його і пішли!
А проти Мамая, то все там мутив придурок Каплін(одне прізвище чого варте - Каплін(Каплан)!!
В Полтаві ще та жидовська банда, один Матковський чого вартий!!!!
Я бачу ти варнякать можеш і все знаєш, де, що і як роздавали!
Видно сам там був, при роздачі!
Город отстал по благоустройству от многих городов Украины, даже от районных центров.
Бардак кругом, что на улицах, что в головах.
Будут рвать децентрализованные средства по кланам.