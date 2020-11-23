Мешканці окупованої частини Донецької області отримують смс з вимогою з'явитися до "військкомату", - ЗМІ. ФОТО

Вранці 23 листопада жителі окупованої частини Донецької області почали отримувати на свої телефони смс з вимогою з'явитися до "військкомату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві мешканці проєкту Радіо Донбас.Реалії.

Вимога адресована тим, хто має "мобілізаційний припис" або отримає "повістку". При собі вимагається мати "паспорт".

Раніше російські гібридні сили оголосили про перевірку мобілізаційного резерву підконтрольних їм територій. Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що запасників призовуть на збірні пункти.

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Нагадаємо також, окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" почала призов місцевого населення на військові збори. На полігони відправляють чоловіків віком від 18 до 45 років.

Як повідомлялося раніше, РФ провела в "Л/ДНР" масштабні навчання бойовиків. Російські командири уточнили плани застосування формувань бойовиків проти ЗСУ.

Крім того, Росія в "Л/ДНР" вербує "миротворців" для відправки в Нагірний Карабах. Українська розвідка дізналася, що окупанти мають намір прирівняти місцевих жителів до іноземних громадян.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 липня 2020 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 осіб.