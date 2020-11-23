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Мешканці окупованої частини Донецької області отримують смс з вимогою з'явитися до "військкомату", - ЗМІ. ФОТО

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Мешканці окупованої частини Донецької області отримують смс з вимогою з'явитися до

Вранці 23 листопада жителі окупованої частини Донецької області почали отримувати на свої телефони смс з вимогою з'явитися до "військкомату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють місцеві мешканці проєкту Радіо Донбас.Реалії.

Вимога адресована тим, хто має "мобілізаційний припис" або отримає "повістку". При собі вимагається мати "паспорт".

Мешканці окупованої частини Донецької області отримують смс з вимогою зявитися до військкомату, - ЗМІ 01

Раніше російські гібридні сили оголосили про перевірку мобілізаційного резерву підконтрольних їм територій. Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що запасників призовуть на збірні пункти.

Також читайте: Окупанти на Донбасі вручають "військовозобов'язаним" призовні повістки і розгортають польові табори, - розвідка

Нагадаємо також, окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" почала призов місцевого населення на військові збори. На полігони відправляють чоловіків віком від 18 до 45 років.

Мешканці окупованої частини Донецької області отримують смс з вимогою зявитися до військкомату, - ЗМІ 02

Як повідомлялося раніше, РФ провела в "Л/ДНР" масштабні навчання бойовиків. Російські командири уточнили плани застосування формувань бойовиків проти ЗСУ.

Крім того, Росія в "Л/ДНР" вербує "миротворців" для відправки в Нагірний Карабах. Українська розвідка дізналася, що окупанти мають намір прирівняти місцевих жителів до іноземних громадян.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними ООН, з квітня 2014-го до 31 липня 2020 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Жители оккупированной части Донецкой области получают смс с требованием явиться в "военкомат", - СМИ - Цензор.НЕТ 8740
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23.11.2020 14:21 Відповісти
видать их "комиссары" еще и нашу пенсию там получают???
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23.11.2020 14:22 Відповісти
После мобилизации их отправят в другое время - 1941 год на войну с немцами, на помощь РККА, чтобы одержать победу уже в 1942 году: кацапы собираются снимать фильм "Мы из будущего - 10", используя дармовую рабсилу из Лугандона.
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23.11.2020 14:32 Відповісти
Нехай переймають досвід як на 4 повістки не з*являтися", подумаєш якісь там есемески. Може їх Порошенко через хакерів відправляє.
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23.11.2020 15:12 Відповісти
І кого ж вони туди кличуть, там же лишились одні пенсіонери, всі інші - або уже спочивають, або давно виїхали хто в рашу, а хто і за бугор.
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23.11.2020 15:18 Відповісти
Там ще на три війни поціновувачів рузького міра вистачить.
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23.11.2020 15:25 Відповісти
та не скажіть, ряди поріділи
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23.11.2020 15:30 Відповісти
Ото вата зараз запалає!!!
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23.11.2020 15:27 Відповісти
Вони розлізлись по Україні, чекають своїх.
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23.11.2020 15:43 Відповісти
Теперь этот потенциальный фарш пусть хорошо почешет репу и становится на лыжи, пока не попали под ракеты Кровавого Пастора
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23.11.2020 17:36 Відповісти
 
 