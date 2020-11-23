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Богдан: Я б хотів побачити Зеленського президентом вдруге, поки цей шанс у нього є
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан вважає, що у президента Володимира Зеленського все ще є шанс переобратися на другий термін.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.
"Поки ще є (шанс на другий термін. - Ред.). Але якщо воно так буде рухатися, то ні", - сказав Богдан, відповідаючи на запитання про ймовірність другого президентства Володимира Зеленського.
Він додав, що "дуже хотів би, щоб у нього (Зеленського. - Ред.) це вийшло ... Все, що класно для моєї країни, я руками і ногами "за"".
"Загалом, народ же його любить", - вважає Богдан.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан казав, що вже сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти.
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