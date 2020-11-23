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Богдан: Я б хотів побачити Зеленського президентом вдруге, поки цей шанс у нього є

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан: Я б хотів побачити Зеленського президентом вдруге, поки цей шанс у нього є

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан вважає, що у президента Володимира Зеленського все ще є шанс переобратися на другий термін.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ще є (шанс на другий термін. - Ред.). Але якщо воно так буде рухатися, то ні", - сказав Богдан, відповідаючи на запитання про ймовірність другого президентства Володимира Зеленського.

Він додав, що "дуже хотів би, щоб у нього (Зеленського. - Ред.) це вийшло ... Все, що класно для моєї країни, я руками і ногами "за"".

"Загалом, народ же його любить", - вважає Богдан.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан казав, що вже сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+76
Страна не выдержит и одного срока этого зеленого убожества.
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23.11.2020 14:21
+46
Пускай первый срок досидит. Дваждынесудимый тоже о втором сроке мечтал.
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23.11.2020 14:22
+29
А я бы вас двоих в одной яме хотел бы увидеть,слегка землей присыпанных.
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23.11.2020 14:24
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Давайте избирать наркомана до последнего зеленого голодранца.
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23.11.2020 17:26 Відповісти
Краще в тюрЬЬму!
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23.11.2020 17:34 Відповісти
Якщо він досидить в кріслі свій термін це власне для нього буде дуже добре,він може втекти до Януковича,якщо йому повезе,і можуть вигнати значно скоріше ніж він це собі уявляє.Більше варіантів нема.
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23.11.2020 18:09 Відповісти
1 апреля сегодня??? да не Дай Бог!!!
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23.11.2020 18:12 Відповісти
ну так он еще одну фугу для своих избирателей на рояле выучит ... и купит новый велосипед на работу ездить.. и опять эти олухи попруться за этого клоуна голосовать
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23.11.2020 18:49 Відповісти
Какой "второй срок"? Он еще первый не отсидел.
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23.11.2020 18:57 Відповісти
То ли тонкий троллинг то ли толстое жополизание
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23.11.2020 19:00 Відповісти
толстый хер вам обоим.....
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23.11.2020 19:16 Відповісти
Да на хрен вы оба нужны, ещё этого нам не хватало, а второй срок ему могут предоставить, лишь только на нары.
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23.11.2020 19:25 Відповісти
Позвони ему , встретитесь . Увидишь во второй раз .
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23.11.2020 19:38 Відповісти
Ха.Ха.Ха. А вот интересно, Богдан болел ковидом? А то у него какая-то спутанность сознания, бывает такое постковидное осложнение
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23.11.2020 20:13 Відповісти
"любят" как клоуна...
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23.11.2020 22:42 Відповісти
На хрен нужен украинскому народу этот дебильный жидяра ЗЕЛЕНСКИЙ!!?? За пол-тора года положил Украину ниже плинтуса!! А Что дальше.будет...... ??? Что богдан , что Зеленский . что вор-Ермак и всё остальное кодло ЕС все дебилы и неучи!!
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24.11.2020 13:02 Відповісти
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