Богдан: Я б хотів побачити Зеленського президентом вдруге, поки цей шанс у нього є

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан вважає, що у президента Володимира Зеленського все ще є шанс переобратися на другий термін.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ще є (шанс на другий термін. - Ред.). Але якщо воно так буде рухатися, то ні", - сказав Богдан, відповідаючи на запитання про ймовірність другого президентства Володимира Зеленського.

Він додав, що "дуже хотів би, щоб у нього (Зеленського. - Ред.) це вийшло ... Все, що класно для моєї країни, я руками і ногами "за"".

"Загалом, народ же його любить", - вважає Богдан.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан казав, що вже сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти.