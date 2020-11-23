За тиждень на грип та ГРВІ у Києві захворіли понад 12 тисяч людей, - КМДА

У столиці за 47-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 231 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижча за базову лінію на 45%. Нині показник захворюваності становить 412,2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, кількість хворих дітей - 4898 (зростання на 5,9%), дорослих - 7333 (зниження на 5,4%).

У структурі захворюваності діти становлять 40%, а попереднього тижня - 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% - зареєстровано 2526 випадків.

До медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, з них 26 - діти.

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