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грип (303) КМДА (1462) Київ (13848) ГРВІ (144)

За тиждень на грип та ГРВІ у Києві захворіли понад 12 тисяч людей, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За тиждень на грип та ГРВІ у Києві захворіли понад 12 тисяч людей, - КМДА

У столиці за 47-й тиждень 2020 року зареєстровано 12 231 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижча за базову лінію на 45%. Нині показник захворюваності становить 412,2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, кількість хворих дітей - 4898 (зростання на 5,9%), дорослих - 7333 (зниження на 5,4%).

У структурі захворюваності діти становлять 40%, а попереднього тижня - 37,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 8,9% - зареєстровано 2526 випадків.

До медичних закладів за 47-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, з них 26 - діти.

Також читайте: Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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а сколько записали как ковид?
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23.11.2020 14:43 Відповісти
Так заболели, или положительные диагнозы имели? Понятно, если "классика жанра" - бессимптомный больной!
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23.11.2020 14:51 Відповісти
и как это теперь сортировать???
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23.11.2020 15:05 Відповісти
У Києві заборонили ховати померлих від COVID-19

https://greenpost.ua/news/u-kyyevi-zaboronyly-hovaty-pomerlyh-vid-covid-19-i22527
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23.11.2020 15:19 Відповісти
Мешканців столиці, які померли від коронавірусної хвороби, відмовляються ховати традиційно, єдиний безальтернативний варіант - кремація.

житель столиці - Ігор - підтвердив ці слова. За короткий час Ігор втратив батька і матір.

"Альтернативи кремації ніякої не було. При цьому, були виставлені жорсткі умови: тільки так і ніяк інакше. На території лікарні є храм, і ми просили, щоб хоча б в мішку, в труні, дали можливість відспівати тіло, але нам категорично відмовили. Всі варіанти були виключені геть", - сказав він.
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23.11.2020 15:26 Відповісти
Кто позволил такое размешать? Где шмыгаль, степашка, ляшко, полисия, масковерующие и ковидло в конце концов?
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23.11.2020 15:39 Відповісти
 
 