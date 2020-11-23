УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4276 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 497 41
Правоохоронні органи (2660) СБУ (10039) реформи (2316) Верещук (605)

Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верещук про реформу СБУ: Служба потребує

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють питання реформи Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Є законопроєкт 3196-д. Останнім часом навколо нього розгорнулась гостра політична дискусія за участі народних депутатів, представників СБУ, експертів.

Реформатори. Вони вважають, що Служба неефективна, корумпована, має роздутий штат та низку невластивих функцій. З головного: вони хочуть суттєво скоротити чисельність особового складу, забрати у Служби слідство, боротьбу з корупцією, економічною злочинністю, оргзлочинністю.

Консерватори. Вони не хочуть по суті нічого змінювати, принаймні робити це швидко. Вони вважають, що запропонована в законопроєкті реформа ослабить спецслужбу, а це погано відобразиться на національній безпеці країни", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Верещук, і "реформатори" і "консерватори" по-своєму мають рацію.

"Консерватори напевно праві, що реформу спецслужби у воюючій країні треба проводити обережно, щоб жодним чином не нашкодити національній безпеці. Однак і реформатори мають рацію, бо в Службі є і корупція, і роздуті штати, і не зовсім властиві функції. Однак, засадничо проблема не в поганих законах. Служба могла б бути цілком ефективною і при чинних законах", - підкреслила нардепка.

Верещук зазначила, що проблема Служби в тому, що "там працюють багато бізнесменів у погонах".

"Вони займаються бізнесом, а не контррозвідкою. А це знижує ефективність Служби, деморалізує чесних та професійних офіцерів, дискредитує спецслужбу в очах суспільства. Можна приймати які завгодно гарні закони та проводити реформи. Але це мало що дасть, допоки Служба не пройде певний ступінь очищення та самоочищення від бізнесменів у погонах. А це залежить не від законів, а від політичної волі керівництва держави та СБУ", - підсумувала Верещук.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
ну верещук прямо дояр-механизатор широкого профиля... на винтокрыле летает, в работе спецслужбы разбирается...
показати весь коментар
23.11.2020 14:44
+6
Куди б тебе понесло вітром на парасольці світ заочі.
показати весь коментар
23.11.2020 14:49
+4
По словам этой женщины пчёлки должны самоочиститься от мёда...
показати весь коментар
23.11.2020 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах"

Так-то да, но кто ж там тогда останется? Нам что, вообще без СБУ? Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах" - Цензор.НЕТ 72
показати весь коментар
23.11.2020 14:38 Відповісти
100% корумпованна система не підлягає реформуванню ,лише знищення на нівець !!)))
показати весь коментар
23.11.2020 14:39 Відповісти
Пані Верещук права: СБУшники-корупціонери-бізнесмени ********* відомство. Але про самоочищення не йдеться, бо їх треба випалювати вогнем!!!
показати весь коментар
23.11.2020 15:04 Відповісти
Себя выпали идиот.
Можеты **** будеешь "В" заниматься на территории лугандонии, ты блд булешь информацию передавать мразь.
показати весь коментар
23.11.2020 15:18 Відповісти
Ти із бізнесменів у погонах? Тоді готуйся до виходу в народне господарство! Бичачі хвости тебе зачекалися!
показати весь коментар
23.11.2020 15:21 Відповісти
Ну, "випалили вогнем" "міліціонерів-корупціонерів" - менше стало в поліції "бєспрєдєлу" і браку в роботі? Ні... Стало ще більше... Бо на місце розумних прийшли недоумки, що навіть "покорупціонерить" розумно, не здатні...
"Випалили вогнем" СЕС... Люди перестали труїться в закладах громадського харчування? Ні... Отруєнь ще більше стало...
Питання: "На хрена тоді ваше "випалювання"?...
показати весь коментар
23.11.2020 16:09 Відповісти
Тоді запитання на запитання: А нахріна СБУ "елітний" підрозділ "К", від якого користі, як з козла молока? Навіщо ряд інших таких же не потрібних підрозділів, страшенно далеких від головного призначення СБУ - контррозвідки, протидії РПД іноземних спецслужб?
показати весь коментар
23.11.2020 16:15 Відповісти
А "нахріна" ти вибрав "Клоуна" в президенти, масажистів і фотографів - у Верховну Раду, а вони призначили на посаду дурня, який не те що не є спеціалістом спецслужб, а й навіть в армії ні дня не служив?...
показати весь коментар
23.11.2020 16:32 Відповісти
Як очистити?? Це треба всіх розігнати та більшість пересаджати ,згідно купленим квіткам !!))
показати весь коментар
23.11.2020 14:38 Відповісти
СЛУЖБА ЯКА ДОПУСТИЛА ДО ВИБОРІВ ВЛАДИ АНТИУКРАЇНСЬКІ СИЛИ, ПОВИНА БУТИ ПЕРЕФОРМОВАНА ..
показати весь коментар
23.11.2020 15:10 Відповісти
А хіба "Служба" ставила хрестики в бюлетнях і опускала їх в урни для голосування?
показати весь коментар
23.11.2020 16:10 Відповісти
По словам этой женщины пчёлки должны самоочиститься от мёда...
показати весь коментар
23.11.2020 14:38 Відповісти
Или левая рука должна отпилить правую.
Хотя полностью уничтожить такую структуру и создать новую, как тут предлагают на форуме, с нашим народцем не получится, уже видим это по всяким НАБУ и др. ГБРам
показати весь коментар
23.11.2020 15:29 Відповісти
Пока реформа СБУ это убрать козака с главной страницы и поменть герб спецслужбы на Оранту в холле. А ну и зерновозы взвешивать.
показати весь коментар
23.11.2020 14:40 Відповісти
А за львівське сміття забув ,це що не робота !!)))
показати весь коментар
23.11.2020 14:41 Відповісти
а "слуги нарота" не нуждаются в самоочистке???)))
показати весь коментар
23.11.2020 14:42 Відповісти
скоро нах хауз - в Новоград-Волынский.. "Слуга народа" Верещук о реформе СБУ: Служба нуждается в "самоочистке от бизнесменов в погонах" - Цензор.НЕТ 9916
показати весь коментар
23.11.2020 14:43 Відповісти
та здрасьте! а пранституток кто будет гонять???
показати весь коментар
23.11.2020 14:43 Відповісти
ця жаба, шо літала, вже не знає куди присунутись
показати весь коментар
23.11.2020 14:43 Відповісти
ну верещук прямо дояр-механизатор широкого профиля... на винтокрыле летает, в работе спецслужбы разбирается...
показати весь коментар
23.11.2020 14:44 Відповісти
Куди б тебе понесло вітром на парасольці світ заочі.
показати весь коментар
23.11.2020 14:49 Відповісти
https://youtu.be/OA7web7So7M
показати весь коментар
23.11.2020 14:50 Відповісти
Баба да розбирается во всем, хотя мозги куриные...
показати весь коментар
23.11.2020 14:57 Відповісти
мозги куринные у 73х% тов населения. выбрали себе беду,а теперь кукарекают уроды. но беда в том ,что нормальным людям не легче от того что страдают дебилы.
показати весь коментар
23.11.2020 15:07 Відповісти
ТИ КОГО ВВАЖАЄШ НОРМАЛЬНИМ ,МАБУТЬ СЕБЕ ПІДБАРИЖНИК , НЕ НИЙ ЗА СБУ ЯКЕ ПРОПУСТИЛО АНТИУКРАЇНСЬКІ СИЛИ ДО ВЛАДИ
показати весь коментар
23.11.2020 15:17 Відповісти
РАВА-РУСЬКА, ДЯКУЮЧИ БОГУ,ВЖЕ ВИЧИСТИЛАСЯ!!!
показати весь коментар
23.11.2020 14:58 Відповісти
так для того ж бубочка й призначила бізнесмена Бакана, ще й погони йому почепила
показати весь коментар
23.11.2020 15:00 Відповісти
Это значит ВСЕХ долой... И как?
показати весь коментар
23.11.2020 15:03 Відповісти
вся Украина нуждается в самоочистке, и в первую очередь от дебиловатой,подлой,наглой ,предательской зеленой ,воровитой власти корумпированной олигархами. их нужно казнить привселюдно,а не отпускать по разным странам типа израили и испании. все это последствия безкарности!!!!
показати весь коментар
23.11.2020 15:03 Відповісти
СБУ -это бандиты в погонах а не бизнесмены.
показати весь коментар
23.11.2020 15:05 Відповісти
Невже главу СБУ позбавлять звання "лійтінанта"?
показати весь коментар
23.11.2020 15:08 Відповісти
Ну, дайте ей зонтик, зачем отобрали? Она теперь все СБУ задолбает. Миру - мир, каждой пролетарке - по пролетарию, каждому пролетарию - по ведру водки, Богуцкой - ведро, Верещук - зонтик, Яременко - все включено в секс со скидками и без табу, Коле Велюру - резиновую женщину и ПОПУКАКУКИМ, Третьяковой - право личной стерилизации неугодных, Брагарю - право принудительной продажи чужих собак, Агрохимии - бесплатное лечение от всех психиатрических проблем, Корниенко - Бабу "Да", Зеле - хренового шестого "медведика", еще несколько президентских резиденций "для детей", еще пару километров кортежей и десяток тонн томов дел на Порошенко, Ермаку - честного брата, не торгующего должностями, Юлечке Мендель - водолазный шлем-колокол для безопасности (говорят, Ленка отрастила ногти до 10 см и каждое утро затачивает их на наждаке),...
Прошу других добавить, а то у меня жизни не хватит.
показати весь коментар
23.11.2020 15:08 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах" - Цензор.НЕТ 6492
показати весь коментар
23.11.2020 15:12 Відповісти
Державні служби в Україні неможливо реформувати.
показати весь коментар
23.11.2020 15:12 Відповісти
Верещук про реформу СБУ: Служба потребує "самоочищення від бізнесменів у погонах" - Цензор.НЕТ 7884
показати весь коментар
23.11.2020 15:22 Відповісти
Самоочищення СБУ - звичайна брехня відомої панянки. Немає ознак початку подібного процесу. Скажу більше. Жодне правоохоронне відомство в державі не "доросло" до такого високого рівня самосвідомості. Одним з контраргументів є ставалення Баканова до пропозицій в новому законі про СБУ. Він опирається як може ліквідації "Департамента "К"- кубла корупції цього відомства. Офіцерський девіз "Маю честь" в цьому підрозділі набув протилежного значення "Гроші краще гідності і честі." Принцип особистого збагачення контрастує з принципом самовідданого служіння народу і державі. Баканову функції МВД привабливіші за функції СБУ. Контррозвідка повинна бути спрямована не проти ФОПІВ, а проти підриву економіки іноземним нечестивими бізнесменами.
показати весь коментар
23.11.2020 16:28 Відповісти
панянку жорстко використали в стилі 95
та вона й не проти
показати весь коментар
23.11.2020 19:13 Відповісти
СБУ з народом
показати весь коментар
23.11.2020 17:04 Відповісти
обраним
показати весь коментар
23.11.2020 19:10 Відповісти
ей уже разрешили разговаривать
показати весь коментар
23.11.2020 19:56 Відповісти
 
 