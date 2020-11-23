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Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події

В Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративні протоколи за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, було припинено роботу 1347 суб'єктів господарювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні управління комунікації Національної поліції України.

За перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту винесено 1395 постанов.

Упродовж вихідних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 №1100, поліцейські здійснювали перевірку щодо дотримання вимог "карантину вихідного дня". Загалом поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2.

Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня 01

За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративні протоколи. Також упродовж вихідних розпочато два кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня 02

Нагадаємо: з 21 листопада набули чинності нові санкції за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Протягом двох днів поліцейські винесли 1395 постанов про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Із них 1369 – під час перебування в громадських будинках та спорудах і 26 – під час перебування у громадському транспорті.

Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 58 034 адміністративні протоколи, розпочато 494 кримінальні провадження.

Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня 03
Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня 04
Інфографіка: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Сейчас статья дохода в бюджете появится 😀😀😀
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23.11.2020 14:59 Відповісти
Замість податків тепер штрафи "наповнюють казну". На додачу добивають збанкрутілий бізнес. Усіх злочинців, я так розумію, вже перловили.
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23.11.2020 15:20 Відповісти
какие компенсаторы для бизнеса ? - опять одни слова - почему везде государство помогает ,но только не у нас - не где нет такого или закройте или дайте работать (когда закрыты - форс мажор - а так за все платежи платить надо - я даже не знаю как это назвать
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Тупым мусорам теперь заняться больше нечем?? Преступности нет?
Хернёй занимаются.. Страна идиотов.
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23.11.2020 15:26 Відповісти
ты хоть в курсе шо значит слово "идиот"? это греческое - не прин. уч. в жизни полиса(такие типо страны, как у вас на раене)... ээээ Протягом вихідних поліцейські склали 1144 протоколи за порушення карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 2648
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23.11.2020 17:19 Відповісти
 
 