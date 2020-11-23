УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4237 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 033 35
Міносвіти (1128) вища освіта (142) Бабак Сергій (36)

З 2021 року вступники з окупованих територій проходитимуть безкоштовні курси для абітурієнтів, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 2021 року вступники з окупованих територій проходитимуть безкоштовні курси для абітурієнтів, - Міносвіти

Безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій будуть працювати в Україні з 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив заступник голови Міносвіти Андрій Вітренко.

"Підготовчі курси працюватимуть. Це норма закону, й вона має виконуватися. Ми наразі над цим працюємо", – сказав Вітренко.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що наразі в проєкті державного бюджету на 2021 рік не передбачено впровадження таких курсів.

"Ми для того й існуємо в парламенті, щоб виправляти деякі помилки. Тому ми внесли окрему правку щодо забезпечення фінансування підготовчих курсів. До другого читання ми боротимемося за додаткові 100 млн грн на окрему бюджетну програму, яка дасть змогу організувати такі підготовчі курси, більше того, – виплачувати стипендії та давати місця в гуртожитках для дітей, які приїдуть сюди після 10-го класу й розпочнуть підготовчу роботу для вступу до вишів України", – сказав Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз застеріг Міносвіти від змін, які загрожують проведеній раніше на гроші ЄС реформі

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
А может лучше предоставлять эти льготы детям погибших участников АТО?
показати весь коментар
23.11.2020 15:13
+12
Что значит бесплатно??? Вы с моих налогов будете учить эту сепарню молодую. А они потом в знак благодарности памятники на аллее Небесной соти обсыкают.
показати весь коментар
23.11.2020 15:22
+10
Я извиняюсь,- а за чей счёт этот банкет?
показати весь коментар
23.11.2020 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я извиняюсь,- а за чей счёт этот банкет?
показати весь коментар
23.11.2020 15:07 Відповісти
Сколько стоит Крым?
показати весь коментар
23.11.2020 15:09 Відповісти
За счёт бизнеса, который сейчас банкротится
Но налоги никто не отменяет
показати весь коментар
23.11.2020 15:43 Відповісти
Угадай с трех раз! Разумеется за наш счет. За чей же еще? Это все делается с ведома криворожского зеленого у...ща, так почему бы не за его личный счет?
показати весь коментар
23.11.2020 15:45 Відповісти
А ты как думаешь?
показати весь коментар
23.11.2020 19:05 Відповісти
Украина должна вынуть молодые мозги из "новых республик"
показати весь коментар
23.11.2020 15:08 Відповісти
І розпоршити сепарсько-колорадську гидоту по всій Україні !!)))
показати весь коментар
23.11.2020 15:11 Відповісти
А может лучше предоставлять эти льготы детям погибших участников АТО?
показати весь коментар
23.11.2020 15:13 Відповісти
Так министр МОН - наследник Табачника
показати весь коментар
23.11.2020 15:44 Відповісти
лучше посредственный но патриот чем умный сепар
показати весь коментар
23.11.2020 16:24 Відповісти
Це ті що оскверняють та паплюжать пам"ятки України !! Святі місця для українців !!)))
показати весь коментар
23.11.2020 15:10 Відповісти
"Мы для того и существуем в парламенте, чтобы исправлять некоторые ошибки. Поэтому мы внесли отдельную правку по обеспечению финансирования подготовительных курсов. Ко второму чтению мы будем бороться за дополнительные 100 млн грн на отдельную бюджетную программу, которая позволит организовать такие подготовительные курсы. А НА РАКЕТЫ, СНАРЯДЫ, ПАТРОНЫ? Может после освобождения Луганска и Донецка и ехать через КПП некому будет. Дома будут учится. Или вы на века все это планируете?
показати весь коментар
23.11.2020 15:14 Відповісти
там вже сьомий рік діє свинособача пропаганда.
Тому нічого нормального з цієї пропозиції не буде, лише нащадки сепарів-колаборантів розійдуться по теренах України, продовжуючи ненавидити усе українське..
показати весь коментар
23.11.2020 15:15 Відповісти
Осел дает преференции детям свинособак ненавидящих все украинское, а детям воинов, которые поставили все на карту, чтобы защитить Украину не дает
показати весь коментар
23.11.2020 15:15 Відповісти
А шо, в 21 институты и университеты еще будут функционировать? Надо же.
показати весь коментар
23.11.2020 15:18 Відповісти
А украинские абитуриенты на это расчитывать не могут ?
Лнр и Днр будут держать Украину за яйца как Чечня Россию ?
показати весь коментар
23.11.2020 15:18 Відповісти
Нит. Для наших абитуриентов подкурсы платные
показати весь коментар
23.11.2020 15:35 Відповісти
Что значит бесплатно??? Вы с моих налогов будете учить эту сепарню молодую. А они потом в знак благодарности памятники на аллее Небесной соти обсыкают.
показати весь коментар
23.11.2020 15:22 Відповісти
Деньги нужно выделить на колючую проволоку ,а за одно и пенсии не платить. Хотят устроить санаторий детям убийц.
показати весь коментар
23.11.2020 15:25 Відповісти
пока богатая Украина устанавливает банкоматы сепарам на кпп - движ со стороны ордло заблокирован, вроде разрешали раньше поехать за пенсией... в одну сторону... а молодежь вообще не при каких условиях не выпускают.
показати весь коментар
23.11.2020 15:32 Відповісти
Очень своевременно.У "мотороллы"и "канистры"-дети подростают. З 2021 року вступники з окупованих територій проходитимуть безкоштовні курси для абітурієнтів, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2084
показати весь коментар
23.11.2020 15:26 Відповісти
Украина будет давать выше образование ватникам , которые потом будут управлять Украиной ? Гениально !

А в армию их не призывают ? На фронт тоже ? А зачем , не ?
показати весь коментар
23.11.2020 15:34 Відповісти
100 баллов
Задача вырастить ПРОКАЦАПСКОЕ ОБЩЕСТВО ?
показати весь коментар
23.11.2020 15:46 Відповісти
Може їм ще і ************ допомогти ?
показати весь коментар
23.11.2020 15:36 Відповісти
Решение о финансировании подготовительных курсов для абитуриентов из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей ожидается до конца ноября. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщила депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина, которая состоит в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций.
«Наш комитет внес правки в проект государственного бюджета и запросил 100 миллионов гривен для финансирования этих бесплатных подготовительных курсов. Сейчас все зависит от решения бюджетного комитета. Я думаю, результат будет или уже к концу этой недели, или максимум на следующей», - отметила народнвй депутат.
показати весь коментар
23.11.2020 15:45 Відповісти
МОЖЕТ на эти 100 млн украинские села обеспечить интернетом, чтобы сельские дети могли хорошо учиться???
показати весь коментар
23.11.2020 15:50 Відповісти
Мабуть вже забули як п"яне бидло із ДаУнбаса обсцикало алею Героїв Небесної сотні цьогоріч?Чи це їм в нагороду?
показати весь коментар
23.11.2020 15:52 Відповісти
кстати шо с этим гадом сделали? неужели простили?
показати весь коментар
23.11.2020 16:07 Відповісти
виталий ты правильно пишешь, на йух онитнам тут нужны , державный прапор топтать и на аллее героев гадить? и за какой счет 100 млн. за счет наших зарплат и пенсий. берите пример с рашистов которые с предателями (бывшими украинцами , особенно воеенослужащими сбушниками и ментами) стараются никаких дел не иметь и отправляют их с полуострова в магадан читу хабаровс и другие мурмански..... а мы предателей готовы в жопу целовать......
показати весь коментар
23.11.2020 16:05 Відповісти
Дети сепаров получат льготы, а потом по пьяни будут обсцыкать памятники погибшим героям. А что получат дети защитников?
показати весь коментар
23.11.2020 18:11 Відповісти
т.е. надо решать вопросы и прописывать детей в луГандонии? А х"ли,сплошные льготы
показати весь коментар
23.11.2020 19:19 Відповісти
Зеленая власть наступает на европейские грабли- те тоже наприглашали черноты и хачей чтоб получить лояльность поборников прав и свобод. Результат- полная европа сидящих на пособие с кучей детей,и продающих наркоту... За счет белых европейцев конечно же. Никто из потомков макак и не думал интегрироваться в европейскую культуру и честно работать.
показати весь коментар
23.11.2020 21:04 Відповісти
И обязательно высшее образование?
Высшее образование уже как школу закончить.
Может в ПТУ их направлять учиться, потом на завод промышленность поднимать.
показати весь коментар
24.11.2020 14:29 Відповісти
 
 