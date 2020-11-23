Експертиза МВС підтвердила, що ДП "Івківці" збитків завдала фірма екснардепа Дмитренка, - Халімон. ДОКУМЕНТИ

Експертиза Київського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС підтвердила, що масштабні збитки ДП ДГ "Івківці" мали штучний характер.

Про це на власній сторінці у фейсбуці написав народний депутат України, заступник голови фракції партії "Слуга народу" Павло Халімон та оприлюднив документи з висновками експертів.











Зокрема, депутат нагадав, що "попереднє керівництво ДП ДГ "Івківці" "вступило в змову з приватною фірмою ТОВ "Батьківщина", фактичним власником якої є колишній нардеп Олег Дмитренко. Як результат "Івківці" не лише не отримували прибуток, але й "заробили" борги перед цією ж фірмою. З 2016 року ТОВ "Батьківщина" купувала в "Івківців" права власності на майбутній врожай озимих. При продажу озимих як незавершеного сільгоспвиробництва розрахунок вівся не за тонну майбутнього врожаю, а за гектар посівів. Тобто майбутній врожай продавався фактично за ціною собівартості посівного матеріалу. Втрати держпідприємства при цьому колосальні".

Як зазначив Халімон, "слідчі Прилуцького відділку поліції звернулись до Київського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС. Висновок про масштабні штучні збитки на "Івківцях" підтвердив і експерт".

Експертизою, за словами нардепа, було встановлено, що "5 і 6 березня ДП ДГ "Івківці" і СТОВ "Батьківщина" уклали дві угоди на продаж прав незавершеного виробництва сільгоспкультур. По першому договору ДП отримало – 5 млн 495 тис. грн, по другому – 5 млн 583 тис. Тобто разом – трохи більше 11 млн грн. Проте, аналіз експерта довів, що ринкова вартість товару була значно занижена, а сума доходу, який можливо було б отримати у разі реалізації озимих за ринковими цінами - 37 млн 38 тис. грн. Натомість "Івківці" виручили лише трохи більше 24 млн. грн., з яких керівництво "Івківців" під тиском та погрозами повернуло "Батьківщині" 11 мільйонів гривень. А "Батьківщина" тепер навіть не надає акти звірки господарської діяльності".

"Експерт також зафіксував відсутність певних документів на підприємстві, які могли б ще більше відкрити завісу над корупційними схемами. Я раніше зазначав: документи, що підтверджують перерахування грошей відповідно до умов договорів купівлі-продажу, первинні документи, що підтверджують понесені витрати на вирощування незавершеного виробництва зернових культур, платіжні доручення, банківські виписки, касові документи, тощо просто зникли, схоже, не без допомоги попереднього керівництва ДП ДГ "Івківці", - йдеться в повідомленні.

"І як тільки в цій справі з’ясувалися нові вагомі деталі, які виводять корупціонерів на чисту воду, - зазначив Павло Халімон, - на мене почалися медійні атаки. В мережі з’являються псевдорозслідування та блоги псевдоекспертів із незрозумілими та нелогічними звинуваченнями на мою адресу. Ця справа дійсно набрала резонансу і деяким персонажам не вигідно, щоб вся правда піднялась на поверхню. Сам фактичний власник ТОВ "Батьківщина" Дмитренко, як я вже розповідав, пропонував мені хабар у розмірі 40 млн грн, щоб продовжити свою незаконну діяльність з "Івківцями". І я відразу ж звернувся із заявою до правоохоронців".

Нагадаємо, на початку жовтня цього року Халімон дав пресконференцію, на якій повідомив, що розкрив масштабну схему розкрадання бюджетних коштів Державного підприємства "Івківці", яке належить Національній академії аграрних наук України.

Підприємство ДП "Івківці" штучно довели практично до банкрутства. Екс-керівництво без погодження з Академією аграрних наук передали майже 1300 га державної землі в обробку ТОВ "Батьківщина". ДП сплачувало приватній компанії за обробку власних земель за завищеною ціною. Крім того, весь прибуток забирала ТОВ незавершеним виробництвом за ціною втричі нижчою ринкової вартості товару. Також Халімон повідомив, що фактичний хазяїн агрофірми "Батьківщина" екснардеп від БПП Олег Дмитренко запропонував 40 млн грн хабаря, про що Халімон негайно проінформував Нацполіцію.

Прокуратурою проводиться розслідування за фактом розкрадання державних коштів на ДП "Івківці".

Раніше на Цензор.НЕТ виходила стаття Юрія Бутусова "Операцію НАБУ щодо арешту на хабарі "слуги народу" Павла Халімона провалено після звернення детективів за санкцією на арешт"

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