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Новини Політика України
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Захарченко Віталій (294) Татаров Олег (358) Подоляк Михайло (296)

Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на критику призначення заступником глави ОП Олега Татарова, який за часів Януковича працював у Міністерстві внутрішніх справ і виправдовував дії міліціонерів під час Революції гідності.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Він наполягає, що Татаров у МВС "не формував політику", а був зобов'язаний озвучувати позицію відомства.

"Він був главою управління, тобто клерком, який не формував політику. Це питання, до якого я підходжу педантично — є професійні компетенції у людини чи їх немає. Ми хочемо, щоб на ключових посадах були люди, які розуміють, що роблять, або просто лояльні до когось? Він був клерком і в рамках вертикалі був зобовʼязаний озвучувати те, що ви говорите. Це була позиція відомства. Усе, крапка", — заявив Подоляк.

Також читайте: Зеленському нагадали про заступника Єрмака, який покривав насильство міліції на Майдані: Такі кадри, як Татаров, - це не про гідність

Радник ОП, відповідаючи на запитання, чи не було злочином виконувати накази глави МВС Віталія Захарченка, коли силовики вбивали на Майдані людей, сказав, що за цими подіями потрібно проводити відкритий судовий процес.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави свого Офісу Олега Татарова. Татаров з 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Гэббельс был тоже просто "клерком" и озвучивал позицию Гитлера.
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23.11.2020 15:40
+27
ТА и янукович был нормальным пацаном, просто его кинули как Лоха Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 6210
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23.11.2020 15:37
+16
Дійсно... Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 3039
Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 4224
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23.11.2020 15:38
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ТА и янукович был нормальным пацаном, просто его кинули как Лоха Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 6210
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23.11.2020 15:37 Відповісти
и страусов любил...))))))))))
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23.11.2020 15:48 Відповісти
Подоляк писав: «...президент Янукович (несподівано) рельєфно і відверто міркував про ... недосконалість нинішньої державної інфраструктури в Україні... Президент, всупереч поширеній PR-думці, дуже навіть добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Розуміє і пропонує вести діалог саме про це. Про стратегію лікування. Про ключові ініціативи, які дозволять це лікування почати. Несподівано? Звичайно». Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 2378
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23.11.2020 16:16 Відповісти
Дійсно... Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 3039
Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД - Цензор.НЕТ 4224
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23.11.2020 15:38 Відповісти
Или Буратино
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23.11.2020 18:10 Відповісти
пдрс
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23.11.2020 15:39 Відповісти
Гэббельс был тоже просто "клерком" и озвучивал позицию Гитлера.
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23.11.2020 15:40 Відповісти
Зам главы начальника Главного следственного управления управления МВД не может быть просто клерком.Почитайте про его уголовные производства против Татьяны Черновол, автомайдановцев. Его адвокатскую деятельность с Портновым, Новинским. Его обвинения против Стерненко. Получается совсем не простой клерк, а человек с вполне сформировавшимися убеждениями времён и понятий Януковича.
И вы ,пан Подоляк, не могли не знать о деяниях Татарова и тем не менее вы пытаетесь его, извините, отмазать.
Вы сами показали свою беспринципность, что вы не какой не сторонник ценностей революции достоинства, а прилипала.
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23.11.2020 16:46 Відповісти
бред полный, он был там министром или что там. так шо отв. на нем за ..... о б*же, кацапов считали нами, нас - кацапами, а финнов "арийцами", но они не были таковыми.... и прочие зашкварные вещи. Там психиатр Геббельсу нужен был, если он верил в то шо базарил, хотя.... тогда генетики не было, так шо да, от балды этот бред высерали, ибо арийцы это мы
(шутка), ибо мы - Кшатрии.... та ну нафиг спорить про то шо все и так знают - раса даже наз. Кавказиан, типо европейская, вот и все. А "арийцы" только в высерах Дугина и наших арестово-копчинских.
чет аж харит этот бред их про типо каких-то сравянко-пруссов, или че они там еще придумали то Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 6796
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23.11.2020 17:16 Відповісти
Подоляк о заме главы ОП Татарове, который покрывал насилие милиции на Майдане: Он был просто "клерком" и "озвучивал" позицию МВД

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Ти повний тупак,Подоляк? Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 6072 Він міг дотриматися честі і звільнитися,як роблять усі нормальні люди яким відомі значення слів честь,совість справедливість! А те падло мусорянське таких якостей не має.Тому йди нах разом з ним.
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23.11.2020 17:24 Відповісти
то ты такой, сравни говно с пальцем то.
либо Овоща с Путиным, я конечно ненавижу обоих или обеих, но Путин бы.... ну ты понял. так шо сравнивать этого там, с пердоляком или как это быдло - не имею возможности.
"пердоляк" тупо был на поводке как и Овощ, а Путин - мог в любой момент отбыть на какой-то остров и показать средний палец на ноге
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23.11.2020 17:56 Відповісти
ну да.. а Подоляк просто гопник
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23.11.2020 15:44 Відповісти
Доречні, Татарова, як і Подоляка зрештою, ніхто не змушував покривати злочини і не змушкюує робити це зараз. Тому відмазку гнила. Бо Тартаров і щвющааз "клєрк" і озвучує позицію Єрмака, вибачте, Зєлєнского. Але на майбутніх судах це взагалі буде ніяка позиція для захисту.
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23.11.2020 16:48 Відповісти
саме так
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23.11.2020 16:50 Відповісти
Нацистских пропагандистов в Нюрнберге вешали, а у нас пропагандистов Яныка повышают в должности
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23.11.2020 15:45 Відповісти
Они верили, небеспочвенно шо там бла-бла, а тут - знали шо Рашка говно и ..... покупали Мерседесы
ты историю подучи.
и да, я не фанат шо типо "арийцы" лучше негров(негры хоть бегают лучше)
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23.11.2020 17:07 Відповісти
Мишаня-ты довбойоб! Получается,что у нас плохим был один янык-все остальные-белые и пушистые Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 4578
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23.11.2020 15:47 Відповісти
вы себя хоть слышите???
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23.11.2020 15:50 Відповісти
А Бубочка был просто клоуном и озвучивал позицию Коломойского...
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23.11.2020 15:50 Відповісти
Якщо Подоляк покриває мерзотника, отже, й сам такий само мерзотник.
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23.11.2020 15:52 Відповісти
подоляк - один із радників...за його словами не стоїть чиясь позиція...
просто "вброс"...
а далі по реакції - пошутіл, якщо не проковтнули
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23.11.2020 15:58 Відповісти
Вони там усі клєрки. Взяти,наприклад,міністра Криклія,що разом з послом Врублєвським,підробили ковід-тести в Казахстані.
Прем'єр Шмигаль приніс вибачення перед головою уряду Казахстану за підроблений тест міністра Криклія - ЗМІ
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23.11.2020 15:53 Відповісти
От не дарма ви Макаренко, бо наша влада за їхніми діями нагадує безпризорників
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23.11.2020 16:24 Відповісти
Криклій ще той мудак, чого тільки варта введена ним сертифікація ГБО.
Коли вже цей пі*ераст нажреця
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23.11.2020 16:32 Відповісти
Ці тварини повинні гойдатися разом з януковичем і левочкиним, що татаров що подоляк відрижки яника!
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23.11.2020 15:57 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
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23.11.2020 15:58 Відповісти
на нюрнберзькому трибуналі, як раз, і перевішали тих, хто був просто клерком і просто виконував накази
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23.11.2020 16:00 Відповісти
Ми хочемо, щоб на ключових посадах були люди, які розуміють, що роблять, або просто лояльні до когось? Він був клерком і в рамках вертикалі був зобовʼязаний озвучувати те, що ви говорите. Це була позиція відомства. Джерело: https://censor.net/ua/n3232687
бач яке тупе.
намагаючись сказати, що вони нібито хочуть залучати людей, які розуміють, що роблять, насправді висловив те, чого вони прагнуть - залучати просто лояльну, без власної думки та позиції худобу.

що ж, вони худобу й мають по всій вертикалі своєї тупої "влади".
а радник такий радник, навіть просту думку не зміг сформулювати.
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23.11.2020 16:04 Відповісти
І кого цей клєрк завтра озвучить?
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23.11.2020 16:04 Відповісти
Мы хотим, чтобы на ключевых должностях были люди, которые понимают, что делают, или просто лояльные к кому-то? ... От й я питаю: ви хочете, щоби людина розуміла, що здійснюються зличини й висловила протест проти цього, публчіно заявила про злочини, звільнилася, чи просто залишалася клєрком, лояльним до будь-чого і будь-кого?
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23.11.2020 16:05 Відповісти
І мандючук звичайний клерк озвучує наміри *****.
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23.11.2020 16:06 Відповісти
так и мусора, убивавшие и калечившие украинцев во время Майдана, получается тоже просто клерки, "озвучивавшие" позицию МВД...
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23.11.2020 16:12 Відповісти
Хороший человек.Когда Христа распинали он только гвозди подавал...
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23.11.2020 16:14 Відповісти
На Майдане "просто клерки" просто стреляли в безоружных людей. "Все, точка", - заявил Подоляк.Источник:https://censor.net/ru/n3232687
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23.11.2020 16:18 Відповісти
А Подоляка просто сливной бачок, который озвучивает позицию Шмаркли.
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23.11.2020 16:20 Відповісти
Удивительная фраза"мы подбираем кадры которые знают что надо делать" от людей случайно,по глупости 73% праства нариду,попавших во власть.
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23.11.2020 16:24 Відповісти
Не виноватая я, он сам пришел. Через время сам будет заявлять, что был клерком и вынужден был всякую лабуду говорить.
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23.11.2020 16:25 Відповісти
Один из примеров когда фамилия (Подляк) - совпадает с содержанием.
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23.11.2020 16:30 Відповісти
SSмани теж "тільки виконували наказ"...
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23.11.2020 16:41 Відповісти
Є така штука "виконання злочинних наказів" і за це теж передбачена відповідальність, юристи вошиві...
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23.11.2020 17:04 Відповісти
Советник главы Офиса президента Источник: https://censor.net/ru/n3232687\\\\\\\\\\

ахаха, это как Первый заместитель зама Бориса Козлова, сотрудника министерства министров, высрал: Дворник Вася метлу не воровал, ее просто .... мыши съели Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС - Цензор.НЕТ 2080
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23.11.2020 17:09 Відповісти
Классный чувак, ответственно к обязанностям по "озвучке" подходил. Ну не мог же он всех послать и уволиться по идейным соображениям, правильно?
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23.11.2020 17:13 Відповісти
А разве доктор Айхман формировал политику?
Он был обычным врачом в концентрационном лагере. И выполнял указания Гитлера и Гиммлера.
Зачем евреи его поймали и казнили - обычного клерка?
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23.11.2020 17:14 Відповісти
Тобто другими словами Татаров брехав
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23.11.2020 17:18 Відповісти
Он был просто *****,,,!!
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23.11.2020 18:03 Відповісти
Если следовать логике ЗЕленой шоблы-***...ы, то крайнего никогда не найдешь. А ведь что тогда что сейчас кто-то же сливал Украину и набивал свои карманы баблом спижженым у народа. Когда эти твари будут сидеть на скамье подсудимых, все как один будут кричать: Это не я, это они!
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23.11.2020 18:05 Відповісти
один гандон о другом гандоне: в него просто кончали, а шо он мог, не рваться же ему из-за этого
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23.11.2020 18:25 Відповісти
Риг рига відмазує, Як "неочікувано". Хоча, у ВАЗеленського в команді жодного патріота.
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23.11.2020 18:55 Відповісти
Татаров ЛАЙНО, бо озвучував брехню, порядний мент подав би у відставку.
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23.11.2020 19:52 Відповісти
Телеграмм канал "Генерал СВР" дал инфо, что Татаров завербован рф. Кличка "Кувшинов".
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23.11.2020 21:30 Відповісти
Все це лайно з зеленим феєрверком
Притягує нікчемне і тупе:
При овочу, був мусором …ба, клерком.
При Зе став цілим «замголов Опе».
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24.11.2020 00:32 Відповісти
 
 