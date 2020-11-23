Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на критику призначення заступником глави ОП Олега Татарова, який за часів Януковича працював у Міністерстві внутрішніх справ і виправдовував дії міліціонерів під час Революції гідності.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Він наполягає, що Татаров у МВС "не формував політику", а був зобов'язаний озвучувати позицію відомства.

"Він був главою управління, тобто клерком, який не формував політику. Це питання, до якого я підходжу педантично — є професійні компетенції у людини чи їх немає. Ми хочемо, щоб на ключових посадах були люди, які розуміють, що роблять, або просто лояльні до когось? Він був клерком і в рамках вертикалі був зобовʼязаний озвучувати те, що ви говорите. Це була позиція відомства. Усе, крапка", — заявив Подоляк.

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Радник ОП, відповідаючи на запитання, чи не було злочином виконувати накази глави МВС Віталія Захарченка, коли силовики вбивали на Майдані людей, сказав, що за цими подіями потрібно проводити відкритий судовий процес.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави свого Офісу Олега Татарова. Татаров з 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.