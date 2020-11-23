Подоляк про заступника глави ОП Татарова, який покривав насильство міліції на Майдані: Він був просто "клерком" і "озвучував" позицію МВС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на критику призначення заступником глави ОП Олега Татарова, який за часів Януковича працював у Міністерстві внутрішніх справ і виправдовував дії міліціонерів під час Революції гідності.
Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
Він наполягає, що Татаров у МВС "не формував політику", а був зобов'язаний озвучувати позицію відомства.
"Він був главою управління, тобто клерком, який не формував політику. Це питання, до якого я підходжу педантично — є професійні компетенції у людини чи їх немає. Ми хочемо, щоб на ключових посадах були люди, які розуміють, що роблять, або просто лояльні до когось? Він був клерком і в рамках вертикалі був зобовʼязаний озвучувати те, що ви говорите. Це була позиція відомства. Усе, крапка", — заявив Подоляк.
Радник ОП, відповідаючи на запитання, чи не було злочином виконувати накази глави МВС Віталія Захарченка, коли силовики вбивали на Майдані людей, сказав, що за цими подіями потрібно проводити відкритий судовий процес.
Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником глави свого Офісу Олега Татарова. Татаров з 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.
Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".
Як адвокат Татаров захищав колишнього глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.
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И вы ,пан Подоляк, не могли не знать о деяниях Татарова и тем не менее вы пытаетесь его, извините, отмазать.
Вы сами показали свою беспринципность, что вы не какой не сторонник ценностей революции достоинства, а прилипала.
арийцы это мы
(шутка), ибо мы - Кшатрии.... та ну нафиг спорить про то шо все и так знают - раса даже наз. Кавказиан, типо европейская, вот и все. А "арийцы" только в высерах Дугина и наших арестово-копчинских.
чет аж харит этот бред их про типо каких-то сравянко-пруссов, или че они там еще придумали то
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Ти повний тупак,Подоляк? Він міг дотриматися честі і звільнитися,як роблять усі нормальні люди яким відомі значення слів честь,совість справедливість! А те падло мусорянське таких якостей не має.Тому йди нах разом з ним.
либо Овоща с Путиным, я конечно ненавижу обоих или обеих, но Путин бы.... ну ты понял. так шо сравнивать этого там, с пердоляком или как это быдло - не имею возможности.
"пердоляк" тупо был на поводке как и Овощ, а Путин - мог в любой момент отбыть на какой-то остров и показать средний палец на ноге
ты историю подучи.
и да, я не фанат шо типо "арийцы" лучше негров(негры хоть бегают лучше)
просто "вброс"...
а далі по реакції - пошутіл, якщо не проковтнули
Прем'єр Шмигаль приніс вибачення перед головою уряду Казахстану за підроблений тест міністра Криклія - ЗМІ
Коли вже цей пі*ераст нажреця
бач яке тупе.
намагаючись сказати, що вони нібито хочуть залучати людей, які розуміють, що роблять, насправді висловив те, чого вони прагнуть - залучати просто лояльну, без власної думки та позиції худобу.
що ж, вони худобу й мають по всій вертикалі своєї тупої "влади".
а радник такий радник, навіть просту думку не зміг сформулювати.
ахаха, это как Первый заместитель зама Бориса Козлова, сотрудника министерства министров, высрал: Дворник Вася метлу не воровал, ее просто .... мыши съели
Он был обычным врачом в концентрационном лагере. И выполнял указания Гитлера и Гиммлера.
Зачем евреи его поймали и казнили - обычного клерка?
Притягує нікчемне і тупе:
При овочу, був мусором …ба, клерком.
При Зе став цілим «замголов Опе».