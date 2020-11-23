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Новини Політика України Нормандські переговори
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Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потрібно запросити США в

П’ятий Президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив за реформування механізму "права вето" у Раді Безпеки ООН і посилення Нормандського переговорного формату шляхом залучення Сполучених Штатів Америки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко заявив під час онлайн-виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

"Ми маємо запросити США і розширити формат Нормадської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний", – наголосив п’ятий президент.

"Після окупації Криму та частини Донбасу Росією ми бачимо необхідність реформування Ради Безпеки ООН. Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти "правом вето" у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки. Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації", – вважає лідер "Європейської Солідарності".

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Порошенко висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.

"Я впевнений, що Джо Байден – це той світовий лідер, який дуже потужно впливатиме на країни, що порушують міжнародні домовленості та міжнародне право. Джо Байден – це абсолютний професіонал у міжнародних відносинах, який повністю розуміє важливість України для світової безпеки", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко заявив, що має дуже великі сподівання, що відносини між США і Україною будуть посилені - від стратегічного партнерства до союзництва, а також запропонував повернутися до ідеї підписання безпекової угоди між Україною та США.

"За 5 років свого президентства я відчував підтримку обох партій у США, президента Обами, президента Трампа. Ми відчували їхню допомогу, наших друзів та союзників з НАТО. Я пишаюсь тим, що ми змогли відновити військову потужність України, зупинити військову російську операцію, створили такі умови, що Росії довелось дуже дорого платити за злочини проти нашої держави. Як президент, зараз як лідер опозиції у парламенті, я бачу, що плани членства України в Євросоюзі та НАТО – це одні з найважливіших цілей, які у нас є", – наголосив Порошенко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Нужно пригласить США в "нормандский формат" и заключить соглашение по безопасности между Штатами и Украиной, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4922
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23.11.2020 15:40
+29
Давайте, Птре Олексійовичу напрацьовуйте та оголошуйте плани для Байдена від України. Поки болото ЗЕплісняве висушується від злості та своєї упротої тупості якщо не зрадництва - все це вбиває однаково.
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23.11.2020 15:41
+20
Бьіло время у президента Порошенко для хороших и правильньіх действий , но не делал ведь ничего , кроме потужного бла-бла-бла. А советовать мастер...
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23.11.2020 15:47
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У тебя точно проблемы с русским...
"Так вот, умный человек способен отличить ошибку в написании от опечатки"
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24.11.2020 17:14 Відповісти
Слышь,гэпэтэушник,-то что написано неправильно -есть ошибка. А опечатка это или очепятка,или авторский стиль -это уже не важно,потому что ошибка допущена,и уже поздно объяснять и оправдываться.
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24.11.2020 18:07 Відповісти
Слышь, мамалыжник, я же говорю - с русским языком и тибя плохо!
"Оши́бка - непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей"
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24.11.2020 18:47 Відповісти
Много ошибок,(пусть даже непреднамеренных,случайных),признак чего? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5121
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25.11.2020 06:47 Відповісти
Многог опечаток - признак спешки или невнимательнрости пишущего. Я тыкаю в клавиатуру двумя пальцами и часто задеваю соседние буквы...
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25.11.2020 09:50 Відповісти
Я понял,-ты умный,а не смешной. Ты это хотел сказать? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4573
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25.11.2020 13:03 Відповісти
Я рад что ты понял
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25.11.2020 13:06 Відповісти
А чего же ты открыто это не заявил? Потому что самому смешно? Или потому что стыдно? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8055
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25.11.2020 17:26 Відповісти
Уж очень извилисто изволите изъясняться!
Нельзя ли поясеить - что ты хотел сказать?
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25.11.2020 17:40 Відповісти
И опять,-даром преподаватели... Ведь это поймет и пятиклассник.
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25.11.2020 18:30 Відповісти
Вот в этом и беда!
Каждый пятиклассник тут норовит высказать своё безапелляционное мнение вопросов, в которых ни уха, ни рыла....
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26.11.2020 09:49 Відповісти
"...безапелляционное мнение вопросов..." Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 281 Видно,что ты пятиклассник.
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26.11.2020 10:27 Відповісти
Отвлёкся, виноват!
Не уловил, что я хотел сказать? Уточняю:
"безапелляционное мнение ОТНОСИТЕЛЬНО вопросов, в которых ни уха, ни рыла"
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26.11.2020 10:47 Відповісти
Хорошо,что тебе не пришлось реально защищать небо "вяликой столицы",а то был бы пипец не только Воронежу,но,скорее всего,и Киеву! Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7569
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25.11.2020 06:51 Відповісти
Преднамеренная ошибка называется саботажем.
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25.11.2020 09:51 Відповісти
А что такое топ-спин?
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25.11.2020 13:04 Відповісти
Калька с английского
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25.11.2020 13:06 Відповісти
А что общее имеет с саботажем?
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25.11.2020 17:24 Відповісти
Не знаю
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25.11.2020 17:39 Відповісти
Видишь? Даром преподаватели...
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25.11.2020 18:28 Відповісти
Какие преподаватели?
Топ - верх, спин - вращение. И ЧТО?
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25.11.2020 18:33 Відповісти
Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1182 А то,что "топ-спин" и "саботаж" имеют одинаковое отношение к моему комментарию в 06.51 мин. -АБСОЛЮТНО НИКАКОЕ! Ладно -расслабься,все ясно с тобой.
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25.11.2020 19:36 Відповісти
Да у тебя не только с языком, но и с логикой....
Начнём с начала - по какой причине "Хорошо,что тебе не пришлось реально защищать небо "вяликой столицы",а то был бы пипец не только Воронежу,но,скорее всего,и Киеву"?
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26.11.2020 09:54 Відповісти
Потому что исходя из твоих умственных способностей,ты пулял бы налево и направо!Ты это обязан был понять. Если ты не понял,то я не виноват.
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26.11.2020 10:25 Відповісти
Отлично!
А теперь делаем второй шаг - если человек осознанно "пулял бы налево и направо" - не называется ли это саботажем?
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26.11.2020 10:43 Відповісти
Ой,дурак...
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26.11.2020 15:46 Відповісти
Да...
Он так ничего и не понял...
Слишком много мамалыги, в мозг поступает....
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26.11.2020 16:36 Відповісти
Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7472
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27.11.2020 07:47 Відповісти
ой дурак.....
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27.11.2020 10:14 Відповісти
Петро, та що ти несеш, чого ж ти зразу не верещав, про Будапештський меморандум.
Тепер і Боржомі не допоможе.
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23.11.2020 16:06 Відповісти
Бубашка верещал про Будапештський меморандум.. И шо?
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23.11.2020 16:08 Відповісти
Поц, почитай их и убедись - верещать там только зебилы могут.
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23.11.2020 16:09 Відповісти
А малороссы со своим зеленым дегенератом еще не выздыхали от голода и коронавируса?
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23.11.2020 16:07 Відповісти
ну так эти малоросы повыздыхают - останутся малоросы петькины, ничего ж не меняется, выборы подтвердили, как была масса, так и осталась....
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23.11.2020 16:13 Відповісти
Гундявый потому короновирус симулировал,что ему там слова не давали, все было просто. Решил от стыдухи закосить
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23.11.2020 16:12 Відповісти
Шостий ведмедик - Зеленський: як у соцмережах реготали з брауні Мендель bekvu.com
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23.11.2020 16:14 Відповісти
Вот так и живем. Ждем, что кто-то придет и погрозит путину, кто-то придет и разберется с нашими коррупционерами, придет НАТО и защитит, придет ЕС и наступит благосостояние. А мы украинцы, что безрукие и безголовые? Обидно...
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23.11.2020 16:32 Відповісти
Однако Азербайджан дождался того момента, когда к нему в союзники пришла Турция и всё стало чики-чики. Заметить при этом следует тот факт, что, в результате последствий, не Алиев ездил на поклон в кремль, а кремль приехал на поклон к нему, осознавая, что против Эрдогана дёргаться бессмысленно. В этом вопросе не надо стесняться. Как там у Высоцкого: "Коля, нечего стесняться, - колья начали ломаться..." (Про двух громилов, братьев Прова и Николая).
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23.11.2020 20:45 Відповісти
Петро, ты свой (и наш) шанс про***.
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23.11.2020 16:37 Відповісти
Так там і розбіглися перед Україною "танцювати", навіть МВФ остерігається нашої влади. В шапіто ідуть тільки дивитися виставу, а не приймати в ній участь.
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23.11.2020 16:38 Відповісти
Пельку закрила 🤣
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23.11.2020 16:45 Відповісти
Щось забагато сьогодні портновських ботів , невже знову Порошенко всім колаборантам в штани націдив ?
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23.11.2020 16:44 Відповісти
Лікуйся !!
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23.11.2020 16:55 Відповісти
Любовь Школа
@**********
·

Слухала Порошенка на Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі - це справжній державник, якому раді всі учсники !!
Розмова була схожа на розмову старих друзів.
Жодного поганого слова про ЗЕ не було сказано, хоч і ставили запитання про їхні відносини.
Шана Петру Олексійовичу !!
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23.11.2020 16:54 Відповісти
Порошенко - фаховий дипломат, а не піськограй і пустоголовий блазень В політиці - словами не розкидаються. А дотримуються такту і етикету.
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23.11.2020 17:00 Відповісти
Абсолютно! Слухала учора його відеоінтервью для безпекового форуму У Канаді- як він уміло дипломатично відповів на запитання про кроки Зеленського, як його приємника на посту.
ЗЕ-НЕлох! ну хоча раз вруби та послухай Пороха, вимкнувши злісну зависть - повчись англійській ( без папірця), повчись мові дипломатії (без текстів холуїв Пуйла з ОП), взагалі НАВЧИСЬ НАРЕШТІ ВЧИТИСЬ, нєдальокоє!
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23.11.2020 17:23 Відповісти
Петро це старий авантюрист який прилип до влади ще в тому віці. Комсомольско-комуняцька посіпака.
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23.11.2020 18:53 Відповісти
А ПО СУТІ ВСЕ ВІРНО - ФАХОВИЙ ДИПЛОМАТ А НЕ БЛА-БЛА
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23.11.2020 20:36 Відповісти
вибате- не мавпувала Вас, а так співпали наші спостереження))
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23.11.2020 17:25 Відповісти
На этой встрече не хватало представителя Сербии, который внёс бы оживление в дружескую атмосферу, презентовав старым друзьям минутку занимательной лингвистики:
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
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23.11.2020 20:57 Відповісти
В БАН ЗА МАТЮКИ!
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23.11.2020 17:36 Відповісти
Не люблю Порошенко, но он прав.
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23.11.2020 17:55 Відповісти
Он такой умний ,как моя Сара после.
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23.11.2020 20:23 Відповісти
МОЖНО БУЛО ЩОСЬ РОЗУМНІШЕ СКАЗАТЬ ТАК МАБУТЬ ТЯМИ НЕМА
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23.11.2020 20:38 Відповісти
Ага, проснулся чего сам раньше не пригласил? Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5800
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23.11.2020 20:43 Відповісти
що ж ти Пецю того відразу не зробив, коли ще був діючим президентом? Розумний заднім розумом?
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23.11.2020 20:53 Відповісти
Все будет как ты сказал, гундявого недомерка обязательно выберут на второй президентский срок
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24.11.2020 18:55 Відповісти
ух ти. клас. а чому раніше не запросили?
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24.11.2020 15:22 Відповісти
От похоти ребрендинга в гаранты Петра Лексеича "трясе як Тарасову хату"© - спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.
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25.11.2020 17:44 Відповісти
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