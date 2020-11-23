Потрібно запросити США в "нормандський формат" і укласти безпекову угоду між Штатами та Україною, - Порошенко
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П’ятий Президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив за реформування механізму "права вето" у Раді Безпеки ООН і посилення Нормандського переговорного формату шляхом залучення Сполучених Штатів Америки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко заявив під час онлайн-виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.
"Ми маємо запросити США і розширити формат Нормадської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний", – наголосив п’ятий президент.
"Після окупації Криму та частини Донбасу Росією ми бачимо необхідність реформування Ради Безпеки ООН. Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти "правом вето" у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки. Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації", – вважає лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.
"Я впевнений, що Джо Байден – це той світовий лідер, який дуже потужно впливатиме на країни, що порушують міжнародні домовленості та міжнародне право. Джо Байден – це абсолютний професіонал у міжнародних відносинах, який повністю розуміє важливість України для світової безпеки", – зазначив п’ятий президент.
Порошенко заявив, що має дуже великі сподівання, що відносини між США і Україною будуть посилені - від стратегічного партнерства до союзництва, а також запропонував повернутися до ідеї підписання безпекової угоди між Україною та США.
"За 5 років свого президентства я відчував підтримку обох партій у США, президента Обами, президента Трампа. Ми відчували їхню допомогу, наших друзів та союзників з НАТО. Я пишаюсь тим, що ми змогли відновити військову потужність України, зупинити військову російську операцію, створили такі умови, що Росії довелось дуже дорого платити за злочини проти нашої держави. Як президент, зараз як лідер опозиції у парламенті, я бачу, що плани членства України в Євросоюзі та НАТО – це одні з найважливіших цілей, які у нас є", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
"Так вот, умный человек способен отличить ошибку в написании от опечатки"
"Оши́бка - непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей"
Нельзя ли поясеить - что ты хотел сказать?
Каждый пятиклассник тут норовит высказать своё безапелляционное мнение вопросов, в которых ни уха, ни рыла....
Не уловил, что я хотел сказать? Уточняю:
"безапелляционное мнение ОТНОСИТЕЛЬНО вопросов, в которых ни уха, ни рыла"
Топ - верх, спин - вращение. И ЧТО?
Начнём с начала - по какой причине "Хорошо,что тебе не пришлось реально защищать небо "вяликой столицы",а то был бы пипец не только Воронежу,но,скорее всего,и Киеву"?
А теперь делаем второй шаг - если человек осознанно "пулял бы налево и направо" - не называется ли это саботажем?
Он так ничего и не понял...
Слишком много мамалыги, в мозг поступает....
Тепер і Боржомі не допоможе.
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Слухала Порошенка на Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі - це справжній державник, якому раді всі учсники !!
Розмова була схожа на розмову старих друзів.
Жодного поганого слова про ЗЕ не було сказано, хоч і ставили запитання про їхні відносини.
Шана Петру Олексійовичу !!
ЗЕ-НЕлох! ну хоча раз вруби та послухай Пороха, вимкнувши злісну зависть - повчись англійській ( без папірця), повчись мові дипломатії (без текстів холуїв Пуйла з ОП), взагалі НАВЧИСЬ НАРЕШТІ ВЧИТИСЬ, нєдальокоє!
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.