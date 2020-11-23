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Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти

Генпідряднику, який має побудувати Національний Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, перерахували 111,5 млн грн передоплати, з них вже 6 млн грн витрачені на підготовчі роботи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, пояснюючи, чому генпідряднику були переказані 111,5 млн грн передоплати.

"Насправді для нас це було дуже складно – у такі стислі терміни фахово підготувати і провести відкриті закупівлі, пройти оскарження процедур в Антимонопольному комітеті та ще й переказати кошти напередодні нового року. Інакше виділені кошти "згоріли" б, вони не були передбачені на наступний рік, а нас би звинуватили у службовому недбальстві. Тож, вважали себе ледь не героями, раділи, що все вдалося і нарешті зможемо рухатися вперед, утім потім почалися основні перипетії з усім цим", - розповів він.

Також читайте: Коли був тендер на будівництво музею Революції Гідності, арешт на ділянку не було накладено, інакше нічого б не проводили, - Пошивайло

"Таке рішення (про передоплату 70%. - Ред.) було прийняте через терміни виконання робіт і це типова практика у сфері державного будівництва. Це був кінець року, і ми могли б втратити ці кошти і не отримати їх наступного року для реалізації проєкту у чітко встановлені строки. Постанови Кабінету Міністрів 117 і 1764 дозволяли нам, як і більшості інших об’єктів державного будівництва, здійснити попередню оплату товарів, робіт і послуг у розмірі 100%. Влітку 2019 внесенням змін до Постанови було продовжено термін дії авансового звіту до 36 місяців", - пояснив Пошивайло.

"Вартість попередньої оплати товарів, робіт і послуг – 111,5 млн. Згідно з листом генпідрядника – близько 6 мільйонів (витрачено на підготовчі роботи. - Ред.). Це облаштування побутового містечка, яке кілька разів переносилось за дорученням ГПУ, будівельний паркан який був зруйнований, сплата за охорону та комунальні послуги тощо. Також ним була надана довідка про відсутність депозитних рахунків. Генпідрядник також інформував Музей про те, що закуплені матеріали потребують великих площ складування, а дерева, доставлені з Нідерландів та висаджені в Україні, потребували коштів на висадку та утримання. Зазначені витрати не були передбачені проєктом, оскільки їхня поява викликана накладеним арештом та забороною вчиняти будь-які зміни рель’єфу місцевості на невизначений термін. У травні 2020 року ми надіслали запит щодо звітності про закуплені матеріали та зазнані витрати. Була отримана інформація з переліком та цінами закуплених матеріалів. На всі основні позиції нам надавалися протоколи договірних цін на перевірку їхньої вартості. Дерева і граніт закуплені, ми переконалися на власні очі в їх існуванні ", - пояснив він.

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"Згідно з угодою, закуплені матеріали разом з роботами мають бути прийняті актами, а оскільки можливості виконати роботи не було, то і звіту за них немає. Музей звертався в Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Кабмін із запитом про надання роз'яснень, яким чином у разі невиконання будівельних робіт можна відзвітувати за сплачений аванс у разі відтермінування робіт на невизначений час, але відповіді так і не отримано", - додав Пошивайло.

З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Це стандартна підстава для усіх 191х. Бюджетні кошти забирають у кінці року і в наступному вже не дають. З існуючою бюрократію освоїти їх за рік неможливо, от і виникає дилема - або підстався під кримінал, якщо хочеш зробити, або спи спокійно, але забудь про те, що хотів зробити.
Багато хто обирає варіант №1, але для цього потрібно бути "своїм", бо до свого не прийдуть правоохоронці... Я думаю що якщо Офіс Президента перевірити, то там половина закупівель так зроблені...
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23.11.2020 15:48
+4
Так постоянно отсрочивалось начало строительства, пока 20 июня 2018 года окончательно судом был наложен арест по представлению прокуратуры на неопределенный срок "до окончания следственных действий. .. Источник:https://censor.net/ru/n3232682
В декабре 2018 года Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала.
Источник:https://censor.net/ru/n3232682
И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей Революции перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом.

А по состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн.
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23.11.2020 15:48
+4
Деньги потрачены на "закупку" деревьев и гранита - 111,5 млн. грн.
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23.11.2020 15:49
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Ага ,ДЕДКА ЗА РЕПКУ - БАБКА ЗА ДЕДКУ ...... Пошивайло о предоплате генподрядчику за музей Революции Достоинства: Это был конец года, мы могли потерять эти средства и не получить их снова - Цензор.НЕТ 6249
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23.11.2020 15:44 Відповісти
Це стандартна підстава для усіх 191х. Бюджетні кошти забирають у кінці року і в наступному вже не дають. З існуючою бюрократію освоїти їх за рік неможливо, от і виникає дилема - або підстався під кримінал, якщо хочеш зробити, або спи спокійно, але забудь про те, що хотів зробити.
Багато хто обирає варіант №1, але для цього потрібно бути "своїм", бо до свого не прийдуть правоохоронці... Я думаю що якщо Офіс Президента перевірити, то там половина закупівель так зроблені...
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23.11.2020 15:48 Відповісти
Так постоянно отсрочивалось начало строительства, пока 20 июня 2018 года окончательно судом был наложен арест по представлению прокуратуры на неопределенный срок "до окончания следственных действий. .. Источник:https://censor.net/ru/n3232682
В декабре 2018 года Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала.
Источник:https://censor.net/ru/n3232682
И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей Революции перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом.

А по состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн.
показати весь коментар
23.11.2020 15:48 Відповісти
Деньги потрачены на "закупку" деревьев и гранита - 111,5 млн. грн.
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23.11.2020 15:49 Відповісти
"В 2019 мы получили средства, которых так трудно добивались, и обязаны были начать их использовать, начав строительство. В мае начали работы, планируя открыть Мемориал ко Дню Независимости.(Вятрович)

Если деньги были переведены подрядчику в 2018,то какие деньги получил Вятрович в 2019?
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23.11.2020 17:15 Відповісти
минимум 10-15% єто цена отката...вспомнм больницу будущего и агентессу ЦРУ(казалось честній чел)???? КЄТ жену ПРІЩАВОГОразворовалиов 170млн долларов и где боьлница?? так и здесь патриоті и волонтёры распилили сто лямов... а визги про финансовые нарушения это для публики и псевдопатриотов.. у нас как если ты"патриот" то ты НЕПОСУДЕН
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24.11.2020 08:55 Відповісти
зеленський менше би собі автівок купував.
Бо вже б давно музей побудували за ті кошти.
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23.11.2020 15:48 Відповісти
короче зеленая власть опять обосралась - не там роет снова
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23.11.2020 15:52 Відповісти
А так средства не пропали. Это гуд.
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23.11.2020 15:53 Відповісти
Директор музея - это не директор строительной фирмы. Понятно, что 111 млн. он не крал. К нему только один вопрос - был ли он в доле, т.к. работы должен был принимать именно он. Именно поэтому происходили обыски в самом музее. Но пока, я доказательств не увидел.
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23.11.2020 15:54 Відповісти
Строительный "городок" из одного вагончика за 6 млн. грн.
Пошивайло о предоплате генподрядчику за музей Революции Достоинства: Это был конец года, мы могли потерять эти средства и не получить их снова - Цензор.НЕТ 5545
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23.11.2020 15:56 Відповісти
Пошивайло о предоплате генподрядчику за музей Революции Достоинства: Это был конец года, мы могли потерять эти средства и не получить их снова - Цензор.НЕТ 54
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23.11.2020 15:59 Відповісти
а когда будет аудит по использованию (нецелевому) ковидного фонда ?
год то уже кончается....как там с делишки? ибо это же оправдание - год кончается боимся потерять то что осталось, ибо в бюджете следующего года шиш дадут - что-то у музея не прокатило????
а у ковидного фонда (больницы чёто не просят... а излишек(???) надо ж куда-то распихать)
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23.11.2020 15:58 Відповісти
Ты считаешь, что 111,5 млн. на Мемориал Героям Небесной Сотни не заслуживают пристального внимания?
Гнева не испытываешь?
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23.11.2020 16:01 Відповісти
я считаю, что ко всем надо подходить одинаково...и к музею (которому следствие не дает работать-строить... но бухгалтерская отчетность в любом случае у него должна быть в порядке) и к ковидному фонду (с которого тырят безБожно...все кому не лень... но хоть какую-то отчетность мы фиг увидим... как и фин/отчетность по "5 вопросам"...)
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23.11.2020 16:06 Відповісти
Воровство на Революции Достоинства в приоритете.
Будем считать, что это ПЕРВЫЙ подход.
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23.11.2020 16:08 Відповісти
7 лет ВОРОВСТВА ... на "лжепатритизме" дали патриоту сенцову 11 лямов на ПАТРИТИЧНОЕ КИНО и...по данным СМИ на просмотры пришло аж 100 чел ЗА НЕДЕЛЮ вот где должен быть и аудит и налоговая
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24.11.2020 08:59 Відповісти
Абсолютно согласен!!!
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24.11.2020 09:07 Відповісти
А как вам "Номера" за 15 млн.?
Посмотрели уже?
Там очень дорогие декорации.
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23.11.2020 16:03 Відповісти
а оно мне точно надо ото смотреть?
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23.11.2020 16:08 Відповісти
Как? Вторая гениальная работа гениального режиссёра.....
Вы же Творческий Человек!
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23.11.2020 16:10 Відповісти
Олега Сенцова "Номера" я не смотрел... аннотации читал...
оставляю за собой маленькое право выбора (не все работы даже мировых гениев мне нравятся, некоторые откровенно не понимаю... некоторые не воспринимаю...)
поэтому... наверное пока не созрел (фентази...не моё)))) но зацепить может и сможет)
(а Ваш сарказм я уловил и про вторую работу гения и про творческого чела как про мну)
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23.11.2020 16:22 Відповісти
Шедевр от директора Подшивайло Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти - Цензор.НЕТ 1883

"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет..." Источник: https://censor.net/ru/n3232691

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23.11.2020 16:15 Відповісти
А почему музею нельзя дать деньги до конца года но так чтобы они лежали на счету и платить за работу поэтапно без 80% предоплаты?
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23.11.2020 16:16 Відповісти
потому что финансовый год кончается (и все выделенные деньги надо успеть потратить до последней декады декабря...а что не потрачено - возвращается в гос.бюджет безвозвратно... на счета нельзя категорически, а вдруг специально ничего не будут делать весь год, чтоб получать еще и проценты)
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23.11.2020 16:30 Відповісти
а музей это государственная лавка или частная?
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23.11.2020 16:44 Відповісти
государственная...
вот государство и морочит голову...иногда специально выделяются средства в октябре, чтобы заведомо не успели потратить а скинули обратно в бюджет (эта практика уже отработанная на гос.предприятиях годами)))
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23.11.2020 18:06 Відповісти
"Где деньги,Зин?"Ох и бардак! Ну,вроде,как "Рога и копыта" Прошло почти два года и тут какой-то "товарисч" проявляет бдительность,стучит куда ему скажут и,пошло-поехало И когда ж это закончится-никто не знает Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти - Цензор.НЕТ 2212
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23.11.2020 17:22 Відповісти
Нет тут никакого криминала, Госказначейство перечислило предоплату Генподрядчику, Генподрядчик - частная структура, она может с этими деньгами делать что угодно, может пропить, купить яхту или положить на депозит, но обязанна выполнить условия Договора, так как существуют объективные причины невозможности выполнения договора, у Государства есть 2 варианта - пролонгировать договор до возникновения возможности его исполнения или расторгнуть с требованием возврата предоплаты. Государство не потребовало разрыва договора и взврата суммы предоплаты - генподрядчик на законных основаниях может делать с этими деньгами что угодно, до возникновения либо 1-го либо 2-го! А все остальное бред сивой кобылы!
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23.11.2020 17:44 Відповісти
Для тех кто в танке - Генподрядчик не обязан держать постоянно перечисленную сумму на своем счету, юридически он это не обязан, и может расоряжатся ей по своему усмотрению!
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23.11.2020 17:48 Відповісти
правильно сделали , потому как в следующем году куй бы этих денег увидели...
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23.11.2020 18:50 Відповісти
не будь попугаем подшивайле...
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24.11.2020 09:01 Відповісти
кацап твоё место на параше...
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24.11.2020 11:05 Відповісти
 
 