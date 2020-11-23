Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти
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Генпідряднику, який має побудувати Національний Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, перерахували 111,5 млн грн передоплати, з них вже 6 млн грн витрачені на підготовчі роботи.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, пояснюючи, чому генпідряднику були переказані 111,5 млн грн передоплати.
"Насправді для нас це було дуже складно – у такі стислі терміни фахово підготувати і провести відкриті закупівлі, пройти оскарження процедур в Антимонопольному комітеті та ще й переказати кошти напередодні нового року. Інакше виділені кошти "згоріли" б, вони не були передбачені на наступний рік, а нас би звинуватили у службовому недбальстві. Тож, вважали себе ледь не героями, раділи, що все вдалося і нарешті зможемо рухатися вперед, утім потім почалися основні перипетії з усім цим", - розповів він.
"Таке рішення (про передоплату 70%. - Ред.) було прийняте через терміни виконання робіт і це типова практика у сфері державного будівництва. Це був кінець року, і ми могли б втратити ці кошти і не отримати їх наступного року для реалізації проєкту у чітко встановлені строки. Постанови Кабінету Міністрів 117 і 1764 дозволяли нам, як і більшості інших об’єктів державного будівництва, здійснити попередню оплату товарів, робіт і послуг у розмірі 100%. Влітку 2019 внесенням змін до Постанови було продовжено термін дії авансового звіту до 36 місяців", - пояснив Пошивайло.
"Вартість попередньої оплати товарів, робіт і послуг – 111,5 млн. Згідно з листом генпідрядника – близько 6 мільйонів (витрачено на підготовчі роботи. - Ред.). Це облаштування побутового містечка, яке кілька разів переносилось за дорученням ГПУ, будівельний паркан який був зруйнований, сплата за охорону та комунальні послуги тощо. Також ним була надана довідка про відсутність депозитних рахунків. Генпідрядник також інформував Музей про те, що закуплені матеріали потребують великих площ складування, а дерева, доставлені з Нідерландів та висаджені в Україні, потребували коштів на висадку та утримання. Зазначені витрати не були передбачені проєктом, оскільки їхня поява викликана накладеним арештом та забороною вчиняти будь-які зміни рель’єфу місцевості на невизначений термін. У травні 2020 року ми надіслали запит щодо звітності про закуплені матеріали та зазнані витрати. Була отримана інформація з переліком та цінами закуплених матеріалів. На всі основні позиції нам надавалися протоколи договірних цін на перевірку їхньої вартості. Дерева і граніт закуплені, ми переконалися на власні очі в їх існуванні ", - пояснив він.
"Згідно з угодою, закуплені матеріали разом з роботами мають бути прийняті актами, а оскільки можливості виконати роботи не було, то і звіту за них немає. Музей звертався в Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Кабмін із запитом про надання роз'яснень, яким чином у разі невиконання будівельних робіт можна відзвітувати за сплачений аванс у разі відтермінування робіт на невизначений час, але відповіді так і не отримано", - додав Пошивайло.
З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Багато хто обирає варіант №1, але для цього потрібно бути "своїм", бо до свого не прийдуть правоохоронці... Я думаю що якщо Офіс Президента перевірити, то там половина закупівель так зроблені...
В декабре 2018 года Музей заключил с ними договор генподряда на строительные работы по реализации Мемориала.
Источник:https://censor.net/ru/n3232682
И уже через несколько дней, 28 декабря 2018 года, Музей Революции перечислил 111,5 миллионов гривен аванса сразу одним платежом.
А по состоянию на 1 января 2019 года на банковских счетах фирмы было всего 5,4 млн грн.
Если деньги были переведены подрядчику в 2018,то какие деньги получил Вятрович в 2019?
Бо вже б давно музей побудували за ті кошти.
год то уже кончается....как там с делишки? ибо это же оправдание - год кончается боимся потерять то что осталось, ибо в бюджете следующего года шиш дадут - что-то у музея не прокатило????
а у ковидного фонда (больницы чёто не просят... а излишек(???) надо ж куда-то распихать)
Гнева не испытываешь?
Будем считать, что это ПЕРВЫЙ подход.
Посмотрели уже?
Там очень дорогие декорации.
Вы же Творческий Человек!
оставляю за собой маленькое право выбора (не все работы даже мировых гениев мне нравятся, некоторые откровенно не понимаю... некоторые не воспринимаю...)
поэтому... наверное пока не созрел (фентази...не моё)))) но зацепить может и сможет)
(а Ваш сарказм я уловил и про вторую работу гения и про творческого чела как про мну)
"Согласно договору, закупленные материалы вместе с работами должны быть приняты актами, а поскольку возможности выполнить работы не было, то и отчета за них нет..." Источник: https://censor.net/ru/n3232691
вот государство и морочит голову...иногда специально выделяются средства в октябре, чтобы заведомо не успели потратить а скинули обратно в бюджет (эта практика уже отработанная на гос.предприятиях годами)))