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Можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, - заступник голови МОЗ Кучер

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, - заступник голови МОЗ Кучер

Офіційної можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, але команда МОЗ працює, щоб це змінити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Це питання потрібно вирішити. Але так ось укласти угоду онлайн, щоб вона була повністю дійсною і працювала по системі, це неможливо. Іноді бувають випадки, коли угода укладається в системі і людина при подальшому зверненні її підписує, але все одно наразі задіяно в цій процедурі папір", - зазначив Кучер.

Заступник голови МОЗ додав, що технічно це зробити можливо, але є певні адміністративні нюанси, які потрібно змінити.

"Для того, щоб це було погоджено на законодавчому рівні, підключається наша улюблена бюрократія. Всі ці процедури можуть зайняти більше місяця", - підкреслив Кучер.

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Все, что нужно знать про мастеров спорта по диджитализации.
9 месяцев. 67 млрд. грн.

Не могли сделать табличку на 10 полей и ЭЦП.
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23.11.2020 16:12 Відповісти
жижитализация в смартфоне
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23.11.2020 16:13 Відповісти
Как всегда у степанова. Дистанция между обещанием и выполнением = от месяца до НИКОГДА... Все его обещания (без исключения) - или выполены с огромным опозданием от указанного времени или не выполнены, вообще... Т.е., такая вещь, как КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ, зелёным неизвестна в принципе... ПРОСТО ИМ ТАК КОМФОРТНЕЕ, у них есть Феофания, а все остальные потерпят (если доживут).......
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23.11.2020 16:27 Відповісти
 
 