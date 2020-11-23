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Новини Економіка
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Інвестори в "зелену" енергетику чекають виконання Кабміном зобов'язань щодо виплати боргів, - Тинний

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Інвестори в

Інвестори, що розвивають альтернативну енергетику в Україні, розраховують на виконання урядом зобов’язань щодо погашення заборгованості перед ними

Про це заявив в ефірі каналу "Україна 24" співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний.

Він нагадав, що згідно з меморандумом про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ, інвестори погодились на зниження "зеленого" тарифу, а влада взяла зобов’язання своєчасно оплачувати за постачання електроенергії з альтернативних джерел та погасити заборгованість перед виробниками.

"Ми сподіваємося, що уряд виконає взяті на себе зобов’язання вже після обрізання тарифів у цьому році і буде платити принаймні поточні вчасно і погашати старі борги згідно укладеного графіку", - сказав Тинний.

Він також наголосив, що проблема розрахунків з "зеленими" інвесторами потребує комплексного рішення, а не тимчасового. І висловив сподівання, що існуючі дисбаланси на ринку електроенергії будуть усунуті галузевим регулятором.

"У нас є регулятор, НКРЕКП. Він мусить бути незалежним і встановлювати тарифи на обґрунтованому економічно рівні. У нас же зараз йде страшенне перехресне субсидування, і заради того, щоб добре жили одні сфери бізнесу, і заради популістичних цілей, решта мусять платити потрійну ціну", - сказав Тинний.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні повинно бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову криза в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ну это же не Беню с Ахметкой одаривать. Кто-то должен покрывать убытки

Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный - Цензор.НЕТ 2541
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23.11.2020 16:12
+3
Зеленый тариф введен в Украине в 2008 году. Уверен, что тогда президентом был Порошенко?
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23.11.2020 16:31
+3
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. А денег в казне нет / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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23.11.2020 16:33
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Ну это же не Беню с Ахметкой одаривать. Кто-то должен покрывать убытки

Инвесторы в "зеленую" энергетику ждут выполнения Кабмином обязательств по выплате долгов, - Тынный - Цензор.НЕТ 2541
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23.11.2020 16:12 Відповісти
Давайте рассматривать это вместе c гарантиями по Будапештскому меморандуму.
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23.11.2020 16:13 Відповісти
Надо проводить международное расследование о целесообразности тех условий, которое дало правительство Порошенко этим международным инвесторам.
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23.11.2020 16:21 Відповісти
Зеленый тариф введен в Украине в 2008 году. Уверен, что тогда президентом был Порошенко?
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23.11.2020 16:31 Відповісти
Поинтересуйся какие мощности ВИЕ были ДО прихода к власти Порошенко и сколько нах**рачили при нем, особенно в последний год президенства да еще и разрешений с повышенной ставкой надавали на еще не построенные ВИЕ.
То что Зебил говно, никак не оправдывает вредительство в сфере энергетики его предшественника!
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23.11.2020 17:35 Відповісти
1. Что за разрешения с повышенной ставкой?
2. Это компании Порошенко наставили ВИЕ?
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23.11.2020 18:17 Відповісти
1. Под занавес президенства Порошенко, государство, надавало гарантий покупки электроэнергии ВИЕ, которые должны быть построены в будущем, в размерах значительно превышающих цену по которой такую же электроэнергтю покупают в Европе!
Об этих махинациях, писали очень много, в том числе и на Цензоре!
2. Кто там конечный бенефициар в офшорах, выяснять крайне сложно, вполне может быть что и сам Порошенко там долю имеет... хотя скорее всего он это делал за откаты для того чтобы не оставлять следов!
Известный же факт, что компания АйСиЮ, которая ну ни как не повязана с Порошенко и Гонтаревой, сначала купила энергетические акции у Ахметова за 35% стоимости, в 2015г. а после введения "формулы" "Роттердам+" продала за 255%...
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24.11.2020 09:47 Відповісти
вы знаете, фраза "это же известный факт" не работает, указывайте ссылки
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24.11.2020 10:30 Відповісти
Зараз я тобі яєчко зварю, облуплю і в рот покладу!
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24.11.2020 11:11 Відповісти
Просто ссылки указывай, иначе это просто треп.
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24.11.2020 11:12 Відповісти
Цікава річ! Кабмін не має відношення до вверення в дію закону про енергоринок у турборежимі!
Закон недолугий, дозволяє спекуляції, перепродаж та інші зловживання.
То може компенсувати дебаланс проплат з персональних коштів депутатів?

За якість роботи треба нести відповідальність)
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23.11.2020 16:22 Відповісти
Похоже других способов доворовать бюджет уже не осталось.Посмотрите перечень инвесторов и сразу все станет на свои места.
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23.11.2020 16:23 Відповісти
Навіщо Украіні інвестиції, які завдають збитків економіці Украіни?
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23.11.2020 16:28 Відповісти
Обещанного три года ждут
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23.11.2020 16:29 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. А денег в казне нет / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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23.11.2020 16:33 Відповісти
Ахметов , бедолага, поиздержался/ Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020,
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23.11.2020 16:49 Відповісти
может инвесторам вместо денег няню выписать
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23.11.2020 16:52 Відповісти
Бульдозеры еще не выехали? К "ЫНВЕСТОРАМ"...?
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23.11.2020 17:22 Відповісти
Тынный, дуй в Европу, там твою лавочку расшифровали давно. Европейские тарифы тебя не устраивают? Дурачков ищешь?
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23.11.2020 18:04 Відповісти
Якщо всю Україну, всі поля, ліси, озера, будинки покрити сонячними панелями вони не забезпечать навантаження в осінньо-зимовий максимум. То які проблеми може вирішити зелена енергетика крім збагачення власників та грабунку країни?
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23.11.2020 19:28 Відповісти
Эту хрень под ахметова ещё регионалы принимали,чтобы грабить страну,а теперь про права инвесторов ноют.
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23.11.2020 19:38 Відповісти
 
 