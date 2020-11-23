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Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло

Ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні передали Музею Революції Гідності для будівництва меморіалу, але ні комунікації, ні дерева, ні проїжджу частину музею не передали, і тому забезпечити повноцінну охорону цієї ділянки не можна.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Багато хто запитує: чому досі немає меморіалу, гідного увічнення пам’яті загиблих? Щодня на Алею приходять люди, її відвідують під час офіційних візитів високі міжнародні делегації. І керівництво держави запитують, знаю точно, бо мені переповідали: і це меморіал, так Україна вшановує пам’ять загиблих і подію світового масштабу? З іншого боку, сподіваюся, що і опоненти цього меморіалу мають почути аргументи інших і збагнути, що територію Алеї Героїв Небесної Сотні (деякі опоненти ігнорують цю назву і ратують за збереження Інститутської) неможливо зберегти як таку. Вона вже змінена і буде змінюватися. Допоки не буде на ній сучасного меморіального простору, який захистить і її пам’яткоохоронний і пішохідний статуси. Спорудження меморіалу дозволило б запровадити постійну та ефективну охорону його території", - зазначив він.

Читайте також: Коли був тендер на будівництво музею Революції Гідності, арешт на ділянку не було накладено, інакше нічого б не проводили, - Пошивайло

Коментуючи ситуацію з періодичними ексцесами, які трапляються на Алеї Героїв Небесної Сотні (то машина в'їхала в клумби, то студент справив нужду на пам'ятні ряди з фото загиблих) і тим, хто повинен відповідати за охорону цієї території, Пошивайло відповів: "Ситуація двояка. З одного боку, нам передали ділянку в центрі міста у користування з тим, щоб ми там спорудили меморіал. Його б взяли на баланс, ввели б в експлуатацію і несли повну відповідальність. А наразі – територія для суспільства – наша, тож маємо нести повну відповідальність за неї, але ж нам не передавали в користування цю територію у теперішньому вигляді. Нам ніхто не передавав на баланс об’єкти комунальної власності, які належать іншим юридичним особам. Наприклад, дерева (не маємо права їх навіть торкатися), опори і мережі електроосвітлення, за які відповідає "Київсвітло", проїжджу частину. Тобто ми в очах суспільства відповідаємо за все, але законодавство, у тому числі про використання коштів державного бюджету, дуже обмежує наші можливості".

"Тому й трапляються акти вандалізму на Алеї, бо на них компетентні органи не реагують належним чином, виявляють неспроможність давати рішучий опір. Проїжджа частина Алеї формально пішохідна, але ми не можемо самостійно регулювати на ній рух і зокрема офіційно впливати на паркування, бо за це відповідає КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Управління з паркування", Нацполіція. Скільки на тему незаконного паркування було емоцій і пропозицій від окремих політиків, радників мера і активістів, але слова залишилися словами. Скільки ми, активісти і небайдужі громадяни не викликали працівників Нацполіції, скільки не зверталися про збільшення постів патрулювання на Алеї, вони не могли дієво протистояти порушникам ПДР. Самі поліцейські говорили нам, що лише механічні перешкоди можуть допомогти вирішити справу. Тож, за сприяння КП "Зеленбуд" вдалося встановити механічні перешкоди – клумби, які часткового вирішили проблему. Але проблема залишається – треба забезпечити під’їзд до готелю "Україна" і до Міжнародного центру культури та мистецтв. І вирішити його в інший спосіб, аніж він є зараз, аби зберегти більшу частину Алеї пішохідною меморіальною зоною", - додав він.

Читайте також: Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти

З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+3
Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма смогут лишь жесткие писдюли вандалам.
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23.11.2020 16:18
+3
Кожному,хто буде у Львові рекомендую піти на львівську Алею Небесної Сотні...Вона зроблена у формі нависаючої над містом естакади...Львів як на долоні,постійно там десятки туристів...От що значить підійти до справи зі знанням,зі смаком і без жлобства і хламства...
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23.11.2020 16:48
+2
Страна, избрав зеленского, продала своих солдат и тех, кто погиб на Майдане. Такая страна существовать не будет.
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23.11.2020 16:26
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Молодец.
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23.11.2020 16:12 Відповісти
я сам (как и десятки и сотни тысяч украинцев) участник обоих майданов, но считаю Мемориал в центре столицы полным бредом. Псевдопатриотическая ахинея, спекуляция на памяти погибших.
Во время многочисленных войн за независимость Украины погибли тысячи людей. После событий на Майдане 13-14 гг во время русско-украинской войны погибло уже почти 15 тыс человек!! так что - весь центр Киева отведет под музей?
почему ради музея всего лишь ОДНОГО, хоть и значимого события, нужно строить целый мемориал, кучу денег вбухивать? Лучше бы на этом же месте построили Музей Истории Украины - более современный и интерактивный, чем Исторический, с современными выставочными залами. Ведь даже на истории войны последних лет история Украины НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
И потом - где будем ставить памятник победы над Россией?
Даже в СССР не додумались делать из центра столицы мемориал - вынесли все памятники за пределы города. Максимум - Ватутин похоронен в центре. Что тоже - полный бред, давно пора его перезахоронить, ок, с почестями, где-нибудь возле Мамки.
Победобесие по-украински. Политики дерутся в вышиванках, чтобы доказать, кто из них больше патриот Украины.
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23.11.2020 17:30 Відповісти
Жирно написал. Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 1398
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23.11.2020 17:32 Відповісти
для дебилов старался.
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23.11.2020 18:17 Відповісти
Уберечь Аллею Героев Небесной Сотни от вандализма смогут лишь жесткие писдюли вандалам.
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23.11.2020 16:18 Відповісти
а нельзя сделать, как это сделали например в Праге - не ставить памятники, фотки и цветы на месте гибели борцов за независимость, а только отметить места гибели например красным гранитом? в ОДНОМ месте установить памятник, скромный и небольшой, с перечислением имен погибших. Он, кстати, там и так есть - у подножия Кинопалаца.
Эти фотографии с кирпичами, эти ржавые железки в центре - дикая безвкусица и победобесие по-украински. Ибо, не дай Бог, кто-то скажет что это бред - ой ну как же, ты не патриот! ну давайте сядем будем плакать по сотне погибших. и пох что у нас через полгода тысячи украинцев раздавлены гусеницами российских танков. Их куда девать? Они не достойны фотографий на Майдане или как?
Потому и есть традиция оплакивать 40 дней. Потом - просто ПОМНИТЬ. а не спекулировать на смерти людей, зарабатывая политические дивиденды, хвастаясь кто больше украинец.
Да поставьте вы памятник им хоть до неба - их подвиг, как и подвиг погибших на Донбассе, не станет от этого больше или меньше.
совок, чистый совок..
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23.11.2020 17:34 Відповісти
За семь лет не расследованы убийства на Майдане. Мемориал не построен.
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23.11.2020 16:19 Відповісти
И дадут.
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23.11.2020 16:24 Відповісти
патруль пустить и всех делов
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23.11.2020 16:23 Відповісти
обоже.
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23.11.2020 17:34 Відповісти
Почему молчит генподрядчик?
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23.11.2020 16:23 Відповісти
Страна, избрав зеленского, продала своих солдат и тех, кто погиб на Майдане. Такая страна существовать не будет.
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23.11.2020 16:26 Відповісти
Мы же цивилизованная страна!
Откуда вандалы такого уровня?
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23.11.2020 16:35 Відповісти
Якби ватяну мерзоту садили, то це позбавило би нас багатьох мінусів.
Вандалізму, війни, корупції...тощо
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23.11.2020 16:36 Відповісти
Подвешивание за одно место будет намного эфективнее и другим неповадно будет.
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23.11.2020 16:44 Відповісти
Кожному,хто буде у Львові рекомендую піти на львівську Алею Небесної Сотні...Вона зроблена у формі нависаючої над містом естакади...Львів як на долоні,постійно там десятки туристів...От що значить підійти до справи зі знанням,зі смаком і без жлобства і хламства...
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23.11.2020 16:48 Відповісти
нарешті! Розумна пропозиція. Бо оцей весь несмак на крові трошки дістав.
Подивився. Зі смаком зроблено, реально. там наскільки я пам'ятаю був чи то пустир чи то парк.
Дуже достойно виглядає. І не в центрі, і недалеко від центру, нікому не заважає і жлегантно, стримано.
мені сподобалося
Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 8509
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23.11.2020 17:37 Відповісти
Лучший памятник героям - Украина без коррупции! А эти твари на святом хотят бобла поднять
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23.11.2020 17:00 Відповісти
а выяснить причину?
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23.11.2020 17:08 Відповісти
та ні- допоможуть "відрубані руки". а подекуди і голови
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23.11.2020 17:35 Відповісти
Це як шість років створювати п'ять антикорупційних органів,виділити на їх утримання і роботу млрд. гривень,а забути,або спеціально не внести відносно цього нічого в Конституцію країни,а КС одним рішенням це все перекреслило.Тепер не знаєш,але ні один корупціонер не покараний.Тепер починай спочатку.Біг на місці.
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23.11.2020 17:49 Відповісти
 
 