Уберегти Алею Героїв Небесної Сотні від вандалізму зможе лише створення повноцінного меморіального комплексу, - Пошивайло
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Ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні передали Музею Революції Гідності для будівництва меморіалу, але ні комунікації, ні дерева, ні проїжджу частину музею не передали, і тому забезпечити повноцінну охорону цієї ділянки не можна.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.
"Багато хто запитує: чому досі немає меморіалу, гідного увічнення пам’яті загиблих? Щодня на Алею приходять люди, її відвідують під час офіційних візитів високі міжнародні делегації. І керівництво держави запитують, знаю точно, бо мені переповідали: і це меморіал, так Україна вшановує пам’ять загиблих і подію світового масштабу? З іншого боку, сподіваюся, що і опоненти цього меморіалу мають почути аргументи інших і збагнути, що територію Алеї Героїв Небесної Сотні (деякі опоненти ігнорують цю назву і ратують за збереження Інститутської) неможливо зберегти як таку. Вона вже змінена і буде змінюватися. Допоки не буде на ній сучасного меморіального простору, який захистить і її пам’яткоохоронний і пішохідний статуси. Спорудження меморіалу дозволило б запровадити постійну та ефективну охорону його території", - зазначив він.
Коментуючи ситуацію з періодичними ексцесами, які трапляються на Алеї Героїв Небесної Сотні (то машина в'їхала в клумби, то студент справив нужду на пам'ятні ряди з фото загиблих) і тим, хто повинен відповідати за охорону цієї території, Пошивайло відповів: "Ситуація двояка. З одного боку, нам передали ділянку в центрі міста у користування з тим, щоб ми там спорудили меморіал. Його б взяли на баланс, ввели б в експлуатацію і несли повну відповідальність. А наразі – територія для суспільства – наша, тож маємо нести повну відповідальність за неї, але ж нам не передавали в користування цю територію у теперішньому вигляді. Нам ніхто не передавав на баланс об’єкти комунальної власності, які належать іншим юридичним особам. Наприклад, дерева (не маємо права їх навіть торкатися), опори і мережі електроосвітлення, за які відповідає "Київсвітло", проїжджу частину. Тобто ми в очах суспільства відповідаємо за все, але законодавство, у тому числі про використання коштів державного бюджету, дуже обмежує наші можливості".
"Тому й трапляються акти вандалізму на Алеї, бо на них компетентні органи не реагують належним чином, виявляють неспроможність давати рішучий опір. Проїжджа частина Алеї формально пішохідна, але ми не можемо самостійно регулювати на ній рух і зокрема офіційно впливати на паркування, бо за це відповідає КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Управління з паркування", Нацполіція. Скільки на тему незаконного паркування було емоцій і пропозицій від окремих політиків, радників мера і активістів, але слова залишилися словами. Скільки ми, активісти і небайдужі громадяни не викликали працівників Нацполіції, скільки не зверталися про збільшення постів патрулювання на Алеї, вони не могли дієво протистояти порушникам ПДР. Самі поліцейські говорили нам, що лише механічні перешкоди можуть допомогти вирішити справу. Тож, за сприяння КП "Зеленбуд" вдалося встановити механічні перешкоди – клумби, які часткового вирішили проблему. Але проблема залишається – треба забезпечити під’їзд до готелю "Україна" і до Міжнародного центру культури та мистецтв. І вирішити його в інший спосіб, аніж він є зараз, аби зберегти більшу частину Алеї пішохідною меморіальною зоною", - додав він.
З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Молодец.
Во время многочисленных войн за независимость Украины погибли тысячи людей. После событий на Майдане 13-14 гг во время русско-украинской войны погибло уже почти 15 тыс человек!! так что - весь центр Киева отведет под музей?
почему ради музея всего лишь ОДНОГО, хоть и значимого события, нужно строить целый мемориал, кучу денег вбухивать? Лучше бы на этом же месте построили Музей Истории Украины - более современный и интерактивный, чем Исторический, с современными выставочными залами. Ведь даже на истории войны последних лет история Украины НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
И потом - где будем ставить памятник победы над Россией?
Даже в СССР не додумались делать из центра столицы мемориал - вынесли все памятники за пределы города. Максимум - Ватутин похоронен в центре. Что тоже - полный бред, давно пора его перезахоронить, ок, с почестями, где-нибудь возле Мамки.
Победобесие по-украински. Политики дерутся в вышиванках, чтобы доказать, кто из них больше патриот Украины.
Эти фотографии с кирпичами, эти ржавые железки в центре - дикая безвкусица и победобесие по-украински. Ибо, не дай Бог, кто-то скажет что это бред - ой ну как же, ты не патриот! ну давайте сядем будем плакать по сотне погибших. и пох что у нас через полгода тысячи украинцев раздавлены гусеницами российских танков. Их куда девать? Они не достойны фотографий на Майдане или как?
Потому и есть традиция оплакивать 40 дней. Потом - просто ПОМНИТЬ. а не спекулировать на смерти людей, зарабатывая политические дивиденды, хвастаясь кто больше украинец.
Да поставьте вы памятник им хоть до неба - их подвиг, как и подвиг погибших на Донбассе, не станет от этого больше или меньше.
совок, чистый совок..
Откуда вандалы такого уровня?
Вандалізму, війни, корупції...тощо
Подивився. Зі смаком зроблено, реально. там наскільки я пам'ятаю був чи то пустир чи то парк.
Дуже достойно виглядає. І не в центрі, і недалеко від центру, нікому не заважає і жлегантно, стримано.
мені сподобалося