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Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу

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Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу

Фігурант "плівок Вовка", суддя-спікер Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін з'явився до Вищого антикорупційного суду для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Саніна зі спільниками підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади під керівництвом голови ОАСК Павла Вовка.

"НАБУ і САП просять вибрати судді запобіжний захід у вигляді застави 1 млн грн. На жаль, утримання під вартою просити не можуть, тому що від цього Саніна і його "команду" захищає суддівський імунітет і Вища рада правосуддя, яка не дала відповідного дозволу і навіть не відсторонила суддів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що адвокат Саніна вже оголосив відвід судді, який повинен розглядати питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу 01
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Топ коментарі
+1
В общем, всю эту судейскую шоблу, включая всп, вккс , ксу надо разгонять к матери ..эбена, набирать абсолютно новых людей, на открытых, прозрачных конкурсах и максимально освещая в сми. Снять всякую неприкосновенность, урезать з\п, ужесточить наказание за коррупцию.
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23.11.2020 17:35
+1
грабят страну , если вам это ещё неизвестно . А так же принимают такие законы , чтоб уйти от ответственности . А менять свиней у корыта нет никакого смысла . Для этого должны прийти к власти настоящие патриоты , а не популисты и подонки .
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23.11.2020 23:17
+1
ехало бы ты, ЧМО, в свой воронеж..., и кричало бы: пукин- введи, сидя на бутылке.. Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 5685
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23.11.2020 23:18
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В общем, всю эту судейскую шоблу, включая всп, вккс , ксу надо разгонять к матери ..эбена, набирать абсолютно новых людей, на открытых, прозрачных конкурсах и максимально освещая в сми. Снять всякую неприкосновенность, урезать з\п, ужесточить наказание за коррупцию.
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23.11.2020 17:35 Відповісти
надо не шоблу разгонять , а законы менять . Иначе на их место придёт точно такая же шобла .
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23.11.2020 22:30 Відповісти
Законы менять..!? А, чем по Вашему, 450 дебилов ежедневно занимаются, вот уже почти 30-цать лет..!?!? Не скажете ?
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23.11.2020 23:15 Відповісти
грабят страну , если вам это ещё неизвестно . А так же принимают такие законы , чтоб уйти от ответственности . А менять свиней у корыта нет никакого смысла . Для этого должны прийти к власти настоящие патриоты , а не популисты и подонки .
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23.11.2020 23:17 Відповісти
В том то вся и беда, что идут к власти патриоты, а как у кормушки очутились..- вся гниль и лезет сразу же , наружу.
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23.11.2020 23:25 Відповісти
значит такие они " патриоты " . Лохотронщики , подлецы и мерзавцы . " Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - томас карлейль
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23.11.2020 23:29 Відповісти
Ну, что же, будем искать.. Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2975. Вот только что выборы закончились.., сколько там "патриотов" из жоппоблока наш мудрый нарид выбрал..!?
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23.11.2020 23:40 Відповісти
да практически нисколько .Даже упоротые и те не сильно рвались за них голосовать .Подтасовки . Не более .
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23.11.2020 23:56 Відповісти
ехало бы ты, ЧМО, в свой воронеж..., и кричало бы: пукин- введи, сидя на бутылке.. Плівки Вовка: Суддя ОАСК Санін прийшов у ВАКС для обрання запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 5685
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23.11.2020 23:18 Відповісти
Це вже подія, майже як поява Христа народу.
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23.11.2020 19:10 Відповісти
Для нього міл1йон наших гривасов- це як мені сходити скупитись в АТБ. І то,я ще і віскаря брати не буду. Якщо скидки немає...
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23.11.2020 22:14 Відповісти
 
 