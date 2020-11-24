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Разумков підписав закони про 8,9 млрд грн додаткового фінансування для COVID-фонду і 1,4 млрд грн на погашення боргів із зарплати шахтарям

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Разумков підписав закони про 8,9 млрд грн додаткового фінансування для COVID-фонду і 1,4 млрд грн на погашення боргів із зарплати шахтарям

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік") (відповідний законопроект № 4120) та Закон України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (зареєстровано як законопроект № 4119).

Цими законами визначено додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у сумі 8,9 млрд. грн. Зокрема, для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я на спалахи цієї хвороби, надання медичної допомоги пацієнтам, а саме: для закупівлі засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів, на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛР) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Також врешті вирішено питання щодо виплати заборгованості заробітної плати шахтарям. Адже тепер з'являється можливість забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі з метою погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Загалом, вугільна галузь отримає 1,4 млрд грн", - зазначили в Раді.

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Топ коментарі
+4
Избежать дауна, мы не смогли ... Теперь боремся и с дауном, и с локдауном.
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23.11.2020 16:34
+4
А те 64 миллиарда уже полностью ушли на короткометражку "Дорога"? Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1430

Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 2593
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23.11.2020 16:36
+3
А шо не так ?
Вот я же в Дании голосовал за эту власть и они мне во время пандемии дали в октябре 47 000 крон умножим это на 4 и сколько будет в гривнах ? А тебе что дали те , за кого голосовал ? Орден сукулова закруткой на спине ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:54
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Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9440
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23.11.2020 16:33 Відповісти
Зачем вы зебил врете ? Ваш куриный мозг не может понять , что это вы виноваты , потому что выбрали такого президента , который не состояние реагировать на вызовы ?
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23.11.2020 16:43 Відповісти
Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 8943
це ж твій братан по секті..
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23.11.2020 16:48 Відповісти
Совсем кукухой тронулось?
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23.11.2020 16:49 Відповісти
А шо не так ?
Вот я же в Дании голосовал за эту власть и они мне во время пандемии дали в октябре 47 000 крон умножим это на 4 и сколько будет в гривнах ? А тебе что дали те , за кого голосовал ? Орден сукулова закруткой на спине ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:54 Відповісти
Я с тобой свиней не пас, ущербное. Меньше принимай, сгоришь. И орден не дадут.
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23.11.2020 17:12 Відповісти
И Слава тебе Господе за это .
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23.11.2020 17:39 Відповісти
Меньше принимай такой дури, наркоша. А то скоро будешь не только с ним общаться.
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23.11.2020 18:30 Відповісти
Избежать дауна, мы не смогли ... Теперь боремся и с дауном, и с локдауном.
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23.11.2020 16:34 Відповісти
Я говорю мы, а не они. Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1810
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23.11.2020 17:10 Відповісти
А те 64 миллиарда уже полностью ушли на короткометражку "Дорога"? Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1430

Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 2593
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23.11.2020 16:36 Відповісти
а напечатать успеете???
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23.11.2020 16:40 Відповісти
Наглый дерибан украинского бюджета достиг небывалого размаха.
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23.11.2020 16:43 Відповісти
И при чем здесь вы ? Но вы же и такие как вы выбрали этих деребанщиков во власть ? Не марсиане же их выбирали .?
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23.11.2020 16:45 Відповісти
Ты со своими обвинениями дорогу сам найдешь или указатель нужен?
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23.11.2020 16:46 Відповісти
Шо , тебi зебил правда в очi коле ? 😂😂😂😂
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23.11.2020 16:50 Відповісти
Ты выглядишь как идиот под проксями.
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23.11.2020 16:52 Відповісти
И только ? А ты не есть ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:55 Відповісти
200млрд.не хватает в бюджете. Конец года, денег давно совсем нет.
Чем будем доп. финансировать? Разумков подписал законы о 8,9 млрд грн дополнительного финансирования для COVID-фонда и 1,4 млрд грн на погашение долгов по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 4170
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23.11.2020 16:44 Відповісти
Сдерут кожу с тех , кто за них голосовал . Не с меня же будут сдерать, я же не голосовал за них , логично ?
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23.11.2020 16:47 Відповісти
Нужен аудит, на тему кто украл 67 млрд. грн. из антиковидного фонда.
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23.11.2020 16:44 Відповісти
Нет , уже ничего не нужно ! Чем думал умный нарид украинский 21 апреля 2019 года ? Вот и последствия! Теперь распишитесь
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23.11.2020 16:48 Відповісти
Здесь на ветке пишут, что ты зебил с поехавшей кукухой. Это все объясняет.
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23.11.2020 16:54 Відповісти
Да ? И кто это пишет? Такие эксперт как и ты ?
А аргументы убедительны или так себе ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:56 Відповісти
опа. фонд фунтика кончился, надо напечатать и освоить новое бабло
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23.11.2020 16:54 Відповісти
Я ещё 21 апреля писал , что вас дорогие украинцы ЗЕ и компания пустят с торбой по миру .

Как вводу смотрел ? 😂😂😂
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23.11.2020 16:59 Відповісти
Идиоты,что это за источники,почему нас об этих таинственных источниках миллиардов гривен не информируете?
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23.11.2020 17:04 Відповісти
Печатный станок , разве это не понятно . И гривню держите по 50 за бакс , если не выше
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23.11.2020 17:08 Відповісти
Там пишут про "особенности администрирования налогов",а вдруг наконец то у ахметки,потроха и бени справедливо конфискуют майно на пользу ковидного фонда.
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23.11.2020 17:12 Відповісти
ЗЕ и компания ведут Украину к дефолту , только слепой это не видит , глупый не понимает
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23.11.2020 17:07 Відповісти
А 65 вже все, тю, тю?
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23.11.2020 17:10 Відповісти
Это только мне кажется, что скоро весь бюджет Украины будет в этом так называемом ковидном фонде и распоряжаться им будут президент и ко на свое усмотрение?
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23.11.2020 17:28 Відповісти
Вангую - лечить нас будут шахтеры.
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23.11.2020 19:51 Відповісти
Разумков подписал дополнительно к будущему дефолту Украине и ее народу 10 лярдов
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23.11.2020 19:57 Відповісти
 
 