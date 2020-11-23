Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор"
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Україна піднялася на 20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" і зараз посідає 126 місце.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.
"У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" - поки займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти та аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що стрімке зростання за цим критерієм також дало змогу посилити позиції за загальнішими показниками:
- в рейтингу "Транспорт" отримали +12 позицій (73 місце);
- в рейтингу "Доступ до ринку і інфраструктура" отримали +10 позицій (77 місце).
"Загалом у рейтингу Індексу процвітання поки Україна посідає 92 позицію, таким чином отримавши +4 позиції порівняно з 2019 роком і +19 позицій порівняно з 2018 роком", - підсумували в "Укравтодорі".
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Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
Но как приподнесли...как пэремогу...😃
A в Киеве видел оторваное колесо у Тойоты Прадо, 2 -.
А участок Б. Церковь - Жашков это пипец неописуемый 1 - .
Укравтодор" за результатами тендеру витратив 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota - Land Cruiser Prado і Highlander.
У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado дорожня служба прописала, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер'єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки.....здобули....зебили
ДИбіли плісняві.
https://www.youtube.com/watch?v=9Plb261H950
Просто почитайте оригінал The Legatum Institute 11.2020
Україна має ПОСЛІДНЄ МІСЦЕ серед країн східної Європи !
Витягує за рахунок освіти - 38 місце ...
37 - Казахтан , Білорусь -30 та РФ -21 по освіті ...