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Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, -

Україна піднялася на 20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" і зараз посідає 126 місце.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" - поки займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти та аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що стрімке зростання за цим критерієм також дало змогу посилити позиції за загальнішими показниками:

- в рейтингу "Транспорт" отримали +12 позицій (73 місце);

Читайте також: Кабмін дозволив "Укравтодору" залучити 5 млрд грн кредитів на будівництво доріг

- в рейтингу "Доступ до ринку і інфраструктура" отримали +10 позицій (77 місце).

"Загалом у рейтингу Індексу процвітання поки Україна посідає 92 позицію, таким чином отримавши +4 позиції порівняно з 2019 роком і +19 позицій порівняно з 2018 роком", - підсумували в "Укравтодорі".
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Топ коментарі
+26
, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".Источник: https://censor.net/ru/n3232713

Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
Но как приподнесли...как пэремогу...😃
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23.11.2020 16:48
+8
Людям с коронкой это расскажите!
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23.11.2020 16:48
+7
Бубочка теперь этим три года хвастаться будет
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23.11.2020 16:49
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, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом", - подытожили в "Укравтодоре".Источник: https://censor.net/ru/n3232713

Итого имеем +4 при зеленом стаде у власти...и +15 при попэрэдниках...
Но как приподнесли...как пэремогу...😃
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23.11.2020 16:48 Відповісти
ну так, учатся же у пи сюниста!
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23.11.2020 17:17 Відповісти
"Украина снова 10-я в мире по количеству больных COVID-19 за сутки"
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23.11.2020 20:03 Відповісти
Людям с коронкой это расскажите!
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23.11.2020 16:48 Відповісти
Криворожским шлаком тестя Зеленского устелена дорога в рай! (недолговечная, но зато позволившая зелёным обогатиться)
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23.11.2020 16:52 Відповісти
Бубочка теперь этим три года хвастаться будет
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23.11.2020 16:49 Відповісти
три года ? Давайте сделаем ставки на пргоноз: что раньше развалится -дороги или Бубочкина бордельная власть.
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23.11.2020 16:54 Відповісти
Было бы неплохо, чтобы как минимум одновременно (Если что, в качество наших дорог я не верю)
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23.11.2020 17:02 Відповісти
Так выпьем же за разложение Бубочкиных дорог)) - дороги дело наживное ,особенно если залечить дыру в бюджете Украины после Бубкиного сцарювання.
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23.11.2020 17:07 Відповісти
На будущий год надо проверить, если Германия уберет Украину из красного вируса.
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23.11.2020 16:50 Відповісти
Не стоит так рисковать
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23.11.2020 16:51 Відповісти
Чего? Я в прошлом году 3 раза ездил в Киев по Варшавке. Нормаль, 3+ .
A в Киеве видел оторваное колесо у Тойоты Прадо, 2 -.
А участок Б. Церковь - Жашков это пипец неописуемый 1 - .
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23.11.2020 20:17 Відповісти
Какое Счастье, мля...
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23.11.2020 16:50 Відповісти
А международные эксперты не с нашего автодора?
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23.11.2020 16:53 Відповісти
А с какого ж ещё?
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23.11.2020 17:00 Відповісти
та да километр дороги стал стоить в 2 раза больше, а
Укравтодор" за результатами тендеру витратив 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota - Land Cruiser Prado і Highlander.
У тендері на закупівлю Toyota Land Cruiser Prado дорожня служба прописала, що авто повинно мати 4-літровий двигун, шкіряний салон, кермо з декоративними вставками, ілюмінацію інтер'єру, клімат- та круїз-контролі, аудіосистему Toyota Touch 2, інтелектуальні засоби безпеки.....здобули....зебили
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23.11.2020 16:53 Відповісти
неужели. не прошло и 30-ти лет. стыд-позор!
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23.11.2020 16:58 Відповісти
126 место это где-то после Гондураса?
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23.11.2020 17:01 Відповісти
После клоуна хоть дороги останутся,после вора была полная разруха.
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23.11.2020 17:06 Відповісти
Согласен...
Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге качества дорог, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5034
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23.11.2020 17:19 Відповісти
Да, полностью с вами согласен с тем, что после януковича была полная разруха. А вот, что там останется после Зеленского, время покажет. Снег сойдёт, и увидим, кто и где ЗЕлёным накакал.
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4671
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23.11.2020 17:21 Відповісти
Нах иди со своим вором и его торговцем трусами.
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23.11.2020 17:25 Відповісти
Вор зеленский он не мой, он ВАШ. Да и в гости я к вам не собираюсь. Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4717
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23.11.2020 18:15 Відповісти
А дурачком ты красиво прикидываешься,типа ты непонимай кого я называю вором.
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23.11.2020 18:17 Відповісти
Конкретизируйте, если вы не считаете себя дурачком. Но предупрежда., дурачки это как раз мой профиль, как врача психиатра. Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4989
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23.11.2020 18:25 Відповісти
Какой ты психиатр,ты простой идиот.
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23.11.2020 19:13 Відповісти
Как какой? дипломированный и со стажев за три десятка лет. И, в самом начале моей практики, такие, как вы, аккурат и были моими клиентами. Нусс, мы отвлеклись. Итак, конкретизировать вы не хотите или не можите?
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23.11.2020 19:38 Відповісти
А де можна подивитись той рейтинг (окрім заяв Укравтодору, звісно)?
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23.11.2020 17:09 Відповісти
Яка ще країна світу може похвалитися таким "досягненням" під час пандемії? Керіництво країни рятує не життя громадян, а дерибанить гроші.
ДИбіли плісняві.
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23.11.2020 17:11 Відповісти
Пандемия нахлебников: шлакоблочная принцесса Зе и белочубый Трамп оказались падки на "левые схемы"

https://www.youtube.com/watch?v=9Plb261H950
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23.11.2020 17:15 Відповісти
И это стало возможнім только благодаря шлакам криворожского металургического камбината, закупаемым втридорога прокладками от ЗЕлёной власти вместо шебня! Совпадение? Не думаю.
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23.11.2020 17:18 Відповісти
а сто стадионов и сто школ уже построили?Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1540
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23.11.2020 17:34 Відповісти
Подивився той рейтинг, Україна вище Румунії, повна маячня.
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23.11.2020 17:59 Відповісти
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7180
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23.11.2020 18:17 Відповісти
Да?????? А сойдет снег вместе с асфальтом, вернее смесью какой то в 5 см, которой они ямки заделали.
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23.11.2020 18:22 Відповісти
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6176 І їм не стидно ?

Просто почитайте оригінал The Legatum Institute 11.2020
Україна має ПОСЛІДНЄ МІСЦЕ серед країн східної Європи !
Витягує за рахунок освіти - 38 місце ...
37 - Казахтан , Білорусь -30 та РФ -21 по освіті ...
Україна піднялася на 20 позицій у рейтингу якості доріг, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9135
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23.11.2020 19:47 Відповісти
КАКИЕ БЫ ОНИ ТАМ СЕБЕ ОРДЕНА НЕ ВЕШАЛИ, А К МОЕМУ ПОСЕЛКУ В 30 КМ ОТ ОДЕССЫ КАК НЕ БЫЛО НИ-КА-КОЙ ДОРОГИ ТАК И НЕТ!!!!!
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23.11.2020 20:59 Відповісти
ВЕСНА ПОКАЖЕТ, КТО ГДЕ СРАЛ.... АСФАЛЬТА НЕ БУДЕТ...
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24.11.2020 22:11 Відповісти
 
 