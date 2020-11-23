"Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята
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Жорстокий карантин в Україні потрібно запроваджувати вже найближчими тижнями, щоб до новорічних свят його послабити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, коментуючи карантин вихідного дня.
На питання, чи слід запроваджувати повний локдаун, якщо хворих побільшає, Мошенець відповіла: "Так, потрібно буде запроваджувати, оскільки, по-перше, не буде лікарів, які будуть здатні таку кількість хворих лікувати. По-друге, не буде кому працювати, тому що хворіють ті люди, які працюють. Тому потрібно вводити. Думаю, що швидше б це сталося, тим краще, щоб в новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати. Тобто найкраще, щоб це сталося найближчими тижнями, щоб до Нового року можна було більш-менш зробити пом'якшення".
Будь ласка, зачекайте...
у нас вообще остались эпидемиологи в Украине или не?
Ситуация...
Адекватные люди в такой ситуации отдают кошелек
Ну умрет 100-200 тыс.
(2-5% от 40 мил. украинцев)
Хіба то страшно? 🤔
Адекватные люди в такой ситуации отдают кошелек
їжте, оченятка мої, щоб ви повилазили!
или дома лечить ковид19по симптомами.. Скорая к вам не приедет... У вас ничего нет.. Только вы! Знаете что капец пришел... И вы лечитесь... Капельницы.. Уколы... А врачиха вас гоняет на рентген и ржет.. Что обоняние пропадает у 20болячек....а потом бах.. Пцр!на 8 !сутки приходит
..я звоню у меня кт.... Ты что!!!! У тебя ковид!!!!! Вся семья на изоляции!!! ***** когда я пришла.. На позвонила! Сказала обоняние е пропало! Дом колотит! У меня нет темп? Так на 3день..когда она закрыла больничный! Меня стало колотить..
Одышка!!! Е мае.. У меня никогда ничего не было.. Я до этого гребаного ковид.. Бегала плавала и танцевала!!!
А вы и дальше смейтесь!
Знакомая в больнице была.. Насмотрелась и на умерших и сходившись с ума...
Но она вам об этом не расскажет
И мне говорит что я дура.. Зачем об этом этом пишу
Мне думать о себемнадо.. И выздоравливать.
Я прблин..почему народ тупой.....
Многих смертей можно было бы избежать... Но. Мы ж не германия и не турция...
Это территория пофигизма ********...
П
Ладно.. Эмоционально.. Да против вируса нет лечения.... Вы лечите последствия!
Вкратце: Швеция прекращает эксперименты и практически вводит локдаун, но не в виде прямых запретов, а настоятельной просьбы. Оставайтесь дома, общайтесь только с домашними или с одним-двумя друзьями, при малейших симптомах самоизолируйтесь, максимально работайте дистанционно.
Никаких разговоров о "коллективном иммунитете" и "спасении экономики" уже нет. В обращении речь идет исключительно о спасении жизней людей здесь и сейчас.
Невзорова посмотрите 18.1120. Народ заслужил.... Знаете я давно работала в одной больничке... И там главный дебилы! Говорил зачем лаборатория.. Толку от нее.... 1994год..так вот.. Я говорила бабулечкам и всем.. Не притесь на анализы.. А сразу в морг... Да и еще строили завод на территории по изготовлению одноразовых шариков...... Ха ха.. Так и не построили... Зато дачки2/3этажные выросли.... На смотрелась.. Да могла и на фиг всех послать... А кто на мое место придет? 400000купоногривен как счас помню... А потом Ушла на фирму.. Зарплата была 5миллионов..в тепле.. Свой кабинет..... Страна идиотов...... И дебилов.....
А зачем вкладывать в образование.. Медицину...... Вот стадо лохов выбрали голрборотьку... А расплачиваться ВСЕ.... И там насмотрелась на идиотов.. Я заплачу 100баксов и мою сестру отпустят с самолета.. На санкции стоял из Индии.... О боже.. Говорю ты дебильный.. А если чума подтвердится.. Та баба ляжет со всей украиной и семьей... Ржет я заплачу........ В общем люди дебилы! Д
.почему то они решили что все покупается... Увы.... Это только начало ********... Лучше б вместо сватов эпидемиологов слушали... И были добрее что ли... Она
А по поводу диабета.. Вы знаете сколько пющих и курящих среди этих болеющих... До фига! Лично я присутствовала(родственница была в больнице) привезли одну с диабетом прямо с застолья!!!! Сахар у нее скакал! Умерла кароче.. Кто ей доктор? А от короны никто не застрахован!!!! У врачей даже нет алгоритма действий...
Онкология....человеку сделали операцию.. Все прошло отлично!!!! По еряли его из за банального отеки легких!! Н кто его не переворачивал!!!!!
Поэтому мне статистика ваша неинтересна...я знаю мужчину.. У него диабет.. Два инфаркта.. Жена спасает постоянно.. А он бухает.. Здохнут хочет... А счас люди умирают от короны... Да и много инсульт ков у которых подтвержден короновирус... И они умирают... И туберкулез гуляет.. Но его лечат! И в 16 у некоторых индивидиумов беременность плюс туберкулез сифилис и спид... И что?