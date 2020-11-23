"Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята

Жорстокий карантин в Україні потрібно запроваджувати вже найближчими тижнями, щоб до новорічних свят його послабити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, коментуючи карантин вихідного дня.

На питання, чи слід запроваджувати повний локдаун, якщо хворих побільшає, Мошенець відповіла: "Так, потрібно буде запроваджувати, оскільки, по-перше, не буде лікарів, які будуть здатні таку кількість хворих лікувати. По-друге, не буде кому працювати, тому що хворіють ті люди, які працюють. Тому потрібно вводити. Думаю, що швидше б це сталося, тим краще, щоб в новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати. Тобто найкраще, щоб це сталося найближчими тижнями, щоб до Нового року можна було більш-менш зробити пом'якшення".

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