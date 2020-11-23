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"Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Жорстокий карантин в Україні потрібно запроваджувати вже найближчими тижнями, щоб до новорічних свят його послабити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Олена Мошенець, коментуючи карантин вихідного дня.

На питання, чи слід запроваджувати повний локдаун, якщо хворих побільшає, Мошенець відповіла: "Так, потрібно буде запроваджувати, оскільки, по-перше, не буде лікарів, які будуть здатні таку кількість хворих лікувати. По-друге, не буде кому працювати, тому що хворіють ті люди, які працюють. Тому потрібно вводити. Думаю, що швидше б це сталося, тим краще, щоб в новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати. Тобто найкраще, щоб це сталося найближчими тижнями, щоб до Нового року можна було більш-менш зробити пом'якшення".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
зебилы как они есть
у нас вообще остались эпидемиологи в Украине или не?
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23.11.2020 17:04
+9
Очередная овца из "Стада недоумков". Не медик, не экономист, даже не гадалка, а что-то рассказывает. Помнится один из главных зебилов уже рассказывал, что "Украина чемпион по борьбе с КОВИД-19" "Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники - Цензор.НЕТ 7070
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23.11.2020 17:15
+7
Погуглив. Ця пані ані лікар, ані економіст. Але впевнена, що петряє і в економіці, і в медицині.
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23.11.2020 17:05
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зебилы как они есть
у нас вообще остались эпидемиологи в Украине или не?
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23.11.2020 17:04 Відповісти
Зеленый конченый Мошенец совсем уже съехал. Эпидемия уже пошла на спад, больницы полупустые, а эти твари кричат- ЛОКДАУН. Где такие сатанячьи слова нашел, скотина? Мировое правительство научило, которому ты служишь? Это украинское слово, ****? Ты украинец или кто? На кого работаешь?
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23.11.2020 18:30 Відповісти
А зачем нашей быдлячьей власти эпидемиологи? Они вот уже и школы позакрывали и институты, научные учреждения, а вы про каких-то эпидемиологов. Просто смешно.
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23.11.2020 18:32 Відповісти
у тебя опять месячные?))) дерьмо из твоего рта летит по просторам инета))))
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23.11.2020 19:22 Відповісти
Закрой рот, сатана, все дерьмо у тебя во рту.
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24.11.2020 09:55 Відповісти
Выборы прошли, теперь можно вводить и полный локдаун, как это ранее и планировалось властью.
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23.11.2020 17:05 Відповісти
Погуглив. Ця пані ані лікар, ані економіст. Але впевнена, що петряє і в економіці, і в медицині.
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23.11.2020 17:05 Відповісти
Введем локдаун сейчас - получим вдвойне большее количество гуляющих в новогодние праздники и, следовательно, вспышку к середине января. Введем локдаун в праздники - лишим сферу обслуживания денег - это реально "золотое время".
Ситуация...
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23.11.2020 17:08 Відповісти
Гереги не одобрят....
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23.11.2020 17:09 Відповісти
Ситуация "кошелек или жизнь".
Адекватные люди в такой ситуации отдают кошелек
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23.11.2020 17:24 Відповісти
Умерло в Украине с начала эпидемии 11000 чел., это на 40 млн. населения. А сколько умерло от инсультов и инфарктов, найдешь статистику?
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23.11.2020 17:27 Відповісти
Потрібно рахувати не від загальної кількості населення, а від кількості тих, хто захворів... "Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята - Цензор.НЕТ 8921
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23.11.2020 17:55 Відповісти
Совершенно верно.
Ну умрет 100-200 тыс.
(2-5% от 40 мил. украинцев)

Хіба то страшно? 🤔
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23.11.2020 19:30 Відповісти
Крыса с "образованием" журналист. ( кстати, кто-нибудь понимает ЧЕМУ надо учиться, чтобы стать журналистом ( word грамматические ошибки правит на раз)). С умным видом рассуждает о проблемах, в которых ВААААЩЕ ничего не понимает!
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23.11.2020 17:08 Відповісти
В інтернеті десь та мають бути (якщо вже прийняли відповідний професійний стандарт) так звані компетентності та ПРН (плановані результати навчання), що стосуються професії "журналіст"... Про Ворд там точно не йдеться."Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята - Цензор.НЕТ 7952
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23.11.2020 17:59 Відповісти
Какое смягчение,все должны сидеть по норам пока не вколят себе вакцину.
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23.11.2020 17:09 Відповісти
Ну и сиди в норе, если хорек!
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23.11.2020 17:12 Відповісти
А ты болей,если идиот.
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23.11.2020 17:13 Відповісти
переболеют все либо уже сделали это
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23.11.2020 17:14 Відповісти
Пятизначная цифра такая - пять пальцев собранных в кулак, большой палец находится между указательным и средним.
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23.11.2020 19:17 Відповісти
вопрос - сколько конкретно дадут гривен ,на каждого не работающего? - если нет ответа - то пошли вы нехер
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23.11.2020 17:12 Відповісти
догонят и ещё дадут...
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23.11.2020 17:14 Відповісти
у меня есть запасной лошадь -так шо нас не догонят - во))
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23.11.2020 17:36 Відповісти
Это точно , эта 🤡🤢💩🎪👿🤬шобла , может только взять , а не дать…😹
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23.11.2020 17:40 Відповісти
уже дали. Счета за коммуналку посмотри "Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники - Цензор.НЕТ 7411
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23.11.2020 17:16 Відповісти
а шо клоун разве не понизил цены? - а ведь баранам обещал - я и не надеялся шо понизит
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23.11.2020 17:37 Відповісти
в прошлую неделю массово посыпались мои украинские камрады. 6 челов. хождение по тестах и мудиках, с их рассказов, ещё та эпопея. по сути все занимаются самолечением. налегая на витамины.
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23.11.2020 17:13 Відповісти
У нас в семье переболели уже все. Это 6 человек. Тесты сдали 3. Лечение одно. если нет высокой температуры-витамины и обильное питье. Ну еще первые дни что-то типа амизона. А со второй недели уже как повезет. Если пронесло мимо пневмонии-хорошо. Нет-тогда проблема.
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23.11.2020 17:19 Відповісти
и тут где-то так с лечением, витамины и питьё. но пока только первая неделя и никто не знает пронесёт или нет.
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23.11.2020 17:22 Відповісти
Противовирусное нельзя, что-бы не вызвать цитокриновый шторм
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23.11.2020 17:32 Відповісти
Очередная овца из "Стада недоумков". Не медик, не экономист, даже не гадалка, а что-то рассказывает. Помнится один из главных зебилов уже рассказывал, что "Украина чемпион по борьбе с КОВИД-19" "Слуга народа" Мошенец: Чем скорее введут полный локдаун, тем больше вероятность, что он не случится в праздники - Цензор.НЕТ 7070
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23.11.2020 17:15 Відповісти
Еще один даун о локдауне...
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23.11.2020 17:15 Відповісти
Зебилы насколько тупые и дурные, что не понимают... еще один локдаун и народ вынесет эту поганую власть придурковатых слуг на вилах...
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23.11.2020 17:17 Відповісти
Хорошая тактика - когда в стране жопа валить всё на вирус
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23.11.2020 17:21 Відповісти
Пускай попробуют ввести,если сейчас у выходного дня столько противников и что будет когда затронет почти каждого,особенно зная куда ушли деньги с ковид фонда то что Шмыгали трындят о компенсации бизнессу её на практике нет никто никому за простой и зп сотрудникам платить не будет в лучшем случаи их не уволят но кушать хочется всегда
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23.11.2020 17:25 Відповісти
Ситуация "кошелек или жизнь".
Адекватные люди в такой ситуации отдают кошелек
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23.11.2020 17:25 Відповісти
У адекватных в кошельке -- деньги, а не асфальт. (((
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23.11.2020 17:46 Відповісти
Маємо що обрали,
їжте, оченятка мої, щоб ви повилазили!
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23.11.2020 19:32 Відповісти
зачем мнение всяких дур публиковать. Есть врачи, нужно экспертное мнение, а не то как выгодно загнать нас в стадо. Вначале растаможку приймите дебилы, основное инфецирование в транспорте
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23.11.2020 17:31 Відповісти
не хотите локдаун? А в больнички хотите?
или дома лечить ковид19по симптомами.. Скорая к вам не приедет... У вас ничего нет.. Только вы! Знаете что капец пришел... И вы лечитесь... Капельницы.. Уколы... А врачиха вас гоняет на рентген и ржет.. Что обоняние пропадает у 20болячек....а потом бах.. Пцр!на 8 !сутки приходит
..я звоню у меня кт.... Ты что!!!! У тебя ковид!!!!! Вся семья на изоляции!!! ***** когда я пришла.. На позвонила! Сказала обоняние е пропало! Дом колотит! У меня нет темп? Так на 3день..когда она закрыла больничный! Меня стало колотить..
Одышка!!! Е мае.. У меня никогда ничего не было.. Я до этого гребаного ковид.. Бегала плавала и танцевала!!!
А вы и дальше смейтесь!
Знакомая в больнице была.. Насмотрелась и на умерших и сходившись с ума...
Но она вам об этом не расскажет
И мне говорит что я дура.. Зачем об этом этом пишу
Мне думать о себемнадо.. И выздоравливать.
Я прблин..почему народ тупой.....
Многих смертей можно было бы избежать... Но. Мы ж не германия и не турция...
Это территория пофигизма ********...
П
Ладно.. Эмоционально.. Да против вируса нет лечения.... Вы лечите последствия!
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23.11.2020 17:39 Відповісти
Воскресное телеобращение премьер-министра Швеции Стефана Лёвена к нации 22.11.2020

"Слуга народу" Мошенець: Що швидше запровадять повний локдаун, то більша ймовірність, що він не станеться на свята - Цензор.НЕТ 5162

Вкратце: Швеция прекращает эксперименты и практически вводит локдаун, но не в виде прямых запретов, а настоятельной просьбы. Оставайтесь дома, общайтесь только с домашними или с одним-двумя друзьями, при малейших симптомах самоизолируйтесь, максимально работайте дистанционно.

Никаких разговоров о "коллективном иммунитете" и "спасении экономики" уже нет. В обращении речь идет исключительно о спасении жизней людей здесь и сейчас.
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23.11.2020 17:44 Відповісти
Объясните этой полоумной,что малый бизнес перед Новым годом зарабатывает себе на следующие три-четыре месяца жизни и водить локдаун перед НГ это преступление.А вместо этого,лучше заставьте полицию делать свою работу,ведь из ковидного фонда они получили больше денег чем врачи...
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23.11.2020 18:02 Відповісти
Эпидемиологи есть! Они давно говорят.. Но их не слышат! Они ж бабло не приносят!.. Все давно сошли с ума! Бабки бабки.. Жрать срать. Совокупляться..
Невзорова посмотрите 18.1120. Народ заслужил.... Знаете я давно работала в одной больничке... И там главный дебилы! Говорил зачем лаборатория.. Толку от нее.... 1994год..так вот.. Я говорила бабулечкам и всем.. Не притесь на анализы.. А сразу в морг... Да и еще строили завод на территории по изготовлению одноразовых шариков...... Ха ха.. Так и не построили... Зато дачки2/3этажные выросли.... На смотрелась.. Да могла и на фиг всех послать... А кто на мое место придет? 400000купоногривен как счас помню... А потом Ушла на фирму.. Зарплата была 5миллионов..в тепле.. Свой кабинет..... Страна идиотов...... И дебилов.....
А зачем вкладывать в образование.. Медицину...... Вот стадо лохов выбрали голрборотьку... А расплачиваться ВСЕ.... И там насмотрелась на идиотов.. Я заплачу 100баксов и мою сестру отпустят с самолета.. На санкции стоял из Индии.... О боже.. Говорю ты дебильный.. А если чума подтвердится.. Та баба ляжет со всей украиной и семьей... Ржет я заплачу........ В общем люди дебилы! Д
.почему то они решили что все покупается... Увы.... Это только начало ********... Лучше б вместо сватов эпидемиологов слушали... И были добрее что ли... Она
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23.11.2020 18:03 Відповісти
По данным Государственной службы статистики, в Украине за 9 месяцев 2020 года умерло 426 687 человек, из них только 4 300 - от последствий коронавирусной инфекции. ишемическая болезнь сердца - 199 095 человек; инсульт - 55 876 человек; злокачественные новообразования - 57 983 человека; болезни органов пищеварения - 17 269 человек; грипп и пневмония - 4820 человек; болезни нервной системы - 3188 человек; ВИЧ - 2268 человек;туберкулез - 2248 человек; болезни мочеполовой системы - 1957 человек; сахарный диабет - 1505 человек. путем самоубийства - 4708 человек; в результате ДТП - 2753 человека; в результате случайного утопления - 1259 человек; от случайного отравления токсичными веществами - 1136 человек; в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения - 993 человека; от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени - 757 человек.
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23.11.2020 18:04 Відповісти
Так лучше в праздники, т.к. все равно никто не работает.
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23.11.2020 18:07 Відповісти
Ну введут этот скомороший дебилизм и что? Закончится он и тут же зараза начнет гулять с новой силой.
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23.11.2020 18:21 Відповісти
Кстати.. Те люди которые умирают от разных болезней.. Они получают лечение и ведут активный можно так сказать образ жизни....
А по поводу диабета.. Вы знаете сколько пющих и курящих среди этих болеющих... До фига! Лично я присутствовала(родственница была в больнице) привезли одну с диабетом прямо с застолья!!!! Сахар у нее скакал! Умерла кароче.. Кто ей доктор? А от короны никто не застрахован!!!! У врачей даже нет алгоритма действий...
Онкология....человеку сделали операцию.. Все прошло отлично!!!! По еряли его из за банального отеки легких!! Н кто его не переворачивал!!!!!
Поэтому мне статистика ваша неинтересна...я знаю мужчину.. У него диабет.. Два инфаркта.. Жена спасает постоянно.. А он бухает.. Здохнут хочет... А счас люди умирают от короны... Да и много инсульт ков у которых подтвержден короновирус... И они умирают... И туберкулез гуляет.. Но его лечат! И в 16 у некоторых индивидиумов беременность плюс туберкулез сифилис и спид... И что?
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23.11.2020 18:23 Відповісти
Должна бить узаконєна евтаназія. Т.є. єслі чєловєк хочєт сдохнуть, он должен бить внєсьон в рєєстр послє которого єго пєрєвозят в отдєльноє гєтто гдє создани всє условія для яркой жизні і бистрой смєрті: випівка, тяжєлиє наркотікі, сіфілізниє *****, запрєт на мєдіцину і т.п. А в гєтто поставіть камєри, снімать іх жизнь і показивать по тєлєвідєнію, чтоб здоровиє льуді смотрєлі за німі как за бурундукамі.
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24.11.2020 10:27 Відповісти
локдаун введут с 24 декабря по 13 января
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23.11.2020 19:19 Відповісти
Так таки так. Все до того йдьоть, ой прагназірують.
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23.11.2020 20:48 Відповісти
в Испании разрешают работу кафе и баров,"зе " похоронное бюро хочет полностью остановить экономику,так ближе к бенефолту
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23.11.2020 20:04 Відповісти
У людей своя економіка , своє життя, свої біди та клопоти - у керовників одні " празніки"
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23.11.2020 22:19 Відповісти
Ну нє на празднікі локдаун-то дєлать! На празднікі нужно бухать, ходіть на діскотєку, тусаваться по барам, і в прочіх злачних мєстах. А локдаун нада дєлать пока праздніков нєту. Так как вєсной дєлалі когда заболєванія єщьо нє било (с) Зєля Клоун
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24.11.2020 10:22 Відповісти
 
 