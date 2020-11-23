Ефект від карантину вихідного дня можна буде побачити ближче до 1 грудня, - Степанов
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Ефективність запровадження карантину вихідного дня можна буде оцінити ближче до 1 грудня.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"За розрахунками, тобто ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні", - сказав глава МОЗ.
За словами Степанова, якщо порівняти вихідні 14-15 листопада і 21-22 листопада, то українці стали краще дотримуватися карантинних обмежень.
Топ коментарі
+8 саша паламарчук
показати весь коментар23.11.2020 17:30
+7 Гыг с Вами
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+6 Утилизация ватников
показати весь коментар23.11.2020 17:38
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приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский 2652 39.
Ці два професійні звіздюк навіть у вузькому колі між собою не можуть визначитися, що і як звізліти. Такого бардаку точно ще не було. За всі 30 років Незалежності.
19 октября Зеленский объявил порогом локдауна 9,5 тысяч заболевших
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Эти два гражданина считают граждан своей страны тупыми идиотами?