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Ефект від карантину вихідного дня можна буде побачити ближче до 1 грудня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ефект від карантину вихідного дня можна буде побачити ближче до 1 грудня, - Степанов

Ефективність запровадження карантину вихідного дня можна буде оцінити ближче до 1 грудня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"За розрахунками, тобто ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, якщо порівняти вихідні 14-15 листопада і 21-22 листопада, то українці стали краще дотримуватися карантинних обмежень.

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Топ коментарі
+8
Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 7510
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23.11.2020 17:30
+7
как так?а бубочка сказал,шо он уже осчусчает. Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2434
приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
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23.11.2020 17:32
+6
Торчок запылесосил дорогу кокса и заглянул в будущее.
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23.11.2020 17:38
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Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 7510
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23.11.2020 17:30 Відповісти
как так?а бубочка сказал,шо он уже осчусчает. Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2434
приковиде вроде вкус и нюх должны пропадать,а у зеленушки обострились вкусовые и запаховые галлюцинации
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23.11.2020 17:32 Відповісти
Торчок запылесосил дорогу кокса и заглянул в будущее.
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23.11.2020 17:38 Відповісти
Те, що він "осчусчає" , у пі*ерасів називається інакше. Та й "осчусчати" це він може тільки слизовою анального отвору. Бо то піпець. Великий піпець.
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23.11.2020 18:04 Відповісти
А Зеленский его уже увидел - у него видно после "болезни" зрение изменилось.
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23.11.2020 17:37 Відповісти
пакращєння вєдчуєца папіжже
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23.11.2020 17:39 Відповісти
А якщо і не відбудеться, то ви нам збрешете.
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23.11.2020 17:43 Відповісти
Эффект от карантина выходного дня можно будет увидеть ближе к 1 декабря, - Степанов - Цензор.НЕТ 2433
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23.11.2020 17:44 Відповісти
Какой ещё эффект? Какое 1 декабря? Ещё в феврале были, понятные, графики - до 31 марта заразятся 7 млрд.
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23.11.2020 17:47 Відповісти
Звіздюк Степанов мабудь не слухає те, що продукує ротом інший, головний Звіздюк Зєлєнскій:
14:07 Карантин выходного дня дает свои результаты, мы должны избежать полного локдауна, - Зеленский 2652 39.
Ці два професійні звіздюк навіть у вузькому колі між собою не можуть визначитися, що і як звізліти. Такого бардаку точно ще не було. За всі 30 років Незалежності.
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23.11.2020 18:01 Відповісти
Да, да, я уже слепым глазом заметил, главное присмотреться. Правда после 250, не меньше.
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23.11.2020 18:55 Відповісти
Да, в основном (73%) это так и есть.
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24.11.2020 09:30 Відповісти
 
 