Ефект від карантину вихідного дня можна буде побачити ближче до 1 грудня, - Степанов

Ефективність запровадження карантину вихідного дня можна буде оцінити ближче до 1 грудня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"За розрахунками, тобто ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, якщо порівняти вихідні 14-15 листопада і 21-22 листопада, то українці стали краще дотримуватися карантинних обмежень.

Читайте також: Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні. ВIДЕО