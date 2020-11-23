Суд взяв під варту харків'янина, який підірвав кілька гранат, погрожуючи вбити ексдружину

В Харкові суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу 51-річному харків'янину, підозрюваному у замаху на вбивство колишньої дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

"Ухвалою судді Комінтернівського районного суду Харкова підтримано позицію прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прокуратура.

За даними досудового розслідування, 20 листопада чоловік, перебуваючи у квартирі колишньої дружини, вимагав $5 тис., які жінка нібито заборгувала йому, і погрожував убити, якщо не отримає грошей. Після цього він вийшов у двір будинку і закинув у вікна квартири дві гранати. Жінка, що залишилася у квартирі, дістала забій підборіддя. Тікаючи від поліцейських, чоловік підірвав ще одну гранату. Вибухом йому відірвало кисть лівої руки, крім того, він зазнав множинних осколкових поранень живота і кінцівок.

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Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу проводилося в режимі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває в лікарні. Його стан оцінюється як задовільний.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко пообіцяв, що на час лікування палату з підозрюваним візьмуть під цілодобову охорону.

Нагадаємо, 20 листопада в Харкові громадянин Жило погрожував підірвати гранату у квартирі своєї колишньої дружини. Під час переговорів чоловік таки підірвав гранату. Внаслідок вибуху він зазнав осколкових поранень і травматичної ампутації кисті лівої руки. Правопорушника було затримано.