Суд взяв під варту харків'янина, який підірвав кілька гранат, погрожуючи вбити ексдружину
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
В Харкові суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу 51-річному харків'янину, підозрюваному у замаху на вбивство колишньої дружини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.
"Ухвалою судді Комінтернівського районного суду Харкова підтримано позицію прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прокуратура.
За даними досудового розслідування, 20 листопада чоловік, перебуваючи у квартирі колишньої дружини, вимагав $5 тис., які жінка нібито заборгувала йому, і погрожував убити, якщо не отримає грошей. Після цього він вийшов у двір будинку і закинув у вікна квартири дві гранати. Жінка, що залишилася у квартирі, дістала забій підборіддя. Тікаючи від поліцейських, чоловік підірвав ще одну гранату. Вибухом йому відірвало кисть лівої руки, крім того, він зазнав множинних осколкових поранень живота і кінцівок.
Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу проводилося в режимі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває в лікарні. Його стан оцінюється як задовільний.
Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко пообіцяв, що на час лікування палату з підозрюваним візьмуть під цілодобову охорону.
Нагадаємо, 20 листопада в Харкові громадянин Жило погрожував підірвати гранату у квартирі своєї колишньої дружини. Під час переговорів чоловік таки підірвав гранату. Внаслідок вибуху він зазнав осколкових поранень і травматичної ампутації кисті лівої руки. Правопорушника було затримано.
Будь ласка, зачекайте...
В Нью-Йорке кореец после развода съел двух собак бывшей жены
После развода со своей женой иммигрант из Южной Кореи, чтобы отомстить своей бывшей супруге съел ее двух собак, кота женщине удалось спасти. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.
Кореец Дунь Ван Гань проживает на территории Соединенных Штатов с начала 2019 года, в феврале он женился на американке корейского происхождения. Получил разрешение на проживание и работу благодаря своей жене, так как после брака с гражданином США, супруг автоматически получает грин-карту. Только при таком виде иммиграции вида на жительство можно лишиться, если брак распался.
После того как жена узнала, что ее муж ест собак и кошек, то сразу же подала на развод.
"Для меня это не приемлемо, я родилась и живу в Штатах, мы тут не едим собак. Но мой муж постоянно ходил в корейский квартал, в национальные кафе. Я узнала об этом случайно, когда полиция Нью-Йорка проводила рейд по таким кафе и задержала в том числе и моего мужа, в это время он ел BBQ из собаки". - заявила Кинь Лунь Гань.
Дунь Ван Гань был очень расстроен, ведь теперь ему придется отправиться в Корею. Чтобы отомстить своей уже бывшей супруге он прокрался в ее дом и приготовил обед из двух чихуахуа, а кота оставил на ужин. Но Кинь Лунь вернулась домой раньше обычного и обнаружила бывшего мужа который брил кота. Собак в доме не было.
Уже в полиции Дунь Ван сознался, что собак он съел и намеревался съесть кота, но не успел. Так он хотел отомстить своей уже бывшей супруге за развод и за то, что она не чтит традиции предков. Теперь ему грозит до 7 лет тюремного заключения за проникновении на частную собственность. И до пяти лет за жестокое обращение с животными.