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Пачка цигарок має коштувати мінімум 200 грн, це допоможе фінансуванню системи охорони здоров'я, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пачка цигарок має коштувати мінімум 200 грн, це допоможе фінансуванню системи охорони здоров'я, -

Достатнє фінансування системи охорони здоров'я можливо за умови виділення 5% ВВП на програму медгарантій, а також надходжень від акцизів на спиртні та тютюнові вироби, грального бізнесу та великої приватизації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Перш за все це виконання закону 2017 року "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Це 5% ВВП тільки на пакет державних фінансових гарантій... Якщо рахувати за законом, тільки НСЗУ наступного року має отримати 225 млрд грн. Тоді будуть правильно розраховані пакети", - сказав Радуцький.

Нардеп наголосив, що сюди не входять видатки на бюджетні програми МОЗ, субвенції регіонам на утримання лікарень.

Також, за словами парламентарія, фінансування системи охорони здоров'я може бути коштом надходжень від акцизу на спиртні напої та тютюнові вироби.

"Ведення окремого акцизу на міцні спиртні напої, додатковий акциз, але який буде спрямований тільки на охорону здоров’я, він має бути адресний. Додатковий акциз на тютюнові вироби, включаючи електронні цигарки, вейпи й все інше. Ми вважаємо, що пачка цигарок має коштувати в Україні не менше ніж 200 грн. А якщо все ж таки лобі тютюнове не буде сильно втручатися, і парламент підтримає, то ми вважаємо це додатково 6 млрд грн можна зібрати вже в 2021 році", - сказав Радуцький.

Радуцький додав, що якщо запрацює закон про гральний бізнес, 25% надходжень від грального бізнесу мають бути спрямовані на охорону здоров’я.

"Це додатково, за нашими підрахунками 1 млрд грн", - сказав Радуцький.

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Окрім цього, за переконанням народного депутата кошти на охорону здоров'я можуть бути взяті з програми великої приватизації.

Ще одним джерелом фінансування системи охорони здоров'я, за словами Радуцького, може бути система доплат, норма про які була закладена в ст. 5 закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, але не була свого часу підтримана Верховною Радою.

Нардеп додав, що комітет разом з МОЗ та НСЗУ готують законопроєкт, який унормує ці види фінансування, зокрема, будуть запропоновані зміни в податковий кодекс, в кому буде надана пільга або звільнено від податків коштів, які йдуть на закупівлю полісів добровільного медичного страхування як для підприємств, так і для працівників.

"Ми вважаємо, що це додатково може дати в систему охорони здоров'я 20-25% від бюджету", - сказав Радуцький.

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Топ коментарі
+68
Хлеб по 150, Бубочке нужен новый интернет в самолете.
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23.11.2020 17:53
+65
Браво ! Пачка сигарет должна стоить минимум 200 грн, это поможет финансированию системы здравоохранения, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4453 Ещё один черный рынок начнёт процветать .
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23.11.2020 17:52
+57
Ідіот.
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23.11.2020 17:53
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краще по 500 це, допоможе вирішити масу інших фінансових питань. А може і ні, а може посилить контрабанду.
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24.11.2020 10:26 Відповісти
ну ну, уже конрабас на каждом углу продают.....
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24.11.2020 10:30 Відповісти
Согласен. Тогда водка должна стоить минимальный прожиточный уровень, как и зарплата депутата. Один депутат. одна бутылка водки...
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24.11.2020 10:31 Відповісти
Як і їх ідейні батьки- комуняки українські чиновники вчили тільки дві математичні функції- віднімання та ділення. Вони вміють тільки віднімати різноманітні цінності та ділити їх в основному між собою. Додавати та множити вони здатні тільки власне благо.
Вони не здатні створити умови за яких кожен громадянин отримає можливості саморозвитку і примноження свого та загального блага. Це, Шарікови, які піклуються виключно про те де вони будуть жити, з чого харчуватися і скім плодитися.
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24.11.2020 10:33 Відповісти
ну конечно!!! масок-распираторов мало, проданных этим ваЗЕлиновским Штопанным Гандоном в месте с пальчевским.....
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24.11.2020 13:41 Відповісти
Иди штаны поменяй вонючие, а то тебе Порошенко все срет в них уже седьмой год! Полтора гола уже, как зеленая шмаркля президент, если шо!
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25.11.2020 07:34 Відповісти
Давно пора акциз на сигареты и водку поднять до небес!! Это не предметы первой необходимости,!!
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24.11.2020 15:35 Відповісти
Украина европейская, цивилизованная страна, а не мусульманская и не тоталитарная! У каждого должен быть свой выбор!
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25.11.2020 07:37 Відповісти
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