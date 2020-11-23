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Створено робочу групу з моніторингу екологічної ситуації в окупованому Криму, - прокуратура АРК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Створено робочу групу з моніторингу екологічної ситуації в окупованому Криму, - прокуратура АРК

Екологічна ситуація в окупованому Криму погіршується щороку, оперативно реагувати на правопорушення допоможе моніторинг.

Про це йшлося на робочій зустрічі керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігоря Поночовного із заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Шахматенком та заступником голови Державної екологічної інспекції України Віктором Канцураком, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Учасники ухвалили рішення про створення міжвідомчої робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в Криму.

"Ігор Поночовний акцентував увагу на необхідності розроблення механізму моніторингу правопорушень у вказаній сфері, оскільки екологічна ситуація в Криму погіршується щороку, а використання результатів такого моніторингу дасть змогу оперативно реагувати на правопорушення, що вчиняються на півотсрові та забезпечить їх ефективне розслідування", - говориться в повідомленні прокуратури.

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Зазначається, що учасники зустрічі визначили основні напрями подальшої співпраці, у тому числі, щодо розроблення методики розрахування розмірів збитків в екологічній сфері, завданих Росією.

"У кримінальних провадженнях прокуратури автономії вже зафіксовані факти самовільного використання надр "окупаційними органами Російської Федерації", наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, знищення об’єктів лісового, водного та природно - заповідного фонду тощо", - зазначили у відомстві.

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З найкращими побажаннями Українці.
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23.11.2020 18:03 Відповісти
🤡
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23.11.2020 18:03 Відповісти
Крым вернём . Даже фанатичные рашисты это понимают . Вопрос времени .
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23.11.2020 18:22 Відповісти
"Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты - в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера". (Богдан Кульчицкий, редактор РБК, Екатеринбург).
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23.11.2020 18:22 Відповісти
а шо там мониторить целой группе дармоедов, шо Крыму пипец с кацами , по-любому?
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23.11.2020 19:08 Відповісти
 
 