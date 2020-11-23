Петиція Зеленському про необхідність ухвалення закону "Про колабораціонізм" набрала потрібні 25 тис. голосів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У розділі електронних петицій на сайті президента України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів петиція з пропозицією розробити і подати до Верховної Ради проєкт закону "Про колабораціонізм".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Автор петиції Станіслав Ляшенко пропонує законодавчо визначити і закріпити поняття "колабораціоніст" і "пособник окупантів".
"Одночасно з цим законодавчо закріпити і визначити статус Російської Федерації як держави-окупанта й агресора. Заборонити діяльність політичних об'єднань (партій) та громадських організацій, які матеріально, інформаційно й іншим чином підтримують державу-окупанта", - пропонує автор петиції.
Документ було представлено 7 вересня, тепер на це звернення має відповісти президент України Володимир Зеленський.
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Шмаркля ж не зможе потiм у шакаладноє око хла дивитись у пошуках миру
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
Це ж доведеться зЕзідента, всю ОПу з дерьмаком, кабмін, ТКГ ( усім зеленим складом), "пліснявих слуг", "за майбутнє", опздже, визнати посібниками окупантів.
Паплюження Майдану, атовців, України загалом, тоді медвечук змі швидко позакриваються.
А вот при писюнисте - повылазила!
Дай Бог щоб стала законом