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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Сюмар (264) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" – єдина загальнонаціональна партія, яка продемонструвала за результатами місцевих виборів суттєве нарощення електоральної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Вікторія Сюмар.

Зокрема, парламентарій наголосила, що "Європейська Солідарність" єдина партія, яка отримала перше місце у п’яти регіонах – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Київській областях та місті Києві.

"Ми є однією з двох політичних сил в країні, які зайшли в усі обласні ради. Це "Європейська Солідарність", яка зайшла в усі обласні ради, і партія "Слуга народу". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батьківщина" до низки обласних рад не зайшли і своїх представників там не матимуть. Водночас "Європейська Солідарність" є єдиною в країні політичною силою, яка зайшла в усі міські ради обласних центрів. Такого результату жодна інша політична сила не досягла. Ми бачимо, що "Слуги" провалилися в Івано-Франківську і у Львові. Вони там не будуть мати своїх фракцій. У дуже багатьох регіонах немає ОПЗЖ, ще більше регіонів – немає "Батьківщини" і "За майбутнє". Тільки "Європейська Солідарність" присутня як в усіх обласних радах, так і в усіх міських радах обласних центрів", – наголошує Сюмар.

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Нардеп також звернула увагу на оприлюднений сьогодні агрегований рейтинг від Соціологічної групи Рейтинг, який показує різке падіння підтримки партії "Слуга народу" і зростання "Європейської Солідарності".

"Ми бачимо, що зараз цифри агрегованого рейтингу партій виглядають так: 14,5% у "Слуг народу", "Європейська Солідарність" 13,7%, ОПЗЖ 12,5%, "За майбутнє" 8,6%, "Батьківщина" 8,5%. Всі решта політичних сил 5-ти відсотковий бар’єр по країні не долають", – констатує Сюмар.

"Якщо ми подивимося щодо відсотків приросту по кожній політичній партії, то можна побачити, що ЄС – єдина політична сила в Україні, яка сьогодні демонструє стабільний ріст. Порівняно з минулою парламентською кампанією "ЄС" виросла практично на 70%. Натомість "Слуга народу" впала майже на 200% – із 43%, які в них були на парламентських виборах, до 14,5%. Так само біля 5% є падіння в ОПЗЖ, і достатньо стабільно стоїть на місці "Батьківщина", як показують останні вибори", – говорить Сюмар.

"Ми змоделювали наступний парламент, якби вибори відбулися наступного тижня. У "Слуги народу" було б 114 мандатів, у "Європейської Солідарності" – 108, ОПЗЖ – 97, "За майбутнє" – 66, і "Батьківщина" – 65. Це, звичайно, грубі підрахунки, оскільки вибори будуть відбуватися за новою системою. Але якщо рахувати за цими відсотками, то ми б мали саме такий розклад сил. На думку партії "Європейська Солідарність", це достатньо серйозний старт для нас на парламентські вибори, про позачерговість яких сьогодні говорять все частіше", – вважає Сюмар.

Нардеп також зауважила, що кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк отримав переконливу перемогу на виборах міського голови Рівного.

ЄС показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар 01
ЄС показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар 02
ЄС показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар 03
ЄС показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар 04
ЄС показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар 05
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Топ коментарі
+16
Второе место по стране, зелень всего на 1% впереди. Но до парламентских выборов мы их уничтожим.
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23.11.2020 18:07
+15
Упоротые упорно пытаются нарисовать альтернативную реальность, где они победители.
Это чисто кацапский приём.
Реальность на сайте ЦИК. Пятое место на выборах. Шансов на коалиции ноль практически везде. И это после того, как они почти везде имели свое карманное большинство и власть на местах.
Можно разве что пожелать им побольше таких побед.
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23.11.2020 18:15
+14
"ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар - Цензор.НЕТ 230
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23.11.2020 18:20
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Зелену плісняву час майнувати нижче плінтуса ,але не забувати за реваншистів з зажопінців та опівців !!! Реально інтегруюча сила це ЄС !!)))
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23.11.2020 19:13 Відповісти
Петя знову хоче бути поближче до бюджету країни.
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23.11.2020 19:15 Відповісти
дятел а ну расскажи к какому бюджету близок президент?
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23.11.2020 19:16 Відповісти
Є інші варіанти??)))
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23.11.2020 19:16 Відповісти
До якого бюджету, у якого зростали запаси? То Ви визнаєте, що він таки був корисним країні, отой самий Петя.
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23.11.2020 19:24 Відповісти
Сюмар-это та патриотка,которая была у кролика,а потом перебежала к Петру! А какая разница-лишь бы поближе к баблу
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23.11.2020 19:25 Відповісти
Поєднанння нехай й нелегкої ( як завжди у політиці ) співпраці двох сил НФ та БПП й дало бабки Зеленій гидоті на сцарювання -просирання .
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23.11.2020 19:28 Відповісти
Антинародний фронт та БПП самі вже і пораспілювали все бабло без зелених, за це їх на виборах і послали в дупу
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23.11.2020 22:34 Відповісти
не понял в чем проблема? она что крепостная?
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23.11.2020 19:53 Відповісти
Я не понял вопроса Эта Сюмар 5 лет не вылазила с телевизора,доказывая,что "Народный фронт"лучше,чем БПП,а теперь в ЕС -и то же самая лучшая.Я перебежчиков не уважаю и всё,больше ничего
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23.11.2020 20:06 Відповісти
Вона "перебігла" куди до ворогів України? Вона просто дуже переконлива - й це злить Вас .
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23.11.2020 20:54 Відповісти
Я виборець Порошенко 2014 року і мене розізлило те,що він і Яценюк,які розмахували руками і кричали,що таких патріотів,як вони,ніде не знайдеш,пішли двома партіями в парламент-оце мене дійсно розлютило! В країні війна,а вони граються в партії.Україна у нас одна і цілі,на той час,у Порошенка і Яценюка повинні були бути однаковими,і ніяк по іншому,а вони почали ділити владу-І програла країна і ми А Сюмар мені до лампочки,вона ніхто "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8958
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23.11.2020 21:25 Відповісти
маю сумніви, щодо вашої щирості, але час покаже...
Щодо наведеного прикладу- це невдалий жарт чи вік юнацького максималізму?
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23.11.2020 22:18 Відповісти
Скільки партій змінив за останні 20 років Порошенко? Його кум Луценко? А той самий Парубій?
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23.11.2020 23:02 Відповісти
Harib Da, а ви: жінок, начальників, підлеглих, домашніх тварин, вподобань?
Чому ви зрадили "жовтенятам" та стали піонером та комсомольцем? У ТЮлькіного чоловіка- рога як "Догнбас-арена", але ж вона вся в білому?
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24.11.2020 00:29 Відповісти
Комсомольцем не став, бо не хотів. А потім вже і Совок почав розвалюватись. Але жовтенята, піонери, комсомольці - це щаблі одного і того самого... Далі. В нас у школі був такий собі вчитель математики Кравцов. В 1990 році коли ця вся комуняцька ідея остаточно розвалювалась, він і далі топив за комуністів і навіть знаходив якісь аргументи (нехай недолугі). Для цього у місті Лева треба було мати тоді якусь мужність. Навколо цих ідей вже ніхто не сприймав і навіть не робив вигляду, що сприймає. І я так тепер розумію - він іі мав. Може не мужність, може дурнувату впертість. Він був вірний своїм поглядам, хоч і виглядав смішно. А от Порошенко, Луценко, Парубій - то перекінчики. Де тепло, туди і лізуть.
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24.11.2020 00:43 Відповісти
у нас з вами, виявляється, так багато спільного... та хоча, ми ніколи не конфліктували, але підтримуємо різні політичні сили?
Про щаблі одного і того самого, знав, що так напишете, якщо там були... Але забудьте, що це наше минуле та скажіть, що ви так вважали в тому віці?
Давайте про Львів, "ПіК", клуб "Лялька" та сало в шоколаді. "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6924
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24.11.2020 01:05 Відповісти
Перше-я пенсіонер;друге-я нічого сам не видумав,написав те,що уже відбулося і моя щирість тут нідочого;допомогаю Збройним Силам України,чим можу,6 років і не кричу на кожному розі,що я патріот Я із тих, хто в волонтерський центр "тихо зайшов,і тихо пішов" Я уже починаю жалкувать,що написав той коментар,але в ньому я нікого на цензорі не ображав,і я виборець Порошенко 2014року-тому маю право на критику(об'єктивну)його дій
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23.11.2020 23:03 Відповісти
маєте право на власну думку- це беззаперечно, але я не розумію вислів:"пішли двома партіями в парламент..." та "у Порошенка і Яценюка повинні були бути однаковими..." Щодо віку роз'яснили, а щодо збереження юнацьких ілюзій- поясню свій скептицизм я.
Не притаманна людині моногамія та однополярні погляди на весь період життя... А тому, не навіюйте собі солодку уяву про ідеальний світ, не захоплюйтесь створюючи ілюзію та не будете розчаровані... Помножте це у декілька разів по відношенню до політиків.

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24.11.2020 00:16 Відповісти
Христюк нарешті знайшов роботу. Ким працює екс-заступник Карплюка і чоловік Сюмар?- 20 Січня 2020 Колишнього заступника мера Ірпеня та чоловіка народної депутатки Вікторії Сюмар ("Європейська солідарність") екс-регіонала Дмитра Христюка обрали почесним президентом та головою Наглядової ради Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА України. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook 17 січня.З декларації народної депутатки Вікторії Сюмар, яка одразу ж вийшла заміж за Дмитра Христюка після того, як у ЗМІ стало відомо про їхні стосунки, відображена лише зарплатня Христюка на посаді заступника мера Ірпеня. З цієї посади її чоловік пішов влітку 2018 року. Це сталося тоді, коли фігурант антикорупціних розслідувань Володимир Карплюк звільнився після домовленостей із БПП про підтримку на парламентських виборах. Тоді і Карплюк, і Христюк подалися в псевдожурналісти, аби розповісти, як вони нібито розвивали місто Ірпінь всі ці роки.
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24.11.2020 11:11 Відповісти
З Ірпеня ця історія виглядає набагато прозаїчніше, ніж з високих Печерських пагорбів. Оскільки в останньому інтерв'ю УП Вікторія Сюмар, схоже, свідомо оминала будь-які згадки про Дмитра Христюка, було б добре з її боку пояснити низку запитань, які все ще дуже цікавлять Ірпінь.



Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "Безсмертний ФОП".
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24.11.2020 11:13 Відповісти
Сюмарреалізм
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23.11.2020 22:31 Відповісти
Meritus ставлю Вам лайк за те що визнали крисність Пороха.
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23.11.2020 19:25 Відповісти
тихенько перепишіть виправлений текст та стріть даний.
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23.11.2020 22:25 Відповісти
Не смішили б вже ці підбарижники. "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5828
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23.11.2020 19:34 Відповісти
дурень думкою багатіє "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1784 місцеві вибори! порахувала б скільки там було бпп і скільки залишилося у вигляді єс, а слуг там зовсім не було - рахувальниця "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2592
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23.11.2020 19:38 Відповісти
Ты - яркий пример женской логики.
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23.11.2020 19:45 Відповісти
а сюмар? "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7234
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23.11.2020 19:58 Відповісти
"ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6172
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23.11.2020 20:39 Відповісти
не рахувальниця, а підрахуйка
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23.11.2020 22:38 Відповісти
Сразу видно "поэтеса" , журналістка .

Відмітка по математиці , навіть аріфметиці -- впевненна двійка !

Бо навіть середній учень по математиці знає , що відсотки , це від сотки . Тобто умовна одиниця . Й коли "твої" властні відсотки не на чому не базуються - то твої відсотки це повний фейк .
Пройшли вибори й одиницєю від яких рахуються від-сотки це мандати .
По мандатах ЕС на п"ятому місці відстоючи від другого більше ніж на 500 мандатів .
500 , Карла , 500 ! З 3742 цілих 500 мандатів .
Так хто тут стоїть на місці , а хто "значно просунувся" ?!

Простий приклад - в Київі раніше у ЕС було 52 мандати , зараз 31 !
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23.11.2020 19:46 Відповісти
просунулись глибше в дупу
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23.11.2020 22:40 Відповісти
Нехай Сюмар одягне окуляри, бо бачить чого немає, якісь химери. НАВПАКИ, місцеві вибори показали, що ПЕС стрімко втрачає залишки обдурених "армовіром" ****** Потроха. До речі, втрачають разом з "шлюхами на роту", тож все іде як треба, обидва лайна на звалище історії.
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23.11.2020 19:50 Відповісти
Ни одного мэра в обл центрах-можешь дальше из портков выпрыгивать,зесрань)))
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23.11.2020 22:06 Відповісти
Тоді, за цими підрахунками, проглядається лише одна реальна коаліція, - два коломоєчних проекта (плісняві + замайбах) разом 180 мандатів, і майже 100 опезажопників, - всього 277. "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1309
"ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1428
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23.11.2020 19:54 Відповісти
Місцеві вибори з явкою 34 відсотки розкласти у ВР - Ви не з Рейтингу часом?
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23.11.2020 20:11 Відповісти
Ну, це ж не я "розкладав". Я лише екстраполював цифри, які нам видали в цій новині, в можливу коаліцію.
Чи ви хочете сказати, що вєрниє бєнінци і коломойченята будуть в одній коаліції з ЄС?
А по іншому не виходить. Ну, можуть замість опезажопників Юльку запросити. Але вона навряд чи захоче лізти в те зелене болото, та ще й на других ролях.
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23.11.2020 20:28 Відповісти
корчами зелени, ваты и бригадных в каментах полностью удовлетворен
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23.11.2020 19:55 Відповісти
А чего так скромно пририсовали себе второе место Могла б уже и первое нарисовать. Порошенко ,по-прежнему, воюет с Юоей. Это прям что-то личное
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23.11.2020 20:12 Відповісти
ААА то це Порох був у найуспішнішу минулу каденцюю у ВР в опозиції до патріотичної коаліції?
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23.11.2020 20:48 Відповісти
ОЙ БЮТ ! спустіться на землю грішну та й огляніться на вілянія Юлі то з Бєнєй ( перед вибрами у 2019 ) то з Єрамкорм 9 по бюджету) , то з медведчуком коли писав їй конституцію з Яником . А тепер огляніться на свій рейтинг.
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23.11.2020 20:51 Відповісти
Вот заставит Байден зелю на "устал , ухожу-все отдаю Порошенко"-что делать будешь?А все к этому и идет...
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23.11.2020 21:38 Відповісти
Зрадіє, тому що вже порівняла життя яке було при Порошенко, та життя зараз. "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1886
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23.11.2020 22:52 Відповісти
Розглянемо брехню Сюмар на прикладі результатів виборів у Київраду. Дійсно, ЄС здобула найбільшу кількість мандатів в Київраду - 31 штики. Але "вдарені" набрали лише на один мандат менше - 30 шт. Далі йде "Єдність" О. Омельченка - 13 шт., ОПЗЖ виборола прогнозовані 12 мандатів, у Батьківщини - теж 12 штиків, стільки ж набрали "слуги диявола". Помрете від сміху, але майже стільки ж набрали "голосові" - 10 шт. Ось такий розклад сил отримав, як мер пан Підалік у Київраді. От і порахуйте, а потім поміркуйте чого вартує арифметична більшість ЄС в Київраді)) Красти Київ Підаля звичайно буде разом з Порохом. Тут коаліція буде складатися з ЄС і Ударників мафіозного "труда" - 61 штики. Але щодо боротьби за повну владу в Києві ці два "бульдоги" загризуть один одного. І тут розклад сил буде зовсім інший. Перші йдуть, що називається - голова в голову. Другі теж наступають один одному на п"яти. Ось така фігня, малятки. Приліпання один до одного буде залежати від ціни кожного питання.

А у Сюмар вже все підраховано. Петя і ЄС - найперші. Бувало таке, що Петя з найперших дуже швидко потрапляв у найостанні.
Петіни електоральні рейтинги в Києві це рейтинги минулої номенклатури і корумпованої гілки влади, яка мріє про своє марне повернення. Зростання цих рейтингів в електораті Пороха не спостерігається. Вони зафіксувалися на рівні минулих президентських виборів з постійною тенденцією на зниження. Не треба плутати тенденції падіння рейтингів "СН" з тенденціями падіння рейтингів у порохоботів.

І ще одна цікава тенденція. Кличко виграв крісло мера Києва разом з менше, чим 370 тис. своїх виборців. Для порівняння скажу, що населення київської Троєщини складає не менше 600 тис. чол. А все населення Києва складає не менше ніж 5 млн. чол. Де поділися виборці? Отже, люди просто поклали... на ці вибори і не пішли на них. А армія кличкових чиновників, комунальщиків, міських бюджетників вийшли на вибори в повному складі. Рівно 350 тис. + 20 тис. пофігістів. Так само, як в Одесі, Дніпрі, Харкові... І ми вкотре отримали мафіозно-мерський разводняк. Ковтатимо його всі разом наступні 5 років аж до несхочу. А це вже не фігня, малятки, а повна х...ня. Маємо, що зробили.

Що потрібно робити? Створювати суспільні громади на місцях. І ці громади мають висувати в міські ради своїх перевірених і довірених кандидатів. Усе інше - мафіозний розводняк, як розводняк у наперстки. Добра ніч! Пардон за багато літер. Накипіло!
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23.11.2020 21:17 Відповісти
ті перевірені та довірені відразу за спиною виборців будуть свою мафію створювати
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23.11.2020 22:47 Відповісти
Можливо. А спробувати вирватися з лап системи теж МОЖЛИВО. Чому б не використувати свій шанс?) Хоча би тому, що він у нас є. От коли немає жодних шансів, то інша справа, Тімофєєв.
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23.11.2020 23:06 Відповісти
Звідки ті шанси ..?
Система побудована так , що "несистемні" до виборів навіть не допускаються !
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23.11.2020 23:37 Відповісти
та ну, шанси є тільки в тому випадку, коли всіх тих "довірених" та "перевірених" шляхом демократичних виборів посилати в дупу час від часу, та робити ротацію з перезагрузкой. Як от Пецю з любими друзями та лисими подільниками послали, а потім і Зелю з дєрьмаками туди ж пошлемо згодом.
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23.11.2020 23:42 Відповісти
та ніколи не обирати "сильних політиків", князів, олігархів, царів, бацьек, гетьманів, вождів, славних керманичів та іншу наволоч, котру далі доводиться викидати вилами у сраку
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23.11.2020 23:50 Відповісти
ще раз - в ситуації , коли до виборів допускаються лише "ті , хто треба" - обирати можна скільки завгодно - все одно виберуть тих , хто Систему влаштовує ... Інших до виборів просто не допускають
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23.11.2020 23:50 Відповісти
. От і порахуйте, а потім поміркуйте чого вартує арифметична більшість ЄС в Київраді.



рахувати будемо по створеним коаліціям у областях і міських ОТГ не менш як обласного рівня..
це буде найоб"єктивніше.


здається,лише у Львові Єс зможе контролювати більшість..
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24.11.2020 08:50 Відповісти
Петіни електоральні рейтинги в Києві це рейтинги минулої номенклатури і корумпованої гілки влади, яка мріє про своє марне повернення. Зростання цих рейтингів в електораті Пороха не спостерігається. Вони зафіксувалися на рівні минулих президентських виборів з постійною тенденцією на зниження. Не треба плутати тенденції падіння рейтингів "СН" з тенденціями падіння рейтингів у порохоботів

Єс,БПП,Солідарність -ПОЛІТПРОЕКТИ ПЄТІ.
абсолютно безідеологічні, для взяття влади...
тому закономірно народ з баблом,котрий туди записався,при НЕВЗЯТТІ ВЛАДИ змінює просто "Вектор" "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2038
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24.11.2020 11:19 Відповісти
Скигливий бурмило, читаючи твої дубранізми та аналізуючи степінь внутрішньої образи на Порошенка, складається враження, що він твою самку звабив? "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1913
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24.11.2020 15:37 Відповісти
Як би там не було , але партія ЕС набирає сили , і це радує . "Обламали роги" Овочу , обламаєм і Зе "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6472 ..!

Зебіли , више нос . ! "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5650 .
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23.11.2020 21:37 Відповісти
ЄС сил не набирає. ЄС виживає за рахунок своїх минулих відсотків. А відсотки "старої гвардії" порохівні показують, що виборців у ЄС стає менше і менше. Не плутайте тенденції значного падіння рейтингу "слуг коломойського" і незначного падіння "слуг порошенка". У перших - руїна великих цифр, у других - повільна стогнація цифр малих. У перших - одні цифри, у других - інші. А суть однакова - майбутній електоральний нок-аут.
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23.11.2020 22:33 Відповісти
Ти можеш говорити - халва( маніпулювати ) , скільки завгодно . Якщо це тобі якось допоможе . Але факти( цифри ) - річ вперта . "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3813 . ЕС зараз - один з двох лідерів електоральної підтримки в країні , і лидер в динаміці росту . Це випливає з офіційних результатів місцевих виборів . Ще рік тому ЕС були 4-5 .
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23.11.2020 23:08 Відповісти
Дочикайтесь остаточних цифр і вам буде смішно читати ваші дурниці, так само як зараз смішно їх читати мені. У Пороха по країні електората не більше 18%. Це АКСІОМА. З такою цифрою ваш зазнайко буде завжди в повній ... політичній непритомності. І це дуже м"яко сказано. Відчули мою вихованість)? Це дурбецило мені зараз дуже нагадую Трампа, який вщент програв Байдену, але з усієї своєї дурі стверджує про свою "перемогу".
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23.11.2020 23:36 Відповісти
А тепер відчуй мою , пішов ти "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5515 . ! Так зрозуміло "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9860 . ?

Посмієшся ще ,, до всирачки посмієшся .
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23.11.2020 23:49 Відповісти
ЯКщо у маргінес перейшли "старі перевірені кадри" Богиня Ю,Полковник,Радикал і
НАці, ТО ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ У БАРИГИ ? "ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7264
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24.11.2020 08:45 Відповісти
ЕС "набирає" виключно гроші на замовний "Рейтинг" ... де "тут ми рахуємо , тут не рахуємо , а тут я рибу загортував" ...
Усі дані на сайті ЦВК -- інше це хімера й замовлення !
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24.11.2020 04:40 Відповісти
Коли Єс "надула щоки" )))
п..єц усім... )))
хоч все закінчится скоріше
газом ззаду ))
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24.11.2020 08:46 Відповісти
Ой на юге сепарни сколько
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23.11.2020 22:44 Відповісти
Я хоть и не порохобот но откуда тут столько тупой ваты?
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
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24.11.2020 02:15 Відповісти
Заступник мера і новообраний депутат від "Самопомочі"Львова написав на міську ТВК заяву у поліцію.
Андрій Москаленко називає передчасне проведення сесії спробою "ЄС " усунути міського голову і узурпаціїю влади.

https://zaxid.net/news/
Готуємо попкорн. Сьогодні за планом сесія і мордобій )
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24.11.2020 08:43 Відповісти
РІвне.

Єс буде мати свого мера,але ситуація,здається,протилежна львівській..
ЄС може опинитись у меншості...
до міськради балотувались 17 партій, однак бар'єр 5% подолали лише 7. Відповідно до результатів голосування,
"Європейська Солідарність" 10 мандатів
"Рівне Разом" - 7,
"Слуга народу" - 7,
"Батьківщина" - 5,
"Голос" - 5,
"Свобода" - 4,
"За майбутнє" - 4.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-rivne-2020-rezultati-golosuvannya-tsvk_n1452200

ЙДУТЬ ТОРГИ.
кого "докупити" і за яку ціну у більшість... (21 особа).
"Рівне Разом" - 7,
"Слуга народу" - 7,(малоймовірно замість СН "за майбутнє")
"Батьківщина" - 5,
"Голос" - 5 ---- разом 24 особи..
ЄС може докупити лише Батьківщину і "за майбутнє"... це 19....
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24.11.2020 11:47 Відповісти
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