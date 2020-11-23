"ЄС" показує суттєве зростання електоральної підтримки і присутня у всіх облрадах і міськрадах обласних центрів, - Сюмар. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Європейська Солідарність" – єдина загальнонаціональна партія, яка продемонструвала за результатами місцевих виборів суттєве нарощення електоральної підтримки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Вікторія Сюмар.
Зокрема, парламентарій наголосила, що "Європейська Солідарність" єдина партія, яка отримала перше місце у п’яти регіонах – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Київській областях та місті Києві.
"Ми є однією з двох політичних сил в країні, які зайшли в усі обласні ради. Це "Європейська Солідарність", яка зайшла в усі обласні ради, і партія "Слуга народу". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батьківщина" до низки обласних рад не зайшли і своїх представників там не матимуть. Водночас "Європейська Солідарність" є єдиною в країні політичною силою, яка зайшла в усі міські ради обласних центрів. Такого результату жодна інша політична сила не досягла. Ми бачимо, що "Слуги" провалилися в Івано-Франківську і у Львові. Вони там не будуть мати своїх фракцій. У дуже багатьох регіонах немає ОПЗЖ, ще більше регіонів – немає "Батьківщини" і "За майбутнє". Тільки "Європейська Солідарність" присутня як в усіх обласних радах, так і в усіх міських радах обласних центрів", – наголошує Сюмар.
Нардеп також звернула увагу на оприлюднений сьогодні агрегований рейтинг від Соціологічної групи Рейтинг, який показує різке падіння підтримки партії "Слуга народу" і зростання "Європейської Солідарності".
"Ми бачимо, що зараз цифри агрегованого рейтингу партій виглядають так: 14,5% у "Слуг народу", "Європейська Солідарність" 13,7%, ОПЗЖ 12,5%, "За майбутнє" 8,6%, "Батьківщина" 8,5%. Всі решта політичних сил 5-ти відсотковий бар’єр по країні не долають", – констатує Сюмар.
"Якщо ми подивимося щодо відсотків приросту по кожній політичній партії, то можна побачити, що ЄС – єдина політична сила в Україні, яка сьогодні демонструє стабільний ріст. Порівняно з минулою парламентською кампанією "ЄС" виросла практично на 70%. Натомість "Слуга народу" впала майже на 200% – із 43%, які в них були на парламентських виборах, до 14,5%. Так само біля 5% є падіння в ОПЗЖ, і достатньо стабільно стоїть на місці "Батьківщина", як показують останні вибори", – говорить Сюмар.
"Ми змоделювали наступний парламент, якби вибори відбулися наступного тижня. У "Слуги народу" було б 114 мандатів, у "Європейської Солідарності" – 108, ОПЗЖ – 97, "За майбутнє" – 66, і "Батьківщина" – 65. Це, звичайно, грубі підрахунки, оскільки вибори будуть відбуватися за новою системою. Але якщо рахувати за цими відсотками, то ми б мали саме такий розклад сил. На думку партії "Європейська Солідарність", це достатньо серйозний старт для нас на парламентські вибори, про позачерговість яких сьогодні говорять все частіше", – вважає Сюмар.
Нардеп також зауважила, що кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк отримав переконливу перемогу на виборах міського голови Рівного.
Будь ласка, зачекайте...
Щодо наведеного прикладу- це невдалий жарт чи вік юнацького максималізму?
Чому ви зрадили "жовтенятам" та стали піонером та комсомольцем? У ТЮлькіного чоловіка- рога як "Догнбас-арена", але ж вона вся в білому?
Про щаблі одного і того самого, знав, що так напишете, якщо там були... Але забудьте, що це наше минуле та скажіть, що ви так вважали в тому віці?
Давайте про Львів, "ПіК", клуб "Лялька" та сало в шоколаді.
Не притаманна людині моногамія та однополярні погляди на весь період життя... А тому, не навіюйте собі солодку уяву про ідеальний світ, не захоплюйтесь створюючи ілюзію та не будете розчаровані... Помножте це у декілька разів по відношенню до політиків.
Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "Безсмертний ФОП".
Відмітка по математиці , навіть аріфметиці -- впевненна двійка !
Бо навіть середній учень по математиці знає , що відсотки , це від сотки . Тобто умовна одиниця . Й коли "твої" властні відсотки не на чому не базуються - то твої відсотки це повний фейк .
Пройшли вибори й одиницєю від яких рахуються від-сотки це мандати .
По мандатах ЕС на п"ятому місці відстоючи від другого більше ніж на 500 мандатів .
500 , Карла , 500 ! З 3742 цілих 500 мандатів .
Так хто тут стоїть на місці , а хто "значно просунувся" ?!
Простий приклад - в Київі раніше у ЕС було 52 мандати , зараз 31 !
Чи ви хочете сказати, що вєрниє бєнінци і коломойченята будуть в одній коаліції з ЄС?
А по іншому не виходить. Ну, можуть замість опезажопників Юльку запросити. Але вона навряд чи захоче лізти в те зелене болото, та ще й на других ролях.
А у Сюмар вже все підраховано. Петя і ЄС - найперші. Бувало таке, що Петя з найперших дуже швидко потрапляв у найостанні.
Петіни електоральні рейтинги в Києві це рейтинги минулої номенклатури і корумпованої гілки влади, яка мріє про своє марне повернення. Зростання цих рейтингів в електораті Пороха не спостерігається. Вони зафіксувалися на рівні минулих президентських виборів з постійною тенденцією на зниження. Не треба плутати тенденції падіння рейтингів "СН" з тенденціями падіння рейтингів у порохоботів.
І ще одна цікава тенденція. Кличко виграв крісло мера Києва разом з менше, чим 370 тис. своїх виборців. Для порівняння скажу, що населення київської Троєщини складає не менше 600 тис. чол. А все населення Києва складає не менше ніж 5 млн. чол. Де поділися виборці? Отже, люди просто поклали... на ці вибори і не пішли на них. А армія кличкових чиновників, комунальщиків, міських бюджетників вийшли на вибори в повному складі. Рівно 350 тис. + 20 тис. пофігістів. Так само, як в Одесі, Дніпрі, Харкові... І ми вкотре отримали мафіозно-мерський разводняк. Ковтатимо його всі разом наступні 5 років аж до несхочу. А це вже не фігня, малятки, а повна х...ня. Маємо, що зробили.
Що потрібно робити? Створювати суспільні громади на місцях. І ці громади мають висувати в міські ради своїх перевірених і довірених кандидатів. Усе інше - мафіозний розводняк, як розводняк у наперстки. Добра ніч! Пардон за багато літер. Накипіло!
Система побудована так , що "несистемні" до виборів навіть не допускаються !
рахувати будемо по створеним коаліціям у областях і міських ОТГ не менш як обласного рівня..
це буде найоб"єктивніше.
здається,лише у Львові Єс зможе контролювати більшість..
Єс,БПП,Солідарність -ПОЛІТПРОЕКТИ ПЄТІ.
абсолютно безідеологічні, для взяття влади...
тому закономірно народ з баблом,котрий туди записався,при НЕВЗЯТТІ ВЛАДИ змінює просто "Вектор"
Зебіли , више нос . ! .
Посмієшся ще ,, до всирачки посмієшся .
НАці, ТО ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ У БАРИГИ ?
Усі дані на сайті ЦВК -- інше це хімера й замовлення !
п..єц усім... )))
хоч все закінчится скоріше
газом ззаду ))
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
Андрій Москаленко називає передчасне проведення сесії спробою "ЄС " усунути міського голову і узурпаціїю влади.
https://zaxid.net/news/
Готуємо попкорн. Сьогодні за планом сесія і мордобій )
Єс буде мати свого мера,але ситуація,здається,протилежна львівській..
ЄС може опинитись у меншості...
до міськради балотувались 17 партій, однак бар'єр 5% подолали лише 7. Відповідно до результатів голосування,
"Європейська Солідарність" 10 мандатів
"Рівне Разом" - 7,
"Слуга народу" - 7,
"Батьківщина" - 5,
"Голос" - 5,
"Свобода" - 4,
"За майбутнє" - 4.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-rivne-2020-rezultati-golosuvannya-tsvk_n1452200
ЙДУТЬ ТОРГИ.
кого "докупити" і за яку ціну у більшість... (21 особа).
"Рівне Разом" - 7,
"Слуга народу" - 7,(малоймовірно замість СН "за майбутнє")
"Батьківщина" - 5,
"Голос" - 5 ---- разом 24 особи..
ЄС може докупити лише Батьківщину і "за майбутнє"... це 19....