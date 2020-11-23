ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська
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Центральна виборча комісія оприлюднила результати повторного голосування (другого туру) на виборах мерів в Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.) і Слов'янську (Донецька обл.).
Як передає Цензор.НЕТ, згідно з інформацією ЦВК в Ужгороді переміг діючий мер Богдан Андріїв (самовисуванець) - за нього проголосували 51,01% виборців.
У Слов'янську також переобрали мера - ним залишається Вадим Лях (партія "Опозиційний блок") - 60,87%.
У Бердянську міським головою став висуванець від партії "За майбутнє" Валерій Баранов - 49,98%. За даними сайту ЦВК, його опонента Олександра Свідло (ОПЗЖ) підтримали 47,22% виборців.
"Чекаємо дані з інших міст", - зазначили в Центрвиборчкомі.
22 листопада другий тур виборів мерів відбувся в 11 містах України.
Будь ласка, зачекайте...
Так как никого не было из проУкраинских кандидатов. Был Лях, Придворов (Королевская), Штепа и "Зелёная"
Во втором туре даже местные активисты проУкраинские, голосовали за Ляха, так как был Вариант с Придвороввм
І мери не впливають ні на зовнішню,ні внутрішню політику..
Лише на бюджет міст...