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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська

Центральна виборча комісія оприлюднила результати повторного голосування (другого туру) на виборах мерів в Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.) і Слов'янську (Донецька обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, згідно з інформацією ЦВК в Ужгороді переміг діючий мер Богдан Андріїв (самовисуванець) - за нього проголосували 51,01% виборців.

У Слов'янську також переобрали мера - ним залишається Вадим Лях (партія "Опозиційний блок") - 60,87%.

У Бердянську міським головою став висуванець від партії "За майбутнє" Валерій Баранов - 49,98%. За даними сайту ЦВК, його опонента Олександра Свідло (ОПЗЖ) підтримали 47,22% виборців.

"Чекаємо дані з інших міст", - зазначили в Центрвиборчкомі.

22 листопада другий тур виборів мерів відбувся в 11 містах України.

Читайте також: В Ужгороді переобрали мером Богдана Андріїва
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Топ коментарі
+9
ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 6344
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23.11.2020 18:25
+8
В Бердянську та Слов"янську рулять какламойські та расіянські пітухи.
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23.11.2020 18:28
+6
Та видно мало Слов"янську прилітало від кацапні, треба щоб більше їх бомбили.
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23.11.2020 18:36
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ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 6344
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23.11.2020 18:25 Відповісти
Давно прошли тёмные времена , когда доярка была депутатом . ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 9445 Её заставили поверить в "процветание" во время голодомора .
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23.11.2020 18:29 Відповісти
Вірмени теж вірили в рашистів та їхніх поплічників . Усьому свій час та використані державою історичні шанси (надія має підтвердження , що сьогоднішня влада вже здулась не на користь прорашистській у масштабах всеукраїнської перемоги) .
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23.11.2020 18:45 Відповісти
В Днепре тоже всё хорошо . ЦИК объявил победителей на выборах мэров Ужгорода, Бердянска и Славянска - Цензор.НЕТ 1819
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23.11.2020 18:25 Відповісти
В Бердянську та Слов"янську рулять какламойські та расіянські пітухи.
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23.11.2020 18:28 Відповісти
Рулят ? Люди так голосуют . Вата ещё лет десять будет мутить воду .
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23.11.2020 18:34 Відповісти
Та видно мало Слов"янську прилітало від кацапні, треба щоб більше їх бомбили.
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23.11.2020 18:36 Відповісти
Как и в Мариуполе . Время лечит . ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська - Цензор.НЕТ 8605
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23.11.2020 18:44 Відповісти
Шаріупольців вже налічило.... ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська - Цензор.НЕТ 5468
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23.11.2020 18:46 Відповісти
По Славянску, это еще нормальный вариант
Так как никого не было из проУкраинских кандидатов. Был Лях, Придворов (Королевская), Штепа и "Зелёная"
Во втором туре даже местные активисты проУкраинские, голосовали за Ляха, так как был Вариант с Придвороввм
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23.11.2020 22:26 Відповісти
Показово - показово....... ЦВК оголосила переможців на виборах мерів Ужгорода, Бердянська і Слов'янська - Цензор.НЕТ 4522
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23.11.2020 19:31 Відповісти
Я так зрозумів, що від "зелених" немає, взагалі, жодного о мера!
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23.11.2020 21:51 Відповісти
всоте.. це місцеві вибори..

І мери не впливають ні на зовнішню,ні внутрішню політику..
Лише на бюджет міст...
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24.11.2020 11:51 Відповісти
 
 