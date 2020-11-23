Окружний адмінсуд Києва відмовився розглядати справу про закриття серверів з деклараціями, - адвокат "Алтаюра" Власюк

Компанія "Алтаюр", у якої Національне агентство з протидії корупції орендує сервери для зберігання реєстру електронних декларацій, зверталася до Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомив адвокат з боку "Алтаюра" Віталій Власюк в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розкладом засідань суду, 23 листопада суд відмовив у відкритті справи. За словами Власюка причини відмови їм не повідомили.

Компанія оскаржуватиме це рішення суду.

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Видання зазначає, що власник серверів вважає, що після скандального рішення КС законодавство не передбачає повноваження НАЗК зі зберігання декларацій і це нібито є перевищенням владних повноважень.

За твердженням представників підприємства, протизаконне використання обладнання порушує права власників.

"Алтаюр" вимагав визнати дії НАЗК протиправними, та зобов’язати Агентство не зберігати декларації.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.