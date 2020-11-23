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Окружний адмінсуд Києва відмовився розглядати справу про закриття серверів з деклараціями, - адвокат "Алтаюра" Власюк

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Окружний адмінсуд Києва відмовився розглядати справу про закриття серверів з деклараціями, - адвокат

Компанія "Алтаюр", у якої Національне агентство з протидії корупції орендує сервери для зберігання реєстру електронних декларацій, зверталася до Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомив адвокат з боку "Алтаюра" Віталій Власюк в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з розкладом засідань суду, 23 листопада суд відмовив у відкритті справи. За словами Власюка причини відмови їм не повідомили.

Компанія оскаржуватиме це рішення суду.

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Видання зазначає, що власник серверів вважає, що після скандального рішення КС законодавство не передбачає повноваження НАЗК зі зберігання декларацій і це нібито є перевищенням владних повноважень.

За твердженням представників підприємства, протизаконне використання обладнання порушує права власників.

"Алтаюр" вимагав визнати дії НАЗК протиправними, та зобов’язати Агентство не зберігати декларації.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
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Топ коментарі
+3
Зебилы такие зебилы...
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23.11.2020 18:56
+2
Пока все хорошо...
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23.11.2020 18:54
+2
Подейкують, що є конфлікт інтересів - "Дружина власника товариства "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації, працює в Конституційному суді."
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23.11.2020 19:48
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146ª "успішна" реформа .
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23.11.2020 18:52 Відповісти
Зебилы такие зебилы...
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23.11.2020 18:56 Відповісти
Скажімо відверто , зєбіли - дурні , бо досі пам'ятають , хто кого куди призначив .
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23.11.2020 18:59 Відповісти
Кто-нибудь расшифруйте . Я не считаю себя глупым человеком . Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк - Цензор.НЕТ 2641
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23.11.2020 18:49 Відповісти
Пока все хорошо...
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23.11.2020 18:54 Відповісти
Спасибо Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк - Цензор.НЕТ 2360 . Я так тоже подумал . Окружной админсуд Киева отказался рассматривать дело о закрытии серверов с декларациями, - адвокат "Алтаюра" Власюк - Цензор.НЕТ 8193
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23.11.2020 18:56 Відповісти
Та що тут розшифровувати - власник складу заявляє своє право на товар, який знаходиться на орендованій площі на цьому складі
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23.11.2020 19:33 Відповісти
алтаюру, видать, хорошо проплатили за закрытие серверов.., раз они так суетятся.
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23.11.2020 19:43 Відповісти
Подейкують, що є конфлікт інтересів - "Дружина власника товариства "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації, працює в Конституційному суді."
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23.11.2020 19:48 Відповісти
Хтось проплатив цiй фiрмi, щоб вони видалили усю iнформацiю по декларацiям. Ось i метушаться, щоб знищити декларацii, а коли вiдновлять законодавство, то за попереднi роки не буде вже iнформацii.
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23.11.2020 22:34 Відповісти
 
 