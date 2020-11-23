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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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НАБУ (3427) корупція (4071) Укроборонпром (959) ОПК (68)

НАБУ і "Укроборонпром" обмінюватимуться інформацією про корупційні злочини, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ і

Про співпрацю у сфері запобігання і протидії корупції та обмін інформацією домовилися НАБУ та державний концерн "Укроборонпром".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, 23 листопада 2020 року директор Національного бюро Артем Ситник та в.о. генерального директора "Укроборонпрому" Ігор Фоменко підписали відповідний меморандум, де визначені основні напрямки взаємодії та зобов’язання сторін.

"Протидія корупції в ОПК є одним із пріоритетів в роботі детективів Національного бюро. Водночас, "Укроборонпром" — величезний концерн, який об’єднує понад 100 держпідприємств і заводів. Тож укладений Меморандум сприятиме більш швидкому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції", — підкреслив Артем Ситник.

Нове керівництво "Укроборонпрому" наразі перебудовує відносини з усіма партнерами. Одним із ключових партнерів для концерну, за словами Ігора Фоменка, є Національне бюро.

"НАБУ довело свою ефективність у боротьбі з корупцією в оборонно-промисловому комплексі. Ми розуміємо, що нам потрібно об’єднувати зусилля, щоб мінімізувати корупційні ризики і навести лад у діяльності стратегічних підприємств держави", — наголосив в.о. гендиректора ДК.

У НАБУ зауважують, що у межах розслідування корупції в ОПК детективи НАБУ скерували до суду понад 10 обвинувальних актів стосовно 30 обвинувачених, серед яких зокрема й посадовці Міністерства оборони України, підприємства "СпецТехноЕкспорт", ДП "Львівський бронетанковий завод", заводу "Авіакон".

Загальна сума встановлених збитків у цих справах — понад 88,5 млн грн.

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Топ коментарі
+3
обмениваться-это хорошо...а кто расследовать и передавать в суд будет?
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23.11.2020 19:15
+2
Можете починати.
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23.11.2020 19:22
+1
Обмен преступлениями. Очень по украински. Может им обоим стоит навалять в темном углу?
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23.11.2020 19:14
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Обмен преступлениями. Очень по украински. Может им обоим стоит навалять в темном углу?
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23.11.2020 19:14 Відповісти
обмениваться-это хорошо...а кто расследовать и передавать в суд будет?
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23.11.2020 19:15 Відповісти
ведь если передаст в суд, что поменяеться, да нечего не поменяться, судебная реформа с 0 результатом.
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23.11.2020 19:39 Відповісти
так это больше похоже на договор по откатам: "девочка в наем" сообщает о коррупционных схемах и перечисляет денюжку, чтоб дяденьки из НАБУ заранее подготовили бумажки с отмазкой "коррупционных рисков не обнаружено"
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23.11.2020 20:32 Відповісти
Главное нас информируйте, помогает. Иногда выпью. а иногда нет. Не, не верю, у нас преступлений нет, пошел 8 год, НЕТУ. РАЗПУСТИТЕСЬ.
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23.11.2020 19:18 Відповісти
ОбмениваЦА инфой как лучше отмазать НАБУ и "Укроборонпром" будут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях, связанных с оборонно-промышленным комплексом - Цензор.НЕТ 2348
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23.11.2020 19:19 Відповісти
дамаю это всё фигня, у вас многие госпредприятия прямь пылесос втягивает корупционеров, кстати это не первый:

Бывший руководитель Latvijas dzelzceļš стал директором контейнерного перевозчика "Украинской железной дороги"

Кстати, если помните, перед ним был один пороходства, тк что, успехов вам НАБУ и "Укроборонпром" будут обмениваться информацией о коррупционных преступлениях, связанных с оборонно-промышленным комплексом - Цензор.НЕТ 4522
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23.11.2020 19:20 Відповісти
Знаем как вы боретесь с ворами,свинарчук доволен вашей работой.
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23.11.2020 19:26 Відповісти
Укроборонпром сначала совершит коррупционную сделку, а потом о ней поставит в известность НАБУ?
Или НАБУ через своих агентов узнает о коррупции в Укроборонпроме, и потом об этом сообщит тому же Укроборонпрому, чтобы те успели замести следы?
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23.11.2020 19:40 Відповісти
эта новость звучит издевательски!.. как хуцпа!!!
Руководство "УкрОборонПрома" совершило мошенническую операцию по перерегистрации прав собственности на объекты недвижимости крупнейших оборонных заводов..
Венедиктова, Баканов и Сытник!, Вы, три ПРЕСТУПНИКА и три долб#ба, которые содействовали рейдерской атаке на имущество украинского ВПК!!!
Гореть Вам в Аду!!! Твари!!!

"Держконцерн "Укроборонпром" переписав на себе виробничі та адміністративні приміщення десятків оборонних заводів, що входять до його складу.Про це свідчать записи у державних реєстрах, які показують масштабну перереєстрацію прав власності.Мова йде про переписування на себе виробничих приміщень "Антонова", "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова", "Зорі-Машпроект", "Заводу ім. Малишева", "Житомирського бронетанкового заводу", "Львівського авіаційного заводу" та ще десятків підприємств по всій країні."ссыль: https://defence-ua.com/people_and_company/ukroboronprom_potajki_vidibrav_neruhomist_zavodiv_po_vsij_krajini_pid_udarom_antonov_hkbm_zavod_im_malisheva_ta_inshi_dokument-2134.html
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23.11.2020 19:43 Відповісти
Укроборонпром сделали субъектом борьбы с коррупцией?!
Ах, да, это же "концерт"))
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23.11.2020 19:43 Відповісти
пустили цапа у город
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23.11.2020 20:43 Відповісти
 
 