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Зеленський (17459) СНД (87)

Зеленський підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики" №995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаглави держави.

"Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року і ратифікованої Верховною Радою України з застереженнями законом від 16 січня 2003 року №449-IV" , - вказується в повідомленні.

Також договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання країнами СНД даних, які можуть бути використані для торгово-економічного тиску на Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вийшла з Угоди з СНД про співробітництво в боротьбі з незаконною міграцією

"Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань", - підкреслюється в повідомленні.

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Топ коментарі
+6
ты смотри как на него роботун напал...

фото. фотошопа НОЛЬ. оцените "больного"

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 322
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23.11.2020 19:41
+4
Пять лет оно и не придумало даже
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23.11.2020 19:55
+3
Це його так попердолило від вірусу.
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23.11.2020 19:42
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Понеділок, 23 листопада 2020, 17:00

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766 Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766 Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766 Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 9766Про це виданню "Бабель" повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.
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23.11.2020 19:40 Відповісти
ОПУ нарощує темпи в доданні до своєї назви літерв Ж - стараннями усіх старих та нових радників Козиря-дє- Рмака
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23.11.2020 19:42 Відповісти
ты смотри как на него роботун напал...

фото. фотошопа НОЛЬ. оцените "больного"

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 322
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23.11.2020 19:41 Відповісти
а царь то ненастоящій Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 197
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23.11.2020 19:42 Відповісти
йому треба казочку ПРО ГОЛОГО ЦАРЯ почитати разів зі сто , от виліз з теплої ванни Єрмака - в ліжечко, й читати-читати -читати . Так діток розуму вчать розумними книжками.
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23.11.2020 19:45 Відповісти
Це його так попердолило від вірусу.
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23.11.2020 19:42 Відповісти
то хазанов, а не зєльонскій Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 6994
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23.11.2020 19:43 Відповісти
від звичайної лікарняної пайки на харч
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23.11.2020 19:46 Відповісти
Ещё одна такая феофания и мы его не узнаем Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 7316
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23.11.2020 20:14 Відповісти
Новое погоняло бедосика
Феофан IV
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23.11.2020 20:23 Відповісти
Зеленський підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД - Цензор.НЕТ 7896
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23.11.2020 21:23 Відповісти
мдаааа... сральник здоровый! можно выпускать....
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23.11.2020 23:32 Відповісти
зелинский - тормоз заднего хода
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23.11.2020 19:41 Відповісти
18 днів воно думаЛО підписувати, чи ні
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23.11.2020 19:43 Відповісти
Пять лет оно и не придумало даже
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23.11.2020 19:55 Відповісти
Треба закон,що президентом може бути виключно етнічний українець.
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23.11.2020 19:44 Відповісти
і з не з 73 відсотків
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23.11.2020 19:55 Відповісти
Він хоч сам зрозумів,що підписує? Ну так,просто цікаво...
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23.11.2020 19:55 Відповісти
залишилось просто якесь нічого не значуче гівно, з чого ще виходити, що продемонструвати бурхливо діяльність?
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23.11.2020 19:57 Відповісти
що підсунули-те й підписав! там думалка-відсутня!!!!!
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23.11.2020 20:14 Відповісти
Предлагаю пару дней помолчать-может коронавирус чего-то там сдвинул,правда я почему-то в его болезнь не верю Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ - Цензор.НЕТ 7951 Ну а вдруг чудеса бывают?
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23.11.2020 20:18 Відповісти
Правильно, любые договора подписанные с кацапстаном не стоят бумаги и чернил, потраченных на написание.
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23.11.2020 20:56 Відповісти
шмаркля, а твої кремлiвськi куратори тебе та дєрьмака сварити не будуть?
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23.11.2020 21:36 Відповісти
А почему папєрєднік за 4,5 года до такого не додумался? Наверное фабрика в Липецке мешала.
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23.11.2020 22:24 Відповісти
 
 