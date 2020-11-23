Зеленський підписав закон про вихід України з Договору про узгоджену монопольну політику між державами-членами СНД

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики" №995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаглави держави.

"Згідно з документом, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 року і ратифікованої Верховною Радою України з застереженнями законом від 16 січня 2003 року №449-IV" , - вказується в повідомленні.

Також договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання країнами СНД даних, які можуть бути використані для торгово-економічного тиску на Україну.

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"Вихід із Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань", - підкреслюється в повідомленні.

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