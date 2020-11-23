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Робоча група готує законопроєкти про організацію судової влади в Україні, щоб представити їх Зеленському, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робоча група готує законопроєкти про організацію судової влади в Україні, щоб представити їх Зеленському, - ОП

Члени робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи домовилися прискорити роботу.

Під головуванням заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова відбулося засідання робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У зустрічі також взяли участь: голова Комісії, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін та інші народні депутати; голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, голова Ради суддів України Богдан Моніч, заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, представники міжнародних проєктів та організацій.

Було наголошено, що ця робоча група має стати єдиним консолідованим центром обговорення та напрацювання шляхів подальшого розвитку законодавства у сфері правосуддя.

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Залученість до діалогу всіх учасників процесу, представників усіх гілок влади та міжнародних експертів дасть змогу почути їхнє бачення ситуації та знайти оптимальне консенсусне рішення, зазначив Андрій Смирнов.

Члени робочої групи погодилися якнайшвидше завершити роботу над концепцією удосконалення законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство й суміжні правові інститути та подати її на розгляд главі держави.

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Топ коментарі
+6
Навряд чи там щось корисне.
Чергова махінація від зелених.
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23.11.2020 19:44
+4
КОМУ? Юрісту зелєнському ? А чьо не президенту єрмаку?
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23.11.2020 19:48
+3
Портнов напише, "як треба".
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23.11.2020 20:08
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Навряд чи там щось корисне.
Чергова махінація від зелених.
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23.11.2020 19:44 Відповісти
Портнов напише, "як треба".
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23.11.2020 20:08 Відповісти
КОМУ? Юрісту зелєнському ? А чьо не президенту єрмаку?
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23.11.2020 19:48 Відповісти
й хто буде розжовувати та в вуха вкладати?
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23.11.2020 19:49 Відповісти
Акакаяразніца.
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23.11.2020 19:51 Відповісти
сборище продажных тварей в мантиях, будет на сходке обсуждать дела свои скорбные.. Рабочая группа готовит законопроекты об организации судебной власти в Украине, чтобы представить их Зеленскому, - ОП - Цензор.НЕТ 7446
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23.11.2020 19:51 Відповісти
Я себе уже представляю, что, после трускавецких "университетов" наваяют эти тамады, фотографы, конюхи и другие корабельные сосны.
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23.11.2020 19:57 Відповісти
Зібралисятишком-нишком, щось там навирішували... Чому не було трансляції? Дехвалена "відкритість"? Покидьки.
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23.11.2020 20:02 Відповісти
Сомневаюсь, однако, что что-то выйдет с этого "роя". Много воды утечёт, сначала нужно время, чтобы согласовать концепцию, представить президенту и похоже ещё потребуется пройти через КС и Венецианскую комиссию. В общем не скоро сказка сказывается и дело делается.
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23.11.2020 20:10 Відповісти
надо не законы переписывать, а их выполнять. иначе никакой закон не поможет, насколько идеальным он бы не был
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23.11.2020 20:30 Відповісти
Законы все обходные,так их состряпали депутаты, депутатки и матросы за время независимости Украины и в написании законов приняли участие умнейшее население Украины из маланских общин Робоча група готує законопроєкти про організацію судової влади в Україні, щоб представити їх Зеленському, - ОП - Цензор.НЕТ 4876
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23.11.2020 21:49 Відповісти
законы обходные и на западе. вопрос в их исполнении. если на закон просто втупую ложат прибор, то какой бы он не был хороший, толку от него ноль
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23.11.2020 21:54 Відповісти
На Западе законы выполняются,а в Украине то под балалайку выполняются,то под игру на рояли с вказиками и постановами,обходя Конституцию Украины.
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23.11.2020 22:09 Відповісти
І відразу ж оприлюдніть список непідсудних.
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24.11.2020 05:14 Відповісти
голова комісії====Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург) - український юрист, адвокат[1], патентний повірений України. Керівник юридичної фірми «Гелон».До обрання депутатом керував юридичною фірмою «Гелон», ця компанія представляє інтереси студії Квартал 95[4].
Довірена особа Зеленського на виборах президента 2019 року[5].
Член ЗеКоманди, де відповідає за органи правосуддя======
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24.11.2020 07:02 Відповісти
 
 