У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
Непрофінансовані витрати державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив експерший заступник міністра економіки Павло Кухта, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з оперативними даними казначейства, неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд грн, з них 3 млрд грн за захищеними видатками. Це максимум від початку року і плюс 2 млрд грн до показників попереднього тижня", - написав Кухта.
За інформацією ексчиновника, з 9 листопада казначейство працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул витрат, які будуть профінансовані, все інше відкладають. "У новітній історії України в середині листопада такого не було вже як мінімум років десять", - зазначив він.
За словами Кухти, в бюджеті також немає грошей на підтримку сфери послуг, яка особливо страждає від обмежень карантину вихідного дня.
Ексчиновник вважає, що виходом із даної ситуації є термінове відновлення співпраці з МВФ і ухвалення реалістичного бюджету на 2021 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня. Источник: https://censor.net/ru/n3232768
Вчолрашні голодранці нахапали собі мілльонів хто скільки міг. Тепер самі везучі зебіли зможуть влаштуватись до них обслугою.
Нашел "... глубокое понимание необходимости обсуждения возникающих вопросов".
Выносить бюджет в том виде в котором за него "проголосовало" "монобольшинство" + "Батькивщина" с дорисованными фантазиями на 20 млрд. гривен,
..
40 миллионов почек - уууммм, такой кусок бабла...