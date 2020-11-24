У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта

Непрофінансовані витрати державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив експерший заступник міністра економіки Павло Кухта, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з оперативними даними казначейства, неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд грн, з них 3 млрд грн за захищеними видатками. Це максимум від початку року і плюс 2 млрд грн до показників попереднього тижня", - написав Кухта.

За інформацією ексчиновника, з 9 листопада казначейство працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул витрат, які будуть профінансовані, все інше відкладають. "У новітній історії України в середині листопада такого не було вже як мінімум років десять", - зазначив він.

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За словами Кухти, в бюджеті також немає грошей на підтримку сфери послуг, яка особливо страждає від обмежень карантину вихідного дня.

Ексчиновник вважає, що виходом із даної ситуації є термінове відновлення співпраці з МВФ і ухвалення реалістичного бюджету на 2021 рік.