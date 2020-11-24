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У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта

Непрофінансовані витрати державного бюджету України становлять 9,4 млрд грн, з яких 3 млрд грн - захищені статті витрат.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив експерший заступник міністра економіки Павло Кухта, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з оперативними даними казначейства, неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд грн, з них 3 млрд грн за захищеними видатками. Це максимум від початку року і плюс 2 млрд грн до показників попереднього тижня", - написав Кухта.

За інформацією ексчиновника, з 9 листопада казначейство працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул витрат, які будуть профінансовані, все інше відкладають. "У новітній історії України в середині листопада такого не було вже як мінімум років десять", - зазначив він.

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За словами Кухти, в бюджеті також немає грошей на підтримку сфери послуг, яка особливо страждає від обмежень карантину вихідного дня.

Ексчиновник вважає, що виходом із даної ситуації є термінове відновлення співпраці з МВФ і ухвалення реалістичного бюджету на 2021 рік.

У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта 01
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Топ коментарі
+139
КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ. Вова, хватит "руководить" страной, скоро сдачи давать будет не чем.
В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 8438
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23.11.2020 20:21
+83
В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 8647
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23.11.2020 20:24
+78
У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 7028
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23.11.2020 20:34
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У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 8780
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24.11.2020 10:00 Відповісти
Ну, чого ти повторюєшся? 18c49ed2 за це свою кучку лайків вже зібрав, а ще й ти приперло.
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24.11.2020 12:03 Відповісти
И еще интересно: при приеме на работу тебя проинтструктировали, что "хамство поощряется"? Или это ты тут самоуправством занялся?
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24.11.2020 14:14 Відповісти
Та за твою "творчість" тебе вже давно забанити треба, але щось мене стримує. Може те, що дворян тут і так мало. Ну, там ... Шрек, сер Підлога... та й усе.
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24.11.2020 16:22 Відповісти
Vladimir Kvasha , Простите какой хлеб? ,его мыши давно съели ,🙄🤫🤔😡
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24.11.2020 10:06 Відповісти
Знову зелені кацапи полімери про*бали... І так щє 3 роки буде.
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24.11.2020 10:17 Відповісти
Всё пропало....
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24.11.2020 10:21 Відповісти
Пустили цапа стерегти капусту, так і українці вибрали євреїв керувати країною. Результат ми вже маємо через півтора року їхнього правління. але зебілам--лохам ще не дійшло.
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24.11.2020 10:21 Відповісти
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт)) У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1722
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...

Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
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24.11.2020 10:22 Відповісти
Вистачить, батьку, торгувати, бо нема вже чим здачу давати!
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24.11.2020 10:33 Відповісти
всё ушло на зарплаты барбосам ( а как вы хотели 300 000 или 1 000 000 да умножить на количество барбосов болтоязыков ) ...табуретка жжёт
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24.11.2020 10:35 Відповісти
Ві всє мікробі
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24.11.2020 11:03 Відповісти
Пора стэндапом наполнять бюджет.
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24.11.2020 12:14 Відповісти
. "В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять", - отметил он.
По словам Кухты, в бюджете также нет денег на поддержку сферы услуг, которая особенно страдает от ограничений карантина выходного дня. Источник: https://censor.net/ru/n3232768

У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 7324
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24.11.2020 12:23 Відповісти
Скоро зарплати вчителям будуть платити конфіскованими собаками. Два мопси або чотири кота за місяць роботи.
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24.11.2020 12:24 Відповісти
У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6276
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24.11.2020 12:25 Відповісти
Країна, де 73% ідіоти повинна страждати.
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24.11.2020 12:31 Відповісти
Сейчас эта зедебильная **** включит печатный станок и окончательно обвалит экономику. Надеюсь зебобики умоются кровавыми слезами, чтоб в следующий раз не было по-приколу.
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24.11.2020 12:32 Відповісти
В следующий раз они выберут партию медведчука... У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9507
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24.11.2020 18:22 Відповісти
щоб кровь і із ЖОПИ пішла У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 7467
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24.11.2020 19:32 Відповісти
Треба бачити позитив. У нас сформувався новий прошарок феодалів.
Вчолрашні голодранці нахапали собі мілльонів хто скільки міг. Тепер самі везучі зебіли зможуть влаштуватись до них обслугою.
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24.11.2020 12:35 Відповісти
Шмыгаль звонил в европейское отделение МВФ.
Нашел "... глубокое понимание необходимости обсуждения возникающих вопросов".
Выносить бюджет в том виде в котором за него "проголосовало" "монобольшинство" + "Батькивщина" с дорисованными фантазиями на 20 млрд. гривен,
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24.11.2020 12:55 Відповісти
Требую не платить пенсии всем, кто голосовал за Зеленского, плюс не платить очень жирные пенсии шахтьорам, голосовавшим на путинских референдумах против Украины. Можно так ОЧЕНЬ много денег в казну сэкономить, и справедливость соблюсти.
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24.11.2020 13:06 Відповісти
ЭКС первый заместитель что-то там сказал, интересно, нужно на рынке у бабы Глаши спросить, она ЭКС работница МоторСичи, что там по оперативным данным с китайскими акциями
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24.11.2020 13:57 Відповісти
Порівняння невдале у вас вийшло чесно кажучи! А як держслужбовець можу стверджувати, що по незахищеним статтям казначейство проплат не проводить, по захищенним зі скрипом проплати йдуть, але ймовірно у грудні будуть проблеми і по ним. І ще додам, востаннє таке було у 2013 і десь до половини 2014року.
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24.11.2020 21:47 Відповісти
Когда страной правит Конюх, страна постепенно превращается в навозную яму
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24.11.2020 13:58 Відповісти
Скоро будет грандиозный шухер
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24.11.2020 13:58 Відповісти
Главное не забудьте заплатить по зеленому тарифу
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24.11.2020 14:15 Відповісти
Понимаю, что виной всему избиратели Зе (с самого Зе что возьмешь?). И вот хочется, чтобы они пострадали по максимуму, но ведь we all live in the yellow submarine...
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24.11.2020 14:41 Відповісти
У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1506
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24.11.2020 14:41 Відповісти
Головне мусорам платити вчасно, бо хто ж слуг від народу захистить?
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24.11.2020 17:21 Відповісти
Цей лібераст Кухта, кричав, бризкав слиною, коли був діючім замом, що ринок все вирівняє, землю продамо , казино відкриємо, деньги буде немеряно, Зеля повівся та лохом получівся.
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24.11.2020 17:58 Відповісти
А если асфальт продать?
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24.11.2020 18:09 Відповісти
Нічого не вийде, там не так асфальту поклали як грошей ********!
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24.11.2020 21:48 Відповісти
Пусть США посадят Коломойського с конфискацией, да и всё.
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24.11.2020 19:12 Відповісти
содержание заключенного в тюрьме США в год будет стоить $40 тысяч . Сами осудите и посадите .

..
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24.11.2020 20:19 Відповісти
КАК ТАК ? ведь все так хорошо начиналось У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 5070 У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 3140
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24.11.2020 20:00 Відповісти
Можно теперь с уверенностью сказать что украли все что можно .
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24.11.2020 20:18 Відповісти
Это только так кажется...У населения есть по две , подчеркиваю ДВЕ почки!!!
40 миллионов почек - уууммм, такой кусок бабла...
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25.11.2020 00:50 Відповісти
Зеленский намного хуже Януковича. Но майданом и не пахнет.
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25.11.2020 01:45 Відповісти
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