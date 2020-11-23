Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов
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Дата початку постачання до України вакцин проти коронавірусу COVID-19 в рамках міжнародної ініціативи COVAX стане відома після 7 грудня.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є глобальна ініціатива COVAX, за якою ми повинні отримати 8 млн доз вакцин. У нас підписання технічних документів до 7 грудня. Після 7 грудня зможемо одразу сказати, коли будуть перші поставки вакцин", - зауважив міністр.
Глава МОЗ додав, що Україна також веде перемовини з різними виробниками вакцин у різних країнах.
"Ми ведемо перемовини з різними компаніями, на різних стадіях підписання документів з усіма провідними компаніями, які виготовляють і розробляють вакцини. Хочу наголосити - у світі немає ще жодної вакцини, яка зареєстрована. Але з усіма компаніями - це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, компанія Johnson & Johnson – з усіма ми ведемо перемовини й знаходимося на різних стадіях підписання договорів", - сказав він.
За словами Степанова, як тільки договори будуть підписані, "коли в нас з'являться конкретні дати й конкретні обсяги постачання від різних компаній, ми миттєво всім повідомимо".
"Наша стратегія - максимально диверсифікувати. Повинні вести перемовини з усіма компаніями, які в змозі будуть поставити вакцини на територію України", - додав міністр.
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"Победители всегда теряют избирательную поддержку в течение первого года власти в Украине", - сказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Он добавил, что украинцы стали более благосклонно относиться к политическим партиям, которые мобилизовали свои ресурсы против Зеленского.
Это было продемонстрировано, когда прокремлевская политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", где «председательствует» близкий друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, набрала значительное количество голосов на местных выборах в Украине.
"Они чувствуют отсутствие опыта у Зеленского и используют это против него", - сказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.....
23 ноября 2020 babel.ua
Тобто, Бубачка не з СН й ні прі чьом?
Депутаты, чиновники, судьи, прокуроры, мажоры и прочая "богема" будут вакцинированы первыми.
Остальное выбросят в народ через частные аптечные сети, по немалой цене, что бы заработать сверхприбыли на людях.
Но это будет хороший задел на будущее. Разработка и создание вакцин, логистика, отработанные противоэпидемиологические мероприятие на уровне государств. В следующий раз мы будет более готовы.
Следующая глобальна пандемия, по прогнозам специалистов, может быть скоро либо относительно скоро, одни называют цифру через 3 года, другие через 20 лет. В любом случае человечество должно быть готово гораздо лучше чем сейчас, приобрести опыт от этой пандемии.
посему поставки за рубеж там идут только с лояльными странами.
только такими методами. новый крестовый поход!
· Если в Украине не смогли за год создать достаточное количество лабораторий по тестированию заболевания Covid-19 и обеспечить их нужными кадрами, то сможет ли сегодняшняя украинская власть за считанные месяцы, оставшиеся до получения в первом квартале 2021 года от COVAX вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, оборудовать пункты вакцинации населения и подготовить требуемые кадры по обслуживанию оборудования этих пунктов? Ведь вакцина, которую поставит COVAX при транспортировке и хранении требует температуры в минус 70 градусов Цельсия, что почти вдвое ниже температуры, которая создаётся серийно выпускаемыми морозильными камерами, и получается только в специальных морозильных камерах, изготовляемых для фармацевтических и биотехнических лабораторий по спец заказам. Никто не сомневается, что как говорит Степанов, в Украине есть холодильные установки, которые в состоянии будут хранить вакцину даже при температуре -70 градусов, ничего не значит. Такие установки нужны в КАЖДОМ пункте вакцинации, а не в специальных фармацевтических и биотехнических лабораториях.
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