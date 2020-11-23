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Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов

Дата початку постачання до України вакцин проти коронавірусу COVID-19 в рамках міжнародної ініціативи COVAX стане відома після 7 грудня.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є глобальна ініціатива COVAX, за якою ми повинні отримати 8 млн доз вакцин. У нас підписання технічних документів до 7 грудня. Після 7 грудня зможемо одразу сказати, коли будуть перші поставки вакцин", - зауважив міністр.

Глава МОЗ додав, що Україна також веде перемовини з різними виробниками вакцин у різних країнах.

"Ми ведемо перемовини з різними компаніями, на різних стадіях підписання документів з усіма провідними компаніями, які виготовляють і розробляють вакцини. Хочу наголосити - у світі немає ще жодної вакцини, яка зареєстрована. Але з усіма компаніями - це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, компанія Johnson & Johnson – з усіма ми ведемо перемовини й знаходимося на різних стадіях підписання договорів", - сказав він.

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За словами Степанова, як тільки договори будуть підписані, "коли в нас з'являться конкретні дати й конкретні обсяги постачання від різних компаній, ми миттєво всім повідомимо".

"Наша стратегія - максимально диверсифікувати. Повинні вести перемовини з усіма компаніями, які в змозі будуть поставити вакцини на територію України", - додав міністр.

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Топ коментарі
+6
Блін, так у вас баранюк і грошей на це немає!
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23.11.2020 20:57
+5
когда уже разгонят эту синагогу?
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23.11.2020 21:14
+4
Стєпанов, ти першим собі вколеш, але не фізраствор... ОК? ЩО таке СOVAX? Як ви загалі туди вписались? Забезпечете тестування для китайців???? https://www.gavi.org/programmes-impact/country-hub... Міжнародний Альянс:...куба , гондурас, гаяна, болівія - це ....американці... боснія і герцоговіна, албанія, україна, грузія..кхм,.. арменія, азербаджан... - типо европа..; купа африки - від гвінеї -біссау до мадагаскару...ну і азія від туркменистану(без казахів).... до папуа нва гвінея ...ні південної кореї, ні японців ви теж не знайдете... китайці є.... Це і буде "вакцина" перевірена на африці та білих.... Стєпанов, ти першим собі вколеш, але не фізраствор...Ок?
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23.11.2020 21:38
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Блін, так у вас баранюк і грошей на це немає!
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23.11.2020 20:57 Відповісти
Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9326
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23.11.2020 21:08 Відповісти
То фото-монтаж, ось справжній Богом даний Україні найвеличніший і безсмертний Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов - Цензор.НЕТ 4142

Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3127
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23.11.2020 21:14 Відповісти
Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1200
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23.11.2020 21:18 Відповісти
Подождите, сейчас зелень еще кинет фармкомпании с оплатой, тогда начнется веселье.
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23.11.2020 20:59 Відповісти
***...Н!!!
у НАС В казне НОЛЬ!!!))))
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23.11.2020 21:03 Відповісти
ну и вакцина будет не бесплатная с откатами для покупателей.
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24.11.2020 10:46 Відповісти
Зеленский теряет доверие украинцев на фоне ухудшения ситуации в стране - NBC News (zn.ua)

...
"Победители всегда теряют избирательную поддержку в течение первого года власти в Украине", - сказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Он добавил, что украинцы стали более благосклонно относиться к политическим партиям, которые мобилизовали свои ресурсы против Зеленского.
Это было продемонстрировано, когда прокремлевская политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", где «председательствует» близкий друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, набрала значительное количество голосов на местных выборах в Украине.
"Они чувствуют отсутствие опыта у Зеленского и используют это против него", - сказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.....
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23.11.2020 21:06 Відповісти
То ли в 2021 году, то ли в 2022, то ли где-то посередине. Какая разница?
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23.11.2020 21:07 Відповісти
«Олигархи инвестировали капиталы в «Слугу народа». Теперь пытаются решать свои задачи». Советник главы ОП Михаил Подоляк - о Медведчуке, Порошенко и работе с Шарием. Интервью
23 ноября 2020 babel.ua
Тобто, Бубачка не з СН й ні прі чьом?
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23.11.2020 21:09 Відповісти
Оцей самий Степанов квота Ахметова - то його слуги призначили, а не вова? Агов Слугииии !вас зібрались зробити крайніми.
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23.11.2020 21:13 Відповісти
А уже известно в какие страны нашу квоту вакцины продал Радуцкий с оманским дорожным ЗеМародером?
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23.11.2020 21:11 Відповісти
Covax почти бесплатно передадут миллионы вакцин. Платить нужно только за логистику.
Депутаты, чиновники, судьи, прокуроры, мажоры и прочая "богема" будут вакцинированы первыми.
Остальное выбросят в народ через частные аптечные сети, по немалой цене, что бы заработать сверхприбыли на людях.
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23.11.2020 21:17 Відповісти
спочатку гляньте ЩО ТАКЕ - COVAX??? Про що саме теревенять "наші" ескулапи?....GOOGLE покаже вам ....африку ....безкоштовний сир в мишоловці...
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23.11.2020 21:48 Відповісти
Когда начнутся поставки... к тому времени эпидемия уже пойдет на убыль сама по себе.
Но это будет хороший задел на будущее. Разработка и создание вакцин, логистика, отработанные противоэпидемиологические мероприятие на уровне государств. В следующий раз мы будет более готовы.
Следующая глобальна пандемия, по прогнозам специалистов, может быть скоро либо относительно скоро, одни называют цифру через 3 года, другие через 20 лет. В любом случае человечество должно быть готово гораздо лучше чем сейчас, приобрести опыт от этой пандемии.
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23.11.2020 21:11 Відповісти
когда уже разгонят эту синагогу?
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23.11.2020 21:14 Відповісти
А нафига та вакцина? Сичас каждий хто чхав чи кашляв або в кого хоч троих температура розказуе шо не чуе ни запаху ни вкусу. Модно стало.
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23.11.2020 21:15 Відповісти
почти с уверенностью можно предположить...что рашка даст свой фуфловакцин в долг... под определенные так сказать обязательства... но то такэ... главное что будет все это опожопоблоком преподнесено как святая миссия от раша-мессии... для неразумных хохлов... (пардон, за слово)
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23.11.2020 21:21 Відповісти
у нее у самой страна не маленькая всех обеспечить надо.
посему поставки за рубеж там идут только с лояльными странами.
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24.11.2020 10:48 Відповісти
Так денег же нет
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23.11.2020 21:21 Відповісти
у тебя, чмо совдеповское петушиное, денег никогда не было, и не будет)))
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23.11.2020 23:58 Відповісти
зедебил ***********, у меня на меня деньги всегда были и будут. При чем дороже у вас свет и газ - тем больше у меня денег)))
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24.11.2020 14:02 Відповісти
ты не серый волк, ты серенький козлик, но чаще петух. но потихоньку перевоспитываю тебя чмошника, ты старый ***** уже не лепишь свои смайлики задроченные! запоминай ишак, термин ЗЕбил придумал я, весной 2019, когда ты ***** писала на всех заборах "зеленский наш президент!"
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24.11.2020 21:50 Відповісти
это где-же я тебя так унизил, что тебе так пукан бомбануло? А то я такую мелочь даже не помню... Все что ты придумал - это твои ********* фантазии в своем петушином уголочке)))
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24.11.2020 22:28 Відповісти
ты чучело,унизить можешь только себя бутылкой 1,5л и больше. мурзилка завафленная, не помнишь как писала твой президент пархатый обсос? а тебе ***** люди отвечали-через год будешь себе рвать очко, доказывать что на выборы не ходило. гнида, тебе даже "петушиный уголочек" слишком почетно, ты опущенный.
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25.11.2020 20:20 Відповісти
не было такого. Значит ты отправляешься в петушиный уголочек за балабольство))) Можешь еще что-то покукарекать))))
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26.11.2020 00:20 Відповісти
скоро, во всех "эпицентрах" Украины! )
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23.11.2020 21:25 Відповісти
Всех голосователей за коЗеманду - вакцинировать. Дабы идиоты не размножались.
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23.11.2020 21:37 Відповісти
Список в студію ...хто перший- тестувати розпчнуть. Таке враження, що хто тіпа перехворів чіпати нє будуть..???
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23.11.2020 21:34 Відповісти
Удивительно: "вакцинациям" прежде всего будет подвергнуто население христианских стран, т.е. в основном "белая цивилизация". Остальные то ли не болеют "ковидом", то ли их приговор не коснулся по каким-то причинам.
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23.11.2020 21:36 Відповісти
ну а как еще уберечь мир от сползания в ислам.
только такими методами. новый крестовый поход!
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24.11.2020 10:49 Відповісти
Стєпанов, ти першим собі вколеш, але не фізраствор... ОК? ЩО таке СOVAX? Як ви загалі туди вписались? Забезпечете тестування для китайців???? https://www.gavi.org/programmes-impact/country-hub... Міжнародний Альянс:...куба , гондурас, гаяна, болівія - це ....американці... боснія і герцоговіна, албанія, україна, грузія..кхм,.. арменія, азербаджан... - типо европа..; купа африки - від гвінеї -біссау до мадагаскару...ну і азія від туркменистану(без казахів).... до папуа нва гвінея ...ні південної кореї, ні японців ви теж не знайдете... китайці є.... Це і буде "вакцина" перевірена на африці та білих.... Стєпанов, ти першим собі вколеш, але не фізраствор...Ок?
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23.11.2020 21:38 Відповісти
Может пора этих идиотов послать в пи................. . Пусть там наводят порядок, как то поднадоели эти ДЕГЕНЕРАТЫ.
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23.11.2020 21:44 Відповісти
А у зебильной власти есть средства на покупку вакцины для населения? Или будут просить лидеров G20 чтобы поставили бесплатно, как для самых нищих стран Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов - Цензор.НЕТ 6797?
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23.11.2020 21:57 Відповісти
можливо... але це ліпше за "масштабне тестування"... добровольці ризикують звісно , але хоча б знають на який ризик ідуть, і яка компенсація може бути родині (дай Бог. здоров'я..)... піддослідні не знають і не можуть знати нічого... і це обурюює.
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23.11.2020 23:27 Відповісти
Даже если COVAX после 7 декабря назовёт дату начала поставок в Украину вакцин против коронавируса COVID-19 в рамках международной инициативы COVAXИ, то поставки не начнутся в первом квартале 2021 года, потому что Украина не готова к приёму вакцин.
· Если в Украине не смогли за год создать достаточное количество лабораторий по тестированию заболевания Covid-19 и обеспечить их нужными кадрами, то сможет ли сегодняшняя украинская власть за считанные месяцы, оставшиеся до получения в первом квартале 2021 года от COVAX вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer и Moderna, оборудовать пункты вакцинации населения и подготовить требуемые кадры по обслуживанию оборудования этих пунктов? Ведь вакцина, которую поставит COVAX при транспортировке и хранении требует температуры в минус 70 градусов Цельсия, что почти вдвое ниже температуры, которая создаётся серийно выпускаемыми морозильными камерами, и получается только в специальных морозильных камерах, изготовляемых для фармацевтических и биотехнических лабораторий по спец заказам. Никто не сомневается, что как говорит Степанов, в Украине есть холодильные установки, которые в состоянии будут хранить вакцину даже при температуре -70 градусов, ничего не значит. Такие установки нужны в КАЖДОМ пункте вакцинации, а не в специальных фармацевтических и биотехнических лабораториях.
·
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23.11.2020 21:57 Відповісти
щодо температури зберігання - згоден і нервово плюсую, вакцини особливо pfizer, вимагають аномально низьких температур... але, ... ми не отримаємо ані pfizer, ані moderna... бо ринок гігантський, а потужності мізерні... США, ЕУ, Японія,Корея..може Ізраїль... багатії аравіїї та всі інші не надто важливі багатіїї тож особливо не переймаюсь... єдине що не може заспокоїти - те що прийнято владою тестування китайської вакцини на українцях... я так це бачу... і це обурюює,... це не добровольці, це просто піддослідні.... і це гидко як на мене...
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23.11.2020 22:34 Відповісти
не глупи. Тот же Синофарм китайский, Эмираты уже колют не дожидаясь результатов 3-й стадии. Так что к нам он придет уже испытанный.
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24.11.2020 10:21 Відповісти
Степанову можно трындеть, он знает, что весь кабмин в декабре уйдет в отставку)))
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23.11.2020 22:06 Відповісти
Першими дійсно коліть медиків, бо вони багато чого розказати можуть. І за те, що вони мовчать зараз - вакцинувати без жалю.
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23.11.2020 22:08 Відповісти
Про шо ти 3.14здиш??? Яка на }{уй!... Моderna (25-37$)? яка Pfizer| BioNTech?(аka...20$..)? Яка AstraZeneca??? що взагалі не закінчила тестування????!!! Про що ти, тварино 3.14здиш??? На біса, ти даєш брехливі сподівання??? для чого??? ми країна третього світу - і нам ви хочете впарити китайську ширку через СОVAX, або ж кацапського спутнікаVe... це ж видно з ваших шорханій. Ви ж просрали час, бабло ... ви все курви просрали.
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23.11.2020 22:12 Відповісти
Ти думаєш, ті кращі за коваксовські?
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23.11.2020 22:22 Відповісти
я вважаю що китайці ще не встигли провести всі тести, каци стопудово лише підходять до широкомасштабного тестування, але вже всі чули за побочки, незважаючи на заяви *****.... про китайців поки не чув, але якихось заяв про закінчення тестувань, а тим більш намірів реєстрації вакцини не було... огидно що МОЗ, маскуючись за загальновизнаними(хоч і не факт що дієвими, тут я погоджусь) найменуваннями намагається українцям впарити нетесовану ширку... ну тобто протестувати + заробити = всі "довольні" і всі при бабках... ну може не всі...
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23.11.2020 22:48 Відповісти
Ага... Так як відома дата введення в дію швидких тестів від Covid про яку анонсували близько 2-ох міс тому...
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23.11.2020 23:08 Відповісти
Ждут указаний от g-7 и от посольства США,позорище незалежной ,стать раком перед Америкой и ЕС и прогибаться перед ними постоянно.Надо уезжать с этой недоукраины.
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24.11.2020 08:29 Відповісти
 
 