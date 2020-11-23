Точна дата початку поставок вакцин від коронавірусу в Україну стане відома у грудні, - Степанов

Дата початку постачання до України вакцин проти коронавірусу COVID-19 в рамках міжнародної ініціативи COVAX стане відома після 7 грудня.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є глобальна ініціатива COVAX, за якою ми повинні отримати 8 млн доз вакцин. У нас підписання технічних документів до 7 грудня. Після 7 грудня зможемо одразу сказати, коли будуть перші поставки вакцин", - зауважив міністр.

Глава МОЗ додав, що Україна також веде перемовини з різними виробниками вакцин у різних країнах.

"Ми ведемо перемовини з різними компаніями, на різних стадіях підписання документів з усіма провідними компаніями, які виготовляють і розробляють вакцини. Хочу наголосити - у світі немає ще жодної вакцини, яка зареєстрована. Але з усіма компаніями - це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, компанія Johnson & Johnson – з усіма ми ведемо перемовини й знаходимося на різних стадіях підписання договорів", - сказав він.

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За словами Степанова, як тільки договори будуть підписані, "коли в нас з'являться конкретні дати й конкретні обсяги постачання від різних компаній, ми миттєво всім повідомимо".

"Наша стратегія - максимально диверсифікувати. Повинні вести перемовини з усіма компаніями, які в змозі будуть поставити вакцини на територію України", - додав міністр.

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