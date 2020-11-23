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Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі

Вакцина від COVID-19, створена американською компанією Pfizer у співпраці з німецькою BioNTech, може бути зареєстрована 11 грудня.

Про це заявив головний науковий консультант операції "Надзвукова швидкість" доктор Монсеф Слау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За його словами, впродовж доби після реєстрації вакцина буде доставлена ​​в штати, які хочуть отримати дози вакцини.

За інформацією "Голосу Америки", медичних працівників і представників груп ризику можуть почати щепити через день або два після реєстрації препарату.

Компанія Pfizer оголосила про 95% ефективності вакцини BNT162b2 від COVID-19, створеної спільно з німецькою BioNTech. Оновлені підсумки третьої фази випробувань вакцини опубліковано на сайті компанії 18 листопада.

Компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд до кінця 2021 року. Попередні підсумки випробувань показали понад 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань.

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https://www.youtube.com/watch?v=FXir052pb8o
Censor трет почему то эти посты...
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23.11.2020 21:25 Відповісти
После заявления о том, что российская вакцина «Спутник V» показала эффективность в 92%, СМИ россии начали раскрутку еще более неожиданной новости, передает Politeka.net со ссылкой на прессу РФ.
По словам заведующей лабораторией микологии новосибирского центра «Вектор» профессора Тамары Тепляковой, новое лекарство от коронавируса может быть создано на основе чаги, или березового гриба.
Более того, Теплякова утверждает, что чагой уже лечились от китайского вируса ее коллеги.
Скоро этих вакцин На роССии будет больше, чем версий о сбитом боинге», «Как тебе такое, компания Pfizer?», «Что же про имбирь забыли, что ли? А такая раскрутка была весной», «Подорожник на боярышнике.... Пипец, бомба, честно говоря....», «Это же не Протоны в космос запускать, тут можно расее и поизголяться!», а «национальный» роССийский продукт гавно? Да это же кладень всяких вакцин, против всего.
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23.11.2020 21:35 Відповісти
Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі - Цензор.НЕТ 449 "зємля прощай!... в добрьій путь!..."(с) .. "в палатє №6 бурлєніє ідєй..."(с)... нічого нового... мордор.
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23.11.2020 23:44 Відповісти
Как все просто, 11 зарегистрировали, через два дня вакцинация, Новый год, 30 тысяч больных. ХУ....... ня. Умерших не считаем.
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23.11.2020 21:39 Відповісти
Отдохнувший в Феофании ЗеМародер уже готовится зарыть в оманские дороги украинскую квоту? Зачем нам вакцина, когда ЗеМародер строит дороги?
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23.11.2020 22:26 Відповісти
Команія Pfizer з душком, не раз була замішана в мутних корумпованих схемах.
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24.11.2020 05:33 Відповісти
Видать, зная, как обстоят дела с вакцинацией у америкосов, подыхать от COVID-19 украинским больным будет значительно веселее, небось полегче-то будет помирать-то.
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24.11.2020 05:46 Відповісти
 
 