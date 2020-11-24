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декларація (851) лікарі (1098) НСЗУ (166)

У Нацслужбі здоров'я розповіли, як онлайн знайти лікаря для укладення декларації

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Нацслужбі здоров'я розповіли, як онлайн знайти лікаря для укладення декларації

Електронна база лікарів первинної ланки, з якими можна укласти декларацію, доступна онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної служби здоров'я.

"Всі дані про заклади ПМП (первинної медичної допомоги. - Ред), у яких є договір із НСЗУ, про кожного лікаря, що працює в цих центрах, поліклініках та амбулаторіях, містяться в електронній системі охорони здоров'я. Це - відкрита інформація. Знайти її можна на нашому дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Там можна вибрати область, тип або назву населеного пункту і вибрати медичні установи, які уклали договір із НСЗУ. Також можна здійснити пошук медустанови за назвою.

За результатами пошуку стане доступним перелік амбулаторій та їхні контакти.

Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті або в таблиці, розташованій нижче карти. У таблиці, розташованій праворуч від карти, розміщено список усіх лікарів первинки, які приймають у цьому закладі. Там також зазначено спеціалізацію лікаря - терапевт, педіатр чи сімейний лікар, і інформація про кількість декларацій, які вже має цей лікар, і їх ліміт.

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Якщо дашборд показує, що у вашому населеному пункті всі лікарі первинки вичерпали ліміт, то НСЗУ рекомендує зателефонувати до цієї установи, щоб уточнити, чи можна подати декларацію.

Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевої влади, які є власниками закладів охорони здоров'я, або до місцевого департаменту охорони здоров'я. Там повинні надати роз'яснення, як пацієнту реалізувати його право на вибір лікаря.

У НСЗУ акцентували, що користуватися дашбордом зручніше з комп'ютера, ніж зі смартфона. Тим пацієнтам, які не можуть користуватися електронними інструментами, можуть надати консультацію в контакт-центрі НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.

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У Нацслужбі здоровя розповіли, як онлайн знайти лікаря для укладення декларації 01
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Топ коментарі
+7
Кислорода нет, мест в больницах нет.
Уверен, онлайн декларации все исправят.
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23.11.2020 21:28
+5
В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации - Цензор.НЕТ 2166
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23.11.2020 21:31
+2
Видосики для ЗЕбилов.
Зеленский вылечился от коронавируса. Сдаётся мне это была… комедия
Общество / Видео 23-ноя, 18:389 1 696 0
Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам главы государства, с понедельника, 23 ноября, он начинает работать в обычном режиме.
Вместе с тем глава государства призвал украинцев не пренебрегать медицинскими масками, самолизоляцией, социальной дистанцией и сбалансированными витаминными программами.
«День будет насыщенным, но я очень рад вернуться в работу в обычном режиме», - отметил президент.
Вжух - и ермак с зеленским в один день заболели. Вжух - и ермак с зеленским в один день выздоровели.

9 ноября сладкая парочка заболела, 23 ноября выздоровела, ровно две недели.

Остается только гадать с чем связано столь скорое выздоровление полШестого: то ли с тем, что мендель вчера испекла мишек и вдохновила, то ли с тем, что журналисты раскрыли, что зеленский в Феофании вообще не находится, а лишь временами приезжает.

Вобщем, ребятушки отдохнули, подлечились и сейчас вжух и ка-ак разрулят конституционный кризис...
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23.11.2020 21:33
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Кислорода нет, мест в больницах нет.
Уверен, онлайн декларации все исправят.
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23.11.2020 21:28 Відповісти
Ашотакоє?
Пра «Доктар смєрть», чо там?
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23.11.2020 21:30 Відповісти
В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации - Цензор.НЕТ 2166
показати весь коментар
23.11.2020 21:31 Відповісти
Видосики для ЗЕбилов.
Зеленский вылечился от коронавируса. Сдаётся мне это была… комедия
Общество / Видео 23-ноя, 18:389 1 696 0
Президент Владимир Зеленский получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам главы государства, с понедельника, 23 ноября, он начинает работать в обычном режиме.
Вместе с тем глава государства призвал украинцев не пренебрегать медицинскими масками, самолизоляцией, социальной дистанцией и сбалансированными витаминными программами.
«День будет насыщенным, но я очень рад вернуться в работу в обычном режиме», - отметил президент.
Вжух - и ермак с зеленским в один день заболели. Вжух - и ермак с зеленским в один день выздоровели.

9 ноября сладкая парочка заболела, 23 ноября выздоровела, ровно две недели.

Остается только гадать с чем связано столь скорое выздоровление полШестого: то ли с тем, что мендель вчера испекла мишек и вдохновила, то ли с тем, что журналисты раскрыли, что зеленский в Феофании вообще не находится, а лишь временами приезжает.

Вобщем, ребятушки отдохнули, подлечились и сейчас вжух и ка-ак разрулят конституционный кризис...
показати весь коментар
23.11.2020 21:33 Відповісти
Если переливать плазму крови с антителами переболевших ковидом и выздоровевших людей, то даже за неделю можно управиться. Ну а то, что в нормальных странах это считается аморальным, оказывать такую терапию людям со властью, но не попадающих в зону риска умереть, у нас такое не работает, это понятно. Быдло подоят и возьмут кровь для "слуг", даже если быдло не хочет.
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24.11.2020 01:32 Відповісти
Не читайте статьи укр."врачей" тем более блогеров, испортите всё своё здоровье.
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23.11.2020 21:48 Відповісти
Про электронный реестр правда- посмотреть на врача там можно. Записаться -невозможно. Это просто картинка. Про обращение в местные здравотделы вообще молчу. Там сидят тетки, которые владеют информацией не больше, чем звонящий.
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23.11.2020 21:56 Відповісти
Як розторгнути договор з лікарем?
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23.11.2020 22:13 Відповісти
Глок, Колт, Рюгер или Смит энд Вессон. Официальные разрыватели всех договоров.
Невзыскательные любители советской старины могут взять Макарова, а если ты депутат или налоговик, то можно получить наградного Стечкина, хотя это явный overkill.
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24.11.2020 01:45 Відповісти
Брехня або неоновлння даних: є одна амбулаторія, у якій числяться дві лікарки, а в реалі - лише одна. бо одна була у декреті, віийшла, а стара її турнула. і тепер вона праює не там, де у хвальоному дашборді зазначено. а людям до неї на інший бік міста їхати.
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23.11.2020 22:56 Відповісти
Сімейний лікар, тобто марудний посередник, мені знадобиться хіба що для складання акту про мою смерть та й то навряд чи - без нього справляться. Сімейний лікар це паразит який отримує гроші за кожного лоха якого він перенаправляє до своїх знайомих які теж сплачують йому відсоток за кожного клієнта. При чому тут лікування? Хочете лікуватися то шукайте лікаря самостійно. І платіть тим хто вміє а не тим до кого послав недолугий паразит.
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24.11.2020 00:55 Відповісти
 
 