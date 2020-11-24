У Нацслужбі здоров'я розповіли, як онлайн знайти лікаря для укладення декларації

Електронна база лікарів первинної ланки, з якими можна укласти декларацію, доступна онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної служби здоров'я.

"Всі дані про заклади ПМП (первинної медичної допомоги. - Ред), у яких є договір із НСЗУ, про кожного лікаря, що працює в цих центрах, поліклініках та амбулаторіях, містяться в електронній системі охорони здоров'я. Це - відкрита інформація. Знайти її можна на нашому дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Там можна вибрати область, тип або назву населеного пункту і вибрати медичні установи, які уклали договір із НСЗУ. Також можна здійснити пошук медустанови за назвою.

За результатами пошуку стане доступним перелік амбулаторій та їхні контакти.

Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті або в таблиці, розташованій нижче карти. У таблиці, розташованій праворуч від карти, розміщено список усіх лікарів первинки, які приймають у цьому закладі. Там також зазначено спеціалізацію лікаря - терапевт, педіатр чи сімейний лікар, і інформація про кількість декларацій, які вже має цей лікар, і їх ліміт.

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Якщо дашборд показує, що у вашому населеному пункті всі лікарі первинки вичерпали ліміт, то НСЗУ рекомендує зателефонувати до цієї установи, щоб уточнити, чи можна подати декларацію.

Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевої влади, які є власниками закладів охорони здоров'я, або до місцевого департаменту охорони здоров'я. Там повинні надати роз'яснення, як пацієнту реалізувати його право на вибір лікаря.

У НСЗУ акцентували, що користуватися дашбордом зручніше з комп'ютера, ніж зі смартфона. Тим пацієнтам, які не можуть користуватися електронними інструментами, можуть надати консультацію в контакт-центрі НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.

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