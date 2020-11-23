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Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України

Нижня палата Конгресу США проголосувала за "Акт на підтримку релігійної свободи в Україні" (H.R. 5408), спрямований на притягнення Росії до відповідальності за релігійні переслідування в окупованому Донбасі і Криму.

Дебати і голосування відбулися в Палаті представників США 18 листопада 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

Для того, щоб цей акт став законом, за нього має проголосувати верхня палата - Сенат США, після чого його буде передано на підпис президенту США. Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) закликала сенаторів швидше розглянути цю ініціативу.

"Акт на підтримку релігійної свободи в Україні" (H.R. 5408) є важливим законодавчим актом, який допоможе притягнути Росію до відповідальності за численні порушення свободи віросповідання на окупованих територіях України", - заявив USCIRF Нурі Туркель.

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Двопартійний законопроєкт "Ukraine Religious Freedom Support Act" передбачає віднесення Росії до списку "країн, що викликають особливе занепокоєння" (СРС) відповідно до Акту про міжнародну релігійну свободу (IRFA). Це передбачає подальші економічні і політичні санкції проти Росії з боку президента і Держдепартаменту США, спрямовані на відновлення релігійної свободи в окупованому Донбасі і Криму.

Законопроєкт також передбачає застосування санкцій, пов'язаних з отриманням або скасуванням раніше виданих віз у США для будь-яких іноземців, які, працюючи на уряд Росії, є відповідальними або прямо чи побічно здійснювали особливо серйозні порушення релігійної свободи на території України, яку Росія окупувала і контролює, або контролює через недержавні збройні угруповання, якими вона командує. Санкції також можуть бути застосовані до членів сім'ї таких порушників.
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Топ коментарі
+12
Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины - Цензор.НЕТ 2373
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23.11.2020 21:56
+11
Щиро дякую.
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23.11.2020 21:57
+3
Из серьезных санкций осталось только СВИФТ отключить. Все остальное - очередное бла-бла и глубокая обеспокоенность.
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23.11.2020 22:19
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Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины - Цензор.НЕТ 2373
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23.11.2020 21:56 Відповісти
Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 302
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23.11.2020 23:46 Відповісти
Щиро дякую.
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23.11.2020 21:57 Відповісти
Всегда мучал вопрос, представители кого?Или чего?
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23.11.2020 22:14 Відповісти
написано же тебе "Конгресса США"! Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 2103 шо неясно? Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 5804
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23.11.2020 23:03 Відповісти
конгрессмены не представители конгресса, так же как депутаты не избираются верховной радой Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 363 .
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24.11.2020 13:15 Відповісти
применение санкций, связанных с получением или отменой ранее выданных виз в США для любых иностранцев, которые, работая на правительство России, являются ответственными или прямо или косвенно осуществляли особенно суровые нарушения религиозной свободы на территории Украины, которую Россия оккупировала и контролирует
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23.11.2020 22:15 Відповісти
Несколько ********* не поедут в США...серьезные санкции.
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23.11.2020 22:15 Відповісти
пишите в компетентные органы США и лиц станет больше Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против России за религиозные преследования на оккупированных территориях Украины - Цензор.НЕТ 866
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23.11.2020 22:18 Відповісти
може й не припинить повністю переслідування , але певним чином вплинуть на пов'язаних із цим цькуванням , вдячний за їхню спробу , сподіваюсь , що наступні будуть ще більш успішними .
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23.11.2020 22:44 Відповісти
багато анонсовані "пекельні санкції" якось десь "завалялись" між Сенатом та Білим Домом, всі тоді захопились імпічментом , крику було....ой-ой-ой.... то й запхали "добрі люди" десь в шухляду .... може в новому році знайдуться між паперами?
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23.11.2020 23:53 Відповісти
Из серьезных санкций осталось только СВИФТ отключить. Все остальное - очередное бла-бла и глубокая обеспокоенность.
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23.11.2020 22:19 Відповісти
ну как же. еще можно деньги ху...ла на Западе арестовать. еще можно западные визы женам, детя, любовницам олигархов и топ чиновников из окружения ху...ла поаннулировать. порыться можна найти
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23.11.2020 22:38 Відповісти
Про подобные страшилки всякие пономари рассказывают еще с 2014 года. То усьо туфта. Визы детям и любовницам никто не отменит - нет правовых оснований. Чтоб арестовать деньги ***** надо четко доказать, что это таки деньги *****. И таки четко определить, почему они вне закона.
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23.11.2020 22:46 Відповісти
америкосы особо не заморачиваються правовыми основаниями.это их страна,хотят дают визу не хотят,звыняйтэ и идите нахй. было бы у них желание отменили бы визы всем ******** с **************.
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23.11.2020 23:51 Відповісти
там через подставных агентов фсб заначки, не докопаешься
да и не пустят вову на волю, грехов много знает
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24.11.2020 01:06 Відповісти
Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Росії за релігійні переслідування на окупованих територіях України - Цензор.НЕТ 5795
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23.11.2020 22:32 Відповісти
Очень полезно. Последняя фраза очень важна.
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25.11.2020 11:43 Відповісти
 
 