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Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин

Нещодавні доповіді про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу дають підстави для надії на кінець пандемії.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у понеділок, 23 листопада, під час пресконференції в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Унаслідок останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає дедалі яскравішим, - сказав Гебреєсус. - Нині є реальна надія, що вакцини - разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти край пандемії COVID-19".

Крім того, очільник ВООЗ закликав заможні країни виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам. "Це не акт благодійності, - пояснив Гебреєсус. - А найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки".

Читайте також: ЮНІСЕФ готує спецоперацію для оперативного поширення вакцини від COVID-19

За словами глави ВООЗ, розроблена для цих цілей програма потребує для реалізації лише в цьому році 4,3 мільярда доларів США. Ці кошти передбачається виділити на закупівлю і доставку великої кількості вакцин, тестів і медикаментів. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще 23,8 мільярда доларів, додав Тедрос Гебреєсус.

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів одразу кілька компаній-розробників повідомили про успішні випробування розроблених ними експериментальних вакцин.

Також читайте: Вакцину проти коронавірусу в США можуть зареєструвати 11 грудня, а через день-два можна вакцинувати населення, - американські лікарі
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Топ коментарі
+10
Говорящая жопа опять пукнула
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23.11.2020 22:24
+7
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 905
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23.11.2020 22:55
+6
В этом году 4 лярда, в следующем - 24.. Эфиопский разводняк набирает обороты. Мы этого шамана не прокормим. Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 7269
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23.11.2020 22:29
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Говорящая жопа опять пукнула
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23.11.2020 22:24 Відповісти
там такие бабки крутятся - всё это нечисто ,если б ВОЗ хотели избежать пандемии то действовали б по-другому...
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23.11.2020 22:28 Відповісти
В этом году 4 лярда, в следующем - 24.. Эфиопский разводняк набирает обороты. Мы этого шамана не прокормим. Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 7269
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23.11.2020 22:29 Відповісти
"Эфиопский разводняк набирает обороты" Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 3264

Эфиопы - они забавные, вечно коммунизм строят, причем за чужие деньги.
Сколько СССР их кормил с их "мангустой" (Менгисту Хайли Мариамом), а все в ж*пе живут, все у них "если не понос, то золотуха" то голод, то холера.
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24.11.2020 09:14 Відповісти
Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче
*******
Вот шо Йесус животворящій дєлает! Молітєсь, грєшнікі, о покаянії, - і воссіяєт свєт в конце тунеля! Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 6244
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23.11.2020 22:30 Відповісти
Свет в конце тоннеля есть, но тоннель, ****, не заканчивается. Жванецкий.
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23.11.2020 22:34 Відповісти
Ну вы там, в ВОЗе, сильно не расстраивайтесь. Пока всех уколят вам можно, опять, подкорректировать что-то в определении пандемии и замутить новый квест. Народ стал сговорчевее, понятлевее - друг друга побьют, покалечат, проклянут ради здоровья во всем мире. Работаете товарищи, работаете.
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23.11.2020 22:38 Відповісти




PastorKopf (25%)

Рояль-флеш

InfoResist

Во время поездки в Индию британец заразился коронавирусом, малярией, лихорадкой денге и был укушен коброй

Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 6242
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23.11.2020 22:41 Відповісти
Да уберите уже это недоразумение..
Свет появится когда будут профессионалы...
Когда скажут что человечество само себе насрало голову. Поперев здравый смысл и против законы природы..
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23.11.2020 22:42 Відповісти
Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин - Цензор.НЕТ 6255
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23.11.2020 22:43 Відповісти
Психопати,їхні тунелі і світло...Йди,мудило,краще корів випасати і хати з гівна ліпити,а не ти по тунелям шастаєш з своїм ковідом та його паствою.
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23.11.2020 22:44 Відповісти
То ти побачив, ефіоп, і це - потяг.
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23.11.2020 22:44 Відповісти
Скотиняка на подсосе у банкирского кабала.
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23.11.2020 22:48 Відповісти
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 905
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23.11.2020 22:55 Відповісти
От ОРВИ никогда не было эффективных вакцин и не будет. Такова особенность всех респираторных вирусов. Не могут вылечить не только грипп, но даже насморк.
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23.11.2020 23:01 Відповісти
Чмо этот ваш эфиоп-марксист.
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23.11.2020 23:48 Відповісти
в конце туннеля из вранья и коррупции, на которых построена пландемия, смрад от трупов миллионов умерших "благодаря" вакцине

спустя сто лет повторится "эпидемия испанки", спустя 10 лет - развод стада со свиным гриппом, тот же сценарий, бОльшие масштабы
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24.11.2020 00:06 Відповісти
Слушая этого эфиопа,все время вспоминаю выражение -Врачи долго боролись за жизнь пациента,но он остался жив.
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24.11.2020 06:10 Відповісти
Цей єфіоп, як в 24 роки пішов по "партійній лінії" так і не бачив тої лабораторії в якій працював лаборантом після медучилища..
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24.11.2020 12:13 Відповісти
Интересно,он не обучался ссссы? У нас в университете учились эфиопы...
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24.11.2020 13:44 Відповісти
В мире ,где футболист получает в 1000 раз больше,чем врач эта ситуция с короной звкономерная.Б...г все делает правильно.
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24.11.2020 07:22 Відповісти
Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин - Цензор.НЕТ 2973
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24.11.2020 07:23 Відповісти
свет в конце этого длинного темного туннеля становится все ярчеИсточник: https://censor.net/ru/n3232782

......................................................................... и шо ему кололи ???
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24.11.2020 09:25 Відповісти
Правильно казали американські трампісти що, як тільки знімуть Трампа то, одразу з'явиться вакцина та й сам ковід виявиться не такою вже й пандемією і все потихеньку заглохне та повернеться до звичайного розвитку глобалізації.
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24.11.2020 12:10 Відповісти
 
 