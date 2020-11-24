Гебреєсус про боротьбу з COVID-19: Світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим завдяки останнім даним випробування вакцин
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Нещодавні доповіді про ефективність застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу дають підстави для надії на кінець пандемії.
Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у понеділок, 23 листопада, під час пресконференції в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Унаслідок останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає дедалі яскравішим, - сказав Гебреєсус. - Нині є реальна надія, що вакцини - разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти край пандемії COVID-19".
Крім того, очільник ВООЗ закликав заможні країни виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам. "Це не акт благодійності, - пояснив Гебреєсус. - А найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки".
За словами глави ВООЗ, розроблена для цих цілей програма потребує для реалізації лише в цьому році 4,3 мільярда доларів США. Ці кошти передбачається виділити на закупівлю і доставку великої кількості вакцин, тестів і медикаментів. На втілення цієї програми ВООЗ в наступному році знадобиться ще 23,8 мільярда доларів, додав Тедрос Гебреєсус.
Нагадаємо, впродовж останніх тижнів одразу кілька компаній-розробників повідомили про успішні випробування розроблених ними експериментальних вакцин.
Будь ласка, зачекайте...
Эфиопы - они забавные, вечно коммунизм строят, причем за чужие деньги.
Сколько СССР их кормил с их "мангустой" (Менгисту Хайли Мариамом), а все в ж*пе живут, все у них
"если не понос, то золотуха"то голод, то холера.
*******
Вот шо Йесус животворящій дєлает! Молітєсь, грєшнікі, о покаянії, - і воссіяєт свєт в конце тунеля!
PastorKopf (25%)
Рояль-флеш
InfoResist
Во время поездки в Индию британец заразился коронавирусом, малярией, лихорадкой денге и был укушен коброй
Свет появится когда будут профессионалы...
Когда скажут что человечество само себе насрало голову. Поперев здравый смысл и против законы природы..
спустя сто лет повторится "эпидемия испанки", спустя 10 лет - развод стада со свиным гриппом, тот же сценарий, бОльшие масштабы
......................................................................... и шо ему кололи ???