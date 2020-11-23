Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію

В окупованій Євпаторії припинять подачу гарячої води населенню до кінця року.

Про це повідомив підконтрольний Кремлю глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов 23 листопада на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Змушений повідомити жителям Євпаторії: до кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в місті гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив Баженов.

За його інформацією, гарячу воду відключать 26 листопада і відновлять після введення в експлуатацію Вілінського водозабору №2.

Раніше Баженов запевняв, що жителі Євпаторії будуть "стабільно забезпечені" водою в денний час.

Нагадаємо, з 16 листопада в Євпаторії почали знижувати тиск води ночами.

З 17 листопада в Сімферополі ввели нові графіки подачі води. Причина - "критична нестача" запасів води у водосховищах.

Призначений Кремлем "куратором" по Криму віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові "крадіжкою" кримчан.

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