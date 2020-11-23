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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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гаряча вода (74) Євпаторія (38) Крим (12756) водопостачання (611)

Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти

В окупованій Євпаторії припинять подачу гарячої води населенню до кінця року.

Про це повідомив підконтрольний Кремлю глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов 23 листопада на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Змушений повідомити жителям Євпаторії: до кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в місті гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив Баженов.

За його інформацією, гарячу воду відключать 26 листопада і відновлять після введення в експлуатацію Вілінського водозабору №2.

Раніше Баженов запевняв, що жителі Євпаторії будуть "стабільно забезпечені" водою в денний час.

Нагадаємо, з 16 листопада в Євпаторії почали знижувати тиск води ночами.

З 17 листопада в Сімферополі ввели нові графіки подачі води. Причина - "критична нестача" запасів води у водосховищах.

Призначений Кремлем "куратором" по Криму віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові "крадіжкою" кримчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується
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Топ коментарі
+25
Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 8013
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23.11.2020 22:38
+21
Ми можемо їм прислати, з нашої сторони, всю партію "зелених слуг", і їх зеленого лідера. Пореформують півтора роки і крим зникне з мап, взагалі. Це, якщо без "турборежиму". А з ним вистачить року, а то і за пів року впораються.
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23.11.2020 22:43
+21
А зачем нужна горячая вода, если нет холодной? Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 1343
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23.11.2020 22:46
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давайте пришлём им зелёных человечеков с нашей стороны на помощь, и проведём референдум. Почему нет?
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23.11.2020 22:35 Відповісти
Ми можемо їм прислати, з нашої сторони, всю партію "зелених слуг", і їх зеленого лідера. Пореформують півтора роки і крим зникне з мап, взагалі. Це, якщо без "турборежиму". А з ним вистачить року, а то і за пів року впораються.
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23.11.2020 22:43 Відповісти
Чёткая идея - как же я не додумался - вот они зелёные человечеки у нас - надо передать их туда.
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23.11.2020 23:01 Відповісти
Крысчяне даю наводку. Зачем вам горячая вода. Умыться можно и мочой, она ведь сразу идёт тёплая Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 159
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24.11.2020 02:46 Відповісти
Не надо им на водку, они перешли на бояру Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 8446
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24.11.2020 03:28 Відповісти
Пусть из батарей наливают.
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23.11.2020 22:36 Відповісти
Думаете, они еще не догадались?
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23.11.2020 23:07 Відповісти
Уже была новость😂
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23.11.2020 23:35 Відповісти
Я не знал. Могу в павлы глобы податься.
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24.11.2020 01:21 Відповісти
Пофіг.
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23.11.2020 22:38 Відповісти
Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 8013
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23.11.2020 22:38 Відповісти
вот глупые люди, просили бы воды, то хот помыться смогли бы. Ведь если писали, хоть потоп, сто пудов бандеровцы бы не закрывали канал.
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23.11.2020 22:44 Відповісти
изверги
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23.11.2020 22:39 Відповісти
так скоро снег, немношко потрёться снегом вот помылсья и заколка, всё нормально.
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23.11.2020 22:41 Відповісти
А если снега не будет в Крыму?
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23.11.2020 22:51 Відповісти
ну тогда, увы.
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23.11.2020 23:30 Відповісти
ну відкладуть до наступної)))
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23.11.2020 23:46 Відповісти
Прошлой зимой даже в Киеве снега почти не было, а в Крыму и подавно.
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23.11.2020 23:08 Відповісти
зачем надежду уничтожаешь.
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23.11.2020 23:31 Відповісти
Нет худа без добра. Если зима теплая и снега нет, то на отоплении можно экономить. Главное - оптимизм. Денег нет, но вы держитесь.
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24.11.2020 01:23 Відповісти
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 9265
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23.11.2020 23:14 Відповісти
Часы или усы?
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24.11.2020 00:26 Відповісти
трусы Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 2582
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24.11.2020 07:45 Відповісти
Воды разве в Черном море мало?!! Да мойся не хочу!!))
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23.11.2020 22:42 Відповісти
Черное море попрошу не трогать. Его выкопали наши предки - мудрые укры, чтобы белье стирать Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 5757 , а не для того чтобы всякие манкурты в нем ванны принимали. И так засрали все своими ржавыми корытами
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23.11.2020 22:55 Відповісти
👍
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23.11.2020 22:57 Відповісти
я ще часом, коли кацапи намагаються тролити, типа укри чорне море викопали, я кажу, а з тої землі,що відкидали вийшов Крим, тому він однозначно український.
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24.11.2020 11:11 Відповісти
ну вот почему так. Как где-то появляется руцький мир. там начинаются всякие проблемы?
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23.11.2020 22:43 Відповісти
они мастера их создать, просто они так работает.
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23.11.2020 22:45 Відповісти
А зачем нужна горячая вода, если нет холодной? Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 1343
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23.11.2020 22:46 Відповісти
Тем более зимой?
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23.11.2020 22:48 Відповісти
Если горячую воду остудить она станет холодной))
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23.11.2020 23:36 Відповісти
Они воду и из отопления сливают. Моются а потом пьют. Хай сидят без отопления шоб не воровали.
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23.11.2020 22:46 Відповісти
Як казав Байден: вся величь Раїсі закінчується картками на хліб. Пийте камні з неба.
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23.11.2020 22:47 Відповісти
Пора домой !
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23.11.2020 22:48 Відповісти
ты их дома видел? Классическое жилище скрепного расиянина
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 1437
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23.11.2020 23:08 Відповісти
а автопарк який, позаздрити можна.
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24.11.2020 11:12 Відповісти
а как иван теперь там шмурдяк гонит, ведь вода как такая дефицит.
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23.11.2020 22:48 Відповісти
Можно гнать соленый шмурдяк из морской воды.
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23.11.2020 22:52 Відповісти
не ну а охлождать, что теперь шланг тянуть через вес Крым.
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23.11.2020 23:33 Відповісти
Второй раз новость уже не новость
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23.11.2020 22:49 Відповісти
Согласен. То что кацапы крепко в Крыму обосрались - это уже давно не новость. А теперь и жопу помыть нечем.
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23.11.2020 22:54 Відповісти
Вот чесслово, похрен на тех крысмян, вообще. Сами себе выбрали эту говень.
А, где на материке, в каком городе, горячая вода постоянно и почему, там, где подают, она 120 грн куб?
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23.11.2020 22:59 Відповісти
У меня двухконтурный газовый котел. Это раз. Второе - про 120 гривен за куб горячей воды ни разу нигде не слышал. Третье - вода у бандеровцев есть и будет. А вот там, куда засунули свои копыта кацапы, она пропала. Совпадение? Не думаю.
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23.11.2020 23:08 Відповісти
Тю, а шо, нема чим пидигрить? Чи шо? Треба тянуть газопровод.
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23.11.2020 22:50 Відповісти
Да там у них воды-целое море. Оккупанты "для экономии" вслед за Симферополем отключают от горячего водоснабжения Евпаторию - Цензор.НЕТ 3849
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23.11.2020 22:51 Відповісти
А у нас в городе как в 95-ом горячую воду вырубили, так до сих пор нет и уже не будет (трубы на горячую воду давно срезали). И никто об этом на цензоре не пишет.
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23.11.2020 22:52 Відповісти
действительно фигня..если эпидемии пойдут можно воду для мытья и тех. нужд из моря брать и греть..все равно канализацию в море и сливают)) и вообще они там шикуют...горячая им вода ..холодная...
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23.11.2020 22:55 Відповісти
Фішка в тому шо в морській воді мило не милиться.
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23.11.2020 23:10 Відповісти
Значить мила вистачить надовго, такий собі скраб.
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24.11.2020 00:09 Відповісти
Все залежало від місцевої влади. У нас зберегли гаряче водопостачання.
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23.11.2020 23:08 Відповісти
Бойлер в помощь . У меня - с 2007 г и никаких проблем . ))
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24.11.2020 06:47 Відповісти
Вы думаете никто в городе об этом не догадался?)) Понятное дело, у всех в городе установлены бойлеры и уже давным давно. Но дело не в этом. Меня взбесило то, что если у оккупанта пропала холодная вода хоть на день - уже статья на цензоре, у нас не было 2 недели - тишина, у оккупанта отключили горячую воду до нового года (чуть больше чем на 1 месяц) - снова статья на цензоре, у нас ее уже нет 25 лет - тишина.
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24.11.2020 10:13 Відповісти
fearless , - вы не беситесь , а просто пройдите громадой по пешеходному переходу несколько раз и на вашу проблему , уверен , отреагируют - как минимум , - водители . Дальше , - полиция , СМИ и наконец - местная власть . . . Есть мудрая поговорка-пословица : , - стучитесь и вам откроют . ) . Удачи ! .
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24.11.2020 19:09 Відповісти
як вам пофіг, то і всім пофіг. напишіть в 95-й може вони назад приварять
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24.11.2020 11:16 Відповісти
Морячка в студію! Де той танцюючий ватний алкаш?
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23.11.2020 22:55 Відповісти
Здох і вже не в тренді.
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23.11.2020 22:57 Відповісти
писали раніше десь що не дожив. Вже кілька років ..як. Мрія померти в Росії здійснилась))
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23.11.2020 23:05 Відповісти
Перетанцював, ось і не витримав.
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24.11.2020 00:11 Відповісти
Морячок так гарно танцював, що одна жіночка з шикарною косою запросила його на танок... Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 5787
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24.11.2020 07:53 Відповісти
Води нема, но вьі дєржітєсть. Життя без біндер дорого коштує.
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23.11.2020 22:56 Відповісти
Рехверендум проводили? Тепер пийте мочу.(С)
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 580
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23.11.2020 23:04 Відповісти
А в чем разница?
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24.11.2020 11:25 Відповісти
То есть, холодная вода им дается только в дневное время (обещают, что это будет бесперебойно), а горячая только в следующем году появится?
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23.11.2020 23:05 Відповісти
Симферополь. Объявление:
таварисчи крысмане!
вода в батареях - агонь, вкусная, мы панимаем,
не беда что в доме холодно, и какие -то нелюди всю сразу выпивают,
беда, что мы третью неделю не можем доварить украинский борсч...
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23.11.2020 23:08 Відповісти
А зачем вода там? Там тепло, там яблоки...
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23.11.2020 23:09 Відповісти
Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 1604
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23.11.2020 23:14 Відповісти
😅😂
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23.11.2020 23:43 Відповісти
А если пришел по малой нужде, но внезапно большая нужда накатила?
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24.11.2020 00:24 Відповісти
Крым в оккупации вонючая помойка с канализационными стоками в прибрежье.Буряты выкупаются раз в год в моче и домой.Кто состоятельнее едут в Турцию.
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23.11.2020 23:32 Відповісти
Каких таких экономий, наверное перевели на другие виды нагрева. У нас в городе на кварталах возле ТЕЦ всю жизнь горячая вода. А ***** хапнуть-хапнуло, а обеспечить не может.
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24.11.2020 00:17 Відповісти
Всеодно росіяни це бидло... Їм тепла вода не треба
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24.11.2020 00:10 Відповісти
А зачем им горячая вода если они в родной говени? Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 8769
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24.11.2020 00:29 Відповісти
А для вонючих заводов и военных баз вода есть.
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24.11.2020 00:40 Відповісти
Расия слабеет на глазах.
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24.11.2020 00:43 Відповісти
єто хорошо, "охахливают" Крым потихоньку - а скільки тієї зими ? Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію - Цензор.НЕТ 6943
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24.11.2020 03:19 Відповісти
До конца года - это всего лишь на месяц.
До конца "крымнаша" - это дельный подход.
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24.11.2020 04:29 Відповісти
Цензор не знает что например в Одессе горячей воды никогда и не было?
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24.11.2020 07:12 Відповісти
И бойлеры оббегают Одессу стороной.
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24.11.2020 11:48 Відповісти
Поця мамина, речь идёт о центральном водоснабжении, с какого боку тут бойлер?
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24.11.2020 20:33 Відповісти
Да, плохи дела в оккупированном Россией Крыму, почти как при немецкой оккупации, те же порядки, проблемы. Нахватает питания, воды, дороговизна, отсутствие отдыхающих, работы, средств для существования. Еще у Жириновского начался приступ бешенства. Требует "освободить" Украину от "внешнего управления", то есть требует, чтобы Америка не помогала. Хочет, чтобы в Украине было так, как в России.
Ну, нет, варитесь сами в своем русском мире, наслаждайтесь кацапскими «порядками», пьяными, русским матом, перематом, одним словом всем этим гавном.
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24.11.2020 10:00 Відповісти
хм а раньше в Крыму, горячей воды вообще небыло. Холодную давали по расписанию. через сутки на 2 часа.
так что не понятно, зрада это или перемога.
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24.11.2020 10:42 Відповісти
кацапа, раніше це коли, вчора чи позавчора, чи місяць назад, та нам пофіг ваші проблеми, жріть не обляпайтесь, прибратись не забудьте, як втікати будете.
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24.11.2020 11:25 Відповісти
ну если я бывал в Крыму до 2014. Проблема с водой была очень острой. Хотя вроде канал был.
После 2014г и горячую воду пустили, хотя её небыло с 90х.!!!
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25.11.2020 18:09 Відповісти
не було і пустили, кацапа ну придумай якусь брехню реальнішу
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25.11.2020 22:01 Відповісти
 
 