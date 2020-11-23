Окупанти "для економії" вслід за Сімферополем відключають від гарячого водопостачання Євпаторію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В окупованій Євпаторії припинять подачу гарячої води населенню до кінця року.
Про це повідомив підконтрольний Кремлю глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов 23 листопада на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Змушений повідомити жителям Євпаторії: до кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в місті гарячої води - так, як це було зроблено в Сімферополі", - повідомив Баженов.
За його інформацією, гарячу воду відключать 26 листопада і відновлять після введення в експлуатацію Вілінського водозабору №2.
Раніше Баженов запевняв, що жителі Євпаторії будуть "стабільно забезпечені" водою в денний час.
Нагадаємо, з 16 листопада в Євпаторії почали знижувати тиск води ночами.
З 17 листопада в Сімферополі ввели нові графіки подачі води. Причина - "критична нестача" запасів води у водосховищах.
Призначений Кремлем "куратором" по Криму віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові "крадіжкою" кримчан.
Будь ласка, зачекайте...
А, где на материке, в каком городе, горячая вода постоянно и почему, там, где подают, она 120 грн куб?
таварисчи крысмане!
вода в батареях - агонь, вкусная, мы панимаем,
не беда что в доме холодно, и какие -то нелюди всю сразу выпивают,
беда, что мы третью неделю не можем доварить украинский борсч...
До конца "крымнаша" - это дельный подход.
Ну, нет, варитесь сами в своем русском мире, наслаждайтесь кацапскими «порядками», пьяными, русским матом, перематом, одним словом всем этим гавном.
так что не понятно, зрада это или перемога.
После 2014г и горячую воду пустили, хотя её небыло с 90х.!!!