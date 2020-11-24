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Франція (1970) мінські угоди (2216) Тристороння контактна група (826) Формула Штайнмаєра (208)

Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування

У Франції вважають, що українська сторона показує відданість зобов'язанням в імплементації Мінських домовленостей.

Про це йдеться в оприлюдненій 23 листопада заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"12 грудня 2019 року Україна вчергове продовжила дію чинного закону (про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.), щоб уникнути правового вакууму, демонструючи дотримання зобов'язань щодо повної імплементації Мінських домовленостей", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Франції.

В МЗС Франції зазначили, що лідери країн Нормандського формату на Паризькому саміті у грудні 2019 року погодили, що до українського законодавства буде включена так звана "формула Штайнмаєра". Після цього, констатує офіційний Париж, дискусії про модальності застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві продовжилися у рамках Тристоронньої контактної групи.

"Ми розчаровані, що ці дискусії не досягли прогресу упродовж декількох тижнів, шо не залишило Україні іншого варіанту, ніж продовжити дію існуючого тексту (закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.)", - зазначили у французькому МЗС.

Наголошується, що Франція спільно з Німеччиною продовжить докладати зусиль задля досягнення прогресу в утвердженні миру і стабільності на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмаєра буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Костін. ВIДЕО

Нагадуємо, прийнятий 12 грудня 2019 року, закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" залишається чинним до 31 грудня 2020 року. Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, включаючи умови проведення виборів в ОРДЛО.

Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами та під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та утвердження конституційного порядку України на Донбасі.

Читайте також: В ОП написали новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО з імплементованою "формулою Штайнмаєра", - Єрмак
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Топ коментарі
+60
Лично мне больше понравилась формула Алиева в Карабахе, там все модальности были определены за 44 дня и теперь уточняются последние штрихи
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23.11.2020 22:44
+50
дадагие хранцузы!.. та идите вы с вашей модальностью в продолжении дискуссии в жопу Штайнмаэра!.. грузины помнят вашу ""помощь"..
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23.11.2020 22:46
+46
Из задницы Макрона торчат уши }{уйла. Или наоборот. А какая разница? Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 5021
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23.11.2020 22:44
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Из задницы Макрона торчат уши }{уйла. Или наоборот. А какая разница? Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 5021
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23.11.2020 22:44 Відповісти
В чем выше Макарон нашего вовы в восприятии Трапом , относительно уХйла - в том лишь что на него Трамп смотрел унижающее стоя а на вову - сидя.
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23.11.2020 22:55 Відповісти
та не макрона, а мікрона, скільки ж можна помилятись
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24.11.2020 00:00 Відповісти
Лично мне больше понравилась формула Алиева в Карабахе, там все модальности были определены за 44 дня и теперь уточняются последние штрихи
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23.11.2020 22:44 Відповісти
Це та формула, за якою в Карабах ввели російських "миротворців" мінімум на 5 років?
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23.11.2020 22:49 Відповісти
в мешок их ввели...и я не думаю,что они там надолго захотят оставаться Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 3174

а тем временем...

Турция выходит к Каспию. Коридор шириной 5 км через Армению пробит. Сначала будет железная дорога в Азербайджан, потом Труба. Конечная цель - Труба из Туркменистана в Европу. Своя Азербайджано-Турецкая труба.

Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 6567
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23.11.2020 22:52 Відповісти
І - "труба" російській гегемонії на Кавказі... НАТО на Каспії!!! "Багатоходовочка"!... "Переграв"!... Тепер залишилось на базі Бакинського суднобудівного заводу побудувать, замість танкера, контейнеровоз, які у США планують використовуються, в бойових умовах, у якості носія крилатих ракет контейнерного базування...
"Строительство Бакинского судостроительного завода было начато в марте 2010 года. [1]
Завод считается крупнейшим судостроительным заводом в странах, граничащих с Каспийским морем. Его производственная мощность составляет 25 тысяч тонн металлоконструкций в год.
После ввода в эксплуатацию завода на первом этапе было построено 4 танкера мощностью 15 тысяч тонн в год, 4 мореплавателя или буксирный танкер. В дополнение к строительству новых судов, работа по ремонту судов также осуществляется на заводе. Принимая во внимание увеличение объема грузовых перевозок в Каспийском море, на втором этапе на заводе были построены танкеры мощностью 60-70 тысяч тонн в год. Строительство судостроительного завода обошлось Азербайджану в $ 470 млн. [2]
По заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" 9 февраля 2017 года состоялась закладка нового судна "Лачин" на Бакинском судостроительном заводе по проекту украинских инженеров. Длина танкера составляет 141 м, ширина -16,98 м, осадка - 4,54 м/3,6 м. Строительство завершилось через два года. Данный танкер попал в ТОП-50 лучших судов мира 2019 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров RINA (Royal Institution of Naval Architects)."
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24.11.2020 09:04 Відповісти
Ні, це та формула, за якою Азербайджан повернув під повний контроль 2/3 окупованих територій, які не контролював 30 років і отримав сухопутний коридор до анклаву Нахічевань.
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23.11.2020 22:53 Відповісти
Швидше та , за якою всі окуповані території Азербайджану мають бути звільнені . 🇺🇦🤝🇦🇿🤝🇹🇷
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23.11.2020 22:54 Відповісти
Це та за якою русскє зольдаттен согодні поїхав в рідний Пітєр без задніх лап.
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23.11.2020 23:18 Відповісти
Уточни, де було таке щастя?
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24.11.2020 09:05 Відповісти
Хорошее решение. НО! У Карабаха нет общей границы с РФ.
Плюс необходим запас БК,которого ПОКА нет у Украины.
Плюс необходимы гарантии НАТО о невмешательстве ВС РФ.
Тогда с минимальными потерями достаточно 44 часов,а не дней для полного решения одло,и до недели для Крыма.
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23.11.2020 23:40 Відповісти
В целом согласен, хотя 44 часа может и не хватить.
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24.11.2020 08:47 Відповісти
дадагие хранцузы!.. та идите вы с вашей модальностью в продолжении дискуссии в жопу Штайнмаэра!.. грузины помнят вашу ""помощь"..
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23.11.2020 22:46 Відповісти
Цілком підтримую! Формула Швайнмаєра не повинна влаштовувати французів, чи інших жабоїдів, а повинна відповідати інтересам українців. А вона їм не відповідає. Тому французи йдуть лісом.
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23.11.2020 22:56 Відповісти
Украинцам в их континууме дискурса современной парадигмы, модально нас%ать на все обеспокоенности французов.
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23.11.2020 23:00 Відповісти
Формульная модальность діскусії МІДа Хранції нє достігла даже ніжнєво края штаніни Майєра послє прімєнєнія ТГК.

А знаєте, шо таке ТГК? Це тетрагідроканнабінол, - одна з основних діючих речовин маріхуани. От, певно, після вживання таких речовин і з'являються різні формули "в штанях майєра"... )))
За допомогою формули ТГК вийшла "формула Штайнмайєра". Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмайєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 7536

Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмайєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 7606
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23.11.2020 23:42 Відповісти
Та на "мікрона" давлять "ари" французькі... Вони там, як і кацапи, "******* батьківщину на відстані"... Матеріально Вірменії не допомогають, економічно розвивать не хочуть - грошей жаль, бо надто добре знають "нутро вірменської нації" - розікрадуть усе, але "б"ють себе ногами в груди", верещучи, які вони "праведні вірмени", жертви "підлих геноцидщиків", турок-мусульман...
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24.11.2020 09:11 Відповісти
Франция - тварь! Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 9934 Подельники людоедов.
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23.11.2020 22:47 Відповісти
Не Франція а Макрон. Ще був "великий мирототворець" Саркозі, який дуже "допоміг" Грузії.
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23.11.2020 23:20 Відповісти
Французы знатные любители комуняк всех мастей
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23.11.2020 23:33 Відповісти
і підорасів теж
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24.11.2020 00:03 Відповісти
по этому топику властя Украины их уже опередели....
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24.11.2020 11:57 Відповісти
та и флаг вам в руки...вы уже в карабахе и в грузии намодалили...
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23.11.2020 22:49 Відповісти
Выражаю глубочайшее сожаление и обеспокоенность разочарованием французов.
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23.11.2020 22:50 Відповісти
ВОТ ЗА ЭТО ЕРМАКА В ТЮРЬМУ! подтвердить письменно тезис( который не был подтвержден при Порошенко письменно) - выборы раньше вывода войск мог только или враг или дебил.
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23.11.2020 22:51 Відповісти
возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на ДонбассеИсточник: https://censor.net/ru/n3232786 , хоча це й Порошенко підписував , там він все вірно зробив , тут молодець насправді , з огляду на величезний тиск окупанта в той час , Росії , - настояв - за законами і під контролем України .
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23.11.2020 23:02 Відповісти
"формула Штайнмайера" имеет бесконечное множество решений.

Одна надежда на "математические" способности Байдена Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 7977
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23.11.2020 22:58 Відповісти
Мат.способности Байдена очень быстро решат проблемы лягушатников в отношении Украины к **********... Когда и сколько эта охриненная франция платила в НАТО взносов? Пусть сидит макруха на жопе и стережет арабов... Скоро прийдут...
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23.11.2020 23:04 Відповісти
І на те , що український МЗС буде успішним , як мінімум , що не здаватиме здобуті позиції .
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23.11.2020 23:11 Відповісти
ви праві, але потрібно трошки уточнити, що формула ця має нескінченну безліч рішень, що не мають жодного сенсу
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24.11.2020 12:30 Відповісти
А не пошщли бы на хер эти лягушатники вместе с их ***** марконом... Его *** порох в узде держал... а сейчас распоясался совсем... Пусть оно за своими арабами и неграми следит у себя в стране а в Украину не хер ему лезть. По своим фин обязательствам ответим и без этого падла.
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23.11.2020 23:00 Відповісти
По своим фин обязательствам ответим и без этого падла.
Фин - я поняла финансовым?

Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмайєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 2100 Так у нас же денег нет. Их же и не будет. Их не будет никогда.
Непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов. Источник: https://censor.net/ru/n3232768
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23.11.2020 23:34 Відповісти
значить формула не модальна, формулюйте ще, щоб пуйло пішло нах з України, окрім того раша відшкодувала усі заподіяні збитки. Отак модально.
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23.11.2020 23:05 Відповісти
Вы идите армянами своими руководите... лягушатники разочарованы...
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23.11.2020 23:06 Відповісти
Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" во ФРАНЦУЗСКОМ законодательстве не достигли прогресса, - МИД Украины.
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23.11.2020 23:07 Відповісти
Для понимания. Для Франции, война в Украине... это все равно, то для нас где то войны в Африке, например, между какими то Конго и Камеруном. Идут и идут, какие условия? Да не важно, главное окончить.
Поэтому не надейтесь ни на Европу ни на Америку, надейтесь люди только на себя, ибо никому до нас серьезно нет дела. Война будет на годы, до каких либо структурных политических изменений в России (уход действующего режима путина), либо форс мажора (революции к примеру). Поэтому, кто обещает за две недели прекратить войну (ПП), кто обещает просто перестать стрелять и она закончиться (Зе), а кто обещает приехать к путину и порешать (мертветчук)... - они все лгут вам. Додон, был такой президент в Молдове, по первому звонку летел в Москву, на всех парадах был, в Думе рассказывал как любит россиян и все такое... войска РФ ушли из Приднестровья? Нет. Есть над чем подумать.
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23.11.2020 23:17 Відповісти
но еще никогда рашиста не отключали от SWIFT Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмайєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 5323
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23.11.2020 23:55 Відповісти
про що ви тут кажете? Жодна влада в Україні ще не заборонила в країні вільний оберт валюти окупанта, мабуть владні курви з того завжди мають свій шльондрячий зиск
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24.11.2020 00:11 Відповісти
Не думаю, что это сильно пугает кацапов. Кацапский бизнес - слегка пугает, да и то, Кипр и Виргинские острова никуда не делись, всё равно вбелую никто не работает. А чиновников, военных и просто быдлонаселение такими страшными словами не напугать.
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24.11.2020 01:20 Відповісти
Один ваш жабоед уже решил конфликт в Грузии, теперь сидит на скамье подсудимых, так что ваше мнение засуньте себе в #опу
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23.11.2020 23:22 Відповісти
Читал дела Саркози. Европейская коррупция это просто жесть. Совсем не та лапша которую каждый день вешают на уши украинцам. Например Ливию и Каддафи расхерачили чтобы замести следы. Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмайєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 4030
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23.11.2020 23:49 Відповісти
Нашему Презу эту парижскую договоренность теперь все время вспоминать будут, как Петру Алексеевичу - минские соглашения. Но если минский договор был подписан в тяжелейших условиях, из опасения потерять весь Донбасс (а возможно, что и Харьков), то в 2019-м таких опасений не было.
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23.11.2020 23:23 Відповісти
Може тому, що вони нікому тут нафіг не потрібні оті ваші формули?
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23.11.2020 23:43 Відповісти
азіопська паРаша займає неконструктивну, агресивну позицію...
потрібно добавити їй таких корисних та цілющих санкцій.
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23.11.2020 23:44 Відповісти
Та шож такоє? До загарбника ніяких претензій, все до нас. Чи кацапи ніяких забов'язань на себе не брали, лише бубочку- велічайшего, як лоха, на формулу "фуйла" розвели?
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24.11.2020 00:18 Відповісти
Треба подякувати Петру за мінський договорняк https://fakty.ua/313349-lichno-pisal-tekst-minskih-soglashenij-vmeste-s-merkel---poroshenko
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24.11.2020 06:43 Відповісти
Ну, мы очень озабочены Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 976 ..тем что Франция разочарована... Пора французам привыкать что у Украины есть своё мнение.
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24.11.2020 00:49 Відповісти
Так виходить, що Бубочка, таки, домовився у нормандії змінити законодавство України згідно з забаганками х..ла.
Ймовірно, йому була "какая разніца" єта ваша Кемська волость.
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24.11.2020 02:30 Відповісти
Якщо Україна має щось міняти у своєму законодавстві в зв"язку з подіями на донбасі,
значить, щось було в нашому законодавстві таке, що спровокувало війну.
Треба виправляти законодавство.
Винний, має виправитись!

Сц*ука!!!
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24.11.2020 02:38 Відповісти
Пусть МИД. Франции засунет себе в жопу формулу Штайнмайера и минские договорняки, которые полностью нарушают Конституцию Украины.
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24.11.2020 06:39 Відповісти
А їм що, той довбаної формули Штангенциркуля замало, як і того, що здали територіі, відводячи війська і на період так званого перемир*я фактично виставили бійців живими мішенями?
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24.11.2020 06:40 Відповісти
Женіть французьких гнид подалі від вирішення українських питань!
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24.11.2020 08:23 Відповісти
Французы и немцы сами болдеют, что Украина до сих пор не отказалась от формулы Штайнмайера, и даже не пытается уйти от неё.
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24.11.2020 10:19 Відповісти
давно надо послать нах этих жабоедов.
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24.11.2020 10:58 Відповісти
А їм шо, аби платили командіровочні. Он Арменія з Азербайджаном сиділи в Мінську три десятиліття. Так і на гарну пенсію можна заробити даючи цінні вказівки, які ні до чого не примушують.
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24.11.2020 12:19 Відповісти
 
 