Ми розчаровані, що дискусії в ТКГ про модальність застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві не досягли прогресу, - МЗС Франції
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У Франції вважають, що українська сторона показує відданість зобов'язанням в імплементації Мінських домовленостей.
Про це йдеться в оприлюдненій 23 листопада заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"12 грудня 2019 року Україна вчергове продовжила дію чинного закону (про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.), щоб уникнути правового вакууму, демонструючи дотримання зобов'язань щодо повної імплементації Мінських домовленостей", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Франції.
В МЗС Франції зазначили, що лідери країн Нормандського формату на Паризькому саміті у грудні 2019 року погодили, що до українського законодавства буде включена так звана "формула Штайнмаєра". Після цього, констатує офіційний Париж, дискусії про модальності застосування "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві продовжилися у рамках Тристоронньої контактної групи.
"Ми розчаровані, що ці дискусії не досягли прогресу упродовж декількох тижнів, шо не залишило Україні іншого варіанту, ніж продовжити дію існуючого тексту (закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.)", - зазначили у французькому МЗС.
Наголошується, що Франція спільно з Німеччиною продовжить докладати зусиль задля досягнення прогресу в утвердженні миру і стабільності на Донбасі.
Нагадуємо, прийнятий 12 грудня 2019 року, закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" залишається чинним до 31 грудня 2020 року. Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, включаючи умови проведення виборів в ОРДЛО.
Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами та під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та утвердження конституційного порядку України на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
а тем временем...
Турция выходит к Каспию. Коридор шириной 5 км через Армению пробит. Сначала будет железная дорога в Азербайджан, потом Труба. Конечная цель - Труба из Туркменистана в Европу. Своя Азербайджано-Турецкая труба.
"Строительство Бакинского судостроительного завода было начато в марте 2010 года. [1]
Завод считается крупнейшим судостроительным заводом в странах, граничащих с Каспийским морем. Его производственная мощность составляет 25 тысяч тонн металлоконструкций в год.
После ввода в эксплуатацию завода на первом этапе было построено 4 танкера мощностью 15 тысяч тонн в год, 4 мореплавателя или буксирный танкер. В дополнение к строительству новых судов, работа по ремонту судов также осуществляется на заводе. Принимая во внимание увеличение объема грузовых перевозок в Каспийском море, на втором этапе на заводе были построены танкеры мощностью 60-70 тысяч тонн в год. Строительство судостроительного завода обошлось Азербайджану в $ 470 млн. [2]
По заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" 9 февраля 2017 года состоялась закладка нового судна "Лачин" на Бакинском судостроительном заводе по проекту украинских инженеров. Длина танкера составляет 141 м, ширина -16,98 м, осадка - 4,54 м/3,6 м. Строительство завершилось через два года. Данный танкер попал в ТОП-50 лучших судов мира 2019 года по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров RINA (Royal Institution of Naval Architects)."
Плюс необходим запас БК,которого ПОКА нет у Украины.
Плюс необходимы гарантии НАТО о невмешательстве ВС РФ.
Тогда с минимальными потерями достаточно 44 часов,а не дней для полного решения одло,и до недели для Крыма.
А знаєте, шо таке ТГК? Це тетрагідроканнабінол, - одна з основних діючих речовин маріхуани. От, певно, після вживання таких речовин і з'являються різні формули "в штанях майєра"... )))
За допомогою формули ТГК вийшла "формула Штайнмайєра".
Одна надежда на "математические" способности Байдена
Фин - я поняла финансовым?
Так у нас же денег нет. Их же и не будет. Их не будет никогда.
Непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины составляют 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов. Источник: https://censor.net/ru/n3232768
Поэтому не надейтесь ни на Европу ни на Америку, надейтесь люди только на себя, ибо никому до нас серьезно нет дела. Война будет на годы, до каких либо структурных политических изменений в России (уход действующего режима путина), либо форс мажора (революции к примеру). Поэтому, кто обещает за две недели прекратить войну (ПП), кто обещает просто перестать стрелять и она закончиться (Зе), а кто обещает приехать к путину и порешать (мертветчук)... - они все лгут вам. Додон, был такой президент в Молдове, по первому звонку летел в Москву, на всех парадах был, в Думе рассказывал как любит россиян и все такое... войска РФ ушли из Приднестровья? Нет. Есть над чем подумать.
потрібно добавити їй таких корисних та цілющих санкцій.
Ймовірно, йому була "какая разніца" єта ваша Кемська волость.
значить, щось було в нашому законодавстві таке, що спровокувало війну.
Треба виправляти законодавство.
Винний, має виправитись!
Сц*ука!!!