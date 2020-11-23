Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець
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25 листопада розпочнуться 16 днів активізму проти насильства щодо жінок. В Україні відбудуться спеціальні заходи.
Керівниця відділу комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні Нарміна Стрішенець в ефірі Українського радіо навела дані щодо насильства над жінками, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Стрішенець, ООН та інші організації проводять різні дослідження з цієї теми, результати яких шокують.
"За тогорічними дослідженнями ОБСЄ, майже половина – 49% зізнаються, що вони зазнавали сексуального домагання. Дві третини жінок стверджували, що вони стикалися з психологічним, фізичним сексуальним насильством з боку свого партнера, або іншої особи", - сказала Стрішенець.
ООН Жінки в Україні також проводили дослідження громадської думки у 2018 році й також були шоковані результатами. Наприклад, часто люди виправдовують насильницьку поведінку і 29% були впевнені, що жінка сама провокує насильство, одягаючись занадто відверто.
"Тобто, люди досі готові судити зовнішність або поведінку особи та казати, що одяг або стан може бути виправданням для насильства. Однак, насильство не може бути виправдано ні в якому випадку", – зазначила керівниця відділу комунікацій.
Пандемія погіршила цю ситуацію в родинах, в яких є ситуації домашнього насильства: вони опинились на самоті, у пастці, тому що їм немає куди піти, немає волі пересування.
"За даними ООН, звернення на "гарячу лінію" протидії насильству збільшилось удвічі. І зараз, за 9 місяців поточного року, в Національній поліції зареєстровано вже на 20 тисяч звернень більше, ніж за цілий попередній рік. І знаємо, що до кінця року ці цифри будуть тільки гіршими", – прогнозує Стрішенець.
За її словами, у межах Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок та дівчат з 25 листопада (Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок) до 10 грудня (День прав людини) в Україні будуть спеціальні заходи.
Так в одному зі столичних театрів пройде інтерактивна вистава-гра, а на Михайлівській площі буде проводитися виставка предметів, які були зареєстровані на викликах домашнього насильства. Виставка називається "Річ у тому…". Крім того, можна стежити за інформаційними каналами ООН і ООН Жінки в Україні. Там будуть публікувати тематичної інфографіки, дайджести та контактну інформацію. А ТРЦ "Гуллівер" підсвітить свою будівлю помаранчевим кольором, як знак солідарності з усім світом.
В ООН закликають долучатися до флешмобу: сфотографуватись або зняти відео з помаранчевим предметом чи в помаранчевому одязі і висловитися проти насильства.
Будь ласка, зачекайте...
Да, и начинать лучше с максимально подробного договора.
Цифри ще явно занижені.
Раскрепощенная женщина - строй социализм!"
..скоко ж тут непуганого бычья....((((
всего за 10 баксов
Везёт же некоторым... )))
А тут, *****, хотя бы одна попалась, чтобы меня спровоцировать.
Сигізмунд Герберштейн, австрійський посол при дворі московського царя (середина 16 ст.):
Въ Московіи есть одинъ нѣмецъ, кузнецъ, по имени Іорданъ, который женился на русской. Поживши нѣсколько времени съ мужемъ, жена однажды сказала ему ласково: «Почему ты, дражайшій супругъ, не любишь меня?» Мужъ отвѣчалъ: «Напротивъ того, очень я люблю тебя.» - «Я еще не имѣю, сказала она, знаковъ твоей любви». Мужъ спрашивалъ, какихъ знаковъ хочетъ она? Жена ему отвѣчала: «Ты никогда меня не билъ.» - «По правдѣ, побои не казались мнѣ знаками любви, сказалъ мужъ; но однако и съ этой стороны я буду исправенъ.» И такимъ образомъ, не много спустя онъ ее жестоко побилъ и признавался мнѣ, что послѣ этого жена стала любить его гораздо больше. Это онъ повторялъ потомъ очень часто и наконецъ, въ нашу бытность въ Москвѣ сломилъ ей шею и колѣни.
Негров ещё у нас не душат?
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1. Можно перейти на эмоции и личности. Таким образом, ты будешь пытаться использовать психологическое насилие.
2. Можно перейти к физическому насилию, что является незаконным. Ты высвободишь свой внутренний негатив, но такое часто выбирают люди, которые не способны контролировать эмоции и они часто опасны для общества в целом, ведь на замечание надеть маску, смогут и в морду дать.
3. Попросить вышестоящие органы разобраться с этим. Это либо полиция, ну а если это происходит в компании, то тогда - менеджеру или директору. Вполне логично, что он будет выбирать - увольнять такого мужчину из-за неэтичного поведения, или увольнять женщину, если начались проблемы после ее прихода на работу.
Нет смысла держать сотрудников, которые часто собачатся друг с другом. Это влияет как на работу в целом, так и отношения в коллективе. Меня как-то взяли только по одной причине - я не был конфликтным и уживался с любым коллективом, хоть и по знаниям был слабее некоторых кандидатов.
Ну а если женщина не пожаловалась начальнику из-за страха увольнения, и не смогла уладить конфликт сама, то виновата только она. Именно она в ответе за свои действия. Она либо не готова мириться с таким издевательством и либо жалуется, либо увольняется, ну а если ей важнее работа и деньги, то значит, она готова смириться с таким отношением к себе. Тогда пусть не плачет, что к ней так плохо относятся.
Так нормально на арійскій мові?
В нас любов народилась так дивно -
На столі, між горівкою й пивом.
По дорозі додому то сталось.
Я був п'яний, а ти не впиралась.
Через шість місяців зімліла'сь в церкві,
Фехтували штахетами гості.
Ще через три народилась Мирося -
Результат любови на лавці..."
Кароче: не женіться на старших, та педагогах - ******* все контролювати.
Вона мабуть вирішила, що треба мене провчити, та попросила з хати. Мене дістали ці ломи через коліно, і я запив... Той, цур мені - пішов вчитися. Зара - нащальніке-мана
Наприклад, можна спитати - "Чи може жінка спровокувати насильника" ? - та звичайно може, це що секрет якийсь. І все, відповідь попала в разряд "Чоловіки вважають що жінка провокує насильника".
Щодо насилля можна спитати - "Чи були у вас ситуації, коли зі спілкуванням з чоловіком ви відчувати страх, або погляди сексуальної спрямованності" - теж бінго, бо жінки невпевнені і боягузливі від природи. Наслідком цього є її недовірливисть а в купі з егоцентризмом будь який погляд чоловіка вона сприймає як сексуальну атаку.
Єдина, але неподолана проблема у тому що демократичного способу обмеження плодовитості дебілів в даний час не існує.
Однак, над цим вже працює Ілон Маск та декілька інших пассіонаріїв.
Золотий час землі настане тоді коли надлишок приплоду дебілів буде відправлятися для заселення Марсу, Венери та астероїдного поясу.
У 50% хронический недоё...
нерозумні - не здатні відрізнити провокацію від пропозиції статевих зносин. Вони не гвалтують, а акцептують пропозицію і виконують замовлення.
несвідомі - вони бачуть провокацію, але саме провокацію вони й очікували. Вони бажають підіграти жінці в її психологічній грі не залежно від будь-яких юридичних наслідків.
Я сразу намекаю и на решение проблемы. Если будут удовлетворять неудовлетворенных, на провокаторов желания (или сил) уже не останется.
Это как по принципу с вампирами, если им объяснить, что капля спермы содержит больше жизни, чем капля крови - можно помирить людей и вампиров.
Та хіба мало таких варіантів в головах жінок.
Ніхто не виправдовує насильників але, якщо жінка одягається і веде себе відповідно у відповідних місцях то, чому тут дивуватися? Якщо жінка одягнулася аби підкреслити свої форми і пішла на п'янку гопників то, як мінімум сексуальне домагання їй забезпечено. Та чи не заради того вона одягалася й шла туди? Я не стверджую що, такого не буває але, ви багато чули про зґвалтування в оперному театрі, на стадіоні чи в церкві? А там людей збирається дуже багато і статистична вірогідність дуже висока.
Тож, не варто розводити пальці і кричати про поголовні невинні жертви насильства. В кожному разі треба розглядати кожен випадок в контексті. Чомусь ніхто не звинувачує ведмедя, коли в клітку залізла дамочка і почала тріпати його за щоки чи залазити верхи.