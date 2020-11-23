Майже третина українців впевнені, що жінка сама провокує насильство, - керівник відділу ООН Стрішенець

25 листопада розпочнуться 16 днів активізму проти насильства щодо жінок. В Україні відбудуться спеціальні заходи.

Керівниця відділу комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні Нарміна Стрішенець в ефірі Українського радіо навела дані щодо насильства над жінками, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Стрішенець, ООН та інші організації проводять різні дослідження з цієї теми, результати яких шокують.

"За тогорічними дослідженнями ОБСЄ, майже половина – 49% зізнаються, що вони зазнавали сексуального домагання. Дві третини жінок стверджували, що вони стикалися з психологічним, фізичним сексуальним насильством з боку свого партнера, або іншої особи", - сказала Стрішенець.

ООН Жінки в Україні також проводили дослідження громадської думки у 2018 році й також були шоковані результатами. Наприклад, часто люди виправдовують насильницьку поведінку і 29% були впевнені, що жінка сама провокує насильство, одягаючись занадто відверто.

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"Тобто, люди досі готові судити зовнішність або поведінку особи та казати, що одяг або стан може бути виправданням для насильства. Однак, насильство не може бути виправдано ні в якому випадку", – зазначила керівниця відділу комунікацій.

Пандемія погіршила цю ситуацію в родинах, в яких є ситуації домашнього насильства: вони опинились на самоті, у пастці, тому що їм немає куди піти, немає волі пересування.

"За даними ООН, звернення на "гарячу лінію" протидії насильству збільшилось удвічі. І зараз, за 9 місяців поточного року, в Національній поліції зареєстровано вже на 20 тисяч звернень більше, ніж за цілий попередній рік. І знаємо, що до кінця року ці цифри будуть тільки гіршими", – прогнозує Стрішенець.

За її словами, у межах Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок та дівчат з 25 листопада (Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок) до 10 грудня (День прав людини) в Україні будуть спеціальні заходи.

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Так в одному зі столичних театрів пройде інтерактивна вистава-гра, а на Михайлівській площі буде проводитися виставка предметів, які були зареєстровані на викликах домашнього насильства. Виставка називається "Річ у тому…". Крім того, можна стежити за інформаційними каналами ООН і ООН Жінки в Україні. Там будуть публікувати тематичної інфографіки, дайджести та контактну інформацію. А ТРЦ "Гуллівер" підсвітить свою будівлю помаранчевим кольором, як знак солідарності з усім світом.

В ООН закликають долучатися до флешмобу: сфотографуватись або зняти відео з помаранчевим предметом чи в помаранчевому одязі і висловитися проти насильства.