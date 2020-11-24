"Це працювало в азіатських країнах", - МОЗ готує зміни до законів, щоб запустити систему відстеження хворих на COVID-19

МОЗ України готує зміни до законодавства, щоб ввести в дію застосунок з відстеження хворих на COVID-19. Ефективність його роботи показали країни Азії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, для того, щоб запрацював застосунок, необхідно підготувати серйозну правову базу.

"Ми будемо готувати ці зміни і обговорювати з вами, коли буде сформована концепція відстеження хворих на COVID-19. Але я хочу наголосити, що це працювало виключно в азіатських країнах, але з точки зору епідеміології, це правильно", - заявив Степанов.

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