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Новини За кордоном
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Байден (2326) Держдепартамент США (1306)

Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден у вівторок має намір особисто представити ключових співробітників його адміністрації.

"Ми зробимо перші призначення в кабінет у вівторок цього тижня, обраний президент у захваті від своєї команди і розраховує представити її країні", - повідомила в ефірі телеканалу Fox News старша радниця штабу демократів Кейт Бедінгфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Але попри те, що Байден, можливо, і представить членів своєї адміністрації, сам цей факт не має офіційного характеру, оскільки такі призначення відповідно до американського законодавства мають пройти через затвердження Сенату, який, за підсумками виборів може залишитися республіканським.

Тим часом, у понеділок штаб розповсюдив заяву, в якій, зокрема, йшлося: "Сьогодні обраний президент Джо Байден оголосив ключових членів команд із зовнішньої політики і національної безпеки, зокрема, Ентоні Блінкена на пост глави держдепартаменту".

Також читайте: Блінкен стане держсекретарем США, а Салліван - радником із нацбезпеки, - штаб Байдена

Блінкен у 2013-2015 роках був заступником радника з нацбезпеки колишнього президента США Барака Обами. Блінкен вважався одним із провідних кандидатів на пост глави держдепу, і після роботи заступником радника з нацбезпеки він був підвищений до заступника держсекретаря при президентові Обамі (цю посаду він обіймав у 2015-2017 роках).

Згідно із заявою, радником з нацбезпеки президента США Байден хоче призначити Джейка Саллівана - одного з найближчих помічників Гілларі Клінтон, яка була держсекретарем США в 2009-2013 роках. Салліван, як і Блінкен, був радником Байдена з питань національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США (Блінкен - у 2009-2013 роках, а Салліван - у 2013-2014).

Директором Національної розвідки Байден розраховує призначити колишнього заступника радника президента США з національної безпеки Евріл Гейнс, яка обіймала цей пост з 2015 до 2017 року. До цього Гейнс працювала на посаді заступника директора ЦРУ (2013-2015 рр.).

Планується, що колишній заступник міністра з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме посаду міністра внутрішньої безпеки, а колишній помічник держсекретаря з питань Африки при Обамі Лінда Томас-Грінфілд стане постпредом США при ООН.

Джон Керрі, який обіймав посаду держсекретаря США в 2013-2017 роках, може стати спеціальним посланником президента з питань клімату.

Читайте: Байден визначився з держсекретарем: ним стане Тоні Блінкен, - ЗМІ

"Ці досвідчені, перевірені кризою лідери негайно розпочнуть роботи для відновлення наших інститутів, поновлення і переосмислення американського лідерства, щоб гарантувати безпеку американцям вдома і за кордоном і відповісти на проблеми, що визначають наш час - від інфекційних захворювань до тероризму, розповсюдження ядерної зброї, кіберзагроз та кліматичних змін", - йдеться в заяві штабу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Далi пуйло свое слухай
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24.11.2020 02:32
+3
Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 1128
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24.11.2020 02:03
+1
і якщо такі сусіди не сують своє свиняче рило у чуже життя
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24.11.2020 02:12
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Поражаюсь как в таком возрасте у людей хватает сил и здоровья..Почти 80, прикидую загруженность его графика, постоянные перелёты по всему миру, , тяжолые переговоры, куча разнородной информации в день. Откуда в 80 лет столько здоровья..завидую..
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24.11.2020 01:03 Відповісти
Гены, наверное. Байден же из семьи еще первых переселенцев в Северную Америку. Там выживали сильнейшие.
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24.11.2020 01:19 Відповісти
Не знаю насчет Байдена но по материнским линиям предки Обамы и Буша действительно восходят к приплывшим в 1609 на Mayflower
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24.11.2020 02:10 Відповісти
У Байдена примерно такая же история, в отличие от Трампа, кстати, который является внуком немца-эмигранта по фамилии Трумп.
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24.11.2020 18:20 Відповісти
а ну понятно тогда что меня роднит с дядькой Трампом - я тоже внук немца
но иммигрант в первом поколении Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 8902
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24.11.2020 20:44 Відповісти
Нужны русофобы!
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24.11.2020 01:03 Відповісти
Очень надеюсь, что так и будет.... Об этом мы узнаем сегодня из новостей - если кремлёвская крыса попытается покончить с жизнью, наевшись "новичка" или прыгнув с кремлёвской стены, то команда у Байдена превосходная....Если же карлик всего лишь пытался перерезать себе и кабаевой горло или держался во время секса за оголённый провод под током. то тогда у него ещё теплится надежда на доживание в Гааге....
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24.11.2020 07:43 Відповісти
И не надейтесь - Вас не вернёт....Ему любительницы "сруцкого мира" не нужны...
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24.11.2020 07:45 Відповісти
цвк парашинское подтвердило
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24.11.2020 01:28 Відповісти
прошу прощения, как картинку добавить?
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24.11.2020 01:31 Відповісти
натисні відповідну кнопочку, та напиши там лінка відповідного. А як свою хочеш додати, то спочатку її потрібно десь в інтернеті викласти на якомусь сервісі. Гугль тобі у поміч: "як викласти фото в інтернет"
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24.11.2020 01:55 Відповісти
дякую
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24.11.2020 02:04 Відповісти
Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 6646
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24.11.2020 01:59 Відповісти
Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 1128
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24.11.2020 02:03 Відповісти
No wonder why Trump supporters are so dumb ...🤣🤣🤣
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24.11.2020 04:27 Відповісти
but your Glock is still smaller than mine Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 2658 Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації - Цензор.НЕТ 5232
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24.11.2020 15:55 Відповісти
GSA (general services administration) дали добро на выделение денег и помещений переходной администраии Байдена. То есть переход власти и судебные иски в более высокие инстанции будут продолжаться одновременно. Одно другому не мешает.
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24.11.2020 01:54 Відповісти
це і є справжня демократія, а не бидляча херня
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24.11.2020 01:57 Відповісти
Так, усе має відбуватися згідно з законом а не з революційною доцільністю.
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24.11.2020 02:05 Відповісти
це якщо нема таких сусідів, як раша ********
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24.11.2020 02:09 Відповісти
і якщо такі сусіди не сують своє свиняче рило у чуже життя
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24.11.2020 02:12 Відповісти
імперія піде а нам своє робить
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24.11.2020 02:18 Відповісти
Далi пуйло свое слухай
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24.11.2020 02:32 Відповісти
А його вже офіційно оголосили переможцем виборів? Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации - Цензор.НЕТ 8239
Чи в піндосів це не має значення?
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24.11.2020 04:25 Відповісти
Эй мурзик где ты там намастырил свою кондовую Ар 15 передать ее байденовским штурмовикам?
думаешь отсидеться со своим галимым 10/22
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24.11.2020 05:58 Відповісти
А чего он решил что он выиграл? лол
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24.11.2020 07:14 Відповісти
Потому что, кремлёвское карликовое чмо уже делало попытки суицида....
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24.11.2020 07:50 Відповісти
Трамп - президент! А при чем тут кремль? Кукушка вообще уехала? Или ты байдобил конченый?
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24.11.2020 10:09 Відповісти
Я понимаю Ваше горе и отчаяние..... Вас ужасает паскудное положение кремлёвской крысы и сруцкого мира , когда Байден введёт "Адские санкции" против мокшанского болота....Вас это тоже цепляет? Батрачите на паРаше? Вы не из "95 квартала"? Из подтанцовки? Или техперсонал? В смысле, веником и шваброй трудитесь в шоу - бизнесе?
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24.11.2020 12:38 Відповісти
Ну такой тупень как ты - точно из Параши, потому что только там такие "политологи" и слепцы, с интеллектом из 2 цифр, которые ничерта не понимают в гео политике. Совершено преступление нашого века, только дибил не понимает что выборы были фальсифицированы со скачками +100к, с голосами мертвецов, с вбросами пачками бюлетней, голосовали так же 120 летние несуществущие людишки, не подпускали наблюдателей и т.д. Там все ясно как день. Янык сынок, со своими фальсификациями по сравнению с этими.

И какие адские санкции дурачек? Байда уже на пресконфиренции говорил что балотируется в сенат. Немного перепутал дедушка. Того байду сместят меньше чем за год и в сша будет заправлять черная комми. Какие же вы не далекие тупни, не понимаете, что комми в сша, это смерть не только всей Украине, а всей нашей западной цивилизации...Смерть человечества. Но думаю все далеко до развязки и есть еще шанс что добро победит.
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24.11.2020 14:11 Відповісти
 
 