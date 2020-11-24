Байден 24 листопада особисто представить усіх кандидатів на ключові посади своєї адміністрації

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден у вівторок має намір особисто представити ключових співробітників його адміністрації.

"Ми зробимо перші призначення в кабінет у вівторок цього тижня, обраний президент у захваті від своєї команди і розраховує представити її країні", - повідомила в ефірі телеканалу Fox News старша радниця штабу демократів Кейт Бедінгфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Але попри те, що Байден, можливо, і представить членів своєї адміністрації, сам цей факт не має офіційного характеру, оскільки такі призначення відповідно до американського законодавства мають пройти через затвердження Сенату, який, за підсумками виборів може залишитися республіканським.

Тим часом, у понеділок штаб розповсюдив заяву, в якій, зокрема, йшлося: "Сьогодні обраний президент Джо Байден оголосив ключових членів команд із зовнішньої політики і національної безпеки, зокрема, Ентоні Блінкена на пост глави держдепартаменту".

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Блінкен у 2013-2015 роках був заступником радника з нацбезпеки колишнього президента США Барака Обами. Блінкен вважався одним із провідних кандидатів на пост глави держдепу, і після роботи заступником радника з нацбезпеки він був підвищений до заступника держсекретаря при президентові Обамі (цю посаду він обіймав у 2015-2017 роках).

Згідно із заявою, радником з нацбезпеки президента США Байден хоче призначити Джейка Саллівана - одного з найближчих помічників Гілларі Клінтон, яка була держсекретарем США в 2009-2013 роках. Салліван, як і Блінкен, був радником Байдена з питань національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США (Блінкен - у 2009-2013 роках, а Салліван - у 2013-2014).

Директором Національної розвідки Байден розраховує призначити колишнього заступника радника президента США з національної безпеки Евріл Гейнс, яка обіймала цей пост з 2015 до 2017 року. До цього Гейнс працювала на посаді заступника директора ЦРУ (2013-2015 рр.).

Планується, що колишній заступник міністра з питань внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас обійме посаду міністра внутрішньої безпеки, а колишній помічник держсекретаря з питань Африки при Обамі Лінда Томас-Грінфілд стане постпредом США при ООН.

Джон Керрі, який обіймав посаду держсекретаря США в 2013-2017 роках, може стати спеціальним посланником президента з питань клімату.

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"Ці досвідчені, перевірені кризою лідери негайно розпочнуть роботи для відновлення наших інститутів, поновлення і переосмислення американського лідерства, щоб гарантувати безпеку американцям вдома і за кордоном і відповісти на проблеми, що визначають наш час - від інфекційних захворювань до тероризму, розповсюдження ядерної зброї, кіберзагроз та кліматичних змін", - йдеться в заяві штабу.