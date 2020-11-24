По країні в нас 12 тисяч ліжок з киснем, але в окремих регіонах - різна епідеміологічна ситуація, десь їх бракує, - Степанов
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В Україні не зайняті понад 12 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, утім ситуація у регіонах різна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Станом на ранок 23 листопада 25 996 ліжок обладнані киснем, ця кількість щодня збільшується. Ситуація неоднорідна у всіх регіонах країни, якщо загалом по країні у нас вільних 12 168 ліжок з киснем, то, наприклад, у Херсонській області це майже 1000 ліжок, а в Києві - 278. Є регіони, де є проблема, це Київ, Черкаська область, Харківська область, але ми там разом з місцевою владою нарощуємо потужності", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+8 Стопор
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+7 НаноБандеровец
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+7 Олександр Лєсовой
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Будь ласка, зачекайте...
степанов - пнх, ты всех уже достало))
и вы ***** не успели..гореть в аду вам и вашим потомкам, потому как твари такие не имеют права на размножение!!!
- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
- Сынок, как бы тебе объяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1 млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и 3,14дарас...
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Точнее, 12 тысяч коек, где кислород должен был быть