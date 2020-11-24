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По країні в нас 12 тисяч ліжок з киснем, але в окремих регіонах - різна епідеміологічна ситуація, десь їх бракує, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні не зайняті понад 12 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, утім ситуація у регіонах різна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на ранок 23 листопада 25 996 ліжок обладнані киснем, ця кількість щодня збільшується. Ситуація неоднорідна у всіх регіонах країни, якщо загалом по країні у нас вільних 12 168 ліжок з киснем, то, наприклад, у Херсонській області це майже 1000 ліжок, а в Києві - 278. Є регіони, де є проблема, це Київ, Черкаська область, Харківська область, але ми там разом з місцевою владою нарощуємо потужності", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
шесть месяцев времени и 39лярдов гривен при розничной цене до70тыс.грн
и вы ***** не успели..гореть в аду вам и вашим потомкам, потому как твари такие не имеют права на размножение!!!
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24.11.2020 02:10
+7
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
- Сынок, как бы тебе объяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1 млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и 3,14дарас...
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24.11.2020 02:29
+7
Чому. Макс, ти! погодився щоб гроші ковід фонду пішли на якісь дороги та мусорам??? Чому? ти вважав що нашу країну ця хня обійде бо ми на периферії? Ти вважав що на такій позіціії ти просто і легко собі хапнеш? Чому Макс? Чому ти 3.14диш людям про гіпотетичні вакцини КНР? Навіщо? Ти захищаєш себе,. статки, посаду... можливість "рулювати" отими огризками (з барского плєча... після ВЕЛИКОГО будівництва та МВС)? тобі вистачить? Ти врємєнщік? Як ти спиш Макс? бухаєш як і всі? коньяк чи ...? Максе про совість не питаю... тобі важко - і ти будеш крайнім. Лови карму....люди тебе пам'ятатимуть.
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24.11.2020 05:49
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Скільки з цих "койок" ділять кисень з сусідніми?
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24.11.2020 01:54 Відповісти
степанов, когда уже тебя успокоят твои - коллеги санитары психдиспансера))
степанов - пнх, ты всех уже достало))
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24.11.2020 02:08 Відповісти
шесть месяцев времени и 39лярдов гривен при розничной цене до70тыс.грн
и вы ***** не успели..гореть в аду вам и вашим потомкам, потому как твари такие не имеют права на размножение!!!
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24.11.2020 02:10 Відповісти
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
- Сынок, как бы тебе объяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1 млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и 3,14дарас...
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24.11.2020 02:29 Відповісти
Та да - реально у нас в Украине одна зеленая навозная муза зе-зе и куча ее опарышей .
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24.11.2020 03:23 Відповісти
По стране у нас 12 тысяч коек с кислородом

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Точнее, 12 тысяч коек, где кислород должен был быть
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24.11.2020 02:59 Відповісти
чому?. мене не цікавить статистика, де і щось є... мнене цікавить чому так?
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24.11.2020 05:33 Відповісти
запредельная алчность и цинизм кукловодов в сумме с нарцисизмоми дилетанством кукол дает коллапс всему сущему
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24.11.2020 07:50 Відповісти
купил кислородную маску за 200 грн, подключил к обычному кислородному баллону через редуктор, и теперь у нас 12 тыс коек с кислородом плюс одна. Технический кислород отличается от медицинского только ценой и больше ничем.
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24.11.2020 05:48 Відповісти
Чому. Макс, ти! погодився щоб гроші ковід фонду пішли на якісь дороги та мусорам??? Чому? ти вважав що нашу країну ця хня обійде бо ми на периферії? Ти вважав що на такій позіціії ти просто і легко собі хапнеш? Чому Макс? Чому ти 3.14диш людям про гіпотетичні вакцини КНР? Навіщо? Ти захищаєш себе,. статки, посаду... можливість "рулювати" отими огризками (з барского плєча... після ВЕЛИКОГО будівництва та МВС)? тобі вистачить? Ти врємєнщік? Як ти спиш Макс? бухаєш як і всі? коньяк чи ...? Максе про совість не питаю... тобі важко - і ти будеш крайнім. Лови карму....люди тебе пам'ятатимуть.
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24.11.2020 05:49 Відповісти
Навіть те, що залишилось вони не витратять до 01.01.21. То навіщо весь цей вилив думок? Не в грошах проблема, а в загальній слабкості державних інституцій, але це швидко не виправиш.
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24.11.2020 11:52 Відповісти
Интересно, на сколько дней стране, вместо кислорода, хватит Басен от Степанова?
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24.11.2020 05:52 Відповісти
У стебанова не не хватает мозгов,отсутствуют ваапще,в топку санитара!
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24.11.2020 07:11 Відповісти
Важны не маски и койки важен пиар про про ковид, а какой он это пиар не важно. Лишь бы люди не забывали что у нас коронобесие. Закрой тему на неделю и ковид зникне никто и не заметит когда . Эпидемия в мозгах. А в натуре сезонное орви повышение которого должно произойти после осннего под новый год. Все как и тысщу лет назад как политшаманы и шарлатаны при власти. Ни что не ново под луною.
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24.11.2020 07:34 Відповісти
да хй ти юра вгадав... в мене особисто знайомий, офігєнний ортопєд ...був....пішов... і ще троє камарадів вихаркують зараз...дай Бог здоров'я. пиши у камсамольськуправду - там прокате...
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24.11.2020 08:04 Відповісти
Юра, ты ж не носишь маску, я надеюсь. А то провозглашать тут, что ковида не существует и трусливо носить маску - это как то не по пацански. И, дышы глубже, Юрочка. Докажи всем. что ковида не существует, толкайся в толпах, не мой руки. Докажи свою правоту!
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24.11.2020 08:06 Відповісти
Таких юриков ,необходимо отлавливать на опыты.Что бы крыс не мучать., у них мозгов больше и пользы.
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24.11.2020 09:20 Відповісти
Кожен день стаття про Степанов і ліжка.
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24.11.2020 09:15 Відповісти
А як не буде статті, почнуть звиздіти, що влада приховує статистику. То краще пропускай, як не хочеш читати.
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24.11.2020 11:54 Відповісти
 
 