По країні в нас 12 тисяч ліжок з киснем, але в окремих регіонах - різна епідеміологічна ситуація, десь їх бракує, - Степанов

В Україні не зайняті понад 12 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, утім ситуація у регіонах різна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на ранок 23 листопада 25 996 ліжок обладнані киснем, ця кількість щодня збільшується. Ситуація неоднорідна у всіх регіонах країни, якщо загалом по країні у нас вільних 12 168 ліжок з киснем, то, наприклад, у Херсонській області це майже 1000 ліжок, а в Києві - 278. Є регіони, де є проблема, це Київ, Черкаська область, Харківська область, але ми там разом з місцевою владою нарощуємо потужності", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов