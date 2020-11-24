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Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу чотири рази порушив режим

Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, міномет калібру 82 мм російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.

"На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ізраїль знищив полк ППО Сирії, оснащений російськими ЗРГК "Панцир-С" - ЗМІ

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/rosiyska-zbroya-v-siriji-izrajil-znishchiv-rosiyskiy-zrgk-pancir-s-novini-svitu-11230523.html
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24.11.2020 08:41
+2
"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе ...В ДНР происходит всё так же, предки заробитчан приехали на заработки в Украину с колоний Московии и остановились здесь на долго обзавелись семьями,теперь их внуки и правнуки качают права,говорят что это их земля и они очень любят всё московское Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2564
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24.11.2020 08:18
+1
А может твое импортозамещение, турецкие помидоры и санкции госдепа?
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24.11.2020 07:31
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а тебе на боярку не хватает?
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24.11.2020 07:29 Відповісти
Видать котлеты из мясных мух и ягеля не зашли. Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе: вел огонь из 82-мм миномета и гранатомета, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9401
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24.11.2020 07:41 Відповісти
А может твое импортозамещение, турецкие помидоры и санкции госдепа?
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24.11.2020 07:31 Відповісти
"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе ...В ДНР происходит всё так же, предки заробитчан приехали на заработки в Украину с колоний Московии и остановились здесь на долго обзавелись семьями,теперь их внуки и правнуки качают права,говорят что это их земля и они очень любят всё московское Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із 82-мм міномета і гранатомета, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2564
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24.11.2020 08:18 Відповісти
Будемо сподіватися, що втрат дійсно(!!!) не має......
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24.11.2020 08:29 Відповісти
А є підстави сумніватися?
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24.11.2020 08:34 Відповісти
Є......
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24.11.2020 08:51 Відповісти
Тобто нема.
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24.11.2020 08:55 Відповісти
В мене Є(!) підстави сумніватися, а якщо у Вас не має - Ваша справа........
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24.11.2020 09:04 Відповісти
Хоч один доведений випадок, пліз...
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24.11.2020 09:06 Відповісти
Тоді повторюся- тобто нема.
Гарного дня.
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24.11.2020 09:22 Відповісти
Я так понимаю, Вам скучно......и подобные «вопросы» от Вас будут постоянно=> поэтому свой ответ Вам удалила........
И Вам хорошего дня......
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24.11.2020 09:24 Відповісти
Ізраїль знищив полк ППО Сирії, оснащений російськими ЗРГК "Панцир-С" - ЗМІ

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/rosiyska-zbroya-v-siriji-izrajil-znishchiv-rosiyskiy-zrgk-pancir-s-novini-svitu-11230523.html
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24.11.2020 08:41 Відповісти
Які ж можуть бути бойові втрати. якщо боїв не було, наші бійці ж не стріляли в відповідь.
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24.11.2020 09:05 Відповісти
Правильно. Тому і нема.
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24.11.2020 12:21 Відповісти
Да что ж такое! Опять несистемно обстреляли. Ну ничего, скоро мир настанет. Наш президент это четко увидел в глазах Путина.
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24.11.2020 09:07 Відповісти
 
 