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Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену

Міноборони США заявило, що готове відповідно до угоди між Білим домом і командою Джо Байдена, а також закону про президентський перехідний період почати співпрацю з передачі влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це йдеться в розміщеній на сайті Пентагону заяві.

"Ґрунтуючись на підтвердженні адміністратором Управління загальних служб (GSA), ми негайно розпочнемо здійснення плану з надання підтримки (команді Байдена. - Ред.) відповідно до статуту, політики Міністерства оборони та меморандуму про угоду між Білим домом і командою Байдена-Харріс", - йдеться в повідомленні.

У ній ідеться: "Перехідна цільова група міністерства оборони організовує і координує всі контакти міністерства оборони з групою Байдена-Харріс. Міністерство оборони готове надавати послуги і підтримку після виборів професійно, упорядковано й ефективно, що відповідає очікуванням громадськості від міністерства і нашим високим стандартам національної безпеки".

3 листопада 2020 року в США відбулися чергові президентські вибори. Нині ще триває підрахунок голосів і розгляди з цього питання. За оцінкою ЗМІ, Байден набрав необхідну для перемоги кількість голосів вибірників, обійшовши таким чином Трампа. Демократ уже проголосив себе обраним президентом США. Трамп зі свого боку заявив, що Байден поквапився назвати себе новим лідером країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену

7 листопада Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів у США американськими ЗМІ на підставі наявних даних - на той час уже було підраховано більшість голосів. Офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть оголошені в грудні. Церемонія інавгурації нового президента має відбутися 20 січня. Чинний президент США Дональд Трамп, як і раніше, офіційно не визнає свою поразку, стверджуючи, що результати президентських виборів були сфальсифіковані. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування в кількох штатах.

У понеділок увечері GSA повідомило федеральним відомствам, що Джо Байден є переможцем президентських виборів.

Згідно з текстом листа глави GSA Емілі Мерфі, адміністрація готова почати офіційний перехідний процес.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
У козьих морд траур. Они надеялись на Гражданскую войну.
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24.11.2020 07:47
+12
Пусть вазелином запасаются
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24.11.2020 07:56
+12
Та буде та війна, правда не в США.
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24.11.2020 08:03
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У козьих морд траур. Они надеялись на Гражданскую войну.
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24.11.2020 07:47 Відповісти
Пусть вазелином запасаются
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24.11.2020 07:56 Відповісти
Та буде та війна, правда не в США.
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24.11.2020 08:03 Відповісти
Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 9435
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24.11.2020 08:16 Відповісти
Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться, но не всегда именно так, как этого хотелось. То есть гражданская война может и произойдет, но в этот раз не в США.
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24.11.2020 09:52 Відповісти
Зоркий, пытливый, сметливый напружились.
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24.11.2020 07:55 Відповісти
И вцепились в подлокотники кресла.
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24.11.2020 08:20 Відповісти
Так живуть цивілізовані держави.
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24.11.2020 07:56 Відповісти
А в кремле сейчас суета - кремлёвского террориста уже и из петли вытягивали, и дуло пистолета изо рта вынимали....Не должен такой известный международный преступник, как кремлёвская крыса, подохнуть тихо, без помпы....Нужно и можно показать "вяличие" масковии - например, взорвать карлика шизоидного вместе с керченским мостом.... Или любым другим скрепным способом....
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24.11.2020 08:04 Відповісти
Кацапня должна страдать.
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24.11.2020 08:15 Відповісти
Байден-раздави эту гадину. Пентагон заявив про готовність почати роботу з передачі влади Байдену - Цензор.НЕТ 5562
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24.11.2020 08:17 Відповісти
George Soros ARRESTED for election interference, in federal custody
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24.11.2020 08:22 Відповісти
В заголовку відчувається сексуальний підтекст.
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24.11.2020 08:23 Відповісти
Похоже, что Трамп не верил в такой исход выборов. И морально раздавлен.
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24.11.2020 13:26 Відповісти
 
 