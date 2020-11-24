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В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН

НАН України представила прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на період із 23 по 29 листопада 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це йдеться в прогнозі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН.

У період з 23 по 29 листопада в Україні загальна кількість випадків зараження COVID-19 може зрости до 729 421. Це майже на 94 тисячі більше, ніж зафіксований цього понеділка показник.

Відповідний прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

Крім того, за даними вчених, до кінця місяця коронавірус забере життя ще 1426 українців, а показник смертності перевищить позначку в 12,5 тисячі.

Водночас очікується, що кількість пацієнтів, які вилікувалися від нової хвороби, наблизиться до 343,5 тисячі.

Нагадаємо, що станом на 21:00 23 листопада відомо про 635 689 хворих на COVID-19 українців. Від ускладнень коронавірусу померли 11 075 пацієнтів, тоді як кількість видужалих становить 291 060.

Також читайте: Завантаженість ліжкомісць у лікарнях для інфікованих коронавірусом становить 52%, - Степанов

Тим часом радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що не вірить в ефективність так званого карантину "вихідного дня". Він вважає, що в Україні потрібно посилити обмеження на період різдвяних свят.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що поки Україні вдається стримувати прогнозоване зростання хворих на коронавірус і карантин "вихідного дня" є результативним. Утім, уряд має розробити програми для допомоги якомога більшій кількості людей, які зазнають втрат через додаткові обмеження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Зеленский страшнее ковида и локдауна. Многие это поняли, но к сожалению не все.
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24.11.2020 08:08
+4
может вырасти до 729 421
А почему именно "421"? Не 420 или 425? Или это они степашке пишут ежедневные "результаты"?
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24.11.2020 08:13
+4
А где сейчас это воровитое чмо? Я имею ввиде этого ЗЕленого "мастера" спорта по борьбе с коронавирусом. Забилась гнида в какую то нору и срется жидким пометом?
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24.11.2020 08:17
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Сейчас люди больше боятся локдауна, чем ковид.
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24.11.2020 08:00 Відповісти
Зеленский страшнее ковида и локдауна. Многие это поняли, но к сожалению не все.
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24.11.2020 08:08 Відповісти
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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24.11.2020 08:27 Відповісти
Хочете жити вічно, мавпи? Так нічого у вас не вийде, не переймайтеся так.)))
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24.11.2020 08:05 Відповісти
Чемпионы...
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24.11.2020 08:06 Відповісти
даёшь первое место в мире по ковидлу!
кстати, надо было писать 100 тыщ. так красивше.
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24.11.2020 08:11 Відповісти
Собі бери.
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24.11.2020 08:13 Відповісти
а мне зачем? это зелёные гниды хотят устроить локдаун своими прогнозами, взятыми с потолка. пролетели на выборах, теперь боятся, что на Майдане соберётся больше двух человек, чтоб этих крыс сраной метлой вымести.
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24.11.2020 08:16 Відповісти
А які гниди при владі в інших державах світу? Мозок хоч іноді вмикай.
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24.11.2020 08:18 Відповісти
пока только от наших гнид слышу вангование. ну ещё и от главпридурка из ВОЗ. тот уже свет увидел в конце тоннеля.
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24.11.2020 08:21 Відповісти
А ти не тільки тут читай новини.
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24.11.2020 08:25 Відповісти
навiщо? якщо тут стiльки добрих людей, якi завжди подiляться пруфом на "русвесна", "рашатудывкачель", та iншi достовiрнi джерела? В Україні до кінця тижня буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 9522
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24.11.2020 08:30 Відповісти
Справа твоя.
Досі за Пороха?
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24.11.2020 08:33 Відповісти
по делам его... сожалею, что у некоторых из 73% вата в голове настолько сильно пропиталась фекалиями нарасеянского происхождения.
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24.11.2020 08:43 Відповісти
Ніц не зрозумів.
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24.11.2020 08:45 Відповісти
То чого тоді про Майдан щось кажеш? Адже розумієш, що жодних підстав для нього немає.
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24.11.2020 08:53 Відповісти
але достроковi парламентськi вже назрiли... докерувалися, що в казнi коштiв нема - МВФ шле у сраку.
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24.11.2020 09:16 Відповісти
Ты в штаны с утра заглядывал? Зедебил зедебилович.
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24.11.2020 08:52 Відповісти
Дитинко, щезни.
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24.11.2020 08:54 Відповісти
Ты все таки изредка заглядывай .
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24.11.2020 08:57 Відповісти
может вырасти до 729 421
А почему именно "421"? Не 420 или 425? Или это они степашке пишут ежедневные "результаты"?
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24.11.2020 08:13 Відповісти
там у них какой-то коэффициент есть. и, судя по тому, как они обожают цыфирь "4" - это может быть именно тем коэффициентом. В Україні до кінця тижня буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 8083 ну или 4,444.
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24.11.2020 08:19 Відповісти
А сколько и 90тыс. будет бессимптомных? Что "учёные" об этом говорят? Или главное фобос и деймос?
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24.11.2020 08:14 Відповісти
Главное для ЗеДолбоДятлов дороги.
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24.11.2020 08:18 Відповісти
Так таких учёных по всему миру расположилось. А главное в Европе и Северной Америке. Без этих двух столпов цивилизации никакой "пандемии" бы не получилось.
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24.11.2020 08:25 Відповісти
Расплодилось.
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24.11.2020 08:26 Відповісти
А разве не из Китая, не из их лаборатории вырвалась эта "чума" 21-го века? Если вы распологаете секретными данными о том, что оно вырвалось из лаборатоий Европы и США, не сочтите за труд, киньте инфу на источник.
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24.11.2020 08:54 Відповісти
Я говорю о том как всю эту "пандемию" удачно удалось раскрутить. Пока эпидемии касались стран Африки и Азии в мире было, относительно, спокойно. Как только удалось перекинуть "пандемию на цивилизованный мир наступил коллапс. Теперь каждый представитель ВОЗ регулярно вещает о второй или третьей волне в Европе. В Китае второй волны нет.
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24.11.2020 09:24 Відповісти
А, что за вспышка сегодня в Китае? Не в курсе? И где ссылка на источник информации?
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24.11.2020 10:13 Відповісти
Это Вы о Шанхае? 11 человек? Конец Китаю.
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24.11.2020 10:20 Відповісти
Да нет, не о Шанхае. И там уже 18 000 за сутки.
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24.11.2020 10:27 Відповісти
Ворлдометр: Китай +22 ? И о чем ссылку, о моём личном отношении к пандемии?
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24.11.2020 10:36 Відповісти
Ссылочку на подтверждение ваших слов:
В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 9922 ПанСан

Так таких учёных по всему миру расположилось. А главное в Европе и Северной Америке. Без этих двух столпов цивилизации никакой "пандемии" бы не получилось.
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24.11.2020 10:53 Відповісти
Есть статьи в Коммерсант и Форбс за 2009 год, о изменении определения пандемии. О том что достаточно двух, а не шест регионов с распространением болезни. Есть видео, в ютьюбе, немецких и европейских адвокатов об исках к Правительству Германии и ВОЗ. Там много имён и должностей. Но ведь я не занимаюсь этим профессионально. Я говорю о личном восприятии.

Могу порекомендовать, в ютьюбе, китаеведа Николая Вавилова. Он рассказывает почему в Китае нет второй волны.

И где 18000?
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24.11.2020 11:14 Відповісти
1. 18 000 там же, где и ваша ссылка на информацтю о том, что в пандемии виноваты ЕС и США.
2. Кто такой этот Вавилов? Научное звание? Гражданство? Научные труды? Сколько их? Каком боком он к вирусологии и санитари?
3. YouTube! В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 4717 Вы ещё на рессурс (домен) ru (сРу) сошлитесь. В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 9792
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24.11.2020 11:37 Відповісти
1. А я и не говорил, что в пандемии виноваты ЕС и США. Я сказал, что без ЕС и США пандемии не обьявишь. И ВОЗ не первый раз пробует пандемию на зуб. В этот раз проканало.

2. Вавилов - китаевед. Его рассказ о китайской победе над короной показался мне интересным.

3. Ну да, ютьюб, вредоносный расурс об этом и кацапы сейчас говорят.

4. Ну ладно я пишу что хочу, ничего не проверяю. Но Вы то серьёзный человек - где 18000?
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24.11.2020 12:02 Відповісти
1. Повторюсь, - 18 000 там же где и ваша ссылка на вину США и ЕС в пандемии.
2. Вы утверждаете, что если бы коронамор косил бы по всему Миру сотни тысяч, а в США и ЕС нет, то и пандемии бы не было? Не объявляли бы пандемию? странная у вас логика.
3. Вавило? Ч не нашол о нём ни где информации, как о научном работнике. Поделитесь ссылкой на его биографию. Китаевет. Пикуль то же себя позиционировал историческим писателем. Но его взгляд на историю, это писанина (правда с хорошим слогом и оборотами речи) не более чем вылизывание зада партноменклатуре с е имперскими замашками и имперским (паскудным) прошлым Московии.
4. YouTube не является официальным источником научных знаний. Он скорее информационный, и среди зерна истинны та больше плевел.
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24.11.2020 12:17 Відповісти
Пардон за опечатки. Тороплюсь с ответом, много работы, поэтому и опечатки. Спишите на возраст. В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 4686
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24.11.2020 12:18 Відповісти
1.Вы опять приписываете мне ЕС и США, а я говорю о ВОЗ. В статье Форбс говорилось и о фармацевтической мафии и о чиновниках ВОЗ связанных с фармфирмами и о Юлином Тамифлю, которого наклепали как сейчас прививок, а пандемия N1H1 неожиданно закончилась.
2. И да, я думаю без вовлечения США и ЕС в эпидемию никакой пандемии бы не было . Развитые страны посылали бы в очаги распостранения врачей, медикаменты, продукты и т.д. Да и что там сотни тысяч, корона миллионы косит - бессимптомно. А графики, в начале года, о том что к 31 марта заразится 7 млрд. - сделали своё дело и пропали. А статьи "Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове." - это что не манипуляции.
3. Можно слушать Вавилова, можно не слушать - дело вкуса и желания каждого. Я не настаиваю. Я сам вчера первый раз его посмотрел. Но он хоть как-то расшифровывает "китайское чудо". А то разговоры о коммунистических подходах к статистике уже надоели. Китай не Сев.Корея. У него экономические связи со всем миром. Уже бы все стало видно.
4.Я так понимаю - 18000 нет?
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24.11.2020 13:01 Відповісти
1. Я не занимаюсь приписками, как делали при СССР.
2. Мы не США и не в ЕС, а пандемия накрыла и нас. Так, вы хотите сказать, что нам её завезли не наши туристы из Китая, и не китайца, а основной пласт заразы подкинули пиндосы и гейропейцы?
3. Я хочу знать, КТО ТАКОЙ этот Вавилов? А китайское "чудо" борьбы с короной и без вавиловый можно пояснить татолитарным режимом и диктатурой.
4. Я так понимаю ссылок на то, что США и ЕС виноваты в пандемии, крому Ютуба, то же нет?
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24.11.2020 13:23 Відповісти
1. Занимаетесь!
2.Я говорю - не так.
3. Дело ваше.
4. 18000?
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24.11.2020 13:34 Відповісти
1. Поздравляю вас СОВРАМШИ.
2. Именно так, и не выкручивайтесь.
3. Так, кто такой этот Вавилов?
4. Там же, где и ссылка на документы про США и ЕС. Вавилов ссылкой не является.
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24.11.2020 13:36 Відповісти
Жду ссылочку на источник вашей информаци.
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24.11.2020 10:28 Відповісти
вырвалось оно из Китая а план придуман на западе...
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24.11.2020 09:39 Відповісти
ТА ВИ ШО?
А де посилання на джерело?
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24.11.2020 10:12 Відповісти
А где сейчас это воровитое чмо? Я имею ввиде этого ЗЕленого "мастера" спорта по борьбе с коронавирусом. Забилась гнида в какую то нору и срется жидким пометом?
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24.11.2020 08:17 Відповісти
Видосики новые записует. Ждем.
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24.11.2020 08:29 Відповісти
Меня больше интересует куда Осел со стадом слуг зебиллов дел деньги из казны.
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24.11.2020 08:32 Відповісти
На свои счета офшорах. На Кипре и в Омане.
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24.11.2020 10:54 Відповісти
Мощная у нас академия!
13 на 7 умножить целым институтом - запросто.
Хорошо бы ещё умножить их зарплаты на 0.
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24.11.2020 08:48 Відповісти
😀 они там старЫе мудаки такой сложности задачи решают всегда, толку от них 0
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24.11.2020 09:51 Відповісти
прогноз в рост ,к заработку тех,кто на росте имеет прирост
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24.11.2020 09:05 Відповісти
Локдаун для шкіл і садочків!!! Терміново ввести!!! Промисловість не чіпати!
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24.11.2020 09:09 Відповісти
АН творит чудеса науки, до конца ноября больных на ковид19 увеличтся~на 90,0 тсч.(12,5×7=.....). Сколько же людей работало над таким глубоким анализом.
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24.11.2020 11:42 Відповісти
 
 