В Україні до кінця листопада буде понад 90 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, - прогноз НАН
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НАН України представила прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на період із 23 по 29 листопада 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це йдеться в прогнозі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН.
У період з 23 по 29 листопада в Україні загальна кількість випадків зараження COVID-19 може зрости до 729 421. Це майже на 94 тисячі більше, ніж зафіксований цього понеділка показник.
Відповідний прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.
Крім того, за даними вчених, до кінця місяця коронавірус забере життя ще 1426 українців, а показник смертності перевищить позначку в 12,5 тисячі.
Водночас очікується, що кількість пацієнтів, які вилікувалися від нової хвороби, наблизиться до 343,5 тисячі.
Нагадаємо, що станом на 21:00 23 листопада відомо про 635 689 хворих на COVID-19 українців. Від ускладнень коронавірусу померли 11 075 пацієнтів, тоді як кількість видужалих становить 291 060.
Тим часом радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що не вірить в ефективність так званого карантину "вихідного дня". Він вважає, що в Україні потрібно посилити обмеження на період різдвяних свят.
Однак президент Володимир Зеленський заявив, що поки Україні вдається стримувати прогнозоване зростання хворих на коронавірус і карантин "вихідного дня" є результативним. Утім, уряд має розробити програми для допомоги якомога більшій кількості людей, які зазнають втрат через додаткові обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
кстати, надо было писать 100 тыщ. так красивше.
Досі за Пороха?
"ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА
А почему именно "421"? Не 420 или 425? Или это они степашке пишут ежедневные "результаты"?
ПанСан
Так таких учёных по всему миру расположилось. А главное в Европе и Северной Америке. Без этих двух столпов цивилизации никакой "пандемии" бы не получилось.
Могу порекомендовать, в ютьюбе, китаеведа Николая Вавилова. Он рассказывает почему в Китае нет второй волны.
И где 18000?
2. Кто такой этот Вавилов? Научное звание? Гражданство? Научные труды? Сколько их? Каком боком он к вирусологии и санитари?
3. YouTube! Вы ещё на рессурс (домен) ru (сРу) сошлитесь.
2. Вавилов - китаевед. Его рассказ о китайской победе над короной показался мне интересным.
3. Ну да, ютьюб, вредоносный расурс об этом и кацапы сейчас говорят.
4. Ну ладно я пишу что хочу, ничего не проверяю. Но Вы то серьёзный человек - где 18000?
2. Вы утверждаете, что если бы коронамор косил бы по всему Миру сотни тысяч, а в США и ЕС нет, то и пандемии бы не было? Не объявляли бы пандемию? странная у вас логика.
3. Вавило? Ч не нашол о нём ни где информации, как о научном работнике. Поделитесь ссылкой на его биографию. Китаевет. Пикуль то же себя позиционировал историческим писателем. Но его взгляд на историю, это писанина (правда с хорошим слогом и оборотами речи) не более чем вылизывание зада партноменклатуре с е имперскими замашками и имперским (паскудным) прошлым Московии.
4. YouTube не является официальным источником научных знаний. Он скорее информационный, и среди зерна истинны та больше плевел.
2. И да, я думаю без вовлечения США и ЕС в эпидемию никакой пандемии бы не было . Развитые страны посылали бы в очаги распостранения врачей, медикаменты, продукты и т.д. Да и что там сотни тысяч, корона миллионы косит - бессимптомно. А графики, в начале года, о том что к 31 марта заразится 7 млрд. - сделали своё дело и пропали. А статьи "Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове." - это что не манипуляции.
3. Можно слушать Вавилова, можно не слушать - дело вкуса и желания каждого. Я не настаиваю. Я сам вчера первый раз его посмотрел. Но он хоть как-то расшифровывает "китайское чудо". А то разговоры о коммунистических подходах к статистике уже надоели. Китай не Сев.Корея. У него экономические связи со всем миром. Уже бы все стало видно.
4.Я так понимаю - 18000 нет?
2. Мы не США и не в ЕС, а пандемия накрыла и нас. Так, вы хотите сказать, что нам её завезли не наши туристы из Китая, и не китайца, а основной пласт заразы подкинули пиндосы и гейропейцы?
3. Я хочу знать, КТО ТАКОЙ этот Вавилов? А китайское "чудо" борьбы с короной и без вавиловый можно пояснить татолитарным режимом и диктатурой.
4. Я так понимаю ссылок на то, что США и ЕС виноваты в пандемии, крому Ютуба, то же нет?
2.Я говорю - не так.
3. Дело ваше.
4. 18000?
2. Именно так, и не выкручивайтесь.
3. Так, кто такой этот Вавилов?
4. Там же, где и ссылка на документы про США и ЕС. Вавилов ссылкой не является.
А де посилання на джерело?
13 на 7 умножить целым институтом - запросто.
Хорошо бы ещё умножить их зарплаты на 0.