В Україні виявлено 12 287 нових випадків COVID-19: померли 188 осіб, 8298 - одужали
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В Україні станом на ранок вівторка, 24 листопада, зафіксовано 12 287 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8298 осіб, померли 188 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 403 особи;
летальних випадків – 188;
одужало – 8 298 осіб;
здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 647 976 осіб;
одужало – 299 358 осіб;
летальних випадків – 11 263;
проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Усе просто...
Благодаря правлению президента,его кабинета министров и депутатам фракции СН в стране за сутки умерло....и далее по новости!
У мене найбільший сумнів виживають ті, що заперечує поширення вірусу, бо вони і є носіями
Ото і весь карантин вихідного дня
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.
Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
В ближайшие недели ЮНИСЕФ проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить недостатки и будущие потребности.
"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19. "Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.
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типо с больниц - ибо эта статистика до одного места. это как в универе нам обж-ист принес фотогр. пораженных наркоманизмом головного мозга - правда всем было по.... мештам))
Вывод: до задницы все "локдауны", без поголовного тестирования и принудительного заключения носителей в "санжарах", коронавирус остановить не удастся!
"Ну а как?" - доставку заказывать
По поводу доставки - есть специальные фирмы которые делают доставку, для Вас это новость?