В Україні виявлено 12 287 нових випадків COVID-19: померли 188 осіб, 8298 - одужали

В Україні станом на ранок вівторка, 24 листопада, зафіксовано 12 287 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8298 осіб, померли 188 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 403 особи;

летальних випадків – 188;

одужало – 8 298 осіб;

здійснено тестувань за добу – 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 647 976 осіб;

одужало – 299 358 осіб;

летальних випадків – 11 263;

проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях", - розповів Степанов.



