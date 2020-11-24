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Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв

Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 504 324 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7953 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 59 516 091 випадок інфікування, з них 504 324 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 402 037 людей, з них 7953 за минулу добу.

Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 01

Побороли хворобу і вилікувалися 41,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посіла 6 місце серед країн Європи за кількістю нових хворих на коронавірус. Перед нашою державою опинилися РФ, Італія, Велика Британія, Польща та Німеччина.

Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 03

Автор: Наталя Джума
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Дожились... Всі сусіди давно вже закрили школи. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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24.11.2020 08:26 Відповісти
Ти наче на роботі- постійно цей текст тут розміщуєш. Чогось хочеш цим досягти- і чого саме?
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24.11.2020 08:30 Відповісти
До одного места, в Британии уже несколько месяцев жесткий локдаун поголовно на улице даже носят маски включаю почти всю Европу (за исключением Швеции там редко на ком маска несмотря на ужесточение),а 🇬🇧 она 7 месте думают отпускать в три этапа даже сейчас по 15 000 каждый день это конечно меньше но стоит отпусить все вернется
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24.11.2020 08:38 Відповісти
Я просто оставлю это здесь:
"В класах нема третини учні"

"В переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах."



Так в классах нету учеников и в то же время классы переполнены? Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв - Цензор.НЕТ 5693
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24.11.2020 08:41 Відповісти
Україна тільки на шостому? Ні не піде. Треба не менше третього, тільки тоді усі Світові країни скинуться і перерахують в казну пару трійку мільярдів...
До цього усе іде. Хворий на застуду отримує статус ковіду, плюс в карму статистики. І так далі. Зараз ковідників стане з кожним днем більше (не дарма ж уся влада вже тавой), бо в казні вже миші вішаються.
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24.11.2020 08:49 Відповісти
Україна сама не поднялась.ее "подняли" "слуги "
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24.11.2020 09:04 Відповісти
Недарма ж можновладці заявили, що Україна показує Європі позитивний результат в боротьбі с пандемією, вот тільки сплутали ріст зі спадом захворювання. Але це для них "яка різниця".
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24.11.2020 09:16 Відповісти
 
 