Україна піднялася на 6 місце серед країн Європи за кількістю нових випадків COVID-19. Загалом у світі 59,5 млн інфікованих і 1,4 млн жертв
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Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 504 324 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7953 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 59 516 091 випадок інфікування, з них 504 324 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 402 037 людей, з них 7953 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 41,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посіла 6 місце серед країн Європи за кількістю нових хворих на коронавірус. Перед нашою державою опинилися РФ, Італія, Велика Британія, Польща та Німеччина.
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"В класах нема третини учні"
"В переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах."
Так в классах нету учеников и в то же время классы переполнены?
До цього усе іде. Хворий на застуду отримує статус ковіду, плюс в карму статистики. І так далі. Зараз ковідників стане з кожним днем більше (не дарма ж уся влада вже тавой), бо в казні вже миші вішаються.