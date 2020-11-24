Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов

Жорсткий карантин через коронавірус найкраще запровадити на різдвяні свята на три-чотири тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада запроваджуватиме певні обмеження. Проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.

"Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто запровадити обмеження на три-чотири тижні, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають, підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і дати далі економіці працювати", – зазначив Милованов.

Локдаун в Україні може бути оголошено після того, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис.

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Голова МОЗ України Максим Степанов зауважив, що головною умовою запровадження жорсткого карантину (локдауну) в Україні буде колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.