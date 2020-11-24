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Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов

Жорсткий карантин через коронавірус найкраще запровадити на різдвяні свята на три-чотири тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявив позаштатний радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада запроваджуватиме певні обмеження. Проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.

"Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто запровадити обмеження на три-чотири тижні, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають, підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і дати далі економіці працювати", – зазначив Милованов.

Локдаун в Україні може бути оголошено після того, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис.

Також дивіться: Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні. ВIДЕО

Голова МОЗ України Максим Степанов зауважив, що головною умовою запровадження жорсткого карантину (локдауну) в Україні буде колапс медичної системиколи лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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24.11.2020 08:43
+18
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3577
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24.11.2020 08:55
+15
Що.треба реально робити це:
1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
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24.11.2020 08:51
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Алкоголіки схвалюють.))) хоча і раніше в цей час майже не працювали.
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24.11.2020 08:43 Відповісти
Що.треба реально робити це:
1) Перевести учнів на дистанційне навчання, так як вони заражають один-одного в переповнених класах, а потім несуть заразу додому. Школяри тісно спілкуються та непомітно хворіють чим небезпечні
2) Збільшити кількість транспорту: маршруток, автобусів, електричок, в електричках чепляти більше вагонів, а не по 8 як зараз. Тільки сидячі місця. В потягах продавати тільки по.два місця в купе. Плацкарти тимчасово не продавати.
3) Контроль масочного режиму в громадських місцях та транспорті. Штраф на місці. Хто відмовляється, тягнути до суду і стягувати штраф в декілька разів більший.
4) Заборонити людям похилого віку 65 та більше перебувати в громадських місцях у час пік - після 16:00
5)Закрити КПП з Дирляндію, бо вони не тільки ковід несуть, а й тубкюеркулбощ та СНІД
показати весь коментар
24.11.2020 08:51 Відповісти
тубкюеркулбощ? Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 8272 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 4539 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 8419
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24.11.2020 08:53 Відповісти
Будь які обмеження вже не зупиняють розповсюдження вірусу, а лише прискорюють нові випадки зараження. Якщо людей заперти в будинках, вони будуть ходити по сусідам і так само розносити коронавірус. Тому ніякого локдауну більше не може бути! Навпаки потрібно робити всі вихідні робочими днями і це зменшить небезпеку поширення коронавірусу, бо не буде постійних п'янок і п'яних гульбіщ. Мілованов озвучує якісь ідіотські ідеї, які не мають нічого спільного з наукою, його потрібно звільнити і забути!
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24.11.2020 10:43 Відповісти
Слушай, тягун, а ниче шо по конст. именно гос-во должно обеспечить средствами инд. защиты?
Таких стягунов бы понавесить на столбы. Может и расстреливать на месте еще? Слива фяликомо Сралину, ара, да?
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24.11.2020 08:54 Відповісти
Про СлавуКпсс забувся.)))
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24.11.2020 08:56 Відповісти
Всі ці заходи введені в розвинених демократичних країнах і люди їх виконують.Наш мудрий нарід вважає себе розумнішим.
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24.11.2020 09:13 Відповісти
В них є КПП? І з ким?
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24.11.2020 09:14 Відповісти
В них є кордони,рух людей через обмежують або взагалі забороняють,всі прибулі проходять обсервацію,яку суворо контролюють і за порушення штрафують.А так звані кпвв на донбасі повинні бути закриті до деокупації ордло.
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24.11.2020 09:28 Відповісти
Кордони у власній країні- точно?
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24.11.2020 09:30 Відповісти
Ти не розумієш,що таке кордони?
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24.11.2020 09:32 Відповісти
Це ти не розумієш, що таке дискримінація.
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24.11.2020 09:34 Відповісти
В умовах надзвичайних ситуацій доводиться обмежувати громадянські права і свободи.Це сувора необхідність.
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24.11.2020 09:37 Відповісти
То ти вже ввів НС? Ти диви...)))
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24.11.2020 09:40 Відповісти
Вводять надзвичайний стан,а надзвичайні ситуації це зовсім інше і вони стаються,а не вводяться.В Україні зараз не введено ні НС,ні карантину,тому не має ніяких обмежень прав і свобод.Якщо ж хтось в порушення закону вас дискримінує,будь ласка,подавайте до суду.
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24.11.2020 09:54 Відповісти
От я і кажу- нема ніяких обмежень, які ти пропонуєш приміняти.
Когнітивний дисонанс не мучає?)))
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24.11.2020 09:57 Відповісти
Якби ти уважно читав мій коментар,то зрозумів би,що я писав не про Україну,а про країни,в яких ці обмеження введені.
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24.11.2020 10:04 Відповісти
Ти вліз у мою розмову з людиною, яка писала саме про Україну і підтримав її- так що сам уважно читай і не виправдовуйся.
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24.11.2020 10:14 Відповісти
женя, ты дебил. Какого ты из себя корчишь умного?
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24.11.2020 10:26 Відповісти
Надовго сюди?
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24.11.2020 10:35 Відповісти
"Наш мудрий нарід вважає себе розумнішим." - вы яркий представитель нарида.
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24.11.2020 12:03 Відповісти
Я так розумію,ти ображений виборець зеленського.Співчуваю,але нічим допомогти не можу.
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24.11.2020 12:08 Відповісти
"Я так розумію" - Не понимаешь. Співчуваю,але нічим допомогти не можу.
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24.11.2020 16:14 Відповісти
непомітно хворими, ще безсимптомно придумали, це геніально здорових людей зробити всеодно хворими, навіть коли тест здаси, то скажуть, що вилікувався. а маршрутки за рахунок чого збільшити, бізнес не інветуватиме у збиткові проекти, а це збитки, місцева влада теж не готова викидати мільйони. єдине, що містить здоровий глузд, це п.5, але це й так всі знають.
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24.11.2020 09:06 Відповісти
Себя закрой где-нибудь дурачок. Все кто проходит из ордло делают сразу тест в обязательном порядке
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24.11.2020 09:23 Відповісти
Навіщо вони потрібні в вільній Україні,хоч з тестами,хоч без них?
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24.11.2020 09:30 Відповісти
Бо вони українці- що не ясно? Чи ти вже забрав у них громадянство?
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24.11.2020 09:37 Відповісти
Громадянство дає не лише права,але й накладає обов'язки.Мешканці ордло відмовилися виконувати свої обов'язки по відношенню до держави,більш того,підтримують війну проти своєї країни.Чому я повинен вважати їх повноцінними громадянами України?Надіюся,рано чи пізно в нас приймуть закон про позбавлення коллабораціоністів громадянства.
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24.11.2020 09:48 Відповісти
Пореготав.
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24.11.2020 10:19 Відповісти
да ты и от пальца заливаешься, бо дебил
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24.11.2020 10:27 Відповісти
Ну от для того й потрібен такий закон,щоб такі як ти не реготали,а плакали.
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24.11.2020 12:06 Відповісти
Та мрій.)))
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24.11.2020 12:11 Відповісти
Дирляндка, сиди в себе в заповіднику та не крякай
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24.11.2020 09:32 Відповісти
В спамі посиди.
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24.11.2020 09:35 Відповісти
дебилоид, пошто мамка тебя в детстве головой об унитаз била?
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24.11.2020 10:28 Відповісти
Я неделю назад ехал 81. Так в купе только по два человека было.
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24.11.2020 12:19 Відповісти
Никто не работает? Да ты что?!Если ты не работаешь, то не нужно делать выводы космического масштаба и такой же глупости.
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24.11.2020 10:13 Відповісти
Моє слово "майже" не відповідає твоїй уявній реальності?)))
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24.11.2020 10:18 Відповісти
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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24.11.2020 08:43 Відповісти
"Батько" нації - the ВОВА Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 7716
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24.11.2020 08:46 Відповісти
те що шмаркляві все роблять по клоунськи це факт, але можливо завдяки тому ми стримали зростання захворюваності.
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24.11.2020 09:07 Відповісти
Чиво чиво? Каждый месяц *2 это сдерживание?
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24.11.2020 09:22 Відповісти
який кожен місяць, тоді був жорсткіший карантин, і погода краще може тому й не було різкого зростання захворюваності. така фігня, на мою думку, що це все до дупи, ці карантини і все інше, це спроба звалити проблеми держави на сторонні чинники. замість дати бізнесу розвиватись і забезпечити як не зростання на цей період то хоч не такий стрімкий спад, то вони дрібний і середній бізнес ще більше щімлять.
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24.11.2020 10:43 Відповісти
Давайте начиная с польского рождества и аж до водохреща локдаун Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 2661
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24.11.2020 08:44 Відповісти
месяц!
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24.11.2020 08:46 Відповісти
А закусі вистачить?
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24.11.2020 08:47 Відповісти
А то) Мы порохоботы народ запасливый. Ведь существует мудрость: "Там где порохобот немножко похудеет - там зебил крякнет с голодухи" Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 6109 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 2627
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24.11.2020 08:49 Відповісти
Дивна у вас "мудрість"- плагіатна. Ну то ваша справа.
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24.11.2020 08:58 Відповісти
Чого це плагіатна? Я сам це придумав. А єслі єсть чьто вазразіть, давайте посилання на першоджерело Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 5734
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24.11.2020 09:00 Відповісти
Гугл у поміч.
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24.11.2020 09:08 Відповісти
от сам и гугли
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24.11.2020 09:10 Відповісти
депил тупой, обосратушки как всегда Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7213
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24.11.2020 10:29 Відповісти
ікона твоя вже за шваброй ховається, а народу на це наплювати, як жили так і живуть.
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24.11.2020 09:25 Відповісти
Правильный ответ с 25 декабря 20-го до 25-го 21 Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов - Цензор.НЕТ 1014
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24.11.2020 08:48 Відповісти
У З-лені бабла куча можуть ще собі влаштувати відпочинок, подивіться яку харю на відпочинку- де угадайте? відїв з Ермаком, а з-біли думають шо хворіли
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24.11.2020 08:48 Відповісти
може він від бухла так спух Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 9115
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24.11.2020 09:27 Відповісти
Не завхоз, а вице-презедент Андрей ермак Елдак Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4887
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24.11.2020 08:54 Відповісти
они специально так издеваются. и правильно делают(ибо пройдет и не такое), вчера попробовал спорить с голосовавшим за Зелю..... чуть не обосрался от удивления - да лучше бы спорил с Попой Римским на счет Яхве, чем с вроде бы адекватным парнем.
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24.11.2020 08:58 Відповісти
Мені нещодавно один прихильник зеленського істерично доводив,що Порох украв всі до цента золотовалютні резерви України,а зеленський за кілька місяців їх поповнив.На мою пропозицію загуглити статистику ЗВР по роках,він заявив,що Порошенко купив Гугл і Гугл видає на запити порохоботську брехню.В нього,до речі,вища освіта.
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24.11.2020 09:20 Відповісти
ну ага - а мені: я чув, але не знаю - ........
і ще: - а шо там за генерала котрий ТІКАВ та кинув своїх бійців!!!!1
Я:
- так Хомчак же, зараз начГШ.
- Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 2523 а зате корупцію старається долати, але оточення погане.
Я:
- (ойоптм... нутя на Путіна).

Вони реально ще гірші аніж в Антиколорадоса кричать. гірші в розумінні .... 3.14. - а то - повністю гірші.
Я би реально з самим тупим донбасником сперечався краще аніж з нібито адекв. хлопаков. це те що називають - Крінж. Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 192
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24.11.2020 10:14 Відповісти
А чеб и нет. Роздайте каждому по 1000 долларов да и уходим на праздники. Я за.
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24.11.2020 08:50 Відповісти
А там есть советник сантехника ОП президента дяди Васи? Или советник водителя(одного из 50-ти) президента дядь Вити? Или советник уборщицы президента теть Шуры?
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24.11.2020 08:52 Відповісти
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3577
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24.11.2020 08:55 Відповісти
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7201 Так вот кто сожрал все зерно из гос. резерва Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 3575
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4579
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24.11.2020 08:59 Відповісти
Ага! Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 9423

Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 2515
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24.11.2020 09:01 Відповісти
Он подчеркнул, что экономику ждут трудности, (экономику не ждут трудности ,а власть останавливает экономику ) если власть будет вводить определенные ограничения. для рашистско- бениного дефолта
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24.11.2020 08:55 Відповісти
А что нет ума додуматься, что надо старараться разорвать цепь до праздников. Потому что дебилы попруться в свои родные гнезда, разносить заразу.
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24.11.2020 09:05 Відповісти
обьясните кто нибудь этому кренделю, что такое геометрическая прогрессия роста заболеваемости и смертности. Один день отсрочки введения полного локдауна сейчас, даст через месяц дополнительные тысячи умерших и сотни тысяч заболевших....

Что бы так не получилось, что в этой самой экономике, о которой так печутся олигархи и их ставленники во власти, некому будет работать....
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24.11.2020 09:07 Відповісти
.
быдло Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7019,
.
"советник главы ОП Ермака Милованов" - завхоз Ермак захватил выборную должность президента, и какая то гнида - советник завхоза - вводит в стране жёсткий тоталитаризм

- а быдло спокойно обсуждает этот вопрос... Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 7019
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24.11.2020 09:12 Відповісти
Десятки тысяч жизней украинцев -- вот по сути цена решений, которые сейчас должны принимать Зеленский, Степанов и прочие "слуги народа". Пока что они всячески оттягивают эти решения. А промедление с решением этих вопросов -- это вовсе и не решение.
Время играет на стороне вируса. Каждый день.
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24.11.2020 09:13 Відповісти
Трахнутая,бедная моя страна!Советник президентского завхоза командует страной! Вы у дворника спросите!
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24.11.2020 09:16 Відповісти
похоже во власти полный "паралич решений".
Детки растерялись...
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24.11.2020 09:19 Відповісти
Трахнуті 73% ідійотів які привели до влади недоумків.
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24.11.2020 09:21 Відповісти
они хотели кому-то что-то доказать..
получилось Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 6056
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24.11.2020 09:48 Відповісти
Не - пакость в том, что 73 привели, а поимели нас всех.
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04.12.2020 06:56 Відповісти
Да, может, они и пытались, да послал их дворник.
Их все сейчас пошлют, у них же деньги закончились в казначействе, а без денег их не то что девушки, а и вши не любят.
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24.11.2020 09:32 Відповісти
Зелені нездари розвалювали економіку ще до вірусу. Чувак на самокаті підтвердить.
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24.11.2020 09:19 Відповісти
еще один дохтур околовсяческих наук появился... наверное, курнул для смелости марихуаны и пацана поперло...
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24.11.2020 09:20 Відповісти
Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 404
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24.11.2020 09:25 Відповісти
Очень беспокоюсь, а хватит ли в псих больницах койко мест?
А также галоперидола?
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24.11.2020 09:34 Відповісти
Для нормального снижения заболеваемости нужно ввести на 3 недели полный локдаун!
С закрытием продуктовых магазинов, автозаправок ... Оставить работать только аптеки и больницы.
За выход на улицу - 15 суток ареста. Если без маски - год тюрьмы.
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24.11.2020 09:27 Відповісти
"Локдаун в Украине лучше вводить на рождественские праздники на 3-4 недели, - советник главы ОП Ермака Милованов"

Ой, я не могу. У них в казначействе деньги кончилсись, у них, можно сказать, дефолт, а Слуги Народа, как испорченная шарманка, как вшивый о бане, все о локдауне твердят.
А почему они твердят о локдауне?
Потому, что боятся, что бюджетники, которые останутся без зар. платы, на Банковую придут с пустыми кастрюлями, тазами, сковродками, половниками и скалками, и как дадут промеж глаз Слугам Народным, что никакие тизеры от Авакова (на них, кстати, тоже денег в бюджете нет) не помогут.

Бежать то есть куда?
Горючее в баки вертолета залито?
На всех мест хватит?
Или будете эвакуироваться на велосипеде, как "бубочка" в сериале катался?
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24.11.2020 09:31 Відповісти
Дубинский высрал шо 15-го "соросята"(а Зеля где?) - хотят ввести, а под это дело... чет даже забыл, но ооочень плохо сделают. чет примут типо.

Интересно он всех чехвостит но преза старательно "оминает"
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24.11.2020 10:18 Відповісти
Завжди треба слухати дві сторони...Думку дебіла вислухали,а от що говорять розумні люди?..А розумні люди кажуть,що дійсно в "Ромодан" люди і так майже не працюють,і для економіки локдаун в цей час відчутної шкоди не завдасть...Але це святкування,це зустрічі родинами,це ходіння в гості,спілкування,яке не заборонить і не проконтролює жоден локдаун...Так що з точки зору епідеміі це нічого не дасть...
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24.11.2020 09:42 Відповісти
десь 5 д. тому я пішов до церкви, по приколу(я атеїст) - і шо там? 50-60 рил, "весілля" типу... масок на мордах тих, хто потім(сподіваюсь), буде здихати - не побачив.
Ну так шо ви говориш за "празники"? - потім будуть хрипіти: Хоспаді, за штоооо(здихає) Локдаун в Україні найкраще запроваджувати на різдвяні свята на 3-4 тижні, - радник глави ОП Єрмака Милованов - Цензор.НЕТ 4115
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24.11.2020 10:21 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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24.11.2020 09:54 Відповісти
Надо на 4 месяца, а не на 4 недели!
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24.11.2020 10:19 Відповісти
А які повноваження має цей "цінний" секретут? І навіщо публікувати тут цю маячню???
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24.11.2020 10:52 Відповісти
без дебилов цирк не справляется, взяли назад.
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24.11.2020 10:54 Відповісти
Судя по его роже, он бы ушёл в новогодний запой прямо сейчас!
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24.11.2020 11:39 Відповісти
"Тимофій Милованов заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів 22 жовтня, що не приховує того, що "дебіл". - як приємно, що зелена влада послідовна і не кидає свої найкращі кадри напризволяще.
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24.11.2020 12:01 Відповісти
 
 