Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський
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Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Подивився інтерв'ю Богдана - Собчак.
Сприйняв його як сигнал у бік Кремля про готовність створювати нову політичну силу, з нейтральним щодо геополітичних центрів статусом.
Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.
Де Богдан, мабуть, хоче виступити містком і комунікатором на тлі застарілих моделей старої еліти.
За відсутності альтернатив, здатних на двовекторний діалог, цілком собі реальний проєкт.
Політиці потрібна, висловлюючись словами Богдана, "свіжа двіжуха", - заявив Дубінський.
Будь ласка, зачекайте...
ну і головна помилка - нарід не любить рожу, яка нахабно дивиться на тебе з плакатів, розтавленних по всій країні! нарід любить "товарісчєй" с тяжкою історією... з кількома ходками, дебільним гумором, наркоманів, насильників, замовників повій... тому, щоб виграти вибори треба було встановлювати плакати де було б написано, як цей пальчевський постраждав, наприклад, за часів Порошенка...
уявіть - відкриває хворий конверт з результатами - а там хоп - результати соцопитувань рейтингу пальчєвського
Со значком (с) приводятся цитаты без тупого редактирования.
а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
Усякі бандюгани, ворюги та іньша наволочь себе назначає "елітой, блатними, автарітєтамі" а нарід вірить .... мерзота й паразити не мають відношення до Еліти нації.
Дурак, что ли?
Кто же за интерью платит?
Платить то олигархи российские должны Богдану, или они его списали, сказав, что у них есть Кива и Шарий и "держитесь там"(С)?
"При наличии отсутствия" денег в Казначействе Украины это больше не поможет.
Креативная игра на рояле не поможет тоже.
Бежать им пора, эвакуироваться то есть.
Но вот куда, кто возьмет использованные презервативы под названием ОПГ "Квартал 95"?
На год хватило "бубочек", сейчас все быстренько пойдет, я так думаю.
Но есть одна небольшая проблемка.
Народу "всё плохо". Такое болото, что даже если сбросить атомную бомбу, даже её засосёт.
Какая власть за всё время независимости народу нравилась? Ни какая!
Сами выбирали, и выбор не понравился.
кучмівський ти "паровоз".
Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном. Джерело: https://censor.net/ua/n3232812собачому роту, слід кулаками вбити усвідомлення того, що Україна має бути єропейською країною з чітко визначеним вектором розвитку, й цей вектор до ЄС та НАТО.
те, що написало це чмо це виключно про його вологі мрії про "руськіймір": "сигналкремлю", "нейтральнийстатус". це точно не український національний інтерес, їбуче ти падло.
прошедшие местные выборы как то особого оптимизма не внушают
Дубинский, не менжуйся, колись давай: дали кремлевские башни, которые за Собчак стоят, Богдану бабок под сдачу Украины или нет?
Новая партия Богдана - это вам не "в Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить," !
Богдан- полное чмо. Роман Цимбалюк раскложил все про этот шлак