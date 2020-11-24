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Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, -

Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився інтерв'ю Богдана - Собчак.

Сприйняв його як сигнал у бік Кремля про готовність створювати нову політичну силу, з нейтральним щодо геополітичних центрів статусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Я б хотів побачити Зеленського президентом вдруге, поки цей шанс у нього є

Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном.

Де Богдан, мабуть, хоче виступити містком і комунікатором на тлі застарілих моделей старої еліти.

За відсутності альтернатив, здатних на двовекторний діалог, цілком собі реальний проєкт.

Політиці потрібна, висловлюючись словами Богдана, "свіжа двіжуха", - заявив Дубінський.

Інтервю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - слуга народу Дубінський 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
по сообщению информированного источника, Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью, которое сейчас неделю будут перебирать по цитатам в Киевских и Мацковских кабинетах..
а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
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24.11.2020 08:55
+27
Гниды , 💩💰Каломойши лучше сгиньте ! Украина и без вас 🐀 разберётся
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24.11.2020 08:45
+21
Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7483
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24.11.2020 08:59
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Гниды , 💩💰Каломойши лучше сгиньте ! Украина и без вас 🐀 разберётся
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24.11.2020 08:45 Відповісти
чому ні? в нас нарід достатньо дебільнутий схаває ще не одну сотню таких потвор
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24.11.2020 08:49 Відповісти
Як Пальчевського? Бо його і не чутно.
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24.11.2020 08:51 Відповісти
пальчєвському не можна було розтуляти рота! поки він просто дивився з плакатів - в нього був шанс! як тіки він почав записувати свої відосікі - шанс анігілювався!
ну і головна помилка - нарід не любить рожу, яка нахабно дивиться на тебе з плакатів, розтавленних по всій країні! нарід любить "товарісчєй" с тяжкою історією... з кількома ходками, дебільним гумором, наркоманів, насильників, замовників повій... тому, щоб виграти вибори треба було встановлювати плакати де було б написано, як цей пальчевський постраждав, наприклад, за часів Порошенка...
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24.11.2020 09:46 Відповісти
Ви політтехнолог? Чи кудой?
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24.11.2020 09:50 Відповісти
о тож! я казав пальчєвському - не треба плакатів! розміщай свою рекламу на аналізах пацієнтів!
уявіть - відкриває хворий конверт з результатами - а там хоп - результати соцопитувань рейтингу пальчєвського
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24.11.2020 09:55 Відповісти
бородатая жопа коломойши сделала очередной высер
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24.11.2020 09:03 Відповісти
собачий рот ревнует.хотел сам под хвоста от ******* получить но Бодя подсуетился быстрее.
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24.11.2020 09:29 Відповісти
А чем кремль не устраивает партия ОПЗЖдец? Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5041
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24.11.2020 08:46 Відповісти
Кремлівські пахани не хочуть тримати яйця в одному кошику.
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24.11.2020 09:06 Відповісти
чем больше таких ЗЖ , тем лучше для Кремля
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24.11.2020 09:41 Відповісти
Любую революцию задумывают романтики,осуществляют патриоты,а пользуются негодяи зебилы...(с)
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24.11.2020 08:47 Відповісти
А ми тут до чого? В нас революцій давно не було.
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24.11.2020 08:50 Відповісти
Неудачный плагиат.
Со значком (с) приводятся цитаты без тупого редактирования. Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1787
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24.11.2020 09:09 Відповісти
Ваш плагіат більше підходить саме до вашої революції.
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24.11.2020 09:11 Відповісти
"Любую революцию задумывают романтики,осуществляют патриоты,а пользуются негодяи зебилы...(с)" - зачем Вы так о пете?
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24.11.2020 11:59 Відповісти
"партия национального интереса" - ПНИ Дубинского
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24.11.2020 08:47 Відповісти
Мама Дубинского любит движуху?
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24.11.2020 08:48 Відповісти
... Эдакую партию "любителей тупого собачьего рта".
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24.11.2020 08:48 Відповісти
Богдан мечтает скинуть зеленского, так как это он его посадил на трон, а зеленский жестоко кинул Богдана
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24.11.2020 08:48 Відповісти
бодя розраховував забудувати Київ, а його виперли з цього ринку "товарісчі" більш досвідченні в "двіжухє"
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24.11.2020 08:52 Відповісти
З якого дива мене має цікавити щось сказане жопою Коломойського?
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24.11.2020 08:49 Відповісти
Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4965
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24.11.2020 08:53 Відповісти
по сообщению информированного источника, Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью, которое сейчас неделю будут перебирать по цитатам в Киевских и Мацковских кабинетах..
а по сути, и Зеленский, и Дубинский, и Богдан это унылое коррумпированное говно, которое Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре..
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24.11.2020 08:55 Відповісти
На початку зє-занепаду до богдана на прийом черга "соіскатєлєй хлєбньіх мєст" не мала кінця, а гроші заносили прям в міцних госппакетах від лєруа (не реклама(((
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24.11.2020 09:06 Відповісти
Ще самі себе визнали "елітой" ує#ани. Яка "еліта" .... дубінскій, богдан та іньша мерзота то п@даль а не "еліта".
Усякі бандюгани, ворюги та іньша наволочь себе назначає "елітой, блатними, автарітєтамі" а нарід вірить .... мерзота й паразити не мають відношення до Еліти нації.
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24.11.2020 09:31 Відповісти
"Богдан заплатил Ксюше Собчак 25 000$ за то, что бы Собчак взяла у него интервью"

Дурак, что ли?
Кто же за интерью платит?
Платить то олигархи российские должны Богдану, или они его списали, сказав, что у них есть Кива и Шарий и "держитесь там"(С)?
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24.11.2020 09:37 Відповісти
Для тебя информированный источник записи на заборе?
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24.11.2020 09:37 Відповісти
"Каломойский набрасывает на вентилятор в телевизоре."

"При наличии отсутствия" денег в Казначействе Украины это больше не поможет.
Креативная игра на рояле не поможет тоже.
Бежать им пора, эвакуироваться то есть.
Но вот куда, кто возьмет использованные презервативы под названием ОПГ "Квартал 95"?
На год хватило "бубочек", сейчас все быстренько пойдет, я так думаю.
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24.11.2020 09:39 Відповісти
Цей щур видно готується покидати "Титанік" СН і шмигнути в нову партію, яку вимальовує в своїй уяві.
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24.11.2020 08:56 Відповісти
а румын тут каким боком
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24.11.2020 08:59 Відповісти
Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7483
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24.11.2020 08:59 Відповісти
Лед кавою не вдавився)))
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24.11.2020 09:09 Відповісти
Паломники - це до Петі. Вони його ще пам'ятають і хочуть повернути.
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24.11.2020 12:07 Відповісти
Не ліжко, а суднО!
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24.11.2020 13:35 Відповісти
как бы украинский народ не включил "вой сирен" сигнальщикам ,и не начал для разных дубинских с богданами "свежую движуху"?
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24.11.2020 09:00 Відповісти
Ты чмо не бритое ,брехливое кацарылое новая элита?
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24.11.2020 09:00 Відповісти
Скучно пацаненку.
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24.11.2020 09:04 Відповісти
Відволікання уваги від зашкварів Буратіни.
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24.11.2020 09:14 Відповісти
Идея хорошая.
Но есть одна небольшая проблемка.
Народу "всё плохо". Такое болото, что даже если сбросить атомную бомбу, даже её засосёт.
Какая власть за всё время независимости народу нравилась? Ни какая!
Сами выбирали, и выбор не понравился.
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24.11.2020 09:19 Відповісти
яка ідея "хорошая", однією сракою на двох стільцях? Україна, як і будь-яка країна світу має визначитись щодо зовнішньої політики та напрямку руху. в інтересах України аби цей рух був у бік Європи.
кучмівський ти "паровоз".
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24.11.2020 09:23 Відповісти
Та це кацап смердить. Вони про таке мріють.
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24.11.2020 09:25 Відповісти
«Нєзавісімісті»-кацап шолє?
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24.11.2020 09:56 Відповісти
Кремлевский пудель, чует конкуренцию за миску.
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24.11.2020 09:21 Відповісти
Жопа бени опять навоняла.
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24.11.2020 09:23 Відповісти
Сприйняв його як сигнал у бік Кремля про готовність створювати нову політичну силу, з нейтральним щодо геополітичних центрів статусом.
Таку собі партію національного інтересу, яка буде готова повернути статус кво в міжнародних відносинах України з умовними Москвою та Вашингтоном. Джерело: https://censor.net/ua/n3232812собачому роту, слід кулаками вбити усвідомлення того, що Україна має бути єропейською країною з чітко визначеним вектором розвитку, й цей вектор до ЄС та НАТО.
те, що написало це чмо це виключно про його вологі мрії про "руськіймір": "сигналкремлю", "нейтральнийстатус". це точно не український національний інтерес, їбуче ти падло.
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24.11.2020 09:26 Відповісти
Не думаю що в цього блазня щось вийде , немає до нього довіри, занадто багато косяків накосячив
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24.11.2020 09:34 Відповісти
у него перед глазами пример Зельки . если у одного дурачка получилось то почему и другому не попробовать Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5702
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24.11.2020 09:44 Відповісти
Може пан і правий.. нарІд теж накосячив з вибороми, але вже ж таки маю надію що баранів в краіні меньше ніж адекватних людей
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24.11.2020 09:53 Відповісти
Не згоден!! Баранів завжди більше, це невиліковно! Московська імперія знищила адекватних Українців.
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24.11.2020 09:59 Відповісти
возможно что некоторые сделали выводы и враз поумнели но каково их количество ? и не окажется ли что идиотов все еще достаточно много что бы привести к власти еще одного мудака

прошедшие местные выборы как то особого оптимизма не внушают Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4634
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24.11.2020 10:03 Відповісти
кудрявая дупа с большими ушами - дубина, по Фройду выдает свое подсознательное(может и сознательное) желание... в Богдане почувствовал конкурента...
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24.11.2020 09:34 Відповісти
"Интервью Богдана Собчак - сигнал Кремлю о готовности создавать новую политическую силу, - "слуга народа" Дубинский"

Дубинский, не менжуйся, колись давай: дали кремлевские башни, которые за Собчак стоят, Богдану бабок под сдачу Украины или нет?
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24.11.2020 09:36 Відповісти
ноги всегда растут из одного места
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24.11.2020 09:41 Відповісти
никаких нейтральностей Борман и кО начинали всегда работали на Кремль . С помощью Кремля раскрутили и Зелю .
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24.11.2020 09:42 Відповісти
Плохое законодательство в Украине.! Любое шмыгло может создать свою партию! Расплодилось их немеряно! С этим надо что-то делать!? Только двух-партийная система может решит проблему. А всех остальных - в сектанты, и преследовать
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24.11.2020 09:47 Відповісти
Нейтрального статуса не бывает и быть не может - это бредятина недоумков.
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24.11.2020 09:54 Відповісти
Ося держит нос по ветру!
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24.11.2020 09:55 Відповісти
Фу собаки жидокацапські, як ви вже дістали із своїми Богданами, Дубінськими, Рабіновичами, Кацманами, Гордонами, Коломойськими і іншою антиукраїнською шоблою!
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24.11.2020 10:23 Відповісти
Да...
Новая партия Богдана - это вам не "в Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить," !
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24.11.2020 10:24 Відповісти
Беня сейчас наплодит с два десятка разных партий.
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24.11.2020 10:47 Відповісти
предлагаю название для этой партии "Идущие на..."
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24.11.2020 10:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E

Богдан- полное чмо. Роман Цимбалюк раскложил все про этот шлак Інтерв'ю Богдана Собчак - сигнал Кремлю про готовність створювати нову політичну силу, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5304
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24.11.2020 20:15 Відповісти
 
 