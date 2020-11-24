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Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1422), Київській (1089) і Дніпропетровській (952) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 24 листопада в Києві на коронавірус захворіло 1 422 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 61 640 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1173 людини, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужав 21 091 пацієнт.

Станом на 24 листопада кількість активних хворих у Києві становить 39 376 людини.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 20 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 391 особа.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київська та Дніпропетровська області.

Так, у Київській області на коронавірус захворіли 1089 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 32 301 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 629 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 11 389 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 20 283 особи.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус був 952 людини. Загальна кількість інфікованих - 30 606. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 763 особи, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 343 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 17 500.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Кстати вполне может оказаться, что жизнь на земле - это Ад) эдакое чистилище. И нас сюда отправили отмаливать грехи, ибо как тогда объяснить наличие катсапов на планете?) В мире всьо условно ведь Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области - Цензор.НЕТ 6317
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24.11.2020 09:05
+2
А де радість побачили? Ну, окрім вашої.
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24.11.2020 09:11
+2
Кто еще с вашими детьми должен сидеть доме кроме меня? огласите весь список.
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24.11.2020 09:27
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Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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24.11.2020 09:00 Відповісти
СПАМ - Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области - Цензор.НЕТ 5670 Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области - Цензор.НЕТ 2779
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24.11.2020 09:12 Відповісти
А хіба комусь обіцяли вічне життя? Так отож...
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24.11.2020 09:03 Відповісти
Кстати вполне может оказаться, что жизнь на земле - это Ад) эдакое чистилище. И нас сюда отправили отмаливать грехи, ибо как тогда объяснить наличие катсапов на планете?) В мире всьо условно ведь Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области - Цензор.НЕТ 6317
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24.11.2020 09:05 Відповісти
Хто вас направив?
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24.11.2020 09:10 Відповісти
в том то и вся фишка, этого никто не знает.
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24.11.2020 09:12 Відповісти
Как кто? Будда же. И немедленно выпил прикинулся шо он просто монах))
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24.11.2020 09:13 Відповісти
А Будда був монахом? Монахом чого саме?
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24.11.2020 09:17 Відповісти
А священником чего был Л. Р. Габбард?
Придумал бред и заманил лохов.
Хотя Будда вроде проповедовал типо терпимость и т.д., но Невзоров сказал: вы бы посмотрели на орудия пыток, которые юзали буддисты...(там жесть, то шо только Невзоров сказал)
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24.11.2020 09:49 Відповісти
"В соответствии с правилами русского языка, слово «Будда», написанное с большой буквы, означает конкретную историческую личность - Сиддхартху Гаутаму, наследника знатного рода Шакьев, принадлежавшего к касте воинов и правителей."
Погано бути невігласом. І посилатися на Невзорова.
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24.11.2020 09:55 Відповісти
Ну мне же трудновато писать сего уважаемого(но кем?) человека по имени-отчеству, или как там.
А рссукий езыг я не учил, к счастью.

Может Будда был как этот Хаббард?(кстати "Габбард" - с Вики, нашей, просто забыл как кличка этого аферюги, но уважаю - такой бред высрать и снять при том бабло с лохов.... и все официально же, не подкопаются как к некоему Аль Капоне))
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24.11.2020 10:06 Відповісти
Тебе навіть свої думки формулювати не вчили- не те що мовам...)))
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24.11.2020 10:16 Відповісти
а ты вообще формулируешь свои коменты как... вот сейчас как Путин.
Кстати, послушай стрим, и не будь таким как есть:
https://www.youtube.com/watch?v=tijT8f4v8pE
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24.11.2020 10:41 Відповісти
Не цікавить.
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24.11.2020 10:44 Відповісти
а зря, он ватанов раз... ну, это самое
и смешно было как в Магнитогорске - даже Киселев его постарался обосрать в своей программе.
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24.11.2020 11:13 Відповісти
Мене проблеми москалів не цікавлять, сказав же.
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24.11.2020 11:22 Відповісти
Його направила палата №6.
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24.11.2020 09:17 Відповісти
ти сам маєш знати шо стверджуючий - доводить.
так от, Яхве - є?
м?
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24.11.2020 10:23 Відповісти
Ви з однієї палати?
м?
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24.11.2020 12:29 Відповісти
Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 6048 Тепер, твої пости стали набагато зрозумілішими. Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 2837
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24.11.2020 09:15 Відповісти
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1422 случая. Среди лидеров - Киевская и Днепропетровская области - Цензор.НЕТ 6086 с какой радостью докладывают о побитии рекордов...

я тащусь с этого пр.пез.еного зебильного мира...
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24.11.2020 09:07 Відповісти
А де радість побачили? Ну, окрім вашої.
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24.11.2020 09:11 Відповісти
Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 1407 - я тащусь с быдла и профессионализма пастухов, разводящих это быдло ...

Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
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24.11.2020 09:16 Відповісти
Це слово, інколи, вживається і в переносному сенсі. Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 8466
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24.11.2020 09:21 Відповісти
А ти подивись на новини - інколи пишуть про погіршення ситуації - а в основному - досягнення і рекорди з коронавірусом.

Я згоден що "інколи люди думають" - а так - тупо повторюють що їм залили в мозок з телевізора.
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24.11.2020 09:28 Відповісти
Так рекорды разные бывают.
напр. тов Оноприенко завалил 52 чел., это был рекорд, а тов. Чикатило - 60 кацапов, побив рекорд тов. оноприенко(цифры с потолка так шо ботфортами не бросаться) - и никто и не подумает шо под словом "рекорд" скрывается чет типо этого - Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 8946
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24.11.2020 09:22 Відповісти
І хто саме каже про "рекорд"? Не РНБО- це точно. То хто?
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24.11.2020 09:24 Відповісти
Если есть "рекорды", то есть и стремление к их достижению.

Подача в СМИ в виде рекордов - оговорка по Фрейду клоунов этого цирка.
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24.11.2020 09:32 Відповісти
В нас нема ЗМІ- в нас є платні інфо-помийки. То який сенс обговорювати тексти з помийок?
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24.11.2020 09:38 Відповісти
та питання не в коректності подання інформації
- питання в тому що під соусом інформаційного висвітлення йде зомбування електорату.

І якщо в нас немає ЗМІ (з чим я повністю погоджусь), то немає і демократичного суспільства і не може бути за визначенням.
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24.11.2020 09:52 Відповісти
Мне больше интересно куда пропала Харьковская область??? Вроде недавно была в лидерах а сейчас по 300-400 случаев, что то тут не так
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24.11.2020 09:10 Відповісти
от радости шо Гепка опять Главарь, но болен, все дружно набросились на брагу и самогон и вот - заболевшихтамнет))
стопик..... так это же...!!!1111 Ура, вакцина найдена!!!111(бежит в патентное бюро, заготавливает мешки для бабла)
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24.11.2020 09:14 Відповісти
Школяри з канікул повернулись - захворюваність впала.
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24.11.2020 09:16 Відповісти
у харківській відмовляють у тестах "легкохворим". вчора моєму батькові сказали погіршає тоді Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 7180
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24.11.2020 10:01 Відповісти
Самое просто закрыть школы и детей перевести на дистанционное, не ?
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24.11.2020 09:14 Відповісти
І хто з ними сидітиме вдома- може ви?
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24.11.2020 09:25 Відповісти
Кто еще с вашими детьми должен сидеть доме кроме меня? огласите весь список.
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24.11.2020 09:27 Відповісти
Ті довбні, що дистанційне навчання пропонують.
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24.11.2020 09:32 Відповісти
нарожали - воспитывайте и обучайте сами
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24.11.2020 09:44 Відповісти
Тобто вчителів розігнати а школи закрити?
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24.11.2020 09:49 Відповісти
Если Вам все равно кто "сидит" с вашими детьми, то я не вижу особенной необходимости в обучении Ваших детей. Скорее всего и генетически и антропологически это пустое занятие.
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24.11.2020 09:57 Відповісти
Ти взагалі нічого не бачиш, окрім власноруч запропонованої дурні- в ній і копирсайся самотужки.
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24.11.2020 09:59 Відповісти
Половина тестов делается всякому говну, то есть уважаемым людям, а вторая половина всяким задыхающимся кабысдохам, вот и статистика такая. так шо не объективно когда по два теста вна день делают лоснящейся роже и один в неделю подыхающей бабушке. не, ну а как иначе?
когда уже одной но.гой вна могиле, то скрипя клыками - сделают те тест, а результат придет когда тебе его уже 5 дней как не надо, ибо уже два дня как по тебе все празднуют "3 дня как он ушел..."
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24.11.2020 09:18 Відповісти
УвОжаемые люди такой херней уже давно не страдают, разве шо на бумаге.
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24.11.2020 09:21 Відповісти
Не скажи - Боря Джонсон чуть не обосрался от вируса то.
Да наши по два теста вна день делают, благо дураки заплатят, а сами будут толпиться за тестами и даже если не хорый, то по возвращению домой после очереди .... Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 4394
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24.11.2020 09:50 Відповісти
Он и до сих пор обсирается где-то в изоляции.
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24.11.2020 09:54 Відповісти
не знаю, но он вроде норм. чел.
и да, есть невербальные как бы сигналы - мне показалось(ну, с 30 сек. ролика какого то после "уздоровления" поциента) шо реально обделался и очень зол.
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24.11.2020 10:09 Відповісти
карантин выходного дня (убить малый бизнес) - говорите - ну ну - сволочи зебильные
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24.11.2020 10:07 Відповісти
 
 