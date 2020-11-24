Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1422), Київській (1089) і Дніпропетровській (952) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 24 листопада в Києві на коронавірус захворіло 1 422 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 61 640 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1173 людини, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужав 21 091 пацієнт.

Станом на 24 листопада кількість активних хворих у Києві становить 39 376 людини.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 20 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 391 особа.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київська та Дніпропетровська області.

Так, у Київській області на коронавірус захворіли 1089 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 32 301 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 629 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 11 389 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 20 283 особи.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус був 952 людини. Загальна кількість інфікованих - 30 606. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 763 особи, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 343 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 17 500.