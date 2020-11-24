Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1422 випадки. Серед лідерів - Київська і Дніпропетровська області
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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1422), Київській (1089) і Дніпропетровській (952) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 24 листопада в Києві на коронавірус захворіло 1 422 особи.
Загальна кількість інфікованих становить 61 640 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1173 людини, за минулу добу - 31. З початку епідемії одужав 21 091 пацієнт.
Станом на 24 листопада кількість активних хворих у Києві становить 39 376 людини.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 20 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 391 особа.
До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київська та Дніпропетровська області.
Так, у Київській області на коронавірус захворіли 1089 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 32 301 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 629 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 11 389 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 20 283 особи.
У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус був 952 людини. Загальна кількість інфікованих - 30 606. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 763 особи, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 343 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 17 500.
Будь ласка, зачекайте...
выпилприкинулся шо он просто монах))
Придумал бред и заманил лохов.
Хотя Будда вроде проповедовал типо терпимость и т.д., но Невзоров сказал: вы бы посмотрели на орудия пыток, которые юзали буддисты...(там жесть, то шо только Невзоров сказал)
Погано бути невігласом. І посилатися на Невзорова.
А рссукий езыг я не учил, к счастью.
Может Будда был как этот Хаббард?(кстати "Габбард" - с Вики, нашей, просто забыл как кличка этого аферюги, но уважаю - такой бред высрать и снять при том бабло с лохов.... и все официально же, не подкопаются как к некоему Аль Капоне))
Кстати, послушай стрим, и не будь таким как есть:
https://www.youtube.com/watch?v=tijT8f4v8pE
и смешно было как в Магнитогорске - даже Киселев его постарался обосрать в своей программе.
так от, Яхве - є?
м?
м?
я тащусь с этого пр.пез.еного зебильного мира...
Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
Я згоден що "інколи люди думають" - а так - тупо повторюють що їм залили в мозок з телевізора.
напр. тов Оноприенко завалил 52 чел., это был рекорд, а тов. Чикатило - 60 кацапов, побив рекорд тов. оноприенко(цифры с потолка так шо ботфортами не бросаться) - и никто и не подумает шо под словом "рекорд" скрывается чет типо этого -
Подача в СМИ в виде рекордов - оговорка по Фрейду клоунов этого цирка.
- питання в тому що під соусом інформаційного висвітлення йде зомбування електорату.
І якщо в нас немає ЗМІ (з чим я повністю погоджусь), то немає і демократичного суспільства і не може бути за визначенням.
стопик..... так это же...!!!1111 Ура, вакцина найдена!!!111(бежит в патентное бюро, заготавливает мешки для бабла)
когда уже одной но.гой вна могиле, то скрипя клыками - сделают те тест, а результат придет когда тебе его уже 5 дней как не надо, ибо уже два дня как по тебе все празднуют "3 дня как он ушел..."
Да наши по два теста вна день делают, благо дураки заплатят, а сами будут толпиться за тестами и даже если не хорый, то по возвращению домой после очереди ....
и да, есть невербальные как бы сигналы - мне показалось(ну, с 30 сек. ролика какого то после "уздоровления" поциента) шо реально обделался и очень зол.